Краснодар — Ростов. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2025 года

«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» шикарно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Краснодар» оформил чемпионство лишь в заключительном туре. Да и вообще, команда Мурада Мусаева заслужила успех.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Краснодар» не заметил махачкалинское «Динамо» (4:1).
До того команда уверенно переиграла «Динамо» (3:0). Да и поединок с «Оренбургом» завершился трудной победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Краснодар» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Быки» уже начали серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.
Причем «Краснодар» традиционно удачно противостоит «Ростов». Из пяти последних очных поединков «быки» победили 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Быки» выглядят сильнее существенно обновившихся ростовчан.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане являются крепкими середняками РПЛ. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ростов» в 30 матчах чемпионата набрал 39 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ростовчане в финале Кубка России в серии пенальти уступили ЦСКА.
До того команда не сумела переиграть махачкалинцев (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Зениту».
При этом «Ростов» в 5 своих последних поединках добыл одну победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 41 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата.
При этом «Ростов» победил в 10 поединках чемпионата из 30. Да и в кадровом плане команда значительно изменится.
Ростовчане не побеждают уже 3 матча кряду. Да и краснодарцев команда не обыгрывает уже больше года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ростовчане не боятся оппонента, и явно намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Быки» победили в 3 своих последних матчах
- «Краснодар» в двух последних матчах настрелял 7 мячей
- «Ростов» не побеждал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.91.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: «Краснодар» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
«Быки» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.08