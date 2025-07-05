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    «Быки» будут спешить!

    Краснодар — Ростов. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ростов»
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    Эдуард Сперцян
    5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Ростов». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» шикарно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Краснодар» оформил чемпионство лишь в заключительном туре. Да и вообще, команда Мурада Мусаева заслужила успех.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Краснодар» не заметил махачкалинское «Динамо» (4:1).

    До того команда уверенно переиграла «Динамо» (3:0). Да и поединок с «Оренбургом» завершился трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Краснодар» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» уже начали серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.

    Причем «Краснодар» традиционно удачно противостоит «Ростов». Из пяти последних очных поединков «быки» победили 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Быки» выглядят сильнее существенно обновившихся ростовчан.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане являются крепкими середняками РПЛ. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ростов» в 30 матчах чемпионата набрал 39 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ростовчане в финале Кубка России в серии пенальти уступили ЦСКА.

    До того команда не сумела переиграть махачкалинцев (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Зениту».

    При этом «Ростов» в 5 своих последних поединках добыл одну победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ростовчане не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 41 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата.

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    При этом «Ростов» победил в 10 поединках чемпионата из 30. Да и в кадровом плане команда значительно изменится.

    Ростовчане не побеждают уже 3 матча кряду. Да и краснодарцев команда не обыгрывает уже больше года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ростовчане не боятся оппонента, и явно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Быки» победили в 3 своих последних матчах

    • «Краснодар» в двух последних матчах настрелял 7 мячей

    • «Ростов» не побеждал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.91.

    Прогноз: «Краснодар» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    «Быки» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.08

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Краснодар — Ростов?

    Матч Краснодар — Ростов состоится 05 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Краснодар — Ростов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Краснодар — Ростов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.22.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар — Ростов?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Краснодар — Ростов?

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.10.

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