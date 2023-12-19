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    Осинькин: Я важная часть большого проекта «Крыльев Советов»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своей зарплате в самарском клубе.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Среди российских тренеров РПЛ у меня одна из самых больших зарплат? Не знаю и не хочу рассуждать. Долгое время я работал на более низких цифрах, не задумываясь о зарплате.

    Недавно я получил "жирный" контракт от "Крыльев"? В клубе, наверное, многое связывают со мной. Я часть большого проекта, достаточно важная. Чтобы сейчас что-то менять… Клуб заинтересован во мне. Да, повышение зарплаты было в прошлом году. Больше пяти миллионов рублей? Не знаю (смеется).

    Сколько мне нужно денег в месяц? Поймите, я только недавно работал в маленьких клубах. У нас фактически нельзя много заработать даже в клубе Первой лиги. Думаю, 200–300 тысяч вполне бы хватило для жизни. Но, если что-то откладывать и покупать, сейчас невозможно с таких денег что-то серьезное купить.

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    • Как моя жизнь изменилась после стремительного повышения? Не скажу, что позволяю себе больше, чем тогда. Совершенно немножко.

    Возможно, чуть лучше отель, когда едешь за границу. Мне не нужны эти побрякушки, я по-другому смотрю на жизнь», — сказал Осинькин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    Интервью с Игорем Осинькиным
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