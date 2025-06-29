Оставить нельзя отпустить. Продолжит ли Матвей Сафонов выступления за «ПСЖ»?

Переход из «Краснодара» в стан парижан за 20 млн евро, периодические появления в футболке последних, оформление квадрупла в дебютном сезоне — думаем, что Матвей и в самых амбициозных мечтах не мог представить такое бурное развитие карьеры. Вот только в бочке меда не могло обойтись без ложки дегтя, и охота «ПСЖ» за защитником «Борнмута» Ильей Забарным ставит под сомнение дальнейшее пребывание Сафонова в столице Франции.

Не ударил в грязь лицом, но Доннарумма слишком хорош

Естественно, что российский голкипер ехал в Париж на роль второго номера после Джанлуиджи, и рассчитывать на вытеснение итальянца, хоть и порой устраивающего пожар в собственных владениях, из рамки «ПСЖ» было чем-то из области фантастики для Матвея.

Сафонову прочили место в составе столичного клуба, при наиболее благоприятных раскладах, в матчах Кубка Франции. Однако, показав себя в лучшем свете перед Луисом Энрике, он получил куда больше игровой практике в розыгрыше 2024/2025, превзойдя изначальные ожидания.

Испанский специалист доверил воспитаннику «Краснодара» защиту ворот «красно-синих» в стартовом туре группового этапа обновленной Лиги чемпионов против «Жироны». Дебют за «ПСЖ» в ведущем европейском турнире Сафонов отметил «сухарем», застолбив за собой право находится в числе основных одиннадцати на грядущие встречи Лиги 1.

Доннарумма на тот момент испытывал мышечные проблемы, что послужило дополнительным фактором для зажигания зеленого света в воротах парижан перед Матвеем. Проведя поединки против «Реймса» и «Ренна» в старте и пропустив в них по одному мячу, россиянин уступил место более статусному коллеге по цеху.

Нельзя сказать, что Сафонов испытывал чрезмерный мандраж, выходя в футболке «ПСЖ», но одна из его ошибок немногим пошатнула его позиции в клубе и, как минимум, стоила ему выступлений в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Ставка Энрике на Матвея в матче пятого тура с «Баварией» оказалась ошибочной — вратарь дрогнул перед грандом. После подачи с углового он замешкался на линии ворот, не сумел толком сыграть кулаками по мячу, летящему на ближнюю штангу, и срезал сферу точно на голову Ким Мин Чжэ, который легко отправил ее в сетку и принес мюнхенцам минимальную победу со счетом 1:0.

Испанский наставник «красно-синих» хоть напрямую и не винил 39-го номера команды в поражении, тем не менее задвинул того на скамейку запасных в дальнейших баталиях ЛЧ. Тут на авансцену вышел Джанлуиджи, фантастический перформанс которого послужил одним из важных кирпичиков в итоговом триумфе «ПСЖ» в турнире и завоевании долгожданного «ушастого» кубка.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Также итальянец перетянул на себя одеяло на просторах французского первенства, где парижане завоевали очередное чемпионство. Доннарумма выдал настолько сильный сезон, что попал в число претендентов на «Золотой мяч» и является безоговорочным фаворитом на приз Льва Яшина.

Правда, в Лиге 1 Сафонову удача улыбалась куда чаще, чем в ЛЧ, и он получал все-таки игровое время, демонстрируя достойную игру и показав согласно данным портала WhoScored уровень надежности 77,3%.

Наибольший вклад в успех команды Матвей внес в рамках Кубка Франции, появившись на поле в пяти из шести матчей. Финальную встречу против «Реймса» он отстоял «на ноль», что гарантировало парижанам итоговую викторию со счетом 3:0 и завоевание очередного трофея.

Всего в футболке «ПСЖ» Сафонов провел семнадцать матчей во всех турнирах, пропустив в них 13 голов и семь раз оставив ворота в неприкосновенности. С учетом того факта, что для 26-летнего игрока это только первый сезон на столь высоком уровне, то за него он явно может поставить себе оценку со знаком «плюс», к тому же у Матвея есть потенциал для дальнейшего прогресса.

Разменная монета

Только не факт, что Сафонов в грядущей кампании будет набираться мастерства именно в рядах «красно-синих». Тревожным звоночком для него выступает подготовка «ПСЖ» трансфера Ильи Забарного, одним из условий которого, по сообщениям СМИ, является нежелание находиться в команде с игроком сборной России.

Во избежание возможной конфронтации, руководство парижан, видимо, готово пожертвовать качественным сменщиком Доннаруммы ради укрепления оборонительной линии команды. Отметим, что Забарный защищает цвета «Борнмута» с января 2023 и за это время превратился в одного из лидеров защиты «вишен», записав себе в актив 36 матчей в минувшем сезоне АПЛ.

