«Челси» вырвал победу у «Палмейраса» в четвертьфинале Клубного чемпионата мира

Счет в матче на 16-й минуте открыли лондонцы. Чалоба начал атаку по правой половине поля и затем выполнил резкую передачу к радиусу штрафной площади, Коул Палмер подработал мяч и затем, обыграв пару соперников, прорвался в центр штрафной и отправил мяч под левую штангу.
На 53-й минуте «Палмейрас» отыгрался. Риос получил передачу на правый фланг и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Эстевао пробросил мяч мимо Колвилла, а затем с острого угла неожиданно запустил мяч в ближний угол ворот под перекладину.
А на 83-й минуте Нету, Палмер, Гюсто и Фернандес разыграли корнер у ворот «Палмейраса», далее после небольшой комбинации на левом фланге Гюсто ворвался в штрафную площадь и сделал прострел с левого угла штрафной в центр. Хьяй при попытке прервать полёт мяча неудачно вытянул ногу и в итоге срезал его в створ собственных ворот, а голкипер Вевертон уже сделал движение в сторону и в итоге был отыгран.
В полуфинале «Челси» 8 июля сыграет с бразильским «Флуминенсе».