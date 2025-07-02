Лето «Спартака»: стремится к чемпионству и подписывает Заболотного

Руководство «Спартака» продолжило верить, что Деян Станкович сможет привести команду к золоту РПЛ, и поощрило его продлением контракта до лета 2027 г. Как у красно-белых проходит подготовка к началу второго сезона во главе с сербским тренером, сообщает LiveSport.ru.

Травма Бонгонды, сборы, матч с «Торпедо»

Сезон-2024/25 завершался для «Спартака» 24 мая домашним матчем против подмосковных «Химок», которые из-за финансовых проблем дышали на ладан. Красно-белые одержали уверенную победу (5:0), но их шансы на бронзу РПЛ были минимальными — ЦСКА на своем поле встречался с «Пари НН» и взял 3 очка.

Команда Деяна Станковича пролетела мимо тройки призёров РПЛ, заняв четвёртое место. С учётом вылета из Кубка России москвичи с чувствами неудовлетворенности от полученных результатов и реваншистскими настроениями 26 мая ушли в отпуск.

Однако для семерых спартаковцев сезон получил продолжение в матчах за сборные. Вызова в национальные команды удостоились Данил Пруцев (сборная России), Срджан Бабич (сборная Сербии), Олег Рябчук (сборная Молдавии), Тео Бонгонда (сборная ДР Конго), Манфред Угальде (сборная Коста-Рики), Ливай Гарсия (сборная Тринидад и Тобаго), Миенти Абена (сборная Суринама).

И если первой четвёрке футболистов предстояла от силы пара матчей и, самое позднее, 11-го числа они были бы свободными, то трём другим выпала честь принять участие в финальном турнире Золотого Кубка КОНКАКАФ. Гарсия и Абена освободились к 24 июня — их сборные не вышли в плей-офф. А Угальде задержался на неделю: костариканцы вышли в 1/4 финала и в ночь на 1 июля по пенальти проиграли сборной США.

К сожалению, после этой паузы на международные игры «Спартак» лишился Тео Бонгонды. Полузащитник в матче за сборную повредил ахиллово сухожилие, процесс восстановления от травмы займёт до трёх месяцев.

Тео Бонгонда spartak.com

Большинство игроков «Спартака», включая вернувшихся из аренд Игоря Дмитриева, Антона Зиньковского (выступали за «Крылья Советов»), Даниила Зорина («Ахмат»), Артёма Быковского (молдавский «Петрокуб») и Ивана Пяткина («Тюмень»), собрались в Москве 20 июня. В следующие два дня они проходили углубленное медицинское обследование и сдавали тесты на функциональную готовность.

23 июня на клубной базе в Тарасовке стартовал первый этап тренировочного процесса, который венчался запланированным на утро 29-го числа товарищеским матчем с «Торпедо». Деян Станкович использовал эту встречу для того, чтобы посмотреть в деле всех игроков, а также для очередного тактического эксперимента — игры с тремя центральными защитниками.

В первом тайме больше моментов у чужих ворот создали чёрно-белые, но счёт был открыт «Спартаком» — пенальти реализовал Зобнин. Однако и «Торпедо» на свой гол наиграло — на последней минуте первого тайма отличился Манелов.

После перерыва за исключением Помазуна у красно-белых вышел абсолютно новый состав, и ему удалось в атаке выступить ярче своих одноклубников. Всё-таки там стали заправлять Маркиньос (гол), Барко (гол+передача) и Солари (передача). В обороне «Спартак» ошибок не совершил и довёл матч до победы со счётом 3:1.

Подготовка к сезону продолжилась на тренировочных полях около «Лукойл Арены». А 1 июля в расположение клуба вернулись Бабич, Пруцев и Рябчук. Следующим спаррингом для красно-белых станет встреча с самарскими «Крыльями Советов». Она пройдёт вечером 6 июля на домашнем стадионе «Спартака».

