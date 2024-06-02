Неизбежность «Реала». Мадридцы сдержали «Боруссию», выиграв «Десимоквинту»

Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов, прошедшем в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Голы забили Даниэль Карвахаль (74‑я минута) и Винисиус Жуниор (83). «Реал» в 15‑й раз стал победителем главного клубного трофея европейского футбола, мадридский клуб является рекордсменом по данному показателю.

Победа на мышечной памяти

Автор BBC Фил Макналти поражается тому, как «Реал» способен добиваться успеха даже находясь не в лучшей форме.

«Поздний рывок "Реала" к очередной победе в элитном турнире Европы создавал впечатление неизбежности, поскольку они доказали, что являются безжалостной машиной для победы, когда дело доходит до Лиги чемпионов.

Как и раньше в этом сезоне, а также в предыдущих сезонах, "Реал" споткнулся в первом тайме, поскольку был скован интенсивностью подхода "Боруссии Дортмунд".

"Реал" с трудом организовал атаку, достойную этого названия, в то время как на другом конце поля цеплялся зубами, а "Дортмунд" создавал моменты, но решительно их упускал. Когда такое случается, как это уже доказали "Ливерпуль" и другие команды в финале Лиги чемпионов, исход обычно бывает только один.

Так и получилось: "Реал", чей голкипер Куртуа полностью оправдал решение Анчелотти выбрать его вместо Андрея Лунина, набрал обороты и нанёс два поздних удара в сердце отважной "Боруссии".

Многие задаются вопросом, как "Реалу" это удается, если они так часто кажутся не в форме. Но у этих великих игроков срабатывает мышечная память: уходящие Тони Кроос, Карвахаль, Начо и вышедший на замену Лука Модрич в шестой раз завоевали медали победителей Лиги чемпионов.

Что касается несравненного Анчелотти, столь же бесстрастного, как и всегда, он продолжил улучшать свой невероятный рекорд во главе этого великого клуба.

Это была тихая ночь для Беллингема, который упустил большой шанс, прежде чем организовать для Винисиуса Жуниора второй гол. Но какую кампанию он провел с тех пор, как перешел в "Реал" из Дортмунда. Англия надеется, что это идеально подготовит их молодую суперзвезду к Евро-2024».

Это турнир «Реала»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что мадридцы по праву считают главный еврокубок — «своим» турниром, поскольку на «Уэмбли» они выиграли его уже в 15-й раз.

«Это турнир, который "Реалу" нравится считать своей собственностью, и причины этого были подробно показаны на "Уэмбли". В очередной раз. "Боруссия Дортмунд" показала, что и у аутсайдеров есть зубы, и в первом тайме они сыграли великолепно, создавая моменты. И не реализуя их. Невозможно было не думать, что им еще предстоит горько пожалеть об этом.

По мере того, как шел второй тайм, "Мадрид" стабилизировался, а затем начал по-настоящему играть, и все на стадионе знали, что уже видели этот фильм раньше, особенно финальную часть. Винисиусу Жуниору пришлось нелегко первые 45 минут. Теперь он щелкнул выключателем. Как и все парни в белых футболках.

Дани Карвахаль забил решающий первый гол, замкнув подачу с углового Тони Крооса, и в этот момент показалось, что в "Боруссии" что-то сломалось. "Реал" рванул вперед, несколько раз приближаясь к воротам, прежде чем Джуд Беллингем перехватил ужасный пас Яна Маатсена и вывел Винисиуса на ударную позицию. Тот, конечно, не собирался промахиваться, и поэтому "Мадрид" с важным видом направился к 15-му Кубку европейских чемпионов, "Десимоквинте". Солью на раны дортмундцев стал отмененный из-за офсайда поздний гол Никласа Фюллькруга.

Это был пятый титул в этом турнире в качестве тренера для Карло Анчелотти — рекорд — и шестой в качестве игроков для Карвахаля, Начо, Крооса и Луки Модрича, вышедшего на замену — что соответствует историческому рекорду Пако Хенто. Превосходным степеням этим вечерам не было конца и края.

