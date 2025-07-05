Реал — Боруссия Дортмунд. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 5 июля 2025 года

Реал Мадрид
Боруссия Д
«Реал»
Турнирное положение: на групповой стадии турнира мадридцы стали первыми в своей группе, набрав семь очков в трех матчах.
«Сливочные» смогли семь раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.
Реал Мадрид — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
До этого же команда из Мадрида в чемпионате Испании расположилась на второй строчке, пропустив вперед «Барселону».
Последние матчи: в 1/8 финала турнира «Королевский клуб» переиграл «Ювентус» со счетом 1:0.
До этого мадридский коллектив на групповой стадии турнира сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), но победил «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0).
Примеру же столичный коллектив завершил победами над «Реал Сосьедадом» (2:0), «Севильей» (2:0) и «Мальоркой» (2:1).
Не сыграют: травмированы в команде из столицы Испании Ферлан Менди, Эндрик, Эдуарду Камавинга и Давид Алаба.
Состояние команды: летом у «Реала» сменился тренер. На смену Карло Анчелотти пришел Хаби Алонсо, однако отряд не заметил потери бойца. «Реал» показывает качественный футбол и при новом тренере и является фаворитом во всех матчах.
Можно смело сказать, что «Реал» является одним из фаворитов Клубного чемпионата мира. Остановить его будет сложно.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: команда из Дортмунда также выиграла свою группу, набрав семь очков из девяти возможных.
«Черно-желтые» смогли за три игры забить четыре мяча, а пропустили всего лишь два.
В чемпионате Германии дортмундцы набрали 57 очков и стали четвертыми, сумев попасть в зону Лиги чемпионов.
Последние матчи: в 1/8 финала Клубного чемпионата мира «шмели» с минимальным преимущество победили «Монтеррей» (2:1).
До этого же на групповой стадии турнир дортмундский коллектив сыграл вничью с «Флуминенсе» (0:0), но победил «Мамелоди Сандаунс» (4:3) и «Ульсан» (1:0).
Не сыграют: травмированы Нико Шлоттербек, Салих Озджан, Джейми Байноу-Гиттенс, Эмре Джан и Гилле Буэно.
Состояние команды: нельзя сказать, что «Боруссия» является одним из фаворитов Клубного чемпионата мира, однако подопечные Нико Ковача точно находятся в отличной форме, что и показали матчи на этом турнире.
Безусловно, в этой игре у «Боруссии» шансов крайне мало, однако это один матч и чудо может произойти.
Статистика для ставок
- «Реал» не проигрывает на протяжении 7 матчей
- «Боруссия» не проигрывает на протяжении 11 матчей
- В прошлом очном матче в 2024 году «Реал» победил «Боруссию» со счетом 5:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа «Боруссии» — в 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 3.10Франция (ж) — Англия (ж): прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: команды показывают преимущественно результативный футбол, поэтому вполне могут забить много.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.
Прогноз: «Реал» все же сильнее своего соперника и должен побеждать.
Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 2.03.