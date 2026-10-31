прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.05

1 ноября в 13‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Акрон». Начало встречи — 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Балтика»

Турнирное положение: после 12 матчей «Балтика» располагается на девятой строчке в таблице РПЛ с 14 очками. Команда забила 15 голов, пропустив при этом 13 в свои ворота.

Последние матчи: В крайнем туре РПЛ подопечные Андрея Талалаева смогли добыть ничью в гостевом поединке против «Краснодара» (1:1).

В Кубке России команда проиграла «Зениту» со счетом 2:3, в матче РПЛ была зафиксирована ничья против «Ростова» (0:0), а в очередном матче кубка победа над самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

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Не сыграют: в лазарете команды защитники Александр Филин и Максим Шнапцев и вингер Марк Мокин.

Состояние команды: «Балтика» не может победить в 5 последних домашних матчах подряд в РПЛ. Команда в среднем забивает и пропускает всего по 0.80 гола за 5 крайних игр, демонстрируя закрытый и крайне осторожный стиль.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинский «Акрон» идет неподалеку, расположившись на 12-й строчке в турнирной таблице. В копилке тольяттинцев 12 очков в 12 сыгранных поединках, разница забитых и пропущенных — 15:21.

Последние матчи: В крайнем поединке Премьер-лиги подопечные Срджана Благоевича сотворили сенсацию, переиграв дома московское «Динамо» со счетом 3:1.

До этого команда разошлась миром с махачкалинским «Динамо» (1:1), а в Кубке России клуб потерпел сокрушительное поражение от «Ростова» со счетом 1:6.

Не сыграют: в лазарете команды вингер Юрий Железнов.

Состояние команды: «Акрон» находится на хорошем эмоциональном подъеме и представляет собой крайне неуступчивого соперника. Коллектив не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в рамках РПЛ. Тольяттинцы в среднем пропускают 1.40 гола в 5 крайних поединках.

На что ставят в матче Балтика — Акрон Букмекерские коэффициенты на матч Балтика — Акрон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Балтика» не знает побед на своем поле на протяжении 5 матчей РПЛ подряд

«Акрон» уступил всего в двух встречах из 8 последних в чемпионате

Исторически вывеска успешна для калининградцев: на их счету 7 побед в личных встречах против 2 у «Акрона»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 1.78, а на «Акрон» — 4.50, ничью букмекеры оценивают в 3.50

Тотал меньше 2.5 идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.15.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд в этом матче.

2.05 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Балтика» — «Акрон» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.05.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть ожидании ничейного результата. «Балтика» на спаде, а «Акрон» смог выровнять игру в чемпионате в последних турах.

3.50 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Балтика» — «Акрон» принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья в матче за 3.50.