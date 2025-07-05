Краснодар — Ростов. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2025 года

5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Ростов». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» шикарно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Краснодар» оформил чемпионство лишь в заключительном туре. Да и вообще, команда Мурада Мусаева заслужила успех.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Краснодар» не заметил махачкалинское «Динамо» (4:1).

До того команда уверенно переиграла «Динамо» (3:0). Да и поединок с «Оренбургом» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Краснодар» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» уже начали серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.

Причем «Краснодар» традиционно удачно противостоит «Ростов». Из пяти последних очных поединков «быки» победили 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Быки» выглядят сильнее существенно обновившихся ростовчан.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане являются крепкими середняками РПЛ. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Ростов» в 30 матчах чемпионата набрал 39 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ростовчане в финале Кубка России в серии пенальти уступили ЦСКА.

До того команда не сумела переиграть махачкалинцев (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Зениту».

При этом «Ростов» в 5 своих последних поединках добыл одну победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ростовчане не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 41 мяч в 30 поединках минувшего чемпионата.

При этом «Ростов» победил в 10 поединках чемпионата из 30. Да и в кадровом плане команда значительно изменится.

Ростовчане не побеждают уже 3 матча кряду. Да и краснодарцев команда не обыгрывает уже больше года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Ростовчане не боятся оппонента, и явно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Быки» победили в 3 своих последних матчах

«Краснодар» в двух последних матчах настрелял 7 мячей

«Ростов» не побеждал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: «Краснодар» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

«Быки» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Краснодара» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.08