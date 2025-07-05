«Челси» вырвал победу у «Палмейраса» в четвертьфинале Клубного чемпионата мира

Лондонскийодержал победу над бразильским(2:1) в 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу.

Счет в матче на 16-й минуте открыли лондонцы. Чалоба начал атаку по правой половине поля и затем выполнил резкую передачу к радиусу штрафной площади, Коул Палмер подработал мяч и затем, обыграв пару соперников, прорвался в центр штрафной и отправил мяч под левую штангу.

На 53-й минуте «Палмейрас» отыгрался. Риос получил передачу на правый фланг и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Эстевао пробросил мяч мимо Колвилла, а затем с острого угла неожиданно запустил мяч в ближний угол ворот под перекладину.

А на 83-й минуте Нету, Палмер, Гюсто и Фернандес разыграли корнер у ворот «Палмейраса», далее после небольшой комбинации на левом фланге Гюсто ворвался в штрафную площадь и сделал прострел с левого угла штрафной в центр. Хьяй при попытке прервать полёт мяча неудачно вытянул ногу и в итоге срезал его в створ собственных ворот, а голкипер Вевертон уже сделал движение в сторону и в итоге был отыгран.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала Палмейрас — Челси 1:2 Голы: 0:1 Коул Палмер (16'), 1:1 Estevao Willian (53'), 1:2 Вевертон (автогол) (83') Палмейрас: Вевертон, Дамиан Эмилиано Мартинес (Анибаль Морено, 75'), Бруно Фукс, Микаэл, Вандерлан, Агустин Джай, Ричард Риос (Рафаэл Вейга, 85'), Аллан (Маурисио, 67'), Факундо Торрес (Паулинью, 67'), Витор Уго Роке Феррейра (Хосе Мануэль Лопес, 75'), Estevao Willian Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку (Чуквунонсо Мадуэке, 54'), Коул Палмер, Энцо Фернандес, Андрей Сантос (Дариу Эсугу, 90'), Трево Чалоба, Лиам Дилап (Жоао Педро, 54'), Педру Нету (Кирман Дьюсбери-Холл, 87') Предупреждения: Мало Гюсто (41'), Лиам Дилап (45 + 3'), Ричард Риос (78'), Леви Колвилл (86')

В полуфинале «Челси» 8 июля сыграет с бразильским «Флуминенсе».