Контрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм

Московское «Торпедо», которое 22 марта рассталось с главным тренером Андреем Талалаевым, уже нашло специалисту замену. Впервые в истории автозаводцев их возглавит иностранный тренер — испанец Жозеп Клотет.

Изначально после увольнениясообщалось, что команду может возглавить тренер из системы клуба, но уже в тот же день появилась информация, что в шорт‑лист кандидатов на пост главного тренера московского клуба входят пять испанских специалистов:

Наиболее солидный послужной список был у Гарсии, который ранее возглавлял такие клубы, как «Брайтон», «Уотфорд», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Сент‑Этьен», «Сельта» и «Реймс».

Но в фавориты довольно быстро вышел каталонец Клотет, о назначении которого и было объявлено 28 марта.

Анонс назначения Жозепа Клотета «Торпедо»

Резюме нового тренера «Торпедо» на поверхностный взгляд выглядит также неплохо — «Мальме», «Суонси», «Лидс», «Бирмингем», «Брешия» и СПАЛ.

Но если приглядеться, картинка получается не такая радужная.

Путешествие на Север и обратно

45-летний Пеп Клотет никогда не был профессиональным футболистом — ситуация для тренеров не то, чтобы совсем редкая, но все же нечастая.

Каталонец в юношах успел побегать за любительскую команду «Игуалада», но, разменяв третий десяток, повесил бутсы на гвоздь и занялся тренерским ремеслом.

В 24 года Клотет возглавил выступающий в третьем дивизионе каталонский клуб «Корнелья», откуда через пару лет перебрался в молодежную команду «Эспаньола».

Еще через два года, в сезоне 2006/07, Пеп возглавил выступавший в Сегунде В клуб «Фигерас», откуда его уволили уже после 9 матчей, а команда после провального старта сезона вылетела из третьего дивизиона.

Клотету пришлось вернуться к работе с молодежкой «Эспаньола», а сезон 2006/07 он начал во главе дубля каталонского клуба, выступающего в Сегунде В.

Однако история, случившаяся с «Фигерасом», повторилась один в один — уже через семь туров Пеп был уволен, а команда в итоге пошла на понижение.

Пеп Клотет в «Мальме» aftonbladet.se

Поняв, что с карьерой главного не складывается, Клотет сменил солнечную Каталонию на холодную Скандинавию, два года проработав ассистентом бывшего тренера сборной Швеции Рональда Нильссона в «Мальме», с которым в 2010 году выиграл чемпионский титул.

В следующем сезоне Пеп вновь решил попробовать себя в роли главного, но результат получился прежним — «Хальмстад» финишировал в чемпионате Швеции последним, одержав под руководством каталонца одну победу в 13 турах и забив всего восемь мячей.

Осенью 2011 года Клотет перебрался в Норвегию, став вторым тренером «Викинга», где помогал экс-наставнику норвежской сборной Оге Хайреде, но после того, как того уволили из-за неудовлетворительных результатов, отправился на родину.

Клотет в «Малаге» malagacf.com

В 2012 году Пеп Клотет возглавил выступающий в четвертом дивизионе дубль «Малаги». Добиться повышения из Терсеры ему не удалось и после одного сезона он покинул команду.

Но именно в «Атлетико Малагеньо» проявилась одна из его сильных сторон — он успешно помог развиться и перебраться в главную команду нескольким молодым игрокам.

Опыт работы с молодежкой «Эспаньола» не прошел даром.

На Туманном Альбионе

В 2013 году начался британский этап карьеры Пепа Клотета — он вошел в тренерский штаб «Суонси», которым руководил Микаэль Лаудруп, пытавшийся восстановить реноме после своего спартаковского вояжа.

Клотет, назначенный консультантом академии, работал с молодежью валлийского клуба и делал это так хорошо, что, после увольнения Лаудруппа, сменивший его на посту главного тренера Гарри Монк повысил каталонца до своего ассистента.

Клубная легенда и капитан «Суонси» Монк, ставший играющим тренером «лебедей», был почти одного возраста с Клотетом, и специалисты быстро нашли общий язык.

Монк и Клотет в «Суонси» pepclotet

Отношения были настолько хорошими, что когда в ноябре 2015 года Пепа позвали возглавить выступавший в Чемпионшипе «Брентфорд», он отказался из верности Монку.

Возможно он пожалел об этом уже через месяц, когда Монка отправили в отставку, а вместе с ним и весь его тренерский штаб. Через полгода Клотет вновь работал ассистентом Гарри Монка, уже в «Лидсе».

После окончания сезона, заняв седьмое место и не сумев вывести «павлинов» в АПЛ, Монк ушел в отставку, а вскоре за ним отправился и его тренерский штаб.

Клотет в «Оскфорде» pepclotet

После этого Клотет предпринял очередную попытку самостоятельной работы, в сезоне 2017/18 возглавив выступающий в третьем дивизионе английского чемпионата «Оксфорд», но уже через полгода каталонец был уволен.

Команда, имеющая пятый по стоимости состав, под его руководством одержала всего 12 побед в 36 матчах и ползла на 10-м месте. Последней каплей стало домашнее поражение от худшего коллектива лиги «Бери».

«Бирмингем» и Беллингем

Вновь Пеп Клотет и Гарри Монк воссоединились в тренерском штабе «Бирмингема» в марте 2018 года.

Клотет помогал главному тренеру на протяжении года, они спасли команду от вылета и бодро начали новый сезон, но вскоре Монк разругался с руководством клуба по поводу трансферов и игрового стиля команды, после чего летом 2019 года его отправили в отставку — сам он уходить отказывался.