Пришёл Заболотный, ушли Игнатов и Абена

Подготовка «Спартака» к новому сезону началась буквально на следующий день после заключительного матча прошлого чемпионата. Клуб продлил контракт с Деяном Станковичем на еще один год. По новым условиям, серб останется в Москве до лета 2027 года.

В начале летних сборов тренерский штаб красно-белых пополнился еще одним специалистом — 45-летним Ненадом Джорджевичем. Он вернулся в Россию 14 лет спустя, когда, будучи защитником, выступал за «Крылья Советов». Серб занял пост первого ассистента главного тренера.

Что касается игроков, то команду на данный момент, если не считать вернувшихся из аренд, усилиями спортивного блока во главе с Франсисом Кахигао пополнил один футболист. Однолетний контракт был подписан с 34-летним центральным нападающим Антоном Заболотным.

«Спартаку» в прошлом сезоне во многих матчах не хватило высокорослого форварда. Теперь красно-белые почти даром (без выплаты компенсации и на зарплату в 600 тыс. евро в год) пополнили состав одним из лучших игроков РПЛ в этом амплуа (в частности, Заболотный, выступая за «Химки», стал лидером минувшего сезона по числу выигранных верховых единоборств).

Список футболистов, покинувших «Спартак», пока что включает двух человек. В начале июня красно-белые расстались с полузащитником Михаилом Игнатовым, решив не продлевать с ним истекший контракт, а в конце июня — с защитником Миенти Абеной.

Миенти Абена spartak.com

При этом контракт суринамца, которого год назад купили у «Ференцвароша» за 1,2 млн евро, был рассчитан на еще один год. Его хотели продать и выручить хотя бы 200-300 тыс. евро. Но в итоге было принято решение о досрочном расторжении. В связи с этим, по информации СМИ, «Спартак», помимо годовой зарплаты в 700 тыс. евро, выплатит 30-летниму защитнику еще 150 тысяч.

Успехом можно назвать договоренность «Спартака» о продлении контракта с центральным защитником Срджаном Бабичем. По ходу сезона сообщалось об интересе к сербу со стороны ряда команд Ближнего Востока, но красно-белым удалось убедить футболиста остаться в Москве до лета 2027 года. Более того, контракт содержит опцию продления его срока на еще один сезон.

Кроме того, второй год в «Спартаке» проведет номинально третий вратарь команды Александр Довбня. С 38-летним голкипером заключили еще одно соглашение на один сезон.

Звонки Комличенко, отказ хавбека «Марселя», поиск правого защитника

Кроме Заболотного, «Спартак» рассматривал для подписания и ряд других российских форвардов. Так, «Спартаку» предлагали нападающего Германа Онугху, арендованного у «Копенгагена» датским «Вайле». Но у его возможного трансфера серьезные препятствия: нежелание футболиста возвращаться в России, ограничения на банковские транзакции, внешнеполитическая обстановка.

Еще красно-белым предлагали рассмотреть вариант с трансфером нападающего «Ростова» Егора Голенкова. Но в московском клубе больше привлёк его партнёр — Николай Комличенко. Спартаковцы пытались перехватить его у «Локомотива» — Станкович даже трижды звонил футболисту, уговаривая на переход в свою команду — но игрок выбрал «железнодорожников».

Николай Комличенко fclm.ru

На этом в «Спартаке» не успокоились, и клуб включился в борьбу за трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. В то время как московское «Динамо» предлагало самарцам 300 млн рублей, красно-белые сделали предложение на 400 млн. Тем не менее, сам Сергеев отклонил предложение «Спартака», сделав выбор в пользу бело-голубых.

В зимнее трансферное окно «Спартаку», несмотря на предметный интерес к Иличу и Саласару, так и не удалось подписать полузащитника на роль «восьмёрки». В июне в центре внимания красно-белых оказался 25-летний полузащитник «Марселя» и сборной Марокко Аззедин Унаи, который минувший сезон на правах аренды провел в греческом «Панатинаикосе».

