Шамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину о том, кто помогает клубу, назвал позиции, которые нужно усиливать команде, вспомнил о работе в «Спартаке», а также назвал лучших латералей в РПЛ.

«Махачкалинское "Динамо" уйдёт от госфинансирования через пять лет»

— Как оцените результаты махачкалинского «Динамо» в прошедшем сезоне?

— Оцениваю очень хорошо. Понятно, что нет предела совершенству, всегда хочется большего. Хочется быть только на первой строчке. Но для нашей команды 11-е место — очень хороший, достойный результат. Мне кажется, что наша команда даже меняла стиль игры в течение сезона. Осенью он был агрессивным, мы всегда играли высоким блоком, не закрывались, прессинговали по всему полю. А в весенней части сезона у нас пошла еще и атакующая модель, наша игра стала более смотрибельной и интересной для болельщиков. В этом огромная заслуга тренерского штаба и футболистов.

— За счёт чего удалось изменить стиль игры?

— Как и сказал, это большая работа тренерского штаба во главе с Хасанби Эдуардовичем Биджиевым и президентом Гаджи Гаджиевым. Важный фактор: ребята поверили в то, что это можно делать. Такие моменты, конечно, оттачиваются на каждодневных жесточайших тренировках, что даёт определённый результат. Мне верится, что это только начало и мы будем показывать ещё более интересную игру и давать более успешные результаты.

— Какие-то задачи уже поставлены на следующий сезон?

— Пока нет. Но, думаю, нам поставят задачу показать результаты лучше, чем в прошедшем сезоне, подняться выше по таблице. Надо сказать, что без главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова этот проект был бы совсем невозможным. Он настолько вовлечён в это дело, что знает практически все вопросы, связанные с клубом, развитием детского футбола. Мы получаем огромную помощь с его стороны, и я рад, что мы его не подвели.

— Вы говорили в 2024 году, что 1,2 миллиарда — общий бюджет клуба, из них от региона вы получаете 500 миллионов, и что хотите уйти от финансирования из бюджета региона. Также отмечали, что в 2025 году вернёте в казну региона порядка 400 миллионов. Такая и будет цифра?

— Уверен, да. Не говорю, что мы можем сразу уйти от финансирования региона. Тут нужно поступательно двигаться. Но если вся работа выстроится правильно, то мы в какой-то момент должны уйти от госфинансирования. Сколько понадобится времени — 3-5 лет, — точно сказать сложно. Я думаю, около пяти лет. Вижу, как мы работаем, как целеустремленно к этому все относятся.

— За счёт чего можно реально уйти полностью от госфинансирования?

— Первое — надо находить новых инвесторов. Клуб должен развиваться по бизнес-модели, научиться зарабатывать и воплощать всё это в жизнь. Второе — надо выращивать своих игроков, подниматься выше по турнирной таблице, что даёт больший заработок. Также если в медиапространстве ты более активен, то и там зарабатываешь. Сегодня футбол — это продукт, который востребован, и за него платят.

К примеру, в медиачемпионате мы на уровне тройки лучших клубов РПЛ. По крайней мере, таков был промежуточный результат. Это наше конкурентное преимущество. Для регионального клуба это — большое достижение. И оттуда тоже приходят дополнительные деньги.

Хасанби Биджиев, гаджи Гаджиев и Шамиль Газизов «Динамо»

— Много ли инвесторов появилось у клуба в этом году?

— Вряд ли кто-то скажет, что инвесторов слишком много. Есть основные спонсоры — такие как «Магнит» и «БЕТСИТИ». Но нам помогают и меценаты. Тот же Сулейман Абусаидович Керимов безвозмездно выделил около 350 млн рублей на установку системы Fan ID на нашей домашней арене, без чего мы просто не смогли бы играть в РПЛ, а в 2025-м он дал еще около 150 млн на то, чтобы мы смогли перестелить поле на «Анжи Арене» и полностью обновить систему поддержания жизнедеятельности газона.

Получается, что буквально за полгода мы получили от него полмиллиарда. Это огромная сумма. Мы это в инфраструктуру внесли, а могли на эти деньги покупать футболистов и добиваться большего результата. Но мы пошли другим путём — более фундаментальным: сначала решить улучшить нашу инфраструктуру.

