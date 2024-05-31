Больше, чем просто «вайбы». Анчелотти — один из величайших тренеров своего поколения

Когда Арриго Сакки и Карло Анчелотти разговаривали утром после того, как «Реал Мадрид» выбил «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов, забив два гола на последних минутах, пожилой специалист все еще не отошел от этой валидольной победы.

«Карло, мне было очень тяжело смотреть эту игру!» — сказал Сакки с притворной яростью. «Арриго, это тактика», — невозмутимо заявил Анчелотти. «Мы притворяемся мертвыми, а затем внезапно, в конце матча, снова поднимаемся и побеждаем!»

Босс «Мадрида» явно пошутил, но есть те, кто всерьез полагает, что Анчелотти — человек без плана; одни вайбы и никакой тактики. Действительно, его критики видят в нем своего рода итальянского Гарри Реднаппа, который годами зарабатывал на жизнь в топ-клубах Европы, просто приказывая Криштиану Роналду и компании «просто бежать в атаку».

Такая точка зрения оказывает Анчелотти медвежью услугу. В конце концов, мы говорим о человеке, который вполне претендует на звание величайшего тренера всех времен.

Война за душу футбола

Такие люди, как Фабио Капелло и Хорхе Вальдано, уже давно утверждают, что, к лучшему или к худшему, Пеп Гвардиола оказал наибольшее влияние на тренерский мир. Каталонец явно выиграл войну с Жозе Моуринью за душу футбола,еще в то время как его прекрасная «Барселона» сражалась с прагматичным «Реалом» португальца в одном токсичном Класико за другим более десяти лет назад.

В итоге, последователи Гвардиолы теперь повсюду. «Арсенал» явно чувствовал, что единственный способ конкурировать с Гвардиолой — это нанять одного из его протеже в лице Микеля Артеты. После шокирующей потери Юргена Клоппа, у которого просто закончились силы, пока он пытался не отставать от безжалостной машины победителей, созданной Гвардиолой на «Этихаде», «Ливерпуль» обратился к признанному суперфанату тренера «Манчестер Сити» в лице Арне Слота.

Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти globallookpress.com

И только на этой неделе мюнхенская «Бавария» дала одну из самых больших должностей в мире Венсану Компани, тренеру только что вылетевшей из АПЛ команды, у которого, похоже, есть только одна квалификация: когда-то он играл под руководством Пепа. Тем временем «Челси» намерен в ближайшие дни назначить еще одного ученика и бывшего помощника Гвардиолы, Энцо Мареску.

«Футбол для меня не сложен»

В этом смысле Анчелотти является чем-то вроде аномалии в эпоху футбольных философов и измученных тактиков. Он не привязан к одному единственному стилю ведения дел.

Однажды, много-много лет назад, он был таковым в «Парме», когда чувствовал, что схема 4-4-2, которой он научился под руководством Сакки, была священна, но отказ от шанса подписать Роберто Баджо заставил его осознать свою ошибку.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Следовательно, он «никогда не культивировал идеологию, подобную гвардиолизму или сарризму», то есть он не зацикливается и не испытывает стресса.

«Футбол — моя страсть, но я стараюсь управлять командами как можно проще», — сказал он недавно в разговоре с Вальдано. «Футбол для меня не сложен, он прост, даже в стратегии. Для атаки нужен творческий подход, для защиты нужна организация. Я могу научить вас больше о втором, но нельзя научить креативности».

Всего «два типа игроков»

Следовательно, его атакующим игрокам предоставляется уровень свободы, который является противоположностью микроменеджмента и отработанности до автоматизма, преобладающих сейчас в современном футболе. Но Анчелотти это не волнует.

«Я был бы идиотом, если бы с таким нападающим, как Винисиус, который буквально летает по полю, я не сосредоточился на контратаках», — заявил он в интервью Corriere dello Sport. «Если у меня есть (Лука) Модрич и (Тони) Кроос, я не могу рассчитывать на высокий прессинг».

Анчелотти и Златан Ибрагимович globallookpress.com

«И я приведу вам последний пример: если у меня есть (Криштиану) Роналду в атаке, я буду просить игроков чаще доставлять ему мяч. Я не буду просить его утомлять себя, отрабатывая в обороне. То же самое с Иброй. По сути, есть два типа игроков: те, кто имеет значение, и те, кому приходится бегать».

«Большой медведь»

Такое мышление выглядит архаично в нынешних условиях, по крайней мере, слишком упрощенно. И все же это работает. Анчелотти обожают почти все игроки, которые когда-либо играли под его руководством — возможно, потому, что в свое время он сам был талантом мирового уровня, ключевым игроком определяющего эпоху и меняющего правила игры «Милана» Сакки.