Несмотря на согласие «Марселя» продать футболиста за 12 млн евро, Унаи отказал красно-белым. Он хотел бы остаться в «Панатинаикосе», но греки не смогут повторить предложение «Спартака» по сумме компенсации. Поэтому французский клуб пытался переубедить марокканского игрока. Но, судя по всему, пока безрезультатно.

Москвичам был предложен полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, который, по отдельным сигналам, открыт для переговоров о переходе в топ-клубы РПЛ. Однако «Спартак» на сегодняшний день не заинтересован в услугах 29-летнего россиянина и отказался от варианта с его подписанием.

Сами красно-белые, если верить турецким СМИ, снова заинтересовался португальским полузащитником «Бешикташа» Жедсоным Фернандешем и, якобы, предложил за него 25 млн евро. Но клуб из Стамбула хочет получить на 5 млн евро больше из-за того, что 50% прав на игрока все еще принадлежат бывшему клубу хавбека — «Бенфике».

А по весне «Спартак» обратил внимание на 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Но представитель футболиста дал понять, что этим летом трансфер маловероятен.

Матвей Кисляк pfc-cska.com

Усиление позиции правого защитника тоже является одной из приоритетных задач «Спартака» на летнее трансферное окно. По инсайдам журналистов можно понять, что москвичи скорее хотят укрепить правый фланг обороны иностранцем, но до трансфера дело еще не дошло.

В СМИ фигурировали имена следующих футболистов: Серхио Каррейра («Сельта» / 24 года / Испания / 4 млн евро);

(«Сельта» / 24 года / Испания / 4 млн евро); Гастон Мартирена («Расинг» / 25 лет / Уругвай / 6 млн евро);

(«Расинг» / 25 лет / Уругвай / 6 млн евро); Виктор Гомес («Брага» / 25 лет / Испания / 6 млн евро);

(«Брага» / 25 лет / Испания / 6 млн евро); Поль Лирола («Марсель» / 27 лет / Испания / 4 млн евро);

(«Марсель» / 27 лет / Испания / 4 млн евро); Брайт Осейи-Сэмюэль (свободный агент / 27 лет / Нигерия / 6,5 млн евро);

(свободный агент / 27 лет / Нигерия / 6,5 млн евро); Андрей Лангович («Ростов» / 22 года / Россия / 3 млн евро).

Также «Спартак» был заинтересован в услугах атакующего полузащитника и центрального защитника. В первом случае рассматривались варианты подписания Бахтиера Зайнутдинова из «Бешикташа» и Тьерно Балло из «Вольфсберга», а во втором — Максима Осипенко из «Ростова» и Кевина Ломонако из «Индепедьенте».

«Фламенго» хочет Барко, а Европа — Угальде

Лидеры «Спартака» на трансферном рынке естественно пользуются повышенным спросом со стороны других команд. Так, к главной звезде красно-белых, 26-летнему аргентинскому полузащитнику Эсекьелю Барко, наибольший интерес проявляет бразильский «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро планирует для приобретения игрока использовать значительную часть средств, которые были получены от «Зенита» за переход Жерсона (25 млн евро).

О предпочтениях самого футболиста относительно продолжения карьеры поступает противоречивая информация. Одни СМИ сообщают о его желании вернуться в Южную Америку (то по личным мотивам, то ради получения вызова в сборную Аргентины на ЧМ-2026), а другие СМИ — о его стремлении остаться в Москве, чтобы оставить след в европейском футболе.

«Спартак» же, понятное дело, не хотел бы расставаться со своим лидером. Но в клубе обозначали минимальную цену за аргентинца — 20 млн евро.

Другими футболистами «Спартака» тоже интересуются за рубежом. В частности, не первый раз заявляют о возможности ухода из московского клуба Манфреда Угальде, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России (17 голов). Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ», «Монако» и ряда других европейских клубов.