Всё о футболе России

— Похоже на путь «Краснодара», который сначала тоже вкладывался больше в инфраструктуру.

— Не скажу, что это путь «Краснодара», у нас свой путь. Но он ложится на основу: развитие материально-технической базы, работа с молодёжью. А уже потом будем развивать всё остальное.

«После поражения от "Рубина" сделали правильные выводы»

— А какой для вас был самый запоминающийся момент сезона?

— Самое обидное — поражение от казанского «Рубина» на нашем стадионе, когда мы вели 2:0, а в итоге 2:3 уступили. Во втором тайме содержание игры получилось не очень хорошим, что для нашей команды нонсенс. Это прям запомнилось. Если из последнего брать, играли хорошо с «Краснодаром», но чуть не повезло. А одну из самых качественных игр провели с «Зенитом» дома. Хоть и проиграли со счётом 0:1.

Запомнились победы над «Химками» — 4:1, «Крыльями Советов» — 4:0. Можно ещё вспомнить поражение от московского «Динамо» — 0:4. Мы тогда играли хорошо, но нам залетело всё. Не скажу, что по модели игры это был провальный матч.

— А в чём истоки поражения от «Рубина»?

— Допустили несвойственные нам ошибки в той игре. Бывают срывы у команд.

— Был ли какой-то разговор с Биджиевым после той игры?

— Ну, конечно, все разговаривали после этого матча с ребятами, тренерским штабом. Гаджи Муслимович Гаджиев сделал большие выводы после этого матча.

— А что вы говорили тренеру, футболистам?

— Сказал ребятам: «Надо взять лучшее из этой игры и больше таких ошибок не допускать». Надо быстро забывать такие поражения, но делать разбор своих ошибок. Главное, правильно принимать такие поражения. А оно случилось прям перед зимней паузой. В итоге мы сделали правильные выводы, и такого, как с «Рубином», больше не было.

— Приходя в махачкалинское «Динамо» вы говорили: «Честно скажу: иду учиться тому, чего еще не знаю». Чему научились?

— Стал сильнее в понимании «тренерских» вещей, потому что очень близко и плотно работаю с Гаджи Муслимовичем. Я, может быть, их и раньше понимал, но теперь знаю об этом уже с доказательной и научной точки зрения. Работая с большим специалистом два года, ты в любом случае приобретаешь, если у тебя голова есть. То же могу сказать о самом Дагестане. Это для меня теперь другая республика. Увидел, что этот край — очень добрый и открытый. Я прежде не представлял, что насколько.

— Чем вас поразил Гаджиев за время работы?

— Как он много работает, для меня стало большим откровением. Настолько он любит футбол. На определённом этапе у Гаджи Муслимовича были большие проблемы с коленом. И когда наша команда чуть-чуть начала буксовала, он превозмогая проблемы со здоровьем пришёл и всё перевернул: показал всем пример силы и воли.

— Гаджиев нелестно высказался о судействе в матче с «Локомотивом» во втором этапе 1/4 финала Кубка России. Якобы судья вместе с ВАР забыли правила во втором тайме. Ошибки против «Динамо» носили тенденциозный характер?

— Ошибки против нас в сезоне были. Самый запоминающийся матч в этом смысле — дома с «Пари НН» (0:1). Все признали, что что-то было нехорошее. Плохо сработала судейская бригада, VAR. Эта игра имела очень большой резонанс. Мы уверены, что это специальный характер не носило. Но арбитры очень часто ошибались против нас. Может быть, присматривались к нашей команде. Главное, чтобы на следующий год, этих судейских ошибок было меньше.

Гаджи Гаджиев «Динамо»

— А что скажете о деятельности ЭСК?

— Хотелось бы, чтобы ЭСК внятно всё объясняла, а не просто защищала судей. Это может быть успокоит всех — когда ошибки будут признавать. На белое нельзя говорить чёрное. При этом мы понимаем, что все могут ошибиться, а у судей очень сложная работа, они под большим давлением — даже больше, чем футболисты. Я бы никогда не хотел работать арбитром.

«Радьков был одним из кандидатов на пост главного тренера»

— К Биджиеву. Почему выбор при назначении на пост главного тренера пал на него? Гаджиев говорил: «Биджиев по менталитету весьма близок к Бекиичу. Были кандидатуры и очень эмоциональные. Но мы — я, Будунов, Газизов — посчитали, что такая трансформация нам не нужна».

— Когда специалист такого уровня, как Бердыев, покинул команду, заменить его в профессиональном плане для нас было почти нереально. Поэтому, как Гаджи Муслимович правильно сказал, нужно было сделать такой выбор, чтобы человек плавно зашёл, продолжил дело, которое было начато Курбан Бекиевичем. Тогда Будунов нам подсказал о варианте с Биджиевым, это была его идея. Мы его поддержали с Гаджиевым. При выборе специалиста мы всё складывали: его менталитет, способность учиться, прогрессировать, кавказский характер.

— Какие у него сильные качества как у тренера?

— Рассудительность, сдержанность, умение слышать. Но надо признать, что в успехе прошедшего сезона был и второй человек: Артём Радьков. Он пришёл к нам помощником тренера из белорусского чемпионата, когда мы назначили Биджиева. Радьков был одним из кандидатов и на пост главного тренера. Но мы посчитали, что конструкция должны быть такая: Биджиев — главный тренер, Радьков — помощник.

Он — очень грамотный специалист, у которого большое будущее. Этот тезис лишний раз доказывает его приглашение в «Арис» на пост главного тренера. Мы ему желаем дальнейшего большого пути, и, всё может быть, возможно, в дальнейшем доведется поработать вместе. А так, Биджиев, Радьков и Гаджиев — основная сила, которая двигала команду вперёд.

— А какие были ещё кандидаты на пост главного тренера помимо Биджиева и Радькова?

— Никаких. Мы сразу попали.

Артем Радьков «Динамо»

— При этом недавно Тимур Гурцкая рассказал о возможной смене тренера в «Динамо»: «Махачкала ищет нового тренера, они вели переговоры с несколькими кандидатами. Я слышал, что Адиев может быть тренером на следующий год. Слышал, что был еще какой-то кандидат». Эта информация имеет под собой основания?

— Иногда выходит информация, что кто-то где-то с кем-то разговаривал. От нашего лица разговора не было.

— Клуб не планирует менять главного тренера?

— Да, не планируем. С Адиевым не разговаривал. Биджиев продолжит работу с командой.

— А с чем связан уход Бердыева? Говорили, что были разногласия с Гаджиевым.

— Никаких разногласий не было, не надо искать тут «подковёрку». На определённом этапе Курбан Бекиевич решил сделать другой шаг в своей карьере. Мы знаем, что через некоторое время он оказался в Азербайджане.

«Будем искать футболистов в центральную ось»

— Касаемо вашей работы — что-то в ней принципиально изменилось после «Уфы»?

— Основополагающие вещи остались и здесь: развитие футбольной инфраструктуры, игроков, поиск специалистов. Но здесь легче, потому что уровень поддержки первого лица намного выше. И, конечно, когда с тобой находится рядом такой человек, как Гаджи Муслимович, то, в принципе, работать гораздо легче. Понятно, что не без шероховатостей. Но настолько всё проще, когда тебя поддерживают!

— Реально ли сделать из проекта «Динамо» (Махачкала) такой же успешный, как в «Уфе», которая занимала шестое место при Сергее Семаке, выходила в еврокубки?

— Думаю, это не за горами, нам нужно немного времени. Мы движемся в этом направлении и покажем экономическую, спортивную привлекательность нашего клуба. А когда это произойдёт — всё будет видно в цифрах, у нас станет больше инвесторов. Но изначально должна быть видна тренерская мысль, тренерское движение. Первая команда — двигатель, а всё остальное надо бетонировать, делать основу. У нас очень много ребят хорошего уровня 2005, 2007 годов рождения.

Ребята из Дагестана развиваются. При этом сейчас в команде есть Валентин Пальцев, который интересен многим клубам РПЛ, есть и ребята-иностранцы. Мы сегодня можем сказать, если продадим определённых игроков, что закрыли бюджет. Это не проблема, просто надо продвигаться и в плане достижения спортивных результатов. Для этого и нужно 3-5 лет.

