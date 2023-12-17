Дауншифтинг. Морено выводил Испанию на Евро-2020, а теперь возглавил аутсайдера РПЛ

В пятницу, 15 декабря, испанский тренер Роберт Морено возглавил «Сочи», сообщает пресс-служба «горожан». 46-летний специалист подписал контракт с клубом на 2,5 года — до конца текущего сезона с опцией продления на два года. Если «Сочи» покинет РПЛ, то Морено сможет уйти. После 18 туров южане с 11 очками занимают в РПЛ последнее место.

Тренерская карьера Роберта Морено, родившегося в 1977 году в небольшом каталонском городе Оспиталет, довольно примечательна. Для начала, он никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, хотя вырос в связанной с этим видом спорта семье.

Отец Роберта, Тибурсио Морено был футболистом, игравшим в скромных клубах и мечтавшим выбиться в профи (по его словам, им интересовались клубы Сегунды Б), но осуществить мечту помешала армия и перелом малоберцовой кости.

В 19 лет Тибурсио женился, а когда ему исполнилось 23 — родился Роберт. Молодому отцу, чтобы прокормить семью, приходилось таксовать, но мечту о футболе он не забыл и передал ее сыну, который начинал в спортивной школе Tecla Sala, а затем играл центрального защитника в детской команде местного клуба «Флорида». Кстати, позже президентом «Флориды» стал Тибурсио.

Как вспоминают тренеры Роберта, крупный не по годам мальчик был «скорее сильным, чем техничным» защитником, но уже тогда стало ясно, что тренировать ему нравится больше, чем играть. В 14 лет учитель физкультуры предложил ему поработать с младшими классами, а через два года Морено помогал тренировать команду U11 «Флориды»

В 16 лет Роберт попытался получить тренерскую лицензию УЕФА B, но по правилам ему пришлось ждать 18-летия. В 1999-м (в 21 год) Морено прошел тренерский курс в Каталонской федерации футбола, а затем начал обучение на лицензию Pro и получил её в 25 лет.

Во время учебы он стажировался в детских школах, возглавлял юношескую команду «Флориды», и предлагал командам из окружающих городков свои услуги в качестве видеоаналитика — еще в 18 лет он начал записывать на видео свою команду в Каталонии и анализировать её действия. Параллельно юноша изучал в университете Барселоны торговлю и международные отношения, а на жизнь зарабатывал работой клерком сначала в крупнейшей сети универмагов Европы El Corte Inglés de Cornellá, а затем в банке La Caixa.

Роберт Морено globallookpress.com

Морено начал свою профессиональную тренерскую карьеру в 2003 году, став самым молодым тренером в стране, когда он возглавил команду каталонской лиги «Пенья Блауграна Кольблан». После этого он работал с молодежными командами мелких каталонских клубов, а в 2006 году он возглавил первую команду «Кастельдефельса», который сейчас выступает в четвертом дивизионе.

Первый блин вышел комом — Роберт был уволен в марте следующего года, за шесть туров до конца сезона, когда команда шла в нижней половине таблицы. Тем не менее, он остался в клубе на должности видеоаналитика, а после возглавил ее «молодежку». «Кастельдефельс» хотел предложить тренеру долгосрочный контракт, но не успел.

В 2008 году состоялась знаковая для дальнейшей карьеры Морено встреча — он познакомился с Луисом Энрике, который тогда работал с «Барселоной» Б. Будущему тренеру сборной Испании порекомендовали Морено как видеоаналитика и молодой специалист так впечатлил тренера своей погруженностью в статистику и анализ данных, что тот захотел пригласить его в свою команду.

Роберт Морено и Луис Энрике globallookpress.com

Но из-за административных перестановок в каталонском клубе переход в «Барсу» отложился на два года — лишь в 2010-м Морено предложили должность аналитика в тренерском штабе Энрике в «Барселоне». Роберт ушел с надежной и стабильной в финансовом плане работы в банке, где ему прочили должность директора филиала, чтобы полностью погрузиться в футбольную жизнь.

Морено вспоминает, что принял важнейшее решение в своей жизни при поддержке своей жены Лурдес Торресильяс, с которой вместе в 2013-м основал издательство Fútbol de Libro и одноименный магазин, где продает техническую литературу исключительно на узконаправленные футбольные темы. В том числе и свою книгу «Мой рецепт — 4-4-2», в которой структурировал знания о тактике и много рассуждает о философии футбола. Пролог к книге написал Луис Энрике.

