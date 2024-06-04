Бывший игрок «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России-1994, бывший главный тренер молодёжной сборной и сборной по пляжному футболу, победитель Евролиги и дважды обладатель Кубка чемпионов Содружества Николай Писарев поделился с нами мыслями о будущем сборной России по футболу, смелости Алексея Миранчука и тренерских профсоюзах. С ассистентом главного тренера сборной и экс-коучем «Химок» и «Краснодара-2» специально для Livesport.ru пообщалась Анастасия Лукачи.

«Рано или поздно нас вернут в еврокубки и мы должны быть в тонусе»

— На днях сборная начала подготовку к матчу с Белоруссией. Почему не приехал Латышонок — понятно, а где Глушенков?

— Да, Женя не был вызван на сборы, так как об этом попросила «Балтика». А на счёт остальных фамилий — это по большей части вотчина Валерия Георгиевича. Он напрямую общается с футболистами, поэтому вопрос по Глушенкову лучше переадресовать ему (улыбается).

— Тогда, может, про Лантратова расскажете, вы ведь с ним в «Химках» работали. В расширенном списке его не было, а в окончательном он неожиданно появился…

— Виталий Витальевич Кафанов пообщался с Ильей и выбрал его из списка других претендентов. Он решил, что в предстоящем матче именно этот вратарь пригодится нашей сборной.

— Но есть мнение, что этот сезон Илья проводит не на своём уровне.

— Насколько я разбираюсь во вратарской позиции, для меня Лантратов сейчас входит в топ-3.

— Первый — Сафонов?

— Да. Второй — Лантратов. На счёт третьего места думаю пока, но, скорее, Латышонок. Но опять же — это мое дилетантское мнение о голкиперах.

— Значит, в зоне вашей ответственности расширенный список?

— Да, мы с остальными членами тренерского штаба просматриваем игроков и предлагаем Валерию Георгиевичу свои кандидатуры. Посещаем с Юрием Никифоровым матчи — важно смотреть на футболистов вживую, чтобы вся картинка была перед глазами- затем все вместе обсуждаем списки.

— За последние пару лет не устали от разговоров о том, что товарищеские матчи сборной это местами, конечно, интересно, но, в целом, бесполезно?

— Ну а вы как считаете?

— В наших реалиях это сложно назвать только развлечением. Надо же как-то оставаться на плаву.

— Верно. Во-первых, это важно для самих игроков. Раз в два-три месяца вызовом в сборную мы фактически определяем лучших футболистов нашей лиги. Иначе какой критерий успешности нам ещё придумать? Может, по оценке «Советского спорта»? Думаю, нет. А вот вызов в сборную — это более объективная история, ее обсуждают все. Во-вторых, когда нас вернут в еврокубки, а нас рано или поздно туда вернут, мы должны быть в тонусе. В-третьих, сборная начинала возможно и не с топовыми командами, но последние наши игры — это приличного уровня соперники: Камерун, Сербия, Иран, Катар. Последние, на минуточку, чемпионы Азии.

Россия — Катар globallookpress.com

— Недавно в РФС озвучили дату возвращения в Европу — 2028 год.

— Дай Бог! Раньше вернут — вообще замечательно будет. Но, в целом, в данный момент о сроках возращения я вообще не думаю — только о конкретном матче со сборной Белоруссией.

— Тем более, по словам президента РФС Александра Дюкова, в этом году это последний матч для нашей сборной с командой из Европы. Значит, надо ехать в Минск.

— Согласен. Сборная интересна и нужна болельщикам, раз они готовы купить билеты и отправиться в Белоруссию — это все-таки не в Химки съездить. Посетить выездной матч, который ничего не значит и при том в период «чемоданного» настроения — это многое скажет в пользу нашей работы. Надеюсь и в Минске мы соберём такой же полный стадион как на наших последних матчах с Камеруном и Сербией. Да и в Волгограде на матче с Кубой тоже было много болельщиков. В общем, РФС сейчас проводит активную работу, ищет соперников. Спасибо, что находят интересные варианты.

«Мы следим за Германом Онугхой»

— Кстати, а как так вышло, что кубинцы были не в курсе на каком поле им предстоит играть и побежали в магазин за бутсами?

