19:00ПСЖ — Интер МайамиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Оставить нельзя отпустить. Продолжит ли Матвей Сафонов выступления за «ПСЖ»?

    В следующей кампании россиянину не гарантирована даже роль дублера Доннаруммы

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Кубок Франции Реймс Ренн Лига чемпионов Бавария Жирона АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Борнмут Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Серия A Футбол Италии Интер Милан Суперлига Турции Футбол Турции Галатасарай Латинская Америка Сборная России Футбол России Сборная Италии
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«ПСЖ» — «Интер Майами». Онлайн, прямая трансляция Карлос АлькарасУимблдон-2025: главные интриги турнира Матвей СафоновОставить нельзя отпустить. Продолжит ли Матвей Сафонов выступления за «ПСЖ»?
  • 18:00
    • Медведев: Переговоры по трансферу Романа Веги в «Зенит» успешно завершены
  • 17:18
    • Стали известны составы групп Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта
    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов
    Переход из «Краснодара» в стан парижан за 20 млн евро, периодические появления в футболке последних, оформление квадрупла в дебютном сезоне — думаем, что Матвей и в самых амбициозных мечтах не мог представить такое бурное развитие карьеры. Вот только в бочке меда не могло обойтись без ложки дегтя, и охота «ПСЖ» за защитником «Борнмута» Ильей Забарным ставит под сомнение дальнейшее пребывание Сафонова в столице Франции.

    Не ударил в грязь лицом, но Доннарумма слишком хорош

    Естественно, что российский голкипер ехал в Париж на роль второго номера после Джанлуиджи, и рассчитывать на вытеснение итальянца, хоть и порой устраивающего пожар в собственных владениях, из рамки «ПСЖ» было чем-то из области фантастики для Матвея.

    Сафонову прочили место в составе столичного клуба, при наиболее благоприятных раскладах, в матчах Кубка Франции. Однако, показав себя в лучшем свете перед Луисом Энрике, он получил куда больше игровой практике в розыгрыше 2024/2025, превзойдя изначальные ожидания.

  • Гегемония «ПСЖ», лихорадящий «Лион» и безнадежный «Монпелье». Итоги сезона Лиги 1
  • Вспоминаем, какой выдалась кампания французского первенства 2024/2025
  • 25/05/2025

    • Испанский специалист доверил воспитаннику «Краснодара» защиту ворот «красно-синих» в стартовом туре группового этапа обновленной Лиги чемпионов против «Жироны». Дебют за «ПСЖ» в ведущем европейском турнире Сафонов отметил «сухарем», застолбив за собой право находится в числе основных одиннадцати на грядущие встречи Лиги 1.

    Доннарумма на тот момент испытывал мышечные проблемы, что послужило дополнительным фактором для зажигания зеленого света в воротах парижан перед Матвеем. Проведя поединки против «Реймса» и «Ренна» в старте и пропустив в них по одному мячу, россиянин уступил место более статусному коллеге по цеху.

    Нельзя сказать, что Сафонов испытывал чрезмерный мандраж, выходя в футболке «ПСЖ», но одна из его ошибок немногим пошатнула его позиции в клубе и, как минимум, стоила ему выступлений в Лиге чемпионов.

    Матвей Сафонов
    globallookpress.com

    Ставка Энрике на Матвея в матче пятого тура с «Баварией» оказалась ошибочной — вратарь дрогнул перед грандом. После подачи с углового он замешкался на линии ворот, не сумел толком сыграть кулаками по мячу, летящему на ближнюю штангу, и срезал сферу точно на голову Ким Мин Чжэ, который легко отправил ее в сетку и принес мюнхенцам минимальную победу со счетом 1:0.

    Испанский наставник «красно-синих» хоть напрямую и не винил 39-го номера команды в поражении, тем не менее задвинул того на скамейку запасных в дальнейших баталиях ЛЧ. Тут на авансцену вышел Джанлуиджи, фантастический перформанс которого послужил одним из важных кирпичиков в итоговом триумфе «ПСЖ» в турнире и завоевании долгожданного «ушастого» кубка.