— А предложений сейчас много по игрокам клуба поступает?

— Предложения есть. Но сейчас всё находится в фазе «тяни-толкай», это зона торга, нормальное явление.

— А по Пальцеву сейчас есть предложения от топ-клубов РПЛ?

— Есть. Но есть вещи, которые могут устроить клуб или, наоборот, устроить футболиста... Мы примем предложение, только если это всё воедино сложится. Мы не стремимся кого-то продать, но и удерживать тоже не будем. Ибо на это место придёт другой футболист, и мы также будем двигаться дальше.

— Есть информация, что ваш клуб хочет продать Аззи в Европу: в «Динамо» считают 23-летнего латераля главным активом клуба с точки зрения капитализации — на алжирца уже есть спрос в Азии. Правда ли это? Есть ли по нему предложение?

— Если брать Аззи, для меня как специалиста в области трансферов, очевидно, что он наряду с Келлвеном из ЦСКА — один из двух лучших игроков РПЛ на этой позиции по его цифрам и возможностям. Конечно, хотелось бы, чтобы мы работали не только на внутреннем рынке, но и приоткрыли какое-то такое окно. Под этим инсайдом есть почва.

— А что скажете об интересе «Наполи» к Абакару Гаджиеву?

— Скауты «Наполи» к нам действительно приезжали, но мощного интереса к нему не было. Они просто просматривали, оказались на нашей товарищеской игре. Нас спросили, что это за футболист. Никакой конкретики пока нет.

Судья Александр Машлякевич, Манфред Угальде и Валентин Пальцев globallookpress.com

— С точки зрения не продаж, а переходов. Вы сказали, что махачкалинское «Динамо» с удовольствием сделает предложение «Локо» по Сулейманову. Не сделали ещё?

— Нет, официальных предложений в «Локомотив» мы не делали. Но мы уже заявляли, что наблюдаем за всеми дагестанскими игроками. То, что он может помочь нам, — однозначно. Но должно много чего сойтись. Вопрос — в цене, желании самого игрока.

— Какие сильные качества видите в нём как у форварда?

— Он — сильный, волевой, неплохо играет в определённых моментах. Мне кажется, что Сулейманов напоминает Гамида Агаларова. Гамид был лучшим бомбардиром в сезоне 2021/2022. Потом у него был не очень хороший период адаптации в «Ахмате». Пришёл к нам, и, думаю, быстро всё вернул, неплохой сезон провёл. Думаю, следующий для него будет намного лучше. Пара форвардов Сулейманов — Агаларов для меня выглядит интересно.

Все футбольные трансферы

— А какие позиции надо в первую очередь усилить «Динамо»?

— Мы в любом случае должны найти где-то ребят в центральную ось, которые будут выше классом, чтобы команда сделала шаг вперёд. Это намного сложнее, потому что такие футболисты стоят других денег. Плюс у нас травмировался латераль Александр Сандрачук. Конечно, на эту позицию мы бы тоже хотели приобрести игрока. Плюс мы понимаем, что некоторые футболисты могут уйти.

«На приведение в порядок стадиона "Уфы" нужно около 400 млн рублей»

— Следите ли как-то за «Уфой»? Всё-таки не чужой вам клуб.

— Конечно, родной клуб из моего города, переживаю за него.

— «Уфа» заняла 14-е место в прошедшем сезоне в Первой лиге. Как вам команда в этом сезоне?

— Неоднозначно. Неплохо, наверное, молодцы, что сохранили прописку. Если поможет всевышний, будут дальше двигаться. Тетрадзе неплохо работает, но и Харлачёв до этого, как мне показалось, работал хорошо. В каком-то моменте произошёл спад. Но пришёл Тетрадзе, сейчас всё нормально.

— А нет ли желания вернуться в родной клуб?

— Я работаю в «Динамо» и чувствую себя счастливым в работе. Спасибо ещё раз Сергею Алимовичу, Гаджи Муслимовичу и людям вокруг, что доверили мне пост генерального директора. Сейчас не хочу думать, вернуться или нет. Но я всегда буду переживать и поддерживать «Уфу» по многим причинам. Очень тесно связан душой с этим клубом.

