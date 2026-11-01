1 ноября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.00.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» постепенно набирает обороты. На текущий момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ливерпуль» на шесть очков отстает от дуэта лидеров. Команда отличилась 11 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, выбив в серии пенальти из Кубка лиги «Челси».
До того «Ливерпуль» переиграл «Брайтон» — 2:0, да и поединок Лиги чемпионов с «Вильярреалом» завершился викторией — 4:3. Команда до последней ничьей победила четыре раза кряду.
Состояние команды: «Ливерпуль» намерен побороться за самые высокие места, однако испытывает явные проблемы с реализацией.
При этом «Ливерпуль» дома не проигрывал в трех последних матчах. Зато Александер Исак уже успел отличиться шестью голами в чемпионате, уступая в бомбардирской гонке лишь Холанну. К тому же «красные» уже два с половиной года не проигрывают «канонирам». Сумеют ли продлить эту серию?!
Очевидно, что «красные» намерены подтянуться к группе лидеров. Настрой на битву с чемпионом у них будет запредельным. И да, Исак должен забить.
«Арсенал»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы английского чемпионата.
При этом «Арсенал» лишь по дополнительным показателям уступает «Манчестер Сити». А вот забить удалось 13 мячей при всего пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда опозорилась, вылетев из Кубка лиги от заштатного «Флитвуда» в серии пенальти.
До того «Арсенал» нанес поражение «Эвертону» — 2:0, а вот чуть раньше в Лиге чемпионов разошелся миром с «Баварией» — 2:2. Команда не уступила в шести последних поединках.
Состояние команды: «Арсенал» ныне выглядит уверенно, к тому же явно постарается закрепиться на вершине таблицы.
При этом «Арсенал» не уступил в трех последних гостевых поединках, забив в них четыре мяча. Подбор игроков у команды качественный, вот только в плане реализации лондонцы не преуспевают. Микель Артета верен себе, и его задумки по большей части срабатывают.
Наверняка команда постарается закрепиться на вершине таблицы. Да и пора бы Виктор Дьёкерешу забить свой первый мяч в текущем чемпионате. Да-да, прицел шведа пока молчит.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Арсенал» фаворитом с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа «Ливерпуля» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
Прогноз: «Ливерпуль» находится на психологическом подъёме, тогда как «Арсенал» не намерен отпускать в отрыв «Манчестер Сити».
Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 13.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Арсенал» пропускает в среднем реже гола за матч
- «Красные» до последней ничьей победили четыре раза кряду
- Обе команды забивают в среднем больше одного мяча за матч
- «Ливерпуль» победил всего один раз в четырех поединках чемпионата
- «Арсенал» в четырех гостевых поединках добыл 9 очков
Ещё прогноз на матч
Не пропустите базовый прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом для ставки за 1.91.