    Джанлуиджи Доннарумма
    globallookpress.com

    Также итальянец перетянул на себя одеяло на просторах французского первенства, где парижане завоевали очередное чемпионство. Доннарумма выдал настолько сильный сезон, что попал в число претендентов на «Золотой мяч» и является безоговорочным фаворитом на приз Льва Яшина.

    Правда, в Лиге 1 Сафонову удача улыбалась куда чаще, чем в ЛЧ, и он получал все-таки игровое время, демонстрируя достойную игру и показав согласно данным портала WhoScored уровень надежности 77,3%.

  • На распутье. Как сложится дальнейшая карьера Александра Головина?
  • Похоже, что в «Монако» готовы расстаться с российским полузащитником
  • 25/06/2025

    • Наибольший вклад в успех команды Матвей внес в рамках Кубка Франции, появившись на поле в пяти из шести матчей. Финальную встречу против «Реймса» он отстоял «на ноль», что гарантировало парижанам итоговую викторию со счетом 3:0 и завоевание очередного трофея.

    Всего в футболке «ПСЖ» Сафонов провел семнадцать матчей во всех турнирах, пропустив в них 13 голов и семь раз оставив ворота в неприкосновенности. С учетом того факта, что для 26-летнего игрока это только первый сезон на столь высоком уровне, то за него он явно может поставить себе оценку со знаком «плюс», к тому же у Матвея есть потенциал для дальнейшего прогресса.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Разменная монета

    Только не факт, что Сафонов в грядущей кампании будет набираться мастерства именно в рядах «красно-синих». Тревожным звоночком для него выступает подготовка «ПСЖ» трансфера Ильи Забарного, одним из условий которого, по сообщениям СМИ, является нежелание находиться в команде с игроком сборной России.

    Во избежание возможной конфронтации, руководство парижан, видимо, готово пожертвовать качественным сменщиком Доннаруммы ради укрепления оборонительной линии команды. Отметим, что Забарный защищает цвета «Борнмута» с января 2023 и за это время превратился в одного из лидеров защиты «вишен», записав себе в актив 36 матчей в минувшем сезоне АПЛ.

    Илья Забарный
    globallookpress.com

    Конечно, в планы Матвея не входит роль вечного «второго номера» столичного клуба, но на горизонте маячит, хоть и призрачный, но шанс выйти из-за спины итальянца после окончания кампании 2025/2026.

    «ПСЖ» и Джанлуиджи никак не договорятся о новом трудовом соглашении, в то время как срок действующего контракта истекает в июне 2026. Помимо этого, возможность его покупки изучают английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», не исключено также возвращение в Италию, где в его услугах нуждается «Интер» — «радужный» прием и статус иуды от болельщиков воспитавшего его «Милана» гарантированы.

    Сафонов явно заинтересован в отъезде конкурента из Парижа и за год мог бы добавить авансов своей кандидатуре, как первому выбору парижан. У россиянина хорошие показатели шотстопинга: развитые рефлексы помогают уверенно действовать как при ударах с близкого расстояния, так и дальних выстрелах. Однако есть ахиллесова пята в виде игры ногами, над устранением которой следует усердно работать.

    Матвей Сафонов
    globallookpress.com

    Готовы ли в расположении «ПСЖ» постепенно подготавливать и подводить Матвея к роли № 1? Складывается впечатление, что нет. Тучи над будущим Сафонова сгущает тот факт, что «красно-синие» продолжают игнорировать его на Клубном чемпионате мира — идеальном турнире для ротации состава, но вновь в воротах команды Доннарумма.

