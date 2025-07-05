Смолов стал участником драки в московском кафе

Российский нападающийоказался в центре скандала — он ударил двух мужчин в кафе «Кофемания» в центре Москвы. Инцидент произошёл ещё утром 28 мая, около 7:30 мск.

Как сообщает Sport Baza, с футболиста пытались получить более 3 миллионов рублей за то, чтобы видеозапись конфликта не стала достоянием общественности. Изначально Смолов якобы согласился заплатить 1 миллион, однако после того как сумма выросла до 3 миллионов, он отказался.

По данным источника, ссора началась после того, как футболист услышал громкие разговоры мужчин, обсуждавших его в негативном ключе. После оскорблений в свой адрес Смолов вступил в драку.

Примечательно, что инцидент произошёл в том же заведении, где в 2018 году подрались бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

На данный момент Смолов не прокомментировал произошедшее. Известно, что пострадавшие обращались в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 27 мая «Краснодар» объявил о завершении сотрудничества с 35-летним форвардом. Смолов стал чемпионом России в минувшем сезоне, а сейчас является свободным агентом.