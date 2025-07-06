Сан-Диего — Хьюстон Динамо: прогноз на матч чемпионата США со ставкой за 2.20

«Сан-Диего» встретится с «Хьюстон Динамо» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 6 июля и начнется в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Диего» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Диего»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Западной конференции с 39-ю очками в активе после 20-и матчей. «Сан-Диего» опережает ближайшего преследователя на 1 балл, имея на одну встречу больше.

К слову, и дома команда выступает отлично. «Сан-Диего» также лидирует по результатам домашних встреч, набрав 21 балл из 30-и возможных при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом туре «Сан-Диего» обыграл «Даллас» со счетом 3:2, забив победный гол уже на 90+6-й минуте. До этого команда одолела «Ванкувер» (5:3).

У «Сан-Диего» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда также обыграла «Миннесоту» (4:2) и «Остин» (2:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Де ла Торре (в сборной), Алварадо, Диоп, Ингвартсен, Кумадо и Макнейр (у всех — травмы).

Состояние команды: «Сан-Диего» проводит отличный сезон. К тому же, команда лидирует во всей лиге по результативности, забив за 20 матчей 41 гол при 25-и пропущенных.

У «Сан-Диего» есть нападающий, который стабильно набирает баллы. Андерс Дрейер забил 9 голов и сделал 12 голевых передач за 20 матчей в нынешнем сезоне.

«Хьюстон Динамо»

Турнирное положение: Эта команда располагается на 10-й позиции в Западной конференции с 23 очками в копилке после 20-и встреч. «Хьюстон Динамо» отстает от зоны плей-офф на 3 балла (9-е место).

Интересно, что на чужом поле команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 8-е место в конференции. «Хьюстон Динамо» набрал 10 очков из 27-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Сент-Луис Сити» со счетом 1:0, забив единственный гол на 66-й минуте. Матчем ранее «Хьюстон» уступил «Миннесоте» (1:3).

В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Хьюстон Динамо» также уступал «Монреалю» (1:3) и «Спортинг Канзас-Сити» (1:3).

Не сыграют: МакГлин (в сборной) и Тарбелл (травма).

Состояние команды: «Хьюстон» набирает не так много очков для того, чтобы претендовать на зону плей-офф. Команде необходимо выдать победную серию для попадания хотя-бы в топ-9.

Стоит отметить, что у «Хьюстон Динамо» есть проблемы с обороной. Команда пропустила 31 гол за 20 встреч — это 3-й результат с конца в таблице Западной конференции.

Статистика для ставок

«Сан-Диего» выиграл 4 последних матча

В последних 5-и встречах «Хьюстон Динамо» трижды проиграл

В последних 11-и матчах на своем поле «Сан-Диего» проиграл только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сан-Диего» — 1.60, победа «Хьюстон Динамо» — 4.80, ничья — за 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 сооветственно.

Прогноз: «Сан-Диего» — самая результативная команда в МЛС. Можно предположить, что парочку голов хозяева точно забьют.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Диего» 2 больше за 2.20.

Прогноз: «Сан-Диего» очень уверенно выступает на своем поле. Прогнозируем убедительную победу хозяев.

Ставка: Победа «Сан-Диего» с форой (-1) за 2.07.