Птенцы мадридского гнезда. Шесть молодых звезд, которых может вернуть «Реал»

14-кратные чемпионы Европы могут похвастаться одной из самых плодотворно работающих академий в мировом футболе, однако многие из их молодых выпускников в конечном итоге играют в других местах, хотя иногда и возвращаются, как было в случае Дани Карвахаля.

Кроме того, есть молодые таланты, подписанные из других клубов, которые понимают, что путь в стартовый состав для них заблокирован и которые продолжают прогрессировать в командах по всей Испании или Европе.

Несмотря на это, «Реал» продолжает внимательно следить за этими игроками и имеет право голоса в решениях об их будущем. Будь то аренды или сохранение части прав на молодых игроков, когда они полноценно переходят в другой клуб (фактически это включение в их контракт пункта об обратном выкупе/продаже), жизнь за пределами Мадрида не означает, что о них полностью забывают.

Итак, какие игроки, ушедшие в последние годы, все еще связаны с «Реалом» и кто может вернуться?

Такефуса Кубо

«Реал Сосьедад», нападающий, 22 года

Кубо перешел в «Реал Сосьедад» на постоянной основе в прошлом году после четырех уходов в аренду с «Сантьяго Бернабеу».

Японский вингер, который провел время в академии «Барселоны», перешел в мадридский «Реал» в качестве свободного агента из «Токио» в 2019 году. Затем его отправили в «Реал Мальорку» (дважды), «Вильярреал» и «Хетафе», прежде чем он перешел в «Ла Реал», так официально и не дебютировав за «Мадрид».

Баскский клуб заплатил 6 миллионов евро за 50 процентов прав Кубо (это означает, что «Реал» может либо выкупить его за 50 процентов суммы, за которую они его продали, либо получить половину прибыли, которую получит «Реал Сосьедад», если продаст Кубо). Он подписал контракт на пять сезонов, и его отступные в контракте установлены в размере 60 миллионов евро.

Такефуса Кубо globallookpress.com

Кубо блистал в своем первом сезоне в клубе, забив девять голов и отдав девять передач, помогая «Реалу Сосьедаду» выйти в Лигу чемпионов впервые за девять лет. В этом сезоне он продолжает расти и уже принял участие в восьми голах в 16 играх (пять голов, три передачи) за команду, которая уверенно движется к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что «Реал» внимательно следил за ним, он не контактировал с Кубо во время его пребывания в Сан-Себастьяне, что может сыграть против них в будущем. Несколько клубов Премьер-лиги проявили интерес, и, если кто-либо из них решит выкупить Кубо, «Мадриду» придется решить, следует ли воспользоваться своим правом преимущественной покупки. Для этого им придется выложить суммы, предложенные конкурентами «Реал Сосьедаду» и игроку.

Мигель Гутьеррес

«Жирона», левый защитник, 22 года

Гутьеррес присоединился к «Жироне» в прошлом году и стал ключевым игроком в их маловероятном походе за титулом — после 13 туров они лидируют в Ла Лиге, опережая «Реал» на два очка, а левый защитник отыграл второе по количеству минут время среди полевых игроков (1118).

Гутьеррес был одним из выдающихся игроков поколения, выигравшего единственный для «Мадрида» титул Юношеской лиги УЕФА в 2020 году, прежде чем он покинул «Бернабеу». На этом этапе он сыграл 10 игр за основную команду и сделал две результативные передачи, но не смог пробиться в стартовый состав.

Мигель Гутьеррес (слева) globallookpress.com

Им интересовались многие команды, но он остановил свой выбор на «Жироне» из-за того, что ей владеет City Football Group, из-за их веры в своих тренеров и их стиля игры. Тренер «Жироны» Мичел и спортивный директор Кике Карсель знали Гутьерреса со времен, когда он был юниором в молодежной системе «Реала».

Гутьеррес подписал соглашение до 2027 года, и «Реал» получил 4 миллиона евро за 40 процентов его прав. «Жирона» должна была заплатить еще 1 миллион евро, если бы она осталась в Ла Лиге — что она и сделала — в обмен на дополнительные 10 процентов прав на него.

Отступные в контракте Гутьерреса составляют 35 миллионов евро, но «Мадрид» имеет право первого отказа и может повторно подписать его за 8 миллионов евро следующим летом. Если какой-то клуб сделает предложение «Жироне», «Реал» должен быть проинформирован в течение определенного периода и должен будет сделать предложение равное предлагаемой сумме и зарплате.

Хотя команде необходимо усиление на позиции левого защитника, их главный план следующим летом — подписать Альфонсо Дэвиса из «Баварии», а также постараться продать Ферлана Менди. Гутьерресу также придется бороться за место в составе с Франом Гарсией, что делает его подписание маловероятным.

Рейниер

«Фрозиноне» (в аренде), атакующий полузащитник, 21 год

Рейниер пережил долгое лето неизвестности после прошлого сезона, проведенного в аренде в «Жироне» — его второй аренде после двух лет в дортмундской «Боруссии» с 2020 по 2022 год.

Бразилец был близок к тому, чтобы вернуться в аренду в каталонскую команду, но они приостановили сделку, поскольку предпочли изучить другие варианты заполнения своей квоты на игроков из стран, не входящих в Европейский Союз (клубам Ла Лиги разрешено иметь только трех игроков из-за пределов ЕС в составе основной команды).

Поскольку первая команда «Реала» прибыла в США на предсезонную подготовку, Рейниер согласился не тренироваться с молодежной командой Рауля «Реал Мадрид Кастилья», потому что это не имело смысла, учитывая его неизбежный уход.

