ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диогу ЖотаДушевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист Гонсало ГарсияЧетвертьфиналы КЧМ-2025: главные звезды, тактика, интриги и прогнозы Симоне Индзаги — главный тренер «Аль-Хиляля»Символическая сборная недели КЧМ: Саудовская лига заявляет о себе, а «ПСЖ» побеждает в полсилы
    Все новости спорта

    ЦСКА продолжит уверенно побеждать

    ЦСКА Москва — ОФК Белград. Ставка (к. 2.0) и прогноз на Братский кубок 5 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на ЦСКА Москва — ОФК Белград
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Челестини — новый наставник армейцев
    5 июля во втором туре Братского кубка по футболу сыграют ЦСКА Москва — ОФК Белград. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва — ОФК Белград, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Июля 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 16:00 Белград

    Белград

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    ЦСКА Москва

    Турнирное положение: сейчас ЦСКА идет вторым в таблице Братского кубка с 3 очками.

    Последние матчи: матч против «Партизана» получился равным в первом тайме (1:1), но затем класс армейцев сказался и во втором тайме они дожали сербов, забив в их ворота еще два мяча. За ЦСКА отличились Глебов, Алеррандро и Кисляк.

    Ранее была победа в товарищеской игре с клубрм Медиалиги «Амкалом» (4:0).

  • Лето ЦСКА: новая жизнь после ухода Николича
  • Все о подготовке к новому сезону «армейского» клуба
  • 01/07/2025

    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: перед началом сезона в ЦСКА произошла смена главного тренера. Вместо внезапно ушедшего Марко Николича армейцев возглавил известный в прошлом швейцарский игрок Фабио Челестини.

    В качестве тренера он работал с местными клубами «Лозанной», «Лугано», «Сьоном» и «Базелем», приведя последний к чемпионскому титулу. Пока с московским клубом он начал с двух побед, но пока еще рано говорить, как будут выглядеть москвичи в новом сезоне.

    ОФК Белград

    Турнирное положение: пока ОФК Белград занимает последнюю строчку в таблице Братского кубка с 0 очком.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в первом туре команда потерпела разгромное поражение от московского «Динамо» со счетом 0:4. Уже к 21-й минуте ОФК Белград уступал с разницей в два мяча, потом несколько выровнял игру, но в концовке все равно получил разгромное поражение.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    До этого была ничья в товарищеской игре с «Сутьеской» (0:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: ОФК Белград представителем второго эшелона чемпионата Сербии после «Црвены Звезды» и «Партизана». В минувшем сезоне команда стала четвертой в национальном чемпионате. Традиционно ОФК Белград ориентирован на выращивание и продажу молодых талантов. Самым известных из них был, немало поигравший в РПЛ за «Локомотив» и «Зенит» Бранислав Иванович.

    Статистика для ставок

    • В первом круге ЦСКА разгромил ОФК Белград со счетом 4:0 на Братском кубке

    • В 2014 году была победа армейцев с таким же счетом

    • ЦСКА выиграл две последних встречи с разгромным счетом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 1,20, а на ОФК Белград — 14,0, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,81, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: почти через неделю ЦСКА предстоит первый официальный матч в сезоне против «Краснодара» в Суперкубке России, поэтому команда будет немного форсировать подготовку.

    У армейцев новый главный тренер, игрокам надо будет проявить себя перед ним, чтобы получить место в основном составе, поэтому все будут играть с максимальной самоотдачей. Голов должны быть много, все-таки статус товарищеского турнира никто не отменял. ЦСКА должен пробить тотал сам или с помощью гостей.

    Основная ставка: тотал больше 3,5 за 2,0.

    Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что ОФК Белград сможет забить хотя бы один мяч.

    Дополнительная ставка: ОФК Белград забьет за 1,85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА Москва — ОФК Белград?

    Матч ЦСКА Москва — ОФК Белград состоится 05 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА Москва — ОФК Белград?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА Москва — ОФК Белград?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА Москва — ОФК Белград?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА Москва — ОФК Белград?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу ЦСКА Москва дают 1,20, а на ОФК Белград — 14,0, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.84
  • Прогноз на матч Рублев — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рахимова — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зигемунд — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Парри — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фриц — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дардери — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Боржеш — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Молодечно
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Беллуччи — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Штруфф — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кайрат — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мертенс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА Москва — ОФК Белград: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 05.07.202516:00. ЦСКА продолжит уверенно побеждать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры