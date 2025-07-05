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    «ПСЖ» подтвердит статус фаворита

    ПСЖ — Бавария. Ставка (к. 2.28) и прогноз на четвертьфинал Клубного чемпионата мира 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Бавария»
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    Брадли Баркола
    5 июля в четвертьфинале Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «ПСЖ» и «Бавария». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала 05 Июля 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 19:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: «ПСЖ» занял первое место в группе В с 6 очками.

    Последние матчи: в четвертьфинале КЧМ-2025 команда Луиса Энрике вообще без проблем разобралась с «Интером Майами» (4:0). Уже в первые 45 минут «ПСЖ» показал, кто есть кто на этом турнире, забив четыре безответных мяча. В составе парижан отличился дублем Невеш, также забил Хакими, а еще один мяч был после автогола.

    ПСЖ — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Ранее в группе была победа над «Сиэтлом» (2:0) и поражение от «Ботафого» (0:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Мукьеле (з).

    Состояние команды: пока на этом турнире «ПСЖ» выглядит чуть ли не мощнее всех, уверенно побеждая почти всех своих соперников. Единственная осечка была в матче против «Ботафого», но там, скорее всего, была недооценка соперника со стороны парижан и не самый высокий статус матча. Пока «ПСЖ» полностью подтверждает статус короля европейского футбола.

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» финишировала второй в группе С с 6 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: игра 1/8 финала против «Фламенго» получилась не самой простой для команды Венсана Компани, но ей повезло, что получилось забить два быстрых гола, пока бразильский клуб на старте адаптировался. После этого соперник заиграл на равных и мог даже сравнять счет, но сказалось исполнительское мастерство чемпиона Германии. Дубль в этой встрече на счету Кейна, также был автогол и мяч Горецки.

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    До этого случилось поражение от «Бенфики» (0:1) и победа над «Бока Хуниорс» (2:1) в группе.

    Не сыграют: травмирован — Дэвис (з).

    Состояние команды: со всеми своими соперниками на турнире «Баварии» пришлось помучатся, за исключением любительского «Окленда». Не ушли пока никуда у мюнхенцев проблемы в обороне с приобретением Джонатана Та. Слишком много команда позволяла вольностей у своих ворот «Фламенго», который транжирил голевые моменты. «ПСЖ» вряд ли будет столь щедры.

    Статистика для ставок

    • В ноябре 2024 года «Бавария» дома выиграла у «ПСЖ» со счетом 1:0 на групповом этапе ЛЧ

    • В 2023 году «Бавария» прошла французов в 1/8 финала ЛЧ по сумме двух матчей (1:0, 2:0)

    • В 2021 году команды играли в четвертьфинале ЛЧ, и тогда «ПСЖ» был сильнее за счет выездного гола (0:1, 3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 2,28, а на «Баварию» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,42.

    Прогноз: «ПСЖ» сейчас точно сильнее «Баварии», у которой имеются проблемы в защите и вообще не хватает баланса в игре. Команда продолжает идти на победном импульсе после долгожданного триумфа в Лиге чемпионов, имеет великолепную атмосферу внутри и голодна до побед.

    Основная ставка: победа «ПСЖ» за 2,28 в основное время.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что «ПСЖ» выиграет первый тайм. Пока на турнире парижане начинают мощно многие матчи («Атлетико» — 2:0, «Сиэтл» — 1:0, «Интер Майами» — 4:0).

    Дополнительная ставка: первый тайм будет за 2,65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ПСЖ — Бавария?

    Матч ПСЖ — Бавария состоится 05 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч ПСЖ — Бавария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «ПСЖ» выиграет в основное время.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ПСЖ — Бавария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««ПСЖ» выиграет в основное время» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Бавария?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ПСЖ — Бавария?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «ПСЖ» дают 2,28, а на «Баварию» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

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    ПСЖ — Бавария: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 05.07.202519:00. «ПСЖ» подтвердит статус фаворита
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