Но это явно нечто большее, чем просто обмен опытом на самом высоком уровне. Анчелотти известен тренерам-соперникам своей скромностью, юмором и теплым характером. Показательно, что Винисиус-младший и Тони Кроос говорят, что им просто нравится разговаривать с итальянцем (и даже не о футболе), а Криштиану Роналду, как известно, сравнил его с большой плюшевым мишкой.

«Он такой милый, такой чувствительный», — сказал португалец ESPN. «Я бы хотел, чтобы у каждого игрока была возможность поработать с ним, потому что он фантастический человек, фантастический тренер, и я очень скучаю по нему, потому что мы вместе выиграли много трофеев».

И в этом-то и дело, хотя тренерская хватка Анчелотти часто остается непризнанной, а иногда даже высмеивается, его достижения замечательны.

Он единственный человек в истории, который выиграл все пять «больших» лиг Европы (Серия А, Премьер-лига, Лига 1, Бундеслига и Ла Лига), а в качестве тренера он выиграл рекордные четыре Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти выиграл АПЛ с «Челси» globallookpress.com

Ожидается, что в субботу, 1 июня, он завоюет пятый трофей. Когда дело доходит до выигрыша крупных титулов, никто больше не может сравниться с ними.

«И Пеп, и сэр Алекс (Фергюсон) являются частью истории, но давайте посмотрим, чего добился Анчелотти», — заявил недавно Рууд Гуллит. «Он король королей, лучший, чем кто-либо другой».

«Незамеченный» тактический гений

Конечно, есть очень веский аргумент в пользу того, что Анчелотти следует считать только «идеальным тренером большого клуба», как выразился Кларенс Зеедорф, а не величайшим тренером всех времен, потому что он не добился чего-то подобного тому чуду, которое Фергюсон устроил в «Абердине». И он не перестраивал свои клубы так, как шотландец, который вернул «Манчестер Юнайтед» на пьедестал.

Также есть тот факт, что, хотя он неоднократно переигрывал Гвардиолу, он не имел такого же влияния на своих коллег, как Пеп. Однако мысль о том, что он не исключительный тренер, совершенно нелепа.

С «Баварией» Анчелотти выиграл Бундеслигу globallookpress.com

Анчелотти сразу увидел в Джуде Беллингеме «что-то от Кака», поэтому выдвинул его дальше вперед. Спросите англичанина, почему он «взлетел» в Мадриде в этом сезоне, и он скажет вам, что все дело в «свободе», которую ему предоставил тренер.

Анчелотти также превратил Андреа Пирло в одного из лучших глубоко сидящих плеймейкеров, которых когда-либо видел футбол («Он изменил мою карьеру!» — говорил итальянец), а также эффективно превратил Роналду в центрального нападающего (причем португалец даже не подозревал об этом), изменив схему, по которой команда играла без мяча, чтобы освободить лучшего бомбардира «Мадрида» за всю историю от каких-либо оборонительных обязанностей.

Он также гораздо более дотошен, чем думают пресса и публика, что объясняет, почему он неоднократно одерживал верх над более знаменитыми тренерскими авторитетами с помощью неожиданных стратегий или своевременных замен.

Как сказал Кроос на Amazon Prime Video: «У него есть тактический план, как лучше всего справиться с каждым противником, и это та сторона медали, которая часто остается незамеченной».

В своей собственной лиге

Однако, в конце концов, Анчелотти никогда особо не жаждал аплодисментов. Кажется, его не беспокоит его вклад в футбольную историю. Он не пытается изменить игру. Он не гонится за совершенством; он просто гонится за успехом.

«Победы и титулы — это единица измерения работы тренера», — сказал он Corriere. «Если они в прибыли, это влияет на время и карьеру; но так во всех отраслях. Понятно, что хорошо играя, легче добиться результата, но я получаю удовольствие, когда выигрываю. В любом случае я не вписываюсь ни в одну подкатегорию».

Анчелотти празднует победу в ЛЧ с «Реалом» globallookpress.com

И он прав. Хотя он слишком скромен, чтобы сказать это, на самом деле он находится в своей собственной лиге — и в глубине души он тоже это знает.

В конце разговора с Сакки его бывший наставник пошутил, что его старая команда «Милан» обыграл бы «Мадрид» Анчелотти.

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Ученик, ставший мастером, сделал паузу, как будто серьезно обдумывая гипотетическую схватку в супертяжелом весе, прежде чем пошутить: «Полагаю, это зависело бы от того, буду ли я играть за "Милан" или тренировать "Реал"…».