— Слушайте, ну кубинцы они ж такие ребята — расслабленные. Кто-то что-то недопонял, перепутали покрытие и пришлось срочно решать проблему. Ничего такого тут нет, не самая страшная история. Вот, помню, когда мы со «Спартаком» прилетели на Лигу чемпионов в Монако и обнаружили, что наша форма до нас не доехала — вот это было экстремально. Пришлось выходить в «динамовской».

— И как?

— Проиграли. «Аэрофлот» или «Эйр Франс» потерял нашу форму и тут уже никак из ситуации не выйти, как кубинцам с бутсами. Кстати, подобная история у нас произошла и в Лондоне с «Арсеналом» — тогда пришлось играть в чёрном комплекте.

— Тоже проиграли?

— Да!

— Какой соперник для вас как для тренера был самым интересным из последних?

— Сложно выделить какую-то одну сборную, каждая по-своему была интересна. С Катаром, Камеруном и с Сербией у нас была очень хорошая качественная игра.

— С Белоруссией будет просто?

— Я бы так не сказал. Сейчас у нас в РПЛ много белорусских футболистов, кроме того игра выездная. У Белоруссии крепкая сборная, все футболисты будут мотивированы, так что лёгкой прогулки не предвидится. Я вижу интересную игру. Кроме того, многие белорусские игроки захотят показать себя, чтобы потом получить предложения от нашей лиги.

— Есть у вас в списке футболисты, которых вы не вызываете принципиально? Например, много в последнее время говорят о Германе Онугха, который стал лучшим бомбардиром Дании в этом сезоне, но приглашения в сборную снова раз не дождался…

— Конкретно по этой фамилии скажу, что мы следим за Германом, но на эту игру решили вызвать других нападающих — Тюкавина, Сергеева и Чалова.

— То, что мы пока не перешли в Азию — вас это расстроило или обрадовало?

— Это не ко мне.

— Но у вас же есть личное мнение по этому вопросу?

— Окончательного личного мнения пока не сформировано. Просто я не хочу думать так глобально, для этого есть РФС.

Тренерский штаб сборной России globallookpress.com

— Давайте подумаем хотя бы точки зрения логистики, хотели бы так много и далеко летать?

— Мы летаем чартером, так что для нас расстояния — не проблема. «Ростов» и «Краснодар» уже два года сутками до матчей добирается и неплохо играют.

— Понятно, что на поездах и автобусах — это очень неудобно, но все-таки это не многочасовые перелёты по Азии.

— Ладно, ок. Основная проблема с Азией, понятно, не с логистикой связана. Если нас допустят до чемпионата мира, если будет возможность попасть на этот турнир через Азию, то остальное мы как-нибудь переживем. Хотя, конечно, есть ещё и футбольная составляющая — Европа это все равно другой уровень, как ни крути. Я же говорю, не до конца ещё определился. Но, ок, я все-таки хочу остаться в УЕФА!

— Недавно сборная Конго также изъявила желание сыграть с нами товарищеский матч

— Правда?! Ничего про Конго не слышал…

«Когда случилось назначение Мусаева вместо Ивича, я понял, что мои шансы в "Краснодаре" нулевые»

— Давайте к вашей клубной работе перейдём: почему в своё время согласились «Химки» тренировать?

— Ответ — это клуб РПЛ.

— В тренерский штаб, что стало неожиданностью для многих, вы позвали главного тренера по пляжному футболу Михаила Лихачева

— Предложение возглавить «Химки» пришло быстро и я планировал пригласить в штаб двух испанских специалистов по физподготовке, но период их оформления затянулся. В общем, на тот момент как они были готовы приступить к работе, мое сотрудничество с клубом завершилось. А Михаил был свободен в этот период, я его хорошо знал, мы единомышленники в футболе — так что пригласить его как помощника в тренерский штаб было логичным решением.

— Но, а как же уже устоявшееся убеждение, что пляжка и обычный футбол — это две большие разницы?

— Слушайте, но я же тренировал сборную по пляжному футболу — сделал ребят чемпионами Европы и мира. Потом возглавил молодежную сборную в обычном футболе, которая вышла со мной впервые за 14 лет в финал Евро в 2013 году с молодыми Смоловым, Заболотным и Черышевым. Затем попробовал себя еще много в каких ипостасях: тренер во Второй лиге и в ФНЛ, спортивный директор в РФС, где я проработал 7 лет и где с моей подачи дали шанс в молодежке таким специалистам как Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха и где я сотрудничал с Игорем Шалимовым и Дмитрием Ульяновым. Кстати, Михаила Лихачева на должность главного по пляжному футболу рекомендовал тоже я. Также успел потрудиться спортивным директором в футбольном клубе и тренером в премьер-лиге. Осталась только одна неохваченная должность.

