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    Сможет ли «Реал» пройти «Боруссию»?

    Реал — Боруссия Дортмунд. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Боруссия» Дортмунд
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    Хаби Алонсо (главный тренер «Реала»)
    5 июля в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Реал» и «Боруссия». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Боруссия» Дортмунд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала 05 Июля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
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    «Реал»

    Турнирное положение: на групповой стадии турнира мадридцы стали первыми в своей группе, набрав семь очков в трех матчах.

    «Сливочные» смогли семь раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

    Реал Мадрид — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    До этого же команда из Мадрида в чемпионате Испании расположилась на второй строчке, пропустив вперед «Барселону».

    Последние матчи: в 1/8 финала турнира «Королевский клуб» переиграл «Ювентус» со счетом 1:0.

    До этого мадридский коллектив на групповой стадии турнира сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), но победил «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Примеру же столичный коллектив завершил победами над «Реал Сосьедадом» (2:0), «Севильей» (2:0) и «Мальоркой» (2:1).

    Не сыграют: травмированы в команде из столицы Испании Ферлан Менди, Эндрик, Эдуарду Камавинга и Давид Алаба.

    Состояние команды: летом у «Реала» сменился тренер. На смену Карло Анчелотти пришел Хаби Алонсо, однако отряд не заметил потери бойца. «Реал» показывает качественный футбол и при новом тренере и является фаворитом во всех матчах.

    Можно смело сказать, что «Реал» является одним из фаворитов Клубного чемпионата мира. Остановить его будет сложно.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: команда из Дортмунда также выиграла свою группу, набрав семь очков из девяти возможных.

    «Черно-желтые» смогли за три игры забить четыре мяча, а пропустили всего лишь два.

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    • В чемпионате Германии дортмундцы набрали 57 очков и стали четвертыми, сумев попасть в зону Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в 1/8 финала Клубного чемпионата мира «шмели» с минимальным преимущество победили «Монтеррей» (2:1).

    До этого же на групповой стадии турнир дортмундский коллектив сыграл вничью с «Флуминенсе» (0:0), но победил «Мамелоди Сандаунс» (4:3) и «Ульсан» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Нико Шлоттербек, Салих Озджан, Джейми Байноу-Гиттенс, Эмре Джан и Гилле Буэно.

    Состояние команды: нельзя сказать, что «Боруссия» является одним из фаворитов Клубного чемпионата мира, однако подопечные Нико Ковача точно находятся в отличной форме, что и показали матчи на этом турнире.

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    Безусловно, в этой игре у «Боруссии» шансов крайне мало, однако это один матч и чудо может произойти.

    Статистика для ставок

    • «Реал» не проигрывает на протяжении 7 матчей

    • «Боруссия» не проигрывает на протяжении 11 матчей

    • В прошлом очном матче в 2024 году «Реал» победил «Боруссию» со счетом 5:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа «Боруссии» — в 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: команды показывают преимущественно результативный футбол, поэтому вполне могут забить много.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

    Прогноз: «Реал» все же сильнее своего соперника и должен побеждать.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал — Боруссия Дортмунд?

    Матч Реал — Боруссия Дортмунд состоится 05 июля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал — Боруссия Дортмунд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал — Боруссия Дортмунд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал — Боруссия Дортмунд?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал — Боруссия Дортмунд?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа «Боруссии» — в 5.00.

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    Реал — Боруссия Дортмунд: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 05.07.202523:00. Сможет ли «Реал» пройти «Боруссию»?
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