Роберт — ненасытный тренер, недовольный по своей природе. Он обладает удивительной способностью анализировать проблемы и находить решения. Если добавить к этому неиссякаемую работоспособность, на выходе получается интересная книга, которая, не сомневаюсь, будет справочником для всех тренеров, не желающих следовать ярлыкам и копировать модели без реального знания целей, которые должны быть достигнуты. Луис Энрике

После перехода в «Барселону» следующие восемь лет Морено не расставался с Энрике, работая ассистентом в его штабе в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании, а когда Луис брал отпуск, Роберт работал помощником Хуана Унсуэ в «Сельте». Но их дружба и сотрудничество не прошли проверку национальной командой.

Луис Энрике возглавил сборную Испании после ЧМ-2018, но в марте 2019-го был вынужден уйти с поста главного тренера. Спустя два месяца выяснилось, что Энрике взял паузу в карьере из-за смерти 9-летней дочери, скончавшейся от рака. В качестве его замены был назначен верный ассистент Роберт Морено, который сначала работал в статусе исполняющего обязанности, но потом ему предложили полноценный контракт до лета 2020-го.

Отбор к Евро-2020 сборная Испании под руководством Морено провела мощно — семь побед и две ничьих в девяти матчах. В среднем команда забивала 3,3 гола за игру — лучший результат среди всех тренеров сборной Испании, у которых больше двух матчей.

Роберт Морено globallookpress.com

А потом, сразу после последнего матча отбора на Евро-2020 с Румынией, Морено уволили, объявив об этом в раздевалке, а пост наставника сборной на следующий день снова занял Луис Энрике.

Что случилось так до конца и неясно, уж очень разнятся версии сторон. Луис Энрике взял на себя полную ответственность за уход Морено, рассказав на пресс-конференции, что Роберт очень хотел поработать на Евро-2020 в качестве главного тренера, а потом был готов продолжить работу в качестве помощника.

Он ясно дал понять, что хочет тренировать на Евро, а затем я могу вернуться, и он будет работать моим помощником. Это не было сюрпризом: я мог предположить, что это произойдёт. Я пытаюсь поставить себя на его место, и я понимаю, что он много работал, чтобы быть там, иметь эту возможность, и что он амбициозен, но для меня это было предательство. Я не хочу, чтобы человек с таким характером был в моём штабе. Амбиции — это хорошо, но чрезмерные амбиции — нет. Это большой недостаток. Вот почему я принял решение. В тот день я сказал ему, что больше не вижу его вторым человеком в своём штабе. Единственный человек, ответственный за то, что Роберта Морено здесь нет, это я. Это не президент Испанской футбольной федерации Луис Рубиалес или её спортивный директор Хосе Молина. Это я. Луис Энрике

По версии людей из окружения Роберта, причиной конфликта стало то, что он отказался от предложения Луиса Энрике пойти его помощником в клуб АПЛ, поскольку хотел остаться в сборной Испании и принять участие в Евро-2020.

По другой информации, еще до конца квалификации Энрике связался с Морено и заявил, что хочет вернуться. Роберт сообщил об этом федерации и за несколько дней до отставки сказал, что не будет стоять на пути Энрике. Об этом президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес сообщил Энрике, который сказал, что будет рад вернуться. Но затем Энрике заявил, что работать с Робертом больше не хочет. Так что Морено также чувствовал себя преданным бывшим другом и наставником.

В конце декабря 2019 Морено, не имевший опыта самостоятельной работы в больших клубах, получил предложение от «Монако», который как раз попрощался с Леонарду Жардимом, второй заход которого у руля монегасков оказался неудачным. Контракт с испанцем подписали на 2,5 года. На тот момент «Монако» занимал седьмое место в Лиге 1.

Роберт Морено globallookpress.com

Надолго в княжестве Морено не задержался, «Монако» при нем провел всего 12 матчей, из них три — в Кубке Франции, из которого монегаски вылетели в 1/8 финала от «Сент-Этьена». В 12 матчах команда одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела три поражения. В итоге сезон в чемпионате Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса и «Монако» финишировал на 9-м месте, оставшись без еврокубков.

Не слишком хороший период при Морено был в «Монако» и у Александра Головина, который хоть и сыграл во всех 12 матчах, но отметился лишь одной голевой передачей. Эксперты говорили, что влияние Александра на игру «Монако» при Морено стало менее значимым.

Сам Головин, при этом хвалил Морено за тактическую погруженность: «Морено — очень грамотный, на тактику упор большой. Но тяжело, потому что, когда много тренеров меняется, очень сложно. Каждый свое вносит, и прям голова кругом идет».

С каталонцем снова расстались довольно некрасиво. Морено продолжил работать с командой в межсезонье. 17 июля «Монако» сыграл товарищеский матч со своим бельгийским фарм-клубом «Серкль Брюгге», на следующий день Морено провел утреннюю тренировку, а уже днем был уволен.

