ЦСКА Москва — ОФК Белград. Ставка (к. 2.0) и прогноз на Братский кубок 5 июля 2025 года

5 июля во втором туре Братского кубка по футболу сыграют ЦСКА Москва — ОФК Белград. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва — ОФК Белград, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА Москва

Турнирное положение: сейчас ЦСКА идет вторым в таблице Братского кубка с 3 очками.

Последние матчи: матч против «Партизана» получился равным в первом тайме (1:1), но затем класс армейцев сказался и во втором тайме они дожали сербов, забив в их ворота еще два мяча. За ЦСКА отличились Глебов, Алеррандро и Кисляк.

Ранее была победа в товарищеской игре с клубрм Медиалиги «Амкалом» (4:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: перед началом сезона в ЦСКА произошла смена главного тренера. Вместо внезапно ушедшего Марко Николича армейцев возглавил известный в прошлом швейцарский игрок Фабио Челестини.

В качестве тренера он работал с местными клубами «Лозанной», «Лугано», «Сьоном» и «Базелем», приведя последний к чемпионскому титулу. Пока с московским клубом он начал с двух побед, но пока еще рано говорить, как будут выглядеть москвичи в новом сезоне.

ОФК Белград

Турнирное положение: пока ОФК Белград занимает последнюю строчку в таблице Братского кубка с 0 очком.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в первом туре команда потерпела разгромное поражение от московского «Динамо» со счетом 0:4. Уже к 21-й минуте ОФК Белград уступал с разницей в два мяча, потом несколько выровнял игру, но в концовке все равно получил разгромное поражение.

До этого была ничья в товарищеской игре с «Сутьеской» (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: ОФК Белград представителем второго эшелона чемпионата Сербии после «Црвены Звезды» и «Партизана». В минувшем сезоне команда стала четвертой в национальном чемпионате. Традиционно ОФК Белград ориентирован на выращивание и продажу молодых талантов. Самым известных из них был, немало поигравший в РПЛ за «Локомотив» и «Зенит» Бранислав Иванович.

Статистика для ставок

В первом круге ЦСКА разгромил ОФК Белград со счетом 4:0 на Братском кубке

В 2014 году была победа армейцев с таким же счетом

ЦСКА выиграл две последних встречи с разгромным счетом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 1,20, а на ОФК Белград — 14,0, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,81, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: почти через неделю ЦСКА предстоит первый официальный матч в сезоне против «Краснодара» в Суперкубке России, поэтому команда будет немного форсировать подготовку.

У армейцев новый главный тренер, игрокам надо будет проявить себя перед ним, чтобы получить место в основном составе, поэтому все будут играть с максимальной самоотдачей. Голов должны быть много, все-таки статус товарищеского турнира никто не отменял. ЦСКА должен пробить тотал сам или с помощью гостей.

Основная ставка: тотал больше 3,5 за 2,0.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что ОФК Белград сможет забить хотя бы один мяч.

Дополнительная ставка: ОФК Белград забьет за 1,85.