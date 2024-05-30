Финал ЛЧ. Рекорд Анчелотти, мотивация Хуммельса, прощание Крооса

Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» в субботу, 1 июня, встретятся на «Уэмбли» в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на легендарном лондонском стадионе, где ранее состоялись финалы ЛЧ 2011 и 2013 годов, начнется в 22:00 по московскому времени. Анонсируем главный матч еврокубкового сезона.

«Боруссия» Дортмунд

Номинальные хозяева предстоящего матча — довольно неожиданный финалист элитного еврокубка. Дортмундцы выигрывали Лигу чемпионов только один раз, еще в 1997 году, победив в мюнхенском финале «Ювентус». Единственный выход в финал после этого в 2013 году закончился поражением от «Баварии», причем на тот самом «Уэмбли», где им предстоит сыграть сейчас.

«Боруссия» точно не входила в число фаворитов турнира. По глупому упустив титул в концовке предыдущего сезона и отпустив свою главную звезду Джуда Беллингема в «Реал», дортмундцы в новой кампании выбыли из борьбы за чемпионство еще до того, как она началась, да еще и попали в «группу смерти» Лиги чемпионов.

В квартете F им противостояли «Пари Сен-Жермен», «Милан» и набирающий силу, после покупки саудитами, «Ньюкасл». В стартовом матче команда Эдина Терзича попыталась припарковать автобус на «Парк-де-Пренс», но покинула Париж с поражением со счетом 0:2 и всего одним ударом в створ. В следующем домашнем матче с «Миланом» (0:0) они выступили немногим лучше.

Опасливо используя в Париже контратакующее построение с тремя центральными защитниками, в дальнейшем Терзич вернулся к схеме с четырьмя защитниками и тремя центральными полузащитниками, при которой решающую роль играли быстрые вингеры Дониэлл Мален, Карим Адейеми и Джейдон Санчо.

Поворотной точкой стали сдвоенные матчи с «Ньюкаслом». Победа со счетом 1:0 на «Сент-Джеймс Парк» отчасти была удачей, но в ответной встрече под шум «Желтой стены» дортмундцы расправились с командой Эдди Хау. Крупная победа над «Миланом» на «Сан-Сиро» обеспечил немцам место в 1/8 финала, а искупительная домашняя ничья 1:1 с «ПСЖ» гарантировала, что они выйдут в плей-офф в качестве победителя группы, избежав многих фаворитов турнира.

«Боруссия» — «Милан» https://www.livesport.ru/tips/football/2024/05/08/real_bayern_brave/

Успешным выступлением в группе «Боруссия» в первую очередь обязана надежной обороне — дортмундцы пропустили всего 4 гола. А вот результативностью в атаке немцы похвастаться не могут — в шести матчах группового этапа они забили всего семь мячей. Лучшим бомбардиром «Боруссии» в текущем розыгрыше является Никлас Фюллькруг с тремя голами в 12 матчах, немцы берут командной игрой — в этом сезоне голами отметились 12 игроков «шмелей».

В плей-офф немецкий клуб на пути в финал на «Уэмбли» последовательно выбил голландский «ПСВ Эйндховен», мадридский «Атлетико» и уже знакомого оппонента — «Пари Сен-Жермен». Даже попал в легкую половину турнирной сетке, немецкому клубу пришлось потрудиться. И тут свое слово сказала знаменитая «Желтая стена».

В первых матчах и с ПСВ в Эйндховене (1:1), и с «матрасниками» в Мадриде, немецкий клуб выступил не лучшим образом, хотя игру в Нидерландах сломал спорный пенальти, а подопечные Симеоне едва удержали домашнюю победу. Но в Дортмунде «Боруссия» взяла свое, при яростной поддержке болельщиков одержав уверенные победы над обоими оппонентами.

К полуфиналу ставки выросли неимоверно, но в двух матчах с мечтающим о трофее ПСЖ немецкий клуб сыграл очень строго и собранно, полностью изолировал Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Не обошлось и без доли удачи — французы обстучали каркас ворот соперника, но в створ мяч не шел. Результат — две минимальные победы «Боруссии» и путевка в финал.

К решающему матчу немецкий клуб, финишировавший в Бундеслиге на пятой строчке, подходит во всеоружии — в лазарете только защитник Рами Бенсебайни. Лидер защиты и автор решающего гола ПСЖ Матс Хуммельс, который стал лучшим игроков это розыгрыша ЛЧ, будет сверхмотивирован, намереваясь показать наставнику сборной Германии Юлиану Нагельсману, что тот ошибся, не вызвав его на Евро-2024.

