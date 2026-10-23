прогноз на матч 15-го тура Первой лиги, ставка за 2.24

24 октября в 15-м туре первенства России по футболу сыграют «Текстильщик» и «Сочи». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

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«Текстильщик»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 17-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Текстильщик» добыл лишь 10 очков в 14 матчах. В них команда отличилась 10 забитыми мячами при 22 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Челябинск» — 2:1.

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До того «Текстильщик» в Кубке был бит «Чертаново» — 1:2, да и поединок с «Шинником» завершился коллизией — 0:2. Команда до последней виктории уступила в трех поединках подряд.

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Состояние команды: «Текстильщик» обречен на борьбу за выживание, к тому же забивает, наряду с «Нефтехимиком», меньше всех.

При этом «Текстильщик» в родных стенах добыл всего 5 очков в семи поединках. Ивановцы задорны, однако отстают от спасительной 15-й позиции на три очка. Последняя победа должна придать глоток свежего воздуха, да и вообще, Дмитрия Пятибратова упрекнуть не за что.

Ивановцам явно недостает пресловутой монолитности. Тем не менее команда всеми силами пытается выкарабкаться из зоны вылета.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» пытается закрепиться в зоне прямого повышения в классе. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Сочи» на два очка опережает ближайших преследователей. А вот забить удалось 23 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Ротору» — 1:0.

До того «Сочи» переиграл колючую «Уфу» — 1:0, а вот чуть раньше расписал мировую с хабаровчанами — 1:1. Южане не проигрывали в четырех последних матчах.

Состояние команды: «Сочи» в кадровом аспекте выглядит весьма симпатично, к тому же сверкает форвард Захар Фёдоров, отличившийся семью голами.

При этом «Сочи» уже успел вылететь из Кубка страны от питерского «Динамо» — 0:2. При этом должен прибавить Михаил Игнатов. Некогда перспективный хавбек забил 4 мяча в текущем первенстве, к тому же полезен в плане организации атак.

Наверняка команда Игоря Осинькина будет активно атаковать. Уж кого-кого, а новичка первого дивизиона сочинцы обыгрывать обязаны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в 4.92.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.02, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

Прогноз: Сочинцы явно поднатореют в плане реализации, да и обыгрывать аутсайдера обязаны априори.

2.24 Победа «Сочи» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Текстильщик» — «Сочи» принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Победа «Сочи» в 1-м тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.02 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Текстильщик» — «Сочи» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.

Пять причин, почему ставка зайдёт