Николай Писарев в «Химках» globallookpress.com

— А почему так быстро ушли из «Химок»?

— Мы проиграли три игры и коллегиально решили, что «Химкам» нужно что-то другое. Руководитель клуба посчитал, что Спартак Гогниев больше подходит для этой команды.

— Когда так кратко сотрудничаешь с клубом, уходить легко?

— Уходить всегда непросто. Но, в этот раз, особых душевных мук я не испытывал.

— «Краснодар-2» какой оставил след в вашей тренерской карьере?

— Краснодар — прекрасный южный город. Поначалу работалось легко, только логистика была тяжелой.

— Почему тогда ушли, не завершив сезон?

— В первую очередь, из-за семейных обстоятельств. Во вторую — я понял, что в весенней части сезона уже не могу отдавать в нужном количестве необходимую команде энергию. Тренерская работа, тем более с молодыми игроками, требует повышенной активности и энергетики. Надо быть «энерджайзером» — иначе тебя не услышат, а у меня к тому моменту уже подсели батарейки.

— Но вы же как раз специалист по работе с молодежью.

— В 55 лет тренеру уже хочется ставить перед собой и другие задачи, помимо работы с молодёжью. Наверное, для меня это все уже слишком. И потом, когда случилось назначение Мусаева вместо Ивича, я понял, что мои шансы в «Краснодаре» нулевые — интересная цель для меня отъехала.

— Вы планировали вернуться в премьер-лигу?

— А вы думаете, кто-то из тренеров мечтает все время работать во второй команде с молодежью? Я мало в это верю.

— Сергей Галицкий принимал непосредственное участие в повседневной жизни своей второй команды?

— Галицкий принимает непосредственное участие в жизни всего «Краснодара», включая все возраста академии. Он ходит на все домашние матчи, смотрит все выездные, знает всех игроков по именам и фамилиям. Да, он не ставил для «Краснодара-2» суперспортивных задач — выйти кровь из носу в ФНЛ — не было такого. Но, он всегда очень и очень интересовался тем, что мы делаем.

— Какие у вас были взаимоотношения с Галицким?

— Лично мне дружить с ним было проще, чем работать тренером в его команде (улыбается). Но, думаю так происходит у всех, кто контактирует с неординарными личностями. Я знал куда шел и об этой специфике работы в системе «Краснодара», особенно во второй команде, главная функция которой — растить футболистов.

Владимир Ивич globallookpress.com

— Вас удивило, как резко расстались с Ивичем?

— Поначалу удивило, но сейчас я понимаю, почему это произошло. Сергей Николаевич выстраивает академию «Краснодара» по примеру «Барселоны». Когда он приходит на матчи U-15, U-17, U-19, а эти ребята всегда наверху в ЮФЛ и выигрывают чемпионаты, его мальчишки показывают тот футбол, который он любит. Они никогда не закрываются, не отбиваются, играют в комбинационный футбол, где победа — не любой ценой. А основная команда так не играет. И вот это для Галицкого большая проблема.

Поэтому я до сих пор не уверен, что выбор Ивича — это был выбор именно самого Сергея Николаевича. Скорее всего, серба ему кто-то очень посоветовал или они не ожидали, что Ивич будет ставить именно такой футбол. По мне, Владимир — очень хороший тренер и с тем подбором игроков, который был в его распоряжении я бы также играл. И потом, при Мусаеве, в плане футбола в команде ничего не изменилось, кроме позиции Сперцяна, который начал играть чуть выше.

— Но ведь, судя по тому что вы рассказываете, Галицкий все равно не откажется от своей идеи зрелищного атакующего футбола.

— Я думаю все это мы увидим уже в следующем сезоне. Галицкому нужно чемпионство только через игру, а не чемпионство любой ценой. Я думаю, Сергей Николаевич хотел бы завоевать «золото» иначе, а не в такой нестабильной тройке, которая сформировалась у нас в этом сезоне.

