Фабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно

«Когда экономически у тебя дела идут неважно, приходится полагаться на внутренние резервы, это логично. В конце концов (прошлым летом) у "Реала" появился шанс подписать Джуда (Беллингема), одного из лучших игроков в мире, и нам пришлось его купить. Это закрывает дверь перед Серхио Аррибасом».

Такие слова сказал правый защитник «Мадрида» Дани Карвахаль в недавнем интервью испанскому радио. Карвахаля спросили о последних ярких молодых талантах «Барселоны»: 16-летнем Ламине Ямале и 17 летнем Пау Кубарси, которые вместе с ним играли в последних матчах сборной Испании.

В то время как молодежная академия «Барселоны» создана с конкретной целью по формированию игроков для основной команды — учитывая, что они соответствуют стилю игры «Барсы», — фокус академии «Мадрида» иной. Это отражается и в их прозвищах.

Если «Ла Масия» (что часто переводится как «фермерский дом», но лучше всего описывается как деревенский дом из восточных регионов Испании) рисует портрет семейных связей, то «Ла Фабрика» («Фабрика») имеет оттенок индустриальной эффективности.

Футбольное образование, которое получает молодежь «Реала», по словам тех, кто работает в академии, больше ориентировано на универсальность, стойкость и способность приспосабливаться к нескольким различным тактическим стилям. Цель состоит в том, чтобы подготовить молодых людей, способных добиться успеха в профессиональном футболе, и чаще всего это означает, что они играют за пределами Мадрида.

По данным исследования, проведенного Международным центром спортивных исследований в ноябре 2023 года, «Реал Мадрид» оказался клубом, который выпустил наибольшее количество активных игроков в пяти ведущих лигах Европы — 44.

Аррибас, 22-летний атакующий полузащитник, о котором упоминает Карвахаль, является одним из них. Его высоко ценили в Мадриде, но в августе его продали в «Альмерию», хотя у «Лос-Бланкос» есть оговорка о выкупе за 50 процентов стоимости и право преимущественной покупки.

Серхио Аррибас globallookpress.com

Начо, которому сейчас 34 года, является единственным игроком мадридской команды, пришедшим непосредственно из академии клуба. Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор и Родриго поиграли какое-то время за «Реал Мадрид Кастилью» — резервную команду клуба, состоящую из молодых игроков, — но их нельзя считать продуктами молодежной академии как таковыми.

Лукас Васкес, Фран Гарсия и Хоселу — другие доморощенные игроки. Разница в том, что все они попали в основной состав другим путем — так называемым «маршрутом Карвахаля» (согласно самому Карвахалю).

По сути, этот путь предполагает уход из клуба в надежде на последующее возвращение — так же, как это сделал правый защитник, когда «Реал» повторно подписал его из леверкузенского «Байера» благодаря пункту об обратном выкупе в размере 6,5 миллионов евро в 2013 году. С тех пор Карвахаль сыграл 407 матчей и завоевал 23 трофея.

Когда «Мадрид» продает молодого игрока, они почти всегда настаивают на выгодных условиях, которые дают им возможность выкупить его в будущем, как в случае с Аррибасом. Но большая конкуренция за места в первой команде и стремление клуба подписать лучших молодых иностранных звезд только усилили давление, которое делает достижение того, что сделал Начо, еще более трудным сегодня.

В течение некоторого времени агенты, члены семей и даже тренеры молодежной команды из Вальдебебаса размышляли о ситуации, которая стала доминирующей реальностью в «Ла Фабрике»: главная цель — стать профессионалами, потому что лишь очень, очень небольшой процент игроков добивается попадания в главную команду «Реала».

Это понимание глубоко укоренилось и в том, как молодежь «Реала» видит развитие своей карьеры. Все они мечтают попасть в основную команду, но многие понимают, что добиться этого по-прежнему непросто, и некоторые из самых ярких проспектов «Ла Фабрики» уже задумываются о своем будущем, поскольку сезон 2023/24 приближается к завершающей стадии.

В этой статье издание The Athletic рассматривает наиболее яркие случаи.

Марио Мартин

20-летний капитан «Реал Мадрид Кастилья» пользуется большой симпатией не только у своего тренера Рауля (легендарного бывшего нападающего клуба), но и у тренера первой команды Карло Анчелотти.

Итальянец заявил близким, что видит — опорный полузащитник готов к игре в элите. Анчелотти дал Мартину возможность дебютировать за взрослую команду на заключительной стадии дополнительного времени победного матча Кубка Испании с «Атлетико Мадрид» в январе 2023 года.