Это было в воскресенье. Утром я получил сообщение от вице-президента Олега Петрова, он хотел встретиться и поговорить со мной на стадионе после тренировки. Пока я был в пути, друзья сказали, что газеты уже написали. Больно узнавать о своем увольнении из прессы. Не о самом факте отставки, что обычное дело в футболе. Такой клуб, как «Монако», должен обращать внимание на подобные детали. Объяснили ли мне мое увольнение? Нет, мне просто сказали: «Ты больше не будешь работать, мы на тебя не рассчитываем». Все закончилось именно так. Потом Олег что-то говорил, но никаких объяснений по отставке. Для меня история простая: пришел новый спортивный директор, который захотел взять людей, которым доверяет. Ничего более. Время рассудит, что было правильным решением. Роберт Морено

Морено был прав, по информации инсайдеров, методы работы испанца не нравились новому спортивному директору «Монако» Полу Митчеллу, который затем привел в клуб своего клиента Нико Ковача, который провалился с «Баварией».

Роберт Морено же следующего предложения ждал целый год. Летом 2021-го каталонский тренер возглавил «Гранаду» — девятую команду Примеры по итогам предыдущего сезона, но и в этом клубе Морено, подписавший контракт на два года, тоже продержался лишь до марта.

В 29 матчах во всех турнирах команда победила только шесть раз при десяти ничьих и 13 поражениях. При этом, в том сезоне под руководством Морено «Гранада» дважды сыграла вничью с «Барселоной», а также обыграла «Атлетико» и «Севилью».

В большинстве случаев «Гранада» при Морено действовала по схеме 4-4-2, стараясь сковывать соперника, а без мяча играла преимущественно в среднем и низком блоке, не оказывая серьёзного давления на соперника с мячом и стараясь перекрыть центральную зону.

Роберт Морено globallookpress.com

В обороне команда действовала плохо и неорганизованно, особенно при стандартах, позволяя соперникам создавать множество опасных моментов у своих ворот — по ожидаемым пропущенным голам с игры «насриды» были среди лидеров Ла Лиги (19,5 мячей).

На момент отставки Роберта «Гранада» занимала 17 место после 27 туров, а в итоге свалилась еще на одну строчку и вылетела из Примеры — временщик Рубен Торресилья и заменивший его Айтор Каранка не спасли «насридов» от вылета. С тех пор «Гранада» вернулась в Ла Лигу, но и в этом сезоне не блистает и идет предпоследней.

И вновь нового предложения испанцу пришлось ждать очень долго. Осенью 2023 года он вел переговоры со сборной Косово, но не договорился и уехал в Россию, где им заинтересовался кризисный «Сочи», обстановка в котором уже должна быть более-менее привычной для Морено.

Как и «Гранада», у южан серьезные проблемы с обороной, с 11 очками за 18 матчей они замыкают таблицу РПЛ. Как и в «Монако», в «Сочи» непрекращающаяся тренерская чехарда, от которой идет голова кругом у игроков: начинали сезон с Дмитрием Хохловым, потом вернули уже пару раз уволенного Александра Точилина. Лучше не стало, решили пригласить иностранца.

Роберт Морено globallookpress.com

Кстати, в чемпионате России Роберт Морено мог оказаться еще в 2020 году, когда Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». Красно-белые связывались с его агентом в декабре, но не срослось, Тедеско остался на своем посту , а испанец отправился в «Гранаду».

Теперь, наконец, Морено доехал до России, но вряд ли задержится тут надолго. Большего всего его рекрутирование напоминает приезд в тонущее «Торпедо» другого каталонца — Пепа Клотета. В итоге тот ни команду от вылета в Первую лигу спасти не сумел, ни сам от увольнения не уберегся.

И дело даже не в том, что «Сочи» привык играть в три центральных защитника, а любимая тактическая схема Морено — 4-4-2. Одна из главных проблем «Сочи» — старение ветеранов, с которыми команда пара лет назад занимала второе место. И если в зимнее трансферное окно южане серьезно не усилятся, их песенка спета.

Но что-то подсказывает, что руководство клуба будет вместо этого ждать чуда от Морено, который пока нигде не доказал, что является сильным тренером. Единственным его успехом была работа в сборной Испании, собранной и сыгранной при Луисе Энрике. И будем откровенны, не нужно быть большого калибра тренером, чтобы побеждать в отборочном турнире со сборной Испании.

Да и как справедливо заметил Василий Уткин, «не помню успешного главного тренера в России — испанца». Хуанде Рамос, Унаи Эмери, Хави Грасия, Рауль Рианчо, Пеп Клотет, Давид Деограсия — много их было, а вспомнить нечего. Разве что Гильермо Абаскаль выдал приличный дебютный сезон, но и он скис на второй год.

Так что веры в то, что Роберту Морено удастся спасти «Сочи» от вылета у нас нет.