«Пока самый мощный профсоюз, который реально помогает своим тренерам, я видел в Испании»

— За кого болели в матче «Краснодар» — «Динамо»?

— В «Краснодаре» я работал, в «Динамо» играл, правда давно. Так что сейчас мне ближе команда Галицкого — за них я и болел.

— Болельщики «Динамо» вас не поймут, ведь они были в шаге от мечты — люди уже так долго ждут чемпионство…

— Я недавно узнал, что фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел в 1976 году — в год, когда «Динамо» в последний раз становилось чемпионом. А мне казалось, что этот фильм вечный. Каждый Новый год я встречаю под этот фильм и думаю многие уже сбились со счета, сколько раз видели эту картину.

— Что ж, если бы «Динамо» стало чемпионом, наверное, фильм перестали бы показывать в Новый год. Ну, согласно метафизической логике.

— Не исключено. Наступила бы какая-то новая эра.

— А как вы относитесь к тому, что сейчас наш футбол переживает эпоху сербского ренессанса?

— Сербы близки нам и по менталитету, и по языку. Многие из них говорят по-русски. Так что ничего удивительного, но все это временно. Будем надеяться, что российская тренерская мысль скоро будет более востребована, чем зарубежная.

— Будем, хотя иногда наши тренеры начинают чудить. Как вы относитесь к последним заявлениям уже бывшего тренера «Алании» Евгения Калешина?

— К какому именно? Если вы про тренерский профсоюз, то я с трудом представляю как можно будет нас всех объединить, если мы друг другу конкуренты. Тем более, до сих пор существует, насколько я понимаю, ООТФ («Объединение отечественных тренеров по футболу» — прим. ред.).

— Калешин призывает именно к профсоюзу, который поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», что поспособствует возрождению «советской тренерской школы».

— Пока самый мощный профсоюз, который реально помогает своим тренерам, я видел в Испании. Они поддерживают своих безработных специалистов, выплачивают тренерам компенсации, если клуб обанкротился, предоставляют адвокатов и так далее. Там идёт серьёзная юридическая и экономическая поддержка. У нас такого нет, поэтому пока все эти идеи лично мне неинтересны. Вот будет предложена какая-то рабочая история, построенная на юридической поддержке тренеров, тогда можно подумать. А пока не вижу великого смысла нас объединять.

— А к мату в футболе вы как относитесь? Тот же Калешин, кстати, у себя в команде за матерные слова штрафовал.

— К мату отношусь терпимо. В советское время была такая поговорка: футболист без мата — как солдат без автомата. Когда матерные слова вылетают по делу и к месту и помогают запустить какой-то процесс, то ничего страшного. Тем более, когда это происходит в пылу соревновательных страстей. Главное в этом деле — без фанатизма.

Николай Писарев в молодежной сборной России globallookpress.com

— Тогда почему наши тренеры стали его так бояться? Вон и Сергей Юран недавно брал аскезу на отказ от мата.

— Ну и как? В общем, в этой неравной борьбе, могу пожелать всем этим людям только удачи (улыбается). А я ничего такого обещать не буду. Может, я скоро перестану тренировать и тогда материться не придётся (смеётся). Но, если за мат у нас в футболе придумают какую-то кару страшную, то наверное, надо действительно уходить из профессии. Ну а как иначе?

— Назначение Станковича в «Спартак» стало для вас сюрпризом?

— Нет. Тренеры в этой команде меняются часто и в ближайшее время эта тенденция не изменится, если, конечно, «Спартак», вдруг, не решит, что третье или четвёртое место для них — это вполне нормально. Мне кажется, что основная проблема там не в коучах.

— Я знаю, вы считали Валерия Карпина лучшей кандидатурой для «красно-белых».

— Карпин работает в России, даёт результат в России. На мой взгляд, это самый весомый аргумент. Кто такой Деян Станкович как тренер? Он давал результат в чемпионате, который ниже уровнем, чем РПЛ. Так что для меня этот выбор весьма странный.

— Работа экспертом на «Матч ТВ» — это больше для души?

— Мне нравится выступать в качестве эксперта. Это держит в тонусе и заставляет смотреть много матчей, которые мог бы и пропустить.

«Верю, что Сафонов в "ПСЖ" сможет потеснить Доннарумму»

— Помимо РПЛ за какими еще чемпионатами регулярно следите?