— Общаетесь ли сейчас регулярно с Тетрадзе?

— Нет. Но мы встречались с ним на сборах, один раз тепло пообщались с ним и Сергеем Фельдманом. Омари — очень приятный человек и профессионал. С ним можно не только о футболе поговорить. Очень душевный человек. Кстати, недавно ещё на игре с «Акроном» случайно встретил в отеле министра спорта, вице-премьера Руслана Хабибова, который курирует футбол в Башкирии. Тоже с ним тепло пообщались. Приезжал на игры «Уфы», там собрались хорошие ребята, 90 процентов молодых футболистов. Молодые игроки, которые играют сейчас в команде, — их хорошо помню, знаю качества этих ребят. Они выступали за юношеские, молодёжные сборные. Многие из них прогрессируют.

— Возможно ли возвращение «Уфы» в РПЛ в следующем сезоне?

— Для этого должно много вещей сойтись. Первое — сейчас всё-таки нужно стадион привести в соответствие, а это огромных денег стоит. Пока не надо думать о возвращении в РПЛ, надо заниматься стадионом. А чтобы арену привести в порядок и она соответствовала требованиям Премьер-лиги, нужно миллионов 400. Нужна долгосрочная перспектива, а не так, что завтра вышли в РПЛ — а там не дали играть в итоге. Это будем намного больнее. Поэтому надо потихоньку двигаться: сначала создать дорожную карту, спокойно заниматься стадионом «Нефтяник» — для Первой лиги он в порядке, но не для РПЛ.

— Вы говорили в 2023 году: «Да, к огромному сожалению, "Уфа" выпала в буферную зону. Но это спорт, и я уверен, что у клуба в дальнейшем все будет хорошо». Почему «Уфа» оказалось в буферной зоне?

— Когда команда вылетела из РПЛ, я сказал, что это моя недоработка. А когда мы вылетели и из Первой лиги, сказал, что это моя ошибка. И я ушёл. Наверное, когда зимой передавал клуб, находящийся в Первой лиге, республике, мне надо было просто уйти. Моя ошибка в том, что остался. У меня был большой шок, когда «Уфа» вылетела из РПЛ. На прощании с командой и последней пресс-конференции я всё взял на себя, сказал, что это моя ошибка. Понимаю, что надо было сделать, и что я не сделал как руководитель. Если бы пришёл другой человек управлять клубом, то, вероятно, удалось бы избежать вылета во Вторую лигу. Нужны были внутренние силы на такое решение, но я не смог правильно оценить ситуацию.

— Сергей Семак занял второе место с «Зенитом» после шести чемпионств. До работы в «Зените» он занимал шестое место с «Уфой», выводил команду в еврокубки. Как случился его приход в команду?

— Мы всегда рассчитывали на молодых перспективных российских специалистов. И самым ярким был Семак. Мне его кандидатуру подсказал Геннадий Сергеевич Орлов. Я встретился с Семаком, он принял наше предложение. В итоге оказалось всё шикарно. Для меня время работы с ним было приятным и очень запоминающимся. Богданыч — топовый тренер, он самый сильный российский специалист, что и доказал.

— Что запомнилось за время работы с ним в «Уфе»?

— Да много было. Он — грамотный специалист и человек с большой буквы. Я Богданыча искренне уважаю, люблю, как своего близкого человека.

Сергей Семак globallookpress.com

— Это самая ваша огромная удача за время работы — в плане назначения тренера?

— По достижениям — да. Но всем, с кем работал, очень благодарен, что-то от каждого приобрёл для себя. Многие из них очень достойные люди, глыбы футбола. Просто с Богданычем мы и шестое место занимали, и в еврокубки выходили. Другой уровень.

— Вы рассказывали про «Уфу», когда уходили, что была крыса, которая сливала информацию. С подобным в «Динамо» не сталкивались же?

— Думаю, в махачкалинском клубе невозможно с таким столкнуться. Но в «Уфе» мы так и не поймали крысу. Есть подозрения, но нет доказательной базы.

— Пытались ли вы этого человека вывести на чистую воду?

— Пусть это останется тайной.