Это событие отличалось контрастами. Все, что вы применяли к одному клубу, казалось противоположным для другого, и это распространялось на предматчевую атмосферу. За час до начала матча сектор болельщиков Дортмунда был заполнен людьми, он был наполнен шумом и энергией, мурашки побежали по коже, когда на большом экране появился бывший тренер клуба Юрген Клопп; он наслаждался теплым приемом. Мадридисты не торопились. Они явно лучше разбираются в подобных вещах, поэтому, может быть, более раскрепощены.

"История 'Реала' зародилась в 1950-х годах вместе с этим турниром", — сказал Анчелотти на этой неделе, намекая на то, как они выиграли первый розыгрыш турнира, "где вы наиболее сконцентрированы". Было ощущение, что также открыто говорил о нервах, посылая сигнал своей команде: он хотел, чтобы она ничего не воспринимала как должное.

Схема Эдина Терзича 4-3-3 была зафиксирована с самого начала; Юлиан Брандт скорее был левой "восьмеркой", чем "десяткой"-плеймейкером, в то время как "Мадрид" был менее скован в этом плане, Джуд Беллингем не был единственным игроком, свободно перемещавшимся по полю. Он защищался слева от четверки полузащитников. Родриго играл с большой степенью свободы. Федерико Вальверде смещался справа к центру; Дани Карвахаль пытался обойти по флангу.

В первом тайме доминировала "Дортмунд". Под рев болельщиков команда Терзича в середине матча согласованно прессинговала и у них было несколько шансов открыть счет. Было два больших момента, в частности таких, которые действительно надо было реализовывать.

Первым был вингер Карим Адейеми, отправленный на выход один на один с Тибо Куртуа, недавно вернувшимся вратарем "Реала". В своих четырех матчах в мае — единственных четырех в сезоне, который были сорван серьезными проблемами со связками колена — Куртуа не пропустил. Он был нужен Мадриду в финале. Напуганный Куртуа, Адейеми слишком далеко отпустил от себя мяч. Его удар будет заблокирован прикрывающим Карвахалем.

После того, как Адейеми почти удался низкий прострел, у "Дортмунда" случился второй важный момент. Ян Маатсен ограбил Эдуардо Камавингу и, помчавшись обратно к воротам Мадрида, нашел Фюллькруга прекрасным крученым пасом. Фюллькруг впервые пробил в дальний угол, но попал во внутреннюю часть штанги».

Беллингем укрепил свою легенду

Автор Daily Mail Оливер Холт, разумеется, выделяет английского игрока в составе «Реала», отдавая должное Джуду Беллингему, организовавшему второй гол.

«За пять минут до конца тренер "Реала" Карло Анчелотти сделал свои последние замены. Джуд Беллингем, который обеспечил своей команде решающий второй гол великолепным, как по линейке, пасом Винисиусу-Жуниору, подошел к боковой линии, посылая безумные поцелуи радости фанатам, стоящим в белых футболках за воротами.

А затем ушел Тони Кроос, игрок сборной Германии, который провел свой 717-й и последний матч за "Реал" на величайшей клубной сцене всех времен и организовал первый гол для Дани Карвахаля. Кроос подошел к боковой линии, помахивая кулаком болельщикам, и был обнят товарищами по команде, готовый отвешивать поклоны после победы.

И именно так "Боруссия Дортмунд" и остальной футбол склонились перед явной неизбежностью успеха "Реала" в Лиге чемпионов. Их результаты в этом турнире поразительны. В этом матче их переигрывали, но они все равно победили. Они всегда побеждают. Они не проигрывали в финалах Кубка европейских чемпионов с тех пор, как "Ливерпуль" обыграл их в Париже в 1981 году.

Это был 15-й раз, когда они выиграли этот трофей, что более чем в два раза превышает результат их ближайшего преследователя. Это также была пятая победа их тренера Карло Анчелотти, что позволило ему еще дальше оторваться от его ближайших последователей, которыми являются Боб Пейсли, Пеп Гвардиола и Зинедин Зидан.

Конечно, "Мадриду" повезло. Они часто так делают. Они сделали это против "Ливерпуля" в Париже два года назад. И да, Вини повезло, что его не удалили в первом тайме за прыжок в голкипера, который стал бы вторым нарушением, подлежащим наказанию. И да, Беллингем, как и большинство его товарищей по команде, провел незаметный первый тайм, даже несмотря на то, что он рыл носом землю ради команды.