Манфред Угальде spartak.com

Вингер Маркиньос попал в сферу интересов бразильского «Сантоса», спортивный директор которого высказался за приобретение 25-летнего футболиста. Однако «Спартак» может запросить значительную для бразильцев сумму компенсации, из-за чего трансфер может не состояться. Напомним, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркиньоса в 6 млн евро.

В начале июня «Спартак» получил от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» предложение о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса за 4 млн евро. Красно-белые ответили отказом. Более того, они собираются скоро обсудить с Мартинсом продление контракта.

Сразу 4 защитника могут уйти из «Спартака»

На одной из последних тренировок «Спартака» защитник Никита Чернов, полузащитник Хесус Медина и хавбек Антон Зиньковский тренировались отдельно от команды. Так решил Деян Станкович, который не рассчитывает на игроков в ближайшей перспективе.

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Если уход Зиньковского в «Сочи» на правах аренды до лета 2026 года — дело уже почти решенное, то Медине давно ищут новый клуб, хотя еще зимой им активно интересовались бразильские «Ботафого» и «Васко да Гама». В «Спартаке» рассчитывают за счет трансфера парагвайца, который не возражает против перехода в команду, где будет получать больше игровой практики, освободить легионерское место и выручить около 1,5-2 млн евро.

В «Спартаке», по-видимому, собираются серьезно обновить линию защиты. Информации о будущем Чернова не было. А вот представители Рикарду Мангаша уже предложили услуги защитника нескольким клубам из Португалии и Испании. Станкович не против ухода португальца, а клуб, который прошлым летом купил португальца за 2 млн евро, сейчас рассчитывает выручить на его продаже около 1-2 млн евро включая возможные бонусы.

Также сообщалось о готовности «Спартака» летом расстаться с правым защитником Даниилом Хлусевичем, который недоволен недостатком игрового времени в сезоне-2024/25. Футболистом интересовались как российские, так и зарубежные команды. В частности, со «Спартаком» связался «Краснодар». Но поскольку «быки» предложили за игрока 1 млн евро, а красно-белые хотели бы получить не менее 3-4 млн евро, переговоры между клубами зашли в тупик.

Даниил Хлусевич spartak.com

Алексис Дуарте тоже попал в список футболистов, с которыми москвичи будут не прочь расстаться во время летнего трансферного окна. Желаемая к получению красно-белыми сумма компенсации составляет примерно 5-6 млн евро. Посредники уже стали предлагать зарубежным клубам услуги защитника, интерес к которому имеется у ряда команд Латинской Америки.

Руслан Литвинов еще полгода назад заявил о своем желании продлить контракт со «Спартаком» (сейчас он рассчитан до лета 2026 года). Но с тех пор всё осталось без изменений. И этой ситуацией может воспользоваться «Бешикташ» — клуб из Стамбула заинтересован в приобретении 23-летнего футболиста.

С кем и когда «Спартак» проведет первые матчи сезона

«Спартак» ждёт не самое легкое начало сезона, как это может показаться на первый взгляд. В первом туре красно-белым 18-21 июля придется сыграть дома, но с соперником крайне неудобным, что показал прошлый сезон, где в четырех матчах им удалось лишь однажды обыграть махачкалинское «Динамо».

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Дальнейший календарь «Спартака» составлен будто по возрастанию сложности. И уже в пятом туре публику ожидает «дерби двух столиц», которое на сей раз пройдет в Москве.

Первые 5 туров РПЛ 2025/26 1-й тур, 18 — 21 июля. «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

2-й тур, 25 — 28 июля. «Спартак» — «Балтика»

3-й тур, 1 — 4 августа. «Акрон» — «Спартак»

4-й тур, 8 — 11 августа. «Локомотив» — «Спартак»

5-й тур, 15 — 18 августа. «Спартак» — «Зенит»

Амбиции «Спартака» распространяются и на Кубок России, старт которого намечен на 29-31 июля. Жеребьёвка вновь свела красно-белых с махачкалинским «Динамо». Кроме того, в группу С попали «Ростов», обыгравший москвичей в финале Пути регионов, и «Пари Нижний Новгород».