Илья Забарный globallookpress.com

Конечно, в планы Матвея не входит роль вечного «второго номера» столичного клуба, но на горизонте маячит, хоть и призрачный, но шанс выйти из-за спины итальянца после окончания кампании 2025/2026.

«ПСЖ» и Джанлуиджи никак не договорятся о новом трудовом соглашении, в то время как срок действующего контракта истекает в июне 2026. Помимо этого, возможность его покупки изучают английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», не исключено также возвращение в Италию, где в его услугах нуждается «Интер» — «радужный» прием и статус иуды от болельщиков воспитавшего его «Милана» гарантированы.

Сафонов явно заинтересован в отъезде конкурента из Парижа и за год мог бы добавить авансов своей кандидатуре, как первому выбору парижан. У россиянина хорошие показатели шотстопинга: развитые рефлексы помогают уверенно действовать как при ударах с близкого расстояния, так и дальних выстрелах. Однако есть ахиллесова пята в виде игры ногами, над устранением которой следует усердно работать.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Готовы ли в расположении «ПСЖ» постепенно подготавливать и подводить Матвея к роли № 1? Складывается впечатление, что нет. Тучи над будущим Сафонова сгущает тот факт, что «красно-синие» продолжают игнорировать его на Клубном чемпионате мира — идеальном турнире для ротации состава, но вновь в воротах команды Доннарумма.

Продолжают подливать масла в огонь, в том числе, представители СМИ. Так, по информации Goal, парижане договорились о переходе на правах свободного агента голкипера «Ромы» Ренато Марина. Вот только действительно ли 18-летний игрок юношеской сборной Италии, не имеющий опыта выступлений на взрослом уровне, станет равноценной заменой Сафонову? На первый взгляд его подписание с возможным отъездом Матвея походит на авантюру со стороны «ПСЖ».

Welcome to Galatasaray или АПЛ зовет?

Слухи о туманных перспективах Сафонова в Париже, естественно, заставляют задуматься над возможными вариантами продолжения его карьеры. Среди них фигурирует турецкий «Галатасарай», который внимательно следит за развитием событий и не прочь заполучить россиянина в свои ряды.

Тем более, что Стамбул покинула икона «львов» — 38-летний Фернандо Муслера объявил об уходе после проведенных четырнадцати лет в клубе. Уругваец возвращается в Южную Америку и уже подписал контракт с аргентинским «Эстудиантесом».

Для Матвея открывается окно возможностей в «Галатасарае», которое включает в себя «первый номер» команды, участие в Лиге чемпионов и продолжение пополнения личной трофейной комнаты, ведь подопечные Окана Бурука установили гегемонию в Турции и забрали золотые награды местного чемпионата вместе с Кубком страны в прошлом сезоне.

К тому же, нынешняя турецкая Суперлига является не только местом для приехавших доигрывать исполнителей либо сбитых летчиков, но и первенством, где за тобой продолжают следить топ-клубы Европы. Наглядным примером выступает тот же Виктор Осимхен, фееривший в кампании 2024/2025 как раз таки за «Галатасарай» и продолжающий считаться лакомым кусочком для европейских грандов.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Любопытно выглядит потенциальный обмен «ПСЖ» с «Борнмутом» — в Париж последует Забарный, обратным маршрутом отправляется Сафонов.

В стане «вишен» происходят вратарские рокировки, связанные с окончанием аренды Кепы Аррисабалаги, который транзитом через «Челси» должен оказаться в «Арсенале». «Канониры» же возвращают «Борнмуту» 35-летнего Нето, умеющего зажигать в створе ворот и выдавать «матчи жизни», правда случаются они все чаще лишь по праздникам.

Как более молодой и стабильный голкипер, Сафонов мог бы пригодится главному тренеру англичан Андони Ираоле, но вновь камнем преткновения выступает слабая игра ногами россиянина. Испанский наставник выстраивает концепцию выхода из обороны в атаку через короткий пас, в которой вратарю отходит роль чуть-ли не первого разыгрывающего, с которой Аррисабалага справлялся на ура.

Андони Ираола globallookpress.com

«Борнмут», расположившийся на девятой строчке в минувшем сезоне АПЛ, атаковал как претендент на лигочемпионовскую зону — XG составил 72,62 (пятое место среди клубов чемпионата Англии).

Менее требовательно к компоненту игры ногами относится Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу», в которой, скорее всего, откроется вратарская вакансия в связи со скорым уходом Эмилиано Мартинеса. Аргентинец вовсе не баловал поклонников «вилланов» изощренными передачами либо длительными короткими перепасовками с защитниками, однако действовал по большей мере уверенно на последнем рубеже, совершая порой фантастические сейвы.

Как писали выше, Сафонов аналогично умеет спасать в критических для команды моментах и ловить кураж. Так что почему бы бирмингемцам не рассмотреть его кандидатуру, как потенциального сменщика Мартинеса, если все же «ПСЖ» выставит Матвея за дверь.