Но у Беллингема есть дар, как и у всех великих игроков. Он может вести спокойную игру, а затем выиграть ее для вас. И именно это он помог сделать здесь. Ему всего 20, и уже в конце своего первого сезона в Испании он выиграл Ла Лигу, был назван Игроком года Ла Лиги, а теперь он победитель Лиги Чемпионов. Эта победа укрепила его легендарный статус.

Бедный "Дортмунд". Бывшая команда Беллингема создавала шанс за шансом за шансом в первом тайме и упустила их все. Когда ты делаешь это в матче против "Реала", рано или поздно ты будешь наказан. "Дортмунд", должно быть, чувствует, что "Уэмбли" проклят для них. Именно здесь 11 лет назад они проиграли "Баварии" в своем единственном финале Лиги чемпионов.

"Мадрид" был фаворитом перед матчем. Не говоря уже о своих непревзойденных результатах в турнире, они только что уверенно выиграли Ла Лигу и уничтожили мощь "Манчестер Сити" в четвертьфинале. Дортмунд, напротив, все еще старался примириться с посредственным сезоном в Бундеслиге, где они финишировали пятыми после "Байера", "Штутгарта", "Баварии" и "РБ Лейпциг". На бумаге и в списке коэффициентов букмекеров это было явное несоответствие.

Почти единственным, кто предостерегал "Реал", был Анчелотти. "Финал Лиги чемпионов — самая важная игра и самая опасная", — сказал он. "Надо быть немного везучим, играть хорошо и никогда не ослаблять бдительности, но когда ты выходишь в финал, успех настолько близок, что начинаешь нервничать".

Игра началась с элемента фарса. На первой минуте произошло три вторжения на поле, что было не очень хорошо для "Уэмбли", особенно после хаоса, который настиг здесь финал Евро-2020. Последний из трех хулиганов так долго бродил по полю, что Никлас Фюллькруг из "Боруссии" столкнул его на землю, прежде чем едва начавшийся матч мог возобновиться».

Играют все — побеждает «Реал»

Автор Marca Хосе Мария Родригес воспевает достоинства мадридской команды, в очередной раз вошедшей в историю.

«Лига чемпионов — это соревнование, которое все хотят выиграть, но в котором доминирует "Реал Мадрид". "Сливочные" не играют в ней, они ее выигрывают. После страданий и проигрыша "Дортмунду" в неожиданном первом тайме "Мадрид" неожиданно поразил ворота после углового Крооса, который Карвахаль замкнул на ближней штанге. Защитник и нападающий, игрок "кантеры", обладатель шести Кубков Европы, последний из которых гарантировал Винисиус в концовке матче, подтвердив свои претензии на "Золотой мяч". Легенда "Реала" вечна.

"Они приходят футболистами, уходят легендами". Этот знак, ограждающий священную траву Уэмбли, храма футбола, украсил 15-ю, почти идеальную Лигу чемпионов. До сих пор "Реал" никогда не становился чемпионом, не проиграв ни одной игры. Он сделал это в неожиданном сезоне, с самого начала полном трудностей. Постоянное упражнение в выживании, переосмыслении и солидарности команды в постоянном прогрессе. От блестящего старта Беллингема, германского руководства игрой Крооса, расцвета Браима, взрыва феномена Винисиуса, канонизации Лунина в Манчестере, молний Хоселу против "Баварии", и заканчивая завершающим порывом Карвахаля.

Команда в 15-й раз вознеслась на трон королей Европы, который с каждым днем ​​становится все более недостижимым для ее конкурентов. "Боруссия Дортмунд" вспомнила ночь гола Карамбе накануне победы "Реала" над "засухой" в Кубке европейских чемпионов с "Седьмым" трофеем. Это было в 98-м году, и с тех пор "сливочные" прибавили еще девять, уничтожив тех, кто помнил, что раньше титулы видели в черно-белых цветах.