Марио Мартин globallookpress.com

Мартин выделяется своим чтением игры, спокойствием на мяче и умением комбинировать с другими игроками. Источники в Вальдебебасе считают его одним из игроков «Кастильи», который должен перейти в Ла Лигу в следующем сезоне. Однако его будущее в Мадриде неясно.

У Мартина есть контракт до 2026 года, и есть планы, что он примет участие в турне по США во время предсезонной подготовки, но конкуренция за место в полузащите у Анчелотти настолько жесткая, что лучше поискать такую возможность в другом месте.

Испанский игрок недавно сменил агентство и присоединился к Best of You, а многие клубы, включая «Жирону», следили за ним уже несколько месяцев.

По словам тех, кто его знает, хотя его мечта — играть за «Реал», на его ситуацию также может повлиять то, останется ли Лука Модрич еще на год и останется ли в клубе Дани Себальос. 27-летний Себальос в этом сезоне провел за «Мадрид» всего четыре матча.

Но в целом «Мадрид» предпочитает, чтобы игроки провели хотя бы три года в «Кастилье», а Мартин проводит за эту команду второй сезон.

Мануэль Анхель

Еще одним ключевым игроком «Кастильи» Рауля, которая в этом сезоне испытывает проблемы в третьем дивизионе Испании (они занимают 13-е место), несмотря на то, что в прошлом сезоне вышла в плей-офф за повышения, является Мануэль Анхель.

20-летний футболист также играл за мадридскую команду в Юношеской лиги УЕФА под руководством Альваро Арбелоа. Он перешел в «Ла Фабрику» в 2018 году из молодежной академии «Севильи», и его контракт истекает в 2025 году.

Мануэль Анхель globallookpress.com

«Мами», как его ласково называют, — полузащитник очень хрупкого телосложения, которое он с лихвой компенсирует умным выбором позиции, выдержкой и изысканным контролем мяча. Его характер снискал ему любовь всех тренеров, которые работали с ним в Мадриде, но он почти не видел основной команды, приняв участие лишь в нескольких тренировках.

По этой причине его представители планируют поговорить с клубом в конце сезона, чтобы узнать, какую роль они предложат игроку в будущем.

На данный момент Мануэль Анхель проводит свой первый сезон в «Кастилье» и хочет в первую очередь выслушать позицию клуба, но не исключены и переходы по другим направлениям.

Рафа Обрадор

Обрадор — левый защитник, выделяющийся своими атакующими навыками, который, в отличие от других талантов «Ла Фабрики», не будет испытывать проблем из-за повышенных физических требований на элитном уровне.

Его считают еще одним игроком, который мог бы перейти в Ла Лигу в следующем сезоне, но его контракт с «Реалом» заканчивается этим летом, и его будущее выглядит неопределенным.

Рафа Обрадор globallookpress.com

В последние месяцы 20-летний игрок играл менее активную роль в «Кастилье» Рауля, но источники, близкие к игроку, говорят, что это «обычное дело в футболе», и они все еще размышляют над выбором, состоящим из продления контракта, аренды или постоянный трансфером с сохранением за Мадридом права выкупа.

Но поскольку «Реал» рассматривает возможное подписание Альфонсо Дэвиса (а также присматривается к Мигелю Гутьерресу из «Жироны» — еще одному выпускнику своей академии), получение места в основном составе на данный момент кажется почти невозможным.

Пауло Яго

Этот 16-летний атакующий полузащитник играет на два уровня выше своей возрастной группы, настолько он техничен и уверен в себе. В конце марта он выступал за «Реал Мадрид C», который играет в пятом дивизионе Испании, на два дивизиона ниже «Кастильи».

Яго регулярно вызывали в молодежные сборные Испании, а прошлым летом он продлил свой контракт с «Мадридом» до 2025 года после периода неопределенности и сомнений относительно своего будущего. Но сейчас, по словам источников, близких к игроку, он недоволен. Он чувствует, что ему не предложили проект, который позволил бы ему расти, и ищет наилучшее решение.

Пауло Яго globallookpress.com

Хотя его агентством является Gestifute, компания суперагента Жорже Мендеша, о других предложениях близкие пока говорить не хотят, ведь до окончания его контракта осталось больше года и они хотят сначала урегулировать ситуацию с «Реалом».

«Еще рано», — отмечают те, кто его знает, но игрок, похоже, расстроен, и доказательством этого является сообщение в соцсетях, которое он опубликовал на прошлой неделе: «Я люблю футбол и хочу играть, но ненавижу фальшь, ложь и обман, которые его окружают».