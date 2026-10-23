24 октября в 15-м туре первенства России по футболу сыграют «Текстильщик» и «Сочи». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.
«Текстильщик»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 17-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.
При этом «Текстильщик» добыл лишь 10 очков в 14 матчах. В них команда отличилась 10 забитыми мячами при 22 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Челябинск» — 2:1.
До того «Текстильщик» в Кубке был бит «Чертаново» — 1:2, да и поединок с «Шинником» завершился коллизией — 0:2. Команда до последней виктории уступила в трех поединках подряд.
Состояние команды: «Текстильщик» обречен на борьбу за выживание, к тому же забивает, наряду с «Нефтехимиком», меньше всех.
При этом «Текстильщик» в родных стенах добыл всего 5 очков в семи поединках. Ивановцы задорны, однако отстают от спасительной 15-й позиции на три очка. Последняя победа должна придать глоток свежего воздуха, да и вообще, Дмитрия Пятибратова упрекнуть не за что.
Ивановцам явно недостает пресловутой монолитности. Тем не менее команда всеми силами пытается выкарабкаться из зоны вылета.
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочи» пытается закрепиться в зоне прямого повышения в классе. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Сочи» на два очка опережает ближайших преследователей. А вот забить удалось 23 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Ротору» — 1:0.
До того «Сочи» переиграл колючую «Уфу» — 1:0, а вот чуть раньше расписал мировую с хабаровчанами — 1:1. Южане не проигрывали в четырех последних матчах.
Состояние команды: «Сочи» в кадровом аспекте выглядит весьма симпатично, к тому же сверкает форвард Захар Фёдоров, отличившийся семью голами.
При этом «Сочи» уже успел вылететь из Кубка страны от питерского «Динамо» — 0:2. При этом должен прибавить Михаил Игнатов. Некогда перспективный хавбек забил 4 мяча в текущем первенстве, к тому же полезен в плане организации атак.
Наверняка команда Игоря Осинькина будет активно атаковать. Уж кого-кого, а новичка первого дивизиона сочинцы обыгрывать обязаны.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в 4.92.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.02, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.
Прогноз: Сочинцы явно поднатореют в плане реализации, да и обыгрывать аутсайдера обязаны априори.
Ставка: Победа «Сочи» в 1-м тайме за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Сочи» победил в двух последних поединках
- «Текстильщик» до последней виктории уступил трижды кряду
- «Сочи» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- Ивановцы забивают в среднем меньше одного мяча за матч
- Сочинцы уступили всего один раз в семи гостевых поединках