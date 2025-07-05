Реал — Боруссия Дортмунд. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 5 июля 2025 года

5 июля в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Реал» и «Боруссия». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Боруссия» Дортмунд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: на групповой стадии турнира мадридцы стали первыми в своей группе, набрав семь очков в трех матчах.

«Сливочные» смогли семь раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

До этого же команда из Мадрида в чемпионате Испании расположилась на второй строчке, пропустив вперед «Барселону».

Последние матчи: в 1/8 финала турнира «Королевский клуб» переиграл «Ювентус» со счетом 1:0.

До этого мадридский коллектив на групповой стадии турнира сыграл вничью с «Аль-Хилялем» (1:1), но победил «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Примеру же столичный коллектив завершил победами над «Реал Сосьедадом» (2:0), «Севильей» (2:0) и «Мальоркой» (2:1).

Не сыграют: травмированы в команде из столицы Испании Ферлан Менди, Эндрик, Эдуарду Камавинга и Давид Алаба.

Состояние команды: летом у «Реала» сменился тренер. На смену Карло Анчелотти пришел Хаби Алонсо, однако отряд не заметил потери бойца. «Реал» показывает качественный футбол и при новом тренере и является фаворитом во всех матчах.

Можно смело сказать, что «Реал» является одним из фаворитов Клубного чемпионата мира. Остановить его будет сложно.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: команда из Дортмунда также выиграла свою группу, набрав семь очков из девяти возможных.

«Черно-желтые» смогли за три игры забить четыре мяча, а пропустили всего лишь два.

В чемпионате Германии дортмундцы набрали 57 очков и стали четвертыми, сумев попасть в зону Лиги чемпионов.

Последние матчи: в 1/8 финала Клубного чемпионата мира «шмели» с минимальным преимущество победили «Монтеррей» (2:1).

До этого же на групповой стадии турнир дортмундский коллектив сыграл вничью с «Флуминенсе» (0:0), но победил «Мамелоди Сандаунс» (4:3) и «Ульсан» (1:0).

Не сыграют: травмированы Нико Шлоттербек, Салих Озджан, Джейми Байноу-Гиттенс, Эмре Джан и Гилле Буэно.

Состояние команды: нельзя сказать, что «Боруссия» является одним из фаворитов Клубного чемпионата мира, однако подопечные Нико Ковача точно находятся в отличной форме, что и показали матчи на этом турнире.

Безусловно, в этой игре у «Боруссии» шансов крайне мало, однако это один матч и чудо может произойти.

Статистика для ставок

«Реал» не проигрывает на протяжении 7 матчей

«Боруссия» не проигрывает на протяжении 11 матчей

В прошлом очном матче в 2024 году «Реал» победил «Боруссию» со счетом 5:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа «Боруссии» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: команды показывают преимущественно результативный футбол, поэтому вполне могут забить много.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

Прогноз: «Реал» все же сильнее своего соперника и должен побеждать.

Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 2.03.