— Испания, Италия, Франция. А вот Англию стал смотреть гораздо реже. Видимо, предпочитаю те чемпионаты, где играют наши — Захарян, Головин, Миранчук, Кузяев.

— Вы верите в Сафонова в «ПСЖ»?

— Я верю, что Сафонов в «ПСЖ» сможет даже потеснить Доннарумму. Хочется, чтобы у него все получилось. И для клуба, и для Матвея, и для всего русского футбола — это большая история.

— Сперцяну тоже пожелаете удачи?

— Конечно! В отсутствии еврокубков главная мотивация у наших футболистов только первое место в чемпионате. Этого мало.

— Даже если там придётся сесть на скамейку?

— Ну почему сразу так. Вот Лёша Миранчук не сразу заиграл, у Захаряна на адаптацию почти год ушёл. Ничего страшного. Они молодые ребята, есть время.

— Леше Миранчуку воздалось с лихвой за все его переживания и тяжелую работу — теперь он чемпион Лиги Европы.

— Абсолютно! Он большой молодец. Уехать в «Аталанту» к Гасперини — это было очень смело. В «Фиорентине» или «Лацио» ему было бы проще, это играющие команды. А «Аталанта» Гасперини — это изнуряющие тренировки, прессинг по всему полю 90 минут, плюс добавленное время. Леше было очень сложно, он столько в жизни не тренировался. И не с одним тренером он не играл в персональный прессинг, где ты не вправе даже взять паузу. Поэтому у Миранчука в первый год было столько травм. Конечно, стилистически «Аталанта» не совсем его клуб, но Лёша простых путей не ищет (улыбается). Зато теперь он абсолютно адаптированный, конкурентноспособный футболист европейского уровня.

— Тогда почему Гасперини даже на минуту не выпустил Лешу в финале?

— Потому что они выигрывали! Не надо ничего менять при счете 3:0. Все катило и не надо в такой момент ничего придумывать.

Эмиль Хольм и Алексей Миранчук globallookpress.com

— Как бывший футболист поделитесь насколько морально может быть тяжело в финале на скамейке?

— Сидеть на скамейке вообще непросто, скажу я вам, — и в финале, и в полуфинале и даже в 1/32 (улыбается). Но, уверен, никакой трагедии Лёша по этому поводу не испытывает. Он обладатель кубка УЕФА и это с ним на всю жизнь.

— От Гасперини в этом сезоне снова ушёл Кубок Италии, а вот непобедимый Хаби Алонсо не смог уйти.

— Ну вы тоже не превозносите так Алонсо, пока рано. Он перспективный, но молодой тренер, работает всего два года, «Байер» — это его первый проект.

— И все-таки у него до Гасперини был 51 матч без поражений во всех турнирах — это о чем-то да говорит…

— Алонсо тренирует в чемпионате Германии, где открытый футбол и все играют вперёд. Там ни одной такой «Аталанты» просто нет. «Байер» был не готов к фирменному прессингу Гасперини.

— И тем не менее Хаби дошёл до финала.

— Молодец! И попал под тотальный прессинг, один в один, по всему полю. Повторюсь, как «Аталанта» не играет никто. Это не зональный прессинг, скажем, в исполнении того же «Ливерпуля». Это другое. Если нападающий идёт в свою штрафную, центральный защитник бежит за ним — это уникальная история. Поэтому «Байер» и нарвался.

— Но Алонсо же готовился к игре, изучал наверняка стиль Гасперини.

— Одно дело изучать, другое — играть. Не исключено, что второй матч Хаби мог бы и взять. «Ювентус» же переиграл «Аталанту», потому что они уже встречались. Но, имеем что имеем. Алонсо подъехал к финалу Лиги Европы на аллюре, а тут «Аталанта» его встретила — супердисциплинированная команда, с сумасшедшей самоотдачей, готовая 90 минут играть один в один.

— Вы рады за Гасперини и за его первый трофей в карьере?

— Я рад за Миранчука, в первую очередь. И за Гасперини — немного. Хотя, у меня на него зуб за то что Леху не выпустил в финале (смеётся). А вообще Гасперини — это тренер не для титулов. Философия «Аталанты» — растить на продажу футболистов. Конечно, надо было порадовать, наконец, несчастный Бергамо и бергамасков, которые в последний раз выигрывали аж в 1963 году. Зато, за все это время, «Аталанта» вырастила и продала большое количество футболистов.