Команда, выигравшая 15-ю корону становится лучшей командой десятилетия, подобной команде Ди Стефано, Сантамарии, Пушкаша или Хенто, которые с распростертыми объятиями принимают в клубе еще четырех выдающихся футболистов с шестью трофеями. Кроос завершает карьеру по собственной воле, и мы посмотрим, что произойдет с Начо. Дани Карвахаль и Лука Модрич стремятся сохранить чемпионский род до бесконечности и дальше, возглавляя одну из лучших команд в истории. Команда-хамелеон, способная сносить соперников самыми разными способами. Играть хорошо — значит делать все возможное в самое удобное время. Никто, как "Реал", не умеет адаптироваться к каждому поединку и преодолевать препятствия. Судьба "сливочных" — стать чемпионом».

«Десимоквинта» для «непобедимых»

Ему вторит автор AS Луис Ньето, прославляющий игроков «Реала».

«Пятнадцатый трофей "Реала" будет выставлен ​​сегодня в музее под открытым небом Сибелес, это ритуал, повторяющийся почти раз в два года с 2014 года. Невозможно разделить легенду "Мадрида" на циклы, в которые входят новые герои без ухода предыдущих. Такого стойкого обновления организма не существует в природе. В нем истоки зарождение этой пятнадцатой победы, завоеванной смесью ветеранов и новичков, также как и предыдущих четырнадцати.

"Реал" снова победит, как это было после эпохи Ди Стефано, поколения "Йе-Йе", "Квинты", Криштиану и Бензема, и он сделает это после Крооса, который уйдет с "ушастым" кубком или с Мбаппе, когда это будет необходимо. Как он выиграл после Бернабеу, после Санса и будет делать это после Флорентино, с сегодняшнего дня президента с наибольшим количеством Кубков европейских чемпионов в истории: семью. По шесть собрали Карвахаль, Начо, Кроос и Модрич. Столько же, сколько завоевал Генто. Самый красивый кубок по-прежнему остается самым "сливочным" кубком.

Трофей доставил в Сибелес удар головой Карвахаля, героя среди героев, гордости "Ла Фабрики", и удар Винисиуса, закрепивший победу, за которую им придется отдать ему "Золотой мяч". Все произошло после 70 минут превосходства от "Боруссии", которой нужно было только догадаться, что "Реал" способен победить любым способом: сначала отбиваясь, а потом маршируя. Его официально приговорили к победе в этом финале, и он с радостью принял приговор.

Через 40 секунд после начала матча дежурный хулиган выскочил на поле, чтобы сделать селфи с Беллингемом. Позже у него появилось три подражателя. На поимку нарушителей ушло почти две минуты. Они стали сюрпризом, которого не было ни в составах, ни в настрое обеих команд. Революционные начала матчей почти не вспоминаются в финале. Если вам нужно победить, не торопитесь. Если вам придется проиграть, пусть будет слишком поздно. Страх как движущая сила, как объяснил накануне Анчелотти.

Игра Мадрида не отклонялась от запланированного, хотя и была полна несовершенств: нестабильный, избирательный первый натиск, ограниченная подвижность трезубца атаки при сдерживании Винисиуса на левом фланге и терпение, почти вялость, на вкус Крооса, футболиста, который десятилетие наводил порядок на поле, чтобы все происходило тогда, когда ему удобно».

Маловероятный герой Карвахаль?

Автор The Athletic Дермот Корриган поздравляет автора победного гола «Реала» Дани Карвахаля.

«После столь долгих неудачных попыток повлиять на игру, "Мадриду" нужен был кто-то, кто мог бы подойти и взять под свой контроль ход событий. Не многие выбрали бы на эту роль своего правого защитника, но Дани Карвахал оказался тем героем, который перевернул игру в пользу своей команды.

Еще до своего гола Карвахаль уже продемонстрировал решимость добиться чего-то. У него был один шанс замкнуть угловой вскоре после перерыва, и около часовой отметки он был никем не прикрыт на дальней штанге, но его удару не хватило силы.

Однако 32-летний игрок не собирался сдаваться: он великолепно взмыл в воздух и замкнул еще один угловой Тони Крооса, несмотря на попытки Матса Хуммельса сыграть рукой на линии.

Это был неожиданный автор гола, но, возможно, он не должен быть таковым. Наконец-то освободившись от травм, которые преследовали его в последние сезоны, Карвахаль уже забил пять голов и сделал пять результативных передач во всех турнирах в этом сезоне.