Монк и Клотет в «Бирмингеме» pepclotet

Однако на этот раз Клотет не последовал за боссом, а принял пост исполняющего обязанности главного тренера и приступил к реализации футбольной философии совета директоров, уже через полгода потеряв приставку «и.о.».

Это так глубоко уязвило Монка, что когда через полгода его «Шеффилд Юнайтед» встречался с «Бирмингемом», он не подал Клотету руки после матча, заявив что ошибался в нем и не ожидал такой вероломности.

Главным достижением тренерской карьеры Клотета в «Бирмингеме» стало введение в основной состав 16-летнего Джуда Беллингема — будущей звезды мирового масштаба.

Как говорится «не было бы счастья, да несчастье помогло» — из-за большого количества травмированных игроков «Бирмингему» элементарно не хватало футболистов в поездку на сбор, поэтому Пеп вызвал пару ребят из дубля.

Беллингем и Клотет pepclotet

Одним из них был рослый не по годам 16-летний Беллингем, который так хорошо проявил себя на сборах, играя как в центре, так и на фланге, что тренер решил его взять в ротацию на сезон.

Но сезон «Бирмингема» начался не слишком гладко в плане результатов, травмы продолжили выводить игроков из строя, а те кто оставались, играли неубедительно.

Так свой шанс получил Беллингем и воспользовался им сполна, забив два гола в первых трех матчах Чемпионшипа, в том числе победный «Стоку».

После этого место в составе было у Джуда в кармане — в дебютном сезоне он отыграл 44 матча за «Бирмингем», а затем был продан в Дортмунд за 25 миллионов евро.

Пеп Клотет pepclotet

Несмотря на то, что Клотет в «Бирмингеме», по словам руководства, продемонстрировал «тренерский опыт, управленческие и лидерские качества в сочетании с образцовым профессиональным поведением», команда к концу сезона свалилась на дно таблицы и тренер покинул клуб за четыре тура до финиша.

Итальянское безумие

В 2021 году Клотет перебрался в Италию, где в феврале возглавил выступающую в Серии Б «Брешию», которой владел знакомый ему по «Лидсу» эксцентричный бизнесмен Массимо Челлино.

К тому времени команда проиграла четыре матча подряд и находилась на одно очко выше зоны вылета, а под окнами офиса правления протестовали разъяренные болельщики.

Пеп в «Брешии» pepclotet

Под руководством каталонца, который стал четвертым тренером команды за сезон, «Брешия» заметно улучшила результаты и пробилась в плей-офф за повышение в Серию А, но уже в первом раунде была выбита «Читадделой», после чего Пепа попросили на выход.

Испанский специалист перебрался в СПАЛ, но через полгода был уволен, оставив команду в трех очках от зоны вылета.

Летом 2022 года Челлино вновь позвал Пепа возглавить «Брешию» и Клотет согласился. Однако после бодрого старта сезона у «ласточек» наступила черная полоса (1 победа в 12 турах) и команда вновь рухнула в зону вылета.

Клотет в СПАЛе pepclotet

В конце декабря 2022 года Клотет вновь бы отправлен в отставку, только чтобы через месяц быть восстановленным в своей должности, а еще через три недели быть уволенным в третий раз, не сумев взбодрить команду и улучшить результаты.

Теперь в жизни каталонского специалиста начинается новый период жизни — российский.

Что ждет «Торпедо»?

Не очень понятно, чем привлек «Торпедо» Пеп Клотет. Каталонский специалист умеет работать с молодежью и находить общий язык с клубным руководством, но это вряд ли те навыки, что нужны тонущим автозаводцам.

На тренера-пожарного, умеющего быстро приводить команды в тонус Клотет похож с натяжкой — спасение «Бирмингема» от вылета все же больше заслуга Монка, хотя ситуацию в «Брешии» удалось перевернуть именно Пепу.

Пеп Клотет pepclotet

Что касается игрового стиля, то под руководством каталонца «Бирмингем» делал упор на игру в короткий пас, владение мячом и фланги, где у них были такие игроки, как Джуд Беллингем и Джефферсон Монтеро. При этом Клотет не боится менять тактику по хода матча, чтобы добиться результата.

Команда мало пропускала благодаря качественной игре в обороне, но и результативность была не на высоте, а большинство голов было забито после стандартов, на которые Пеп делал особый упор, предпочитая хитрым розыгрышам простоту и стабильность.

В «Брешии» Клотет первым делом увеличил интенсивность тренировок, улучшив физическую форму игроков, чтобы потом поставить футбол с высоким прессингом, быстро возвращая потерянный мяч. «Брешия» старалась играть первым номером, атакуя вертикально, с высокой линией нападения.

Своей сильной стороной каталонец считает возможность быстро адаптироваться, не снося все до основания, чтобы выстроить заново, а улучшая уже существующее. «Бирмингем» при нем играл по схеме 4-4-2, а «Брешия» использовала схему 4-3-1-2 и не потому, что он предпочитал ее, а потому, что эта команда добилась успеха с такой расстановкой.

Пеп Клотет pepclotet

Идея заключалась в том, чтобы вернуть игрокам то, на что они могли полагаться и использовать это в качестве базы для дальнейшее развития.

Клотет признает, что он является чем-то вроде сороки в плане футбольной культуры, стараясь всегда прихватить что-то новое в результате путешествий по разным странам в рамках своего долгого тренерского пути.

Посмотрим, надолго ли тренер-путешественник задержится в РПЛ, и какой культурный обмен произойдет в результате этого назначения.