«Личка показывает веселый футбол»

— Хави все-таки ушёл из «Барселоны», точнее ему помогли. Большая потеря для клуба?

— Много об этом не думал (улыбается).

— Клопп тоже ушёл и говорит, что надолго, устал от футбола. Понимаете его?

— Конечно понимаю! Он все выиграл, заработал кучу денег, да и потом слишком долго сидел в Ливерпуле. Вы были там когда-нибудь?

— Нет.

— Ничего не потеряли. Так долго как Юрген я бы не смог там продержаться (смеется). Так что, скорее всего, после своей Англии он рванет в продолжительный отпуск в Испанию, а точнее на Ибицу (улыбается).

— Были уверены что «Реал» снова возьмет Лигу чемпионов?

— Конечно. Там было без вариантов.

— А требл «Зенита» заслуженный?

— Семак — топ-тренер. Он работает с двумя составами, с серьезными непростыми футболистами — это ещё сложнее, чем со средними игроками.

— Вы сами с каким клубом дальше хотели бы поработать?

— Только с клубом РПЛ. Чем выше, тем лучше.

— Выше — это вы в целом про турнирную таблицу?

— Можно и по итогам последнего тура (смеётся).

— Марцела Личку признали по итогам этого сезона лучшим тренером. Вам он импонирует?

— Личка показывает веселый футбол. Сначала он в «Оренбурге» в него играл, теперь в «Динамо». Шварц мне импонирует больше, он ставил футбол, который я понимаю. А футбол Лички я не понимаю. «Динамо» пока несбалансированно и не держит игру в руках. Это пока не чемпионская команда, конечно. И давайте также не забывать о количестве пропущенных мячей — их у «Динамо» 39! Если бы команда Лички заняла первое место в турнирной таблице — это был бы худший в истории РПЛ победитель — и по очкам (56), и по пропущенным.

Марцел Личка globallookpress.com

— В европейских чемпионатах все чаще жалуются на VAR. А вам как кажется, нужная это вещь?

— Кто жалуется?

— Швеция, например.

— Кто такие Швеция? Если серьезно — это несерьёзно. Швеция не футбольная страна.

— Значит оставляем VAR?

— Мне понравилось как сказал Моуриньо по этому поводу: «Только воры мечтают об отсутствии камер». Согласны?

— Но столько лет футбол обходился без VAR и без особых происшествий.

— Вы уверены? Я могу точно сказать, что сейчас стало лучше. Единственное, нам надо стремиться к тому, чтобы эту систему использовали также как в Италии. Там мало пауз и при каждом забитом мяче не бегут сразу к камерам и не стоят над ними по 6-8 минут. Нам надо просто научиться правильно использовать VAR.

— Кстати об Италии. Жалеете, что на заре карьеры ваш план так и не удался и не получилось поиграть в Серии А?

— Наоборот, я рад, что у меня не получилось! Это была полнейшая глупость с моей стороны. Я решил уехать в Италию в 1989 году, когда в нашем футбольном союзе был закон, согласно которому игрокам до 28 лет нельзя было играть в других чемпионатах. А мне на тот момент было всего 20 лет. Тогда только заслуженным футболистам, отдавшим родине все, разрешалось, пройдя специальную комиссию, уехать в зарубежный клуб. Как раз в тот год Александр Заваров и Сергей Алейников подписались с «Ювентусом». А меня согласно советским правилам нельзя было даже заявить, наша федерация не отправляла трансфер. Так что, я мог там сколько угодно тренироваться, а играть не мог. В общем, я вернулся и стал играть за «Спартак». Это моя самая большая моя как футболиста — я попал в такую команду, в такой сильный состав и к такому великому тренеру как Олег Иванович Романцев.

— То есть ваша импульсивность и авантюризм в целом вас не подвели?

— Нет, как только это стало возможным, я поиграл в Европе: в Швейцарии, Испании и Германии.

— И в завершении нашего разговора откройте все-таки тайну — дрались или не дрались вы с Ширко, версии разнятся.

— Честно, я уже и сам не помню! С Андреем Ивановым дрался, с Рашидом Рахимовым дрался, значит и с Сашей Ширко тоже. Я вообще всегда очень драчливым был.