Все прогнозы на финал Лиги чемпионов

А для другого ветерана, Марко Ройса, матч на «Уэмбли» будет последним в желтой футболке — после 12 лет и 428 матчей полузащитник покидает дортмундский клуб. Медаль чемпиона Европы точно подсластит горечь прощания.

«Реал Мадрид»

Испанский клуб — всегда один из главных фаворитов Лиги чемпионов. В их копилке уже 14 трофеев, это будет их шестой финал ЛЧ за 11 лет, предыдущие пять они выиграли. Последний раз «Реал» выходил в финал и не выигрывал еще в 1981 году. «Мадрид» — единственная команда, выигрывавшая Лигу чемпионов в современном формате три раза подряд.

Не меньше регалий и у главного тренера «Сливочных» Карло Анчелотти — мало того, что он дважды выигрывал турнир в качестве игрока «Милана», так и в качестве тренера он собрал коллекцию из четырех «ушастых» Кубков — по два с «Миланом» и с «Реалом». Это непревзойденный рекорд, который он может улучшить уже 1 июня.

В отличие от дортмундцев, испанский клуб совмещал успешное выступление в еврокубках с не менее успешной кампанией в национальном первенстве, где «Реал» не только стал чемпионом, но и трижды обыграл «Барселону» в Эль Класико, что для многих фанатов «сливочных» не менее важное достижение.

На групповом этапе ЛЧ мадридцы выиграли все шесть матчей, хотя нужно признать, что соперники у них были пожиже, чем у «Боруссии» — португальская выскочка «Брага», едва не вылетевшей из Бундеслиги в этом сезоне берлинский «Унион» и «Наполи», так и не оправившийся после расставания со Спаллетти. Неаполитанцы сумели потрепать сопернику нервы в обеих встречах, выйдя в итоге со второго места в группе.

А вот в плей-офф «Реалу» пришлось тяжелее, чем подопечным Терзича. Уже в 1/8 финала немецкий «Лейпциг» доставил испанцам серьезные проблемы, хотя те и выиграли напряженное противостояние с общим счетом 2:1. Дальше было только хуже — в четвертьфинале «Реал» столкнулся с действующими победителями ЛЧ, английским «Манчестер Сити».

Битва титанов вышла поистине эпической, особенно первый матч в Мадриде, закончившийся со счетом 3:3. В итоге исход противостояния разрешила только серия пенальти, героем которой стал украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин. Вдвойне обидно, что вратарь не сыграет в финале турнира — мало того, что восстановился основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа, так еще и сам Лунин заболел накануне решающего матча.

Полуфинальное противостояние с «Баварией» вышло не менее яростным и зрелищным. Упустивший чемпионский титул немецкий гигант пытался компенсировать провал еврокубковым успехов и в обоих матчах был близок к тому, чтобы одолеть «Реал».

Но мадридцев не зря считаю королями камбэков в Лиге чемпионов — они спаслись от поражения в первом матче благодаря позднему пенальти, а в ответной встрече, проигрывая, сумели вырвать победу благодаря дублю Хоселу на последних минутах.

«Реал» может казаться командой без слабых мест, но это не так. Да, мадридцы сильны в атаке — их линия нападения наколотила 26 голов в этом сезоне ЛЧ, уступив по этому показателю только «Манчестер Сити» (28). В центре поля игру контролируют Тони Кроос, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.

Но, несмотря на подвиги Лунина и великолепную игру Антонио Рюдигера, в шести играх плей-офф «Реал» пропустил 8 голов, а Тибо Куртуа, который займет место в воротах в финале, пропустил из-за травмы 95% сезона. Учитывая, что четыре последних финала ЛЧ завершались с минимальным счетом, надежность обороны может стать ключевым фактором предстоящего матча.

Дерзкая ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид

В лазарете «Реала» травмированный полузащитник Орельен Чуамени и приболевший Лунин, впрочем оба игрока все равно попали в заявку на финальный матч.

Отметим, что как и у «Боруссии», в составе мадридцев есть игрок, для которого этот матч будет прощальным. Немецкий полузащитник Тони Кроос завершает карьеру после Евро-2024 и на клубном уровне финал ЛЧ станет для него последним матчем. Несмотря на уже выигранные пять трофеев, он вряд ли окажется от еще одного комплекта медалей.