Он также является чрезвычайно важным игроком в раздевалке, устанавливая стандарты и требуя интенсивности, наряду с другими доморощенными игроками, давно выступающими в команде — Начо и Лукасом Васкесом.

Это был не первый исторический момент Карвахаля. Вскоре после того, как он присоединился к молодежной системе Мадрида в 10-летнем возрасте, он был выбран, чтобы присоединиться к легендарному Альфредо Ди Стефано, заложив вместе с ним первый камень на тренировочной базе клуба Вальдебебас.

Более двух десятилетий спустя, выиграв свою шестую медаль Лиги чемпионов, Карвахаль подтвердил свое место рядом с Ди Стефано в качестве легенды "бланкос".».

Блестящая игра Винисиуса

Автор The Telegraph Сэм Уоллес выделяет бразильскую звезду мадридцев, который во многом обеспечил «Реалу» победу.

«Так обстоит дело с финалами Лиги чемпионов последнего десятилетия: вы можете придумать идеальный план, создать моменты и подавить великих игроков в команде соперника, а затем, когда наступит критический момент, "Реал Мадрид" все равно выиграет.

Так случилось и с "Боруссией Дортмунд", завершившей захватывающее выступление на "Уэмбли" поражением, которое могло бы показаться сюрпризом, если бы не статистика команды Карло Анчелотти в этом соревновании. В мире нет лучшей команды, способной замаскировать историческую победу под посредственную игру, и "Реал" лишний раз доказал это, когда Дани Карвахаль, их 32-летний ветеран, забил головой за 16 минут до конца игры.

"Дортмунд" нанес все свои лучшие удары. Они попали в штангу, они вышли один на один, а когда им не удалось обойти великого Тибо Куртуа, у них усилилось дурное предчувствие. "Боруссия" знала, что произойдет. Как и в полуфинале против мюнхенской "Баварии", жертву подстерегали обычные убийцы "Реала" — сначала Карвахаль, а затем, наконец, Винисиус Жуниор.

Последний, несмотря на всю посредственность выступления "Реала", был великолепен. Он шел вперед с мячом, в то время как другие испытывали проблемы. Он продемонстрировал "Боруссии" и всему миру, что перед ним очень талантливый игрок. Он заработал угловой для гола Карвахаля, продемонстрировав изысканное мастерство, по сути прокинув мяч между ног норвежского защитника Джулиана Райерсона, но нав самом деле все было куда лучше. Он был непреходящим признаком того, что это действительно качественная команда, даже когда она прижата спиной к стене.

Затем Винисиус Жуниор забил и второй гол, перехватив мяч с передачи Джуда Беллингема и добив с такой уверенностью, что англичанин поднял руки вверх еще до того, как был нанесен удар. По своим меркам Беллингем не показал выдающейся игры, но сейчас, в возрасте 20 лет, он впервые выиграл Лигу чемпионов. Можно предположить, что в других финалах он будет играть лучше, потому что, как и многих его товарищей по "Реалу", в некоторые периоды эта игра обходила его стороной, до решающей концовки».

Победитель: Тони Кроос

Редакция Goal традиционно называет победителей и неудачников прошедшего матча и в первую категорию попал полузащитник «Реала», для которого это был последний матч за команду.

«Вот это уход, так уход! Кроос удивил некоторых своим решением объявить о завершении карьеры две недели назад. В этом сезоне он снова показал свою лучшую форму, и, казалось, были основания полагать, что у него в запасе как минимум еще один сезон.

Тем не менее, он все равно решил повесить бутсы на гвоздь, подготовив почву для потенциально драматичного финала своей последней игры в клубном футболе.

И он не подкачал. Кроос, как всегда, был надежен в центре полузащиты, выполняя на 97 процентов удачные передачи, патрулируя пространство и нанеся два удара в створ, а также ассистируя Карвахалю при первом голе. Полузащита "Мадрида" временами выглядела шаткой, но Кроос был тем человеком, который связал все воедино.

Все прогнозы на футбол

Здесь можно было так много историй: последняя игра Ройса за "Дортмунд", звездный старт карьеры Беллингема в Мадриде и Эдин Терзич, потенциально претендующий на европейский трофей с клубом, который он поддерживал всю свою жизнь. Но вместо этого победил Кроос, возможно, лучший финал для настоящей легенды футбола».