Но его отъезд все откладывался и откладывался. Рейниер, перешедший из «Фламенго» за 30 миллионов евро в 2020 году, хотел остаться в Испании из-за стиля футбола, в котором играют в Ла Лиге, с целью стать гражданином Испании в 2024 году (чтобы в любой команде избежать лимита на игроков не из ЕС).

Однако было две проблемы: во многих клубах не было места для большего количества неевропейских игроков, а другие клубы не могли позволить себе его зарплату.

Вместо этого Рейниер был отправлен в аренду в «Фрозиноне» из Серии А. Он ценил доверие, оказанное ему их спортивными директорами, возрождение итальянской лиги в последние годы и возможность развивать свою игру тактически и физически.

Пока что в Италии дела у него идут хорошо. Он пропустил первые четыре игры из-за того, что не смог присоединиться к своей команде на предсезонной подготовке, но вышел в стартовом составе в пяти из следующих шести матчей, забив дважды и отдав две результативные передачи.

Несмотря на контракт до 2026 года, шансы Рейниера на официальный дебют в «Реале» кажутся не слишком большими, но он, возможно, сможет изменить ситуацию своей игрой за «Фрозиноне».

Серхио Аррибас

«Альмерия», атакующий полузащитник, 22 года

Аррибас считался жемчужиной молодежной академии мадридского «Реала» до его отъезда в «Альмерию» в этом году.

Плеймейкер был игроком академии с 2012 по 2023 год, помог «Лос-Бланкос» выиграть Юношескую лигу УЕФА 2020 года и дебютировал в основной команде в сентябре того же года. Он покинул «Бернабеу», сыграв 14 матчей и забив один гол в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу против «Аль-Ахли» в феврале.

22-летний игрок получил много предложений, но большинство клубов не могли позволить себе сумму, которую просил «Мадрид» — около 10 миллионов евро за 50 процентов его прав. Эта цена отпугнула «Жирону», а также другие клубы из Германии и Нидерландов.

Серхио Аррибас globallookpress.com

В конце концов «Реал» принял предложение Альмерии на 6 миллионов евро с дополнительными 1 миллионом евро бонусов. Аррибас подписал шестилетний контракт с отступными в размере 40 миллионов евро, в то время как его прежняя команда имеет оговорку о покупке за 50 процентов и право преимущественной покупки.

Аррибас стремится адаптироваться к физическим и психологическим требованиям Ла Лиги, впервые играя за пределами испанской столицы. «Альмерия» находится в конце таблицы, но он принял вызов. Он их лучший бомбардир с пятью голами, четыре из которых были забиты из-за штрафной — этому он научился у Рауля, легендарного нападающего «Реала», который был его тренером в «Кастилье».

Календарь и таблица испанской Примеры

По словам источников в клубе, пожелавших остаться анонимными, Аррибас может вернуться в клуб в средне- или долгосрочной перспективе, но это зависит от его прогресса и роли в команде.

Рафа Марин

«Алавес» (в аренде), центральный защитник, 21 год

Этим летом «Реал» рассматривал несколько вариантов для Марина, контракт которого истекал в 2024 году. Ныне уже 21-летний игрок перешел в 2016 году из молодежной системы «Севильи» и стал высоко ценимым выпускником мадридской академии.

В конечном итоге его отправили в аренду на весь сезон в «Алавес», а его контракт с «Мадридом» был продлен до 2026 года. Целью было проверить его оборонительную игру, чтобы, если он справится с этой задачей, он мог присоединиться к основной команде следующим летом.

Рафа Марин globallookpress.com

Ключевым фактором стал предыдущий опыт «Алавеса» с молодыми талантами: различные бывшие игроки «Реала», такие как Тео Эрнандес, Маркос Льоренте и Антонио Бланко, набирались опыта именно там. У Марина также было больше шансов выйти в стартовом составе: в команде, от которой ожидали, что она будет бороться за выживание, было всего три центральных защитника.

Марин регулярно выступал за «Алавес», сыграв 11 матчей во всех турнирах. Его хорошая игра в них привела к вызову в молодежную сборную Испании, и он является претендентом на включение в олимпийскую сборную своей страны следующим летом, хотя его шансы значительно упадут, если он вернется в Мадрид, учитывая, что клуб склонен оберегать своих игроков.

Цель центрального защитника — сыграть около 25 игр и привыкнуть к темпу и интенсивности Ла Лиги. Он работает со специалистами «Алавеса» над физическим прогрессом за счет набора мышечной массы, чтобы он мог выигрывать больше единоборств.

Карлос Дотор

«Сельта», полузащитник, 22 года

Прошлым летом, после восьми лет в академии «Реала», Дотор ушёл в «Сельту». Они заплатили 3 миллиона евро за 50 процентов прав на полузащитника.

Дотор, которого часто сравнивали с Начо Фернандесом и которого источники в академии перед его отъездом часто называли «сердцем Кастилии», согласился на пятилетний контракт с пунктом о выкупе в 50 миллионов евро. Одной из главных причин выбора «Сельты» был их новый тренер Рафа Бенитес.

Карлос Дотор globallookpress.com

Бенитес хорошо знает «Мадрид», поскольку тренировал их с 2015 по 2016 год после того, как провел время в их молодежной системе в качестве игрока и тренера. Его считали идеальным тренером для Дотора, поскольку он надеется стать более позиционным опорным полузащитником, не теряя при этом своих качеств игрока бокс-ту-бокс

Дотор сыграл в восьми из 14 игр «Сельты» в этом сезоне, но ему часто приходилось выходить на замену, а команда Бенитеса испытывает проблемы, опустившись на 18-е место. Хотя ничего нельзя исключать, в настоящее время мадридский клуб не рассматривает его как будущего игрока «Реала».