  • От шикарного «Ман Сити» до фанатского гнева: 11 наблюдений по итогам группового этапа КЧМ
  • Промежуточные итоги Клубного чемпионата мира
  • Вчера

    • Продолжают подливать масла в огонь, в том числе, представители СМИ. Так, по информации Goal, парижане договорились о переходе на правах свободного агента голкипера «Ромы» Ренато Марина. Вот только действительно ли 18-летний игрок юношеской сборной Италии, не имеющий опыта выступлений на взрослом уровне, станет равноценной заменой Сафонову? На первый взгляд его подписание с возможным отъездом Матвея походит на авантюру со стороны «ПСЖ».

    Welcome to Galatasaray или АПЛ зовет?

    Слухи о туманных перспективах Сафонова в Париже, естественно, заставляют задуматься над возможными вариантами продолжения его карьеры. Среди них фигурирует турецкий «Галатасарай», который внимательно следит за развитием событий и не прочь заполучить россиянина в свои ряды.

    Тем более, что Стамбул покинула икона «львов» — 38-летний Фернандо Муслера объявил об уходе после проведенных четырнадцати лет в клубе. Уругваец возвращается в Южную Америку и уже подписал контракт с аргентинским «Эстудиантесом».

  • Трансферный дайджест. 17 — 23 июня
  • Куда перейдет Сергеев, будущее Родриго и неопределенность Нико Уильямса
  • 23/06/2025

    • Для Матвея открывается окно возможностей в «Галатасарае», которое включает в себя «первый номер» команды, участие в Лиге чемпионов и продолжение пополнения личной трофейной комнаты, ведь подопечные Окана Бурука установили гегемонию в Турции и забрали золотые награды местного чемпионата вместе с Кубком страны в прошлом сезоне.

    К тому же, нынешняя турецкая Суперлига является не только местом для приехавших доигрывать исполнителей либо сбитых летчиков, но и первенством, где за тобой продолжают следить топ-клубы Европы. Наглядным примером выступает тот же Виктор Осимхен, фееривший в кампании 2024/2025 как раз таки за «Галатасарай» и продолжающий считаться лакомым кусочком для европейских грандов.

    Матвей Сафонов
    globallookpress.com

    Любопытно выглядит потенциальный обмен «ПСЖ» с «Борнмутом» — в Париж последует Забарный, обратным маршрутом отправляется Сафонов.

    В стане «вишен» происходят вратарские рокировки, связанные с окончанием аренды Кепы Аррисабалаги, который транзитом через «Челси» должен оказаться в «Арсенале». «Канониры» же возвращают «Борнмуту» 35-летнего Нето, умеющего зажигать в створе ворот и выдавать «матчи жизни», правда случаются они все чаще лишь по праздникам.

    Как более молодой и стабильный голкипер, Сафонов мог бы пригодится главному тренеру англичан Андони Ираоле, но вновь камнем преткновения выступает слабая игра ногами россиянина. Испанский наставник выстраивает концепцию выхода из обороны в атаку через короткий пас, в которой вратарю отходит роль чуть-ли не первого разыгрывающего, с которой Аррисабалага справлялся на ура.

    Андони Ираола
    globallookpress.com

    «Борнмут», расположившийся на девятой строчке в минувшем сезоне АПЛ, атаковал как претендент на лигочемпионовскую зону — XG составил 72,62 (пятое место среди клубов чемпионата Англии).

    Менее требовательно к компоненту игры ногами относится Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу», в которой, скорее всего, откроется вратарская вакансия в связи со скорым уходом Эмилиано Мартинеса. Аргентинец вовсе не баловал поклонников «вилланов» изощренными передачами либо длительными короткими перепасовками с защитниками, однако действовал по большей мере уверенно на последнем рубеже, совершая порой фантастические сейвы.

    Как писали выше, Сафонов аналогично умеет спасать в критических для команды моментах и ловить кураж. Так что почему бы бирмингемцам не рассмотреть его кандидатуру, как потенциального сменщика Мартинеса, если все же «ПСЖ» выставит Матвея за дверь.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Диалло — Альтмайер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лиепая — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Судува
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Банга — Кауно Жальгирис
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры