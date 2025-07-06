ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни ИнфантиноБесполезная глобализация: пора признать, КЧМ — это не начало новой эры в футболе Игроки Флуминенсе празднуют голБразильцы продолжают сиять на КЧМ: «Флуминенсе» оставил «Аль-Хиляль» без полуфинала Диогу Жота«День, который мы никогда не забудем». Душераздирающая смерть Диогу Жоты
  • 00:08
    • «Флуминенсе» обыграл «Аль-Хиляль» и пробился в полуфинал КЧМ-2025
  • 22:20
    • Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025
    Все новости спорта

    Хозяева не оставят шансов «Хьюстон Динамо»?

    Сан-Диего — Хьюстон Динамо: прогноз на матч чемпионата США со ставкой за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сан-Диего» — «Хьюстон Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андерс Дрейер — нападающий «Сан-Диего»
    «Сан-Диего» встретится с «Хьюстон Динамо» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 6 июля и начнется в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Диего» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 06 Июля 2025 года

    San Diego

  • США. MLS
    •  San Diego 05:30 Хьюстон Динамо

    Хьюстон Динамо

  • Хьюстон
    •

    «Сан-Диего»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Западной конференции с 39-ю очками в активе после 20-и матчей. «Сан-Диего» опережает ближайшего преследователя на 1 балл, имея на одну встречу больше.

    К слову, и дома команда выступает отлично. «Сан-Диего» также лидирует по результатам домашних встреч, набрав 21 балл из 30-и возможных при родных трибунах.

    Последние матчи: В прошлом туре «Сан-Диего» обыграл «Даллас» со счетом 3:2, забив победный гол уже на 90+6-й минуте. До этого команда одолела «Ванкувер» (5:3).

    У «Сан-Диего» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда также обыграла «Миннесоту» (4:2) и «Остин» (2:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Де ла Торре (в сборной), Алварадо, Диоп, Ингвартсен, Кумадо и Макнейр (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Сан-Диего» проводит отличный сезон. К тому же, команда лидирует во всей лиге по результативности, забив за 20 матчей 41 гол при 25-и пропущенных.

    У «Сан-Диего» есть нападающий, который стабильно набирает баллы. Андерс Дрейер забил 9 голов и сделал 12 голевых передач за 20 матчей в нынешнем сезоне.

    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: Эта команда располагается на 10-й позиции в Западной конференции с 23 очками в копилке после 20-и встреч. «Хьюстон Динамо» отстает от зоны плей-офф на 3 балла (9-е место).

    Интересно, что на чужом поле команда выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 8-е место в конференции. «Хьюстон Динамо» набрал 10 очков из 27-и возможных на чужом поле.

  • Трансферный дайджест. 24— 30 июня
  • Грилиша ждет Конте, об Экитике мечтает половина АПЛ, Лукман пакует чемоданы на родину
  • 30/06/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Сент-Луис Сити» со счетом 1:0, забив единственный гол на 66-й минуте. Матчем ранее «Хьюстон» уступил «Миннесоте» (1:3).

    В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Хьюстон Динамо» также уступал «Монреалю» (1:3) и «Спортинг Канзас-Сити» (1:3).

    Не сыграют: МакГлин (в сборной) и Тарбелл (травма).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Хьюстон» набирает не так много очков для того, чтобы претендовать на зону плей-офф. Команде необходимо выдать победную серию для попадания хотя-бы в топ-9.

    Стоит отметить, что у «Хьюстон Динамо» есть проблемы с обороной. Команда пропустила 31 гол за 20 встреч — это 3-й результат с конца в таблице Западной конференции.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Диего» выиграл 4 последних матча

    • В последних 5-и встречах «Хьюстон Динамо» трижды проиграл

    • В последних 11-и матчах на своем поле «Сан-Диего» проиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сан-Диего» — 1.60, победа «Хьюстон Динамо» — 4.80, ничья — за 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 сооветственно.

    Прогноз: «Сан-Диего» — самая результативная команда в МЛС. Можно предположить, что парочку голов хозяева точно забьют.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Диего» 2 больше за 2.20.

    Прогноз: «Сан-Диего» очень уверенно выступает на своем поле. Прогнозируем убедительную победу хозяев.

    Ставка: Победа «Сан-Диего» с форой (-1) за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сан-Диего — Хьюстон Динамо?

    Матч Сан-Диего — Хьюстон Динамо состоится 06 июля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сан-Диего — Хьюстон Динамо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Сан-Диего» 2 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сан-Диего — Хьюстон Динамо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Сан-Диего» 2 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Диего — Хьюстон Динамо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сан-Диего — Хьюстон Динамо?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сан-Диего» — 1.60, победа «Хьюстон Динамо» — 4.80, ничья — за 4.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Палмейрас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сонмез — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Касаткина — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Свентек — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таусон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чилич — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Димитров — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Де Минор — Холмгрен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сан-Диего — Хьюстон Динамо: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 06.07.202505:30. Хозяева не оставят шансов «Хьюстон Динамо»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры