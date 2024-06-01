Эдин Терзич: от болельщика с «Жёлтой стены» до финала Лиги чемпионов с «Боруссией»

27 мая 2023 года, Эдин Терзич стоит перед отвесной человеческой стеной желтого и черного цветов. Лицо тренера дортмундской «Боруссии» говорило ярче слов; у него такой вид, будто его душу вырвали, и когда болельщики за воротами вновь начали скандировать, он не мог не расплакаться.

«Выиграешь ли ты и останешься наверху, или проиграешь и останешься на дне, мы все равно будем петь: "Боруссия" Дормунд!» — кричали ​​они.

Эта сцена разыгралась в последний день сезона Бундеслиги 2022/23. На протяжении всей кампании дортмундцы шли в ногу с мюнхенской «Баварией», но шокирующее поражение чемпионов от «РБ Лейпциг» означало, что только «Майнц», находящийся в середине таблицы, стоял на пути «Боруссии» к их первому титулу за более чем десятилетие. Но все пошло совсем не так, как ожидалось.

Уже после 24 минут матча они проигрывали со счетом 0:2, и хотя во втором тайме удары Рафаэля Геррейро и Никласа Зюле принесли им ничью, «Бавария» в конечном итоге завоевала трофей Бундеслиги, обойдя «Боруссию» по разнице мячей.

«Вы видите, насколько сложен и труден тот вид спорта, который мы решили полюбить. Это тяжело, когда видишь, что не хватает только одного гола. Для нас не случилось хэппи-энда, и это очень больно», — сказал Терзич после матча.

Чуть более 12 месяцев спустя у Дортмунда появился шанс забыть об этом фиаско. Несмотря ни на что, Терзич вывел свою команду в финал Лиги чемпионов в этом сезоне, где «Боруссия» в субботу, 1 июня, собирается сразиться на «Уэмбли» с королем турнира, мадридским «Реалом».

Прогноз на матч «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид

На сегодняшний день это вершина тренерской карьеры Терзича, и если учесть путь, который он прошел до этого момента, трудно не прослезиться от нахлынувших чувств.

Верный сын Дортмунда

Терзич родился в двух шагах от маленького городка Менден и жил и дышал «Дортмундом» с детства. В недавнем интервью УЕФА он с любовью вспоминал финал Лиги чемпионов 1997 года, где «Боруссия» победила команду «Ювентуса», в состав которой входили Кристиан Вьери, Алессандро Дель Пьеро и Зинедин Зидан, которого полностью выключил из игры Пол Ламберт.

«Мне тогда было 14 лет. К сожалению, я не был в Мюнхене [где был сыгран финал], но я смотрел его на большом экране в моем родном городе. На следующий день я вместе с моим братом был в аэропорту, чтобы встретить возвращающуюся домой команду, когда они приземлятся. С тех пор я несколько раз пересматривал этот матч, и это был особенный день для всех болельщиков Дортмунда», — рассказал он.

Терзич также присутствовал на стадионе «Уэмбли» в финале 2013 года, где «Боруссия» уступила мюнхенской «Баварии». «Моя поездка в 2013 году была в качестве болельщика. Матс Хуммельс, Марко Ройс, Нури Шахин, Свен Бендер — они были в командном автобусе. Я был в фанатском автобусе», — рассказал он Yahoo! Спорт.

Эдин Терзич globallookpress.com

Эта близость к родным для команды местам — то, что Терзич всегда носил в себе во время своего пребывания у руля «Боруссии». «Город и клуб очень тесно связаны друг с другом», — пояснил он в том же интервью УЕФА.

«Если вы спросите кого-нибудь, какие цвета ассоциируются с городом, вы всегда услышите ответ: желтый и черный. Это своего рода взаимность. Клуб представляет город, город представляет клуб, и именно это делает их обоих такими особенными».

Профессиональный рост

Терзич сделал достойную игровую карьеру, выступая за успешную университетскую команду, а затем превратился в результативного нападающего четвертого дивизиона, но вскоре стало ясно, что его талант лежит в области тренерской работы. Свой первый большой прорыв он сделал еще в 2010 году, когда его друг Ханнес Вольф нанял его на должность помощника тренера дортмундской команды для игроков до 19 лет.

Прогрессу Терзича способствовало его общение со Славеном Биличем. Тренер Дортмунда рассказал в интервью The Athletic, что тогдашний тренер Хорватии обратился к нему перед матчем его команды на Евро-2012 со стальной сборной Ирландии Джованни Трапаттони.

Эдин Терзич и Славен Билич globallookpress.com

«Я записал несколько наблюдений и идей для игры», — сказал Терзич. «Такие вещи, как позиция Луки Модрича. Ирландцы всегда очень эффективно закрывали пространство под "десяткой", поэтому для того, чтобы Модрич держал мяч как можно чаще, ему нужно было играть глубже, почти как квотербек».

Эти наблюдения оказались очень полезными: Модрич хорошо выступил, а хорваты одержали победу со счетом 3:1. Интерес Билича вырос, а Терзич продолжил работу в качестве его ассистента во время работы хорвата в «Бешикташе» и «Вест Хэме».

Находясь в восточном Лондоне, Терзич произвел сильное впечатление на капитана «молотобойцев» Марка Ноубла. «Можно сразу сказать, что он был одержим [футболом]», — сказал Ноубл Daily Mail в прошлом году.

«После игр мы часами сидели на поле и говорили о расстановках, о том, как мы играли, как мы можем стать лучше. Было ясно, что он добьется успеха, потому что он очень любил эту игру».

«Многим людям, которые работают или играют в футбол, игра на самом деле не нравится из-за давления. Но можно сказать, что он любил все, что с этим связано. Он хотел добиться настоящего успеха и помогать людям».

Работа мечты

Этот опыт общения с разными футбольными культурами сыграл значительную роль в личностном развитии Терзича. «Это не должно звучать высокомерно, но после 13 лет, проведенных в раздевалках, у меня появилось ощущение, что я знаю каждого игрока в мире — просто я еще не знаю их имен», — сказал он.

Это поставило его в сильную позицию, когда он вернулся в свой любимый клуб в 2018 году в качестве помощника Люсьена Фавра. А как только француз был уволен в середине сезона 2020/21, Терзич стал временным тренером до конца сезона и даже привел свою команду к победе над «Лейпцигом» в финале Кубка Германии.

Единственный пока трофей Терзича — Кубок Германии globallookpress.com

Этого было недостаточно, чтобы получить должность тренера на постоянной основе, хотя он получил своего рода «повышение», став техническим директором. Но после неудачной кампании 2021/22 годов наставник «Боруссии» Марко Розе ушел, открыв Терзичу возможность полноценно стать главным тренером.

«К этому моменту люди уже должны знать, насколько важную роль "Боруссия" играет в моей жизни», — сказал тогда Терзич. «Мы каждый день будем отдавать все силы ради успеха клуба».

И он выполнил свое обещание. До этой драмы в последний день сезона Терзич заслуживал похвалу не только за игру своей команды на поле, но и за активизацию фанатской базы после 10 лет твердого пребывания в тени мюнхенской «Баварии».

Это всегда было одной из его ключевых целей, как он рассказал в другом интервью в январе 2023 года. «Мы хотим сделать каждую игру незабываемой», — сказал он. «Это то, с чем идентифицируют себя люди, это то, что было в 2010–2013 годах (при Клоппе), когда каждую неделю земля разрывалась от ожидания, и люди не могли дождаться следующей игры», — сказал он.

«Когда зрители чувствуют, что мы готовы отдать всех себя, чтобы выиграть матч, они не будут так злиться, если иногда что-то не получается. Могут быть одна или две команды, которые лучше нас, но не может быть еще одной команды, которая выкладывается на поле больше, чем мы».

Повезло усидеть в своем кресле?

После той многообещающей, хотя в конечном итоге и драматично закончившейся кампании, всегда казалось, что Терзичу будет трудно добиться большего в этом сезоне — особенно после того, как прошлым летом клуб продал звездного игрока Джуда Беллингема в «Реал Мадрид». Так оно и оказалось: «Боруссия» почти сразу же значительно отстала от всепобеждающего «Байера» из Леверкузена в чемпионской гонке.

Неспособность идти в ногу с такой бесспорно блестящей командой была бы понятна и сама по себе, но внутренние проблемы команды Терзича выходят далеко за рамки этой кампании. В итоге «Дортмунд» занял пятое место, уступив «Байеру», «Штутгарту», «Баварии» и «Лейпцигу». Они также рано вылетели из Кубка Германии, а Терзич пару раз был близок к увольнению.

Матс Хуммельс и Эдин Терзич globallookpress.com

В январе был достигнут своего рода компромисс: для реорганизации тренерского состава были привлечены бывшие игроки Шахин и Бендер. В раздевалке тоже не всегда была гармония. Хуммельс напомнил об этом факте перед субботним финалом, откровенно рассказав о том, как он отреагировал на пару поражений от «Штутгарта» перед Рождеством.

«Я был в ярости, потому что придерживался мнения, что "Боруссия Дортмунд" не должна играть таким образом — против любого соперника в мире», — сказал он. «Я не думал, что так может продолжаться. Я чувствовал себя обесчещенным, стоя на поле в этой форме. Мы играли так униженно, "вторым номером" — если использовать футбольные термины. Две игры против "Штутгарта" и выездная игра в Леверкузене. Это было "автобус" с 11 игроками в штрафной».

Хуммельс пошел еще дальше, заявив, что в тот момент он решительно высказал Терзичу свои опасения, а также задался вопросом, является ли тренер тем человеком, который может получить максимальную отдачу от атакующей игры команды.

«После зимних каникул ситуация явно улучшилась. Это также заслуга пришедших тренеров Нури Шахина и Свена Бендера», — добавил он. «Любой футболист может учиться и прогрессировать в любом возрасте, вот в чем дело. У нас есть хорошие футболисты с хорошими навыками. Можно многого добиться от нашей команды».

Невероятная еврокубковая кампания

Но Терзич спасся от увольнения по двум ключевым причинам. Во-первых, понятно, что у него было джентльменское соглашение с генеральным директором и близким союзником Хансом-Йоахимом Вацке о том, что он не будет уволен до конца сезона.

Во-вторых, он заслужил большой авторитет в вопросах, касающихся Лиги чемпионов. Мало того, что немецкие клубы достаточно хорошо выступили в Европе в этом сезоне, чтобы гарантировать, что пятое место «Боруссии» в Бундеслиге обеспечит им автоматическое место в главном еврокубке на следующий сезон, но Терзич на этот раз также успешно провел чрезвычайно сложную кампанию в Лиге чемпионов.

Терзич после победы над ПСЖ globallookpress.com

Попавшая в «группу смерти» вместе с «Пари Сен-Жермен», «Ньюкаслом» и «Миланом», «Боруссия» в конечном итоге оказалась на вершине таблицы, несмотря на то, что все прогнозы предрекали, что она финиширует последней. Их кампания началась плачевно, с поражения в первом матче от «ПСЖ» и ничьей с «Миланом», но победы над «Сороками» дома и на выезде, а также впечатляющий триумф на «Сан-Сиро» вернули их в нужное русло.

Ничья в финальном матче группового этапа обеспечила им первое место в группе и они обыграли ПСВ в 1/8 финала. Затем потерпел поражение и «Атлетико Мадрид», перед той знаменитой победой над ПСЖ. У «Дортмунда» вышел своеобразный двойственный сезон. Несмотря на то, что в Бундеслиге у них было полно проблем, звездные игроки «Боруссии» постоянно прибавляли в еврокубковых играх.

Никто не олицетворяет это лучше, чем Хуммельс, который в этом сезоне был лучшим защитником турнира. Вратарь Грегор Кобель также продемонстрировал блистательную игру в рамке, а арендованный у «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо заставлял сравнивать себя с Лионелем Месси после его игры в первом матче против «ПСЖ».

Романтический финал?

Способность Терзича добиться таких высоких результатов от своей команды явно заслуживает похвалы, даже если не все игроки полностью его поддерживали. Независимо от его недавнего послужного списка, его история весьма увлекательна. Из болельщиков в скауты, затем в ассистенты, и наконец — он босс.

Дерзкая ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид

Победить «Реал» будет непросто; это клуб, имеющий, казалось бы, неотъемлемое право на еврокубковую славу и трофеи. Но Терзич — романтик и считает, что вполне возможно огорчить фаворита.

«Всё возможно. Если кто и показал это, так это мы. Главный финальный босс ждёт нас. Пришло время завершить серию из восьми побед Реала в восьми финалах».