— Через вас прошли многие игроки в РПЛ. В том числе Игорь Дивеев. С ним часто поддерживаете связь?

— Игорь, как и его отец, мои близкие люди. Мне, к сожалению, не удалось побывать на его свадьбе. Он — мой земляк, знаю его отца очень хорошо с давних времён.

— Какие качества в нём сразу разглядели?

— В первую очередь Игорь — лидер. После ухода Акинфеева он станет лидером ЦСКА на долгие годы. Сильный, бесстрашный футболист, топовый игрок и офигенный чувак.

«Не получил от "Спартака" тех денег, которые мне были должны»

— Как отреагировали на ситуацию в «Химках»? Команда в РПЛ уже точно не сыграет.

— Всегда очень больно, когда команда не по спортивному принципу покидает лигу. Это неправильно в человеческом плане. Ребята старались, хотя полгода по задолженностям разговоры шли, при этом команда заняла 12-е место, билась до конца. Но происходящие коллизии из года в год, связанные с деньгами… Хотя у клуба очень сильный инвестор. Наверное, чтобы РПЛ не сталкивалась с этим, комиссией было принято решение не давать лицензию. Там очень хорошие футболисты собраны, отличные специалисты работали. Дай бог, чтобы у «Химок» было всё нормально и они как можно быстрее вернулись в РПЛ. Но команды с долгами однозначно не должны дальше двигаться. Если нет пути решения, лучше закончить.

— Полузащитник Вера из «Химок» переходит в «Локомотив», другие футболисты тоже могут уйти. В связи с происходящим в «Динамо» обращают пристальное внимание на футболистов команды из Подмосковья?

— Конечно, мы смотрим на футболистов «Химок». Это часть нашей работы.

— То есть, возможно, стоит кого-то ждать из футболистов «Химок» в «Динамо»?

— Всё может быть. Пока конкретно не могу сказать. У них очень хорошие футболисты. Конечно, проще людей привезти в Подмосковье, Москву, чем в Махачкалу. По ряду причин. Но мы всё равно смотрим за ситуацией с футболистами «Химок».

— Ещё одна важная тема. Что скажите о чемпионстве «Краснодара»?

— Клуб заслужил этот титул. Последние два года бились за чемпионство. Поздравляю «Краснодар» и Сергея Николаевича Галицкого, Володю Хашига, всех ребят, весь Краснодарский край. Столько вложено в эту победу… Думаю, это не основная мечта Галицкого, мы ещё увидим интересные движения. Чувствую характер Сергея Николаевича как большого достигатора, человека и бизнесмена, на этом он точно не остановится. Почему бы не повторить чемпионство? Чем больше клубов будут биться за победу в РПЛ, тем лучше будет наш чемпионат.

— Вы работали в «Спартаке». Что случилось с красно-белыми весной?

— Когда мы с ними осенью вничью сыграли, сказал, что у красно-белых самая быстрая атака, с которой мы столкнулись. Думал, что команда будет бороться за чемпионство. Что случилось весной — Станкович разберёт, и будут дальше двигаться. У «Спартака» очень хорошая команда с приличным менеджментом, отличным тренером. Если красно-белые будут сильными, это только хорошо для чемпионата.

— Многомиллионные зимние трансферы повлияли на провал «Спартака»?

— Нет, ничего страшного. Пусть ещё больше вливают денег в клуб. Чем больше будет вливаться денег в российский футбол, тем лучше. Я за то, чтобы приезжало больше игроков из топовых чемпионатов. От этого мы будем только сильнее. А новые игроки, которые пришли зимой в «Спартак», адаптируются, и мы получим в грядущем сезоне более сильную команду.

Шамиль Газизов globallookpress.com

— У вас в «Спартаке» были во время работы свои неприятные моменты, вам не выплатили деньги, например. Обиды на московский клуб нет?

— Никакой обиды нет. У меня было счастливое время при работе в «Спартаке». Я благодарен всем. Работал с очень мощной командой, и, как мне кажется, выполнял свои обязанности хорошо. Когда приходил, «Спартак» находился на 7-9 месте, а когда уходил, мы уже делили 1-2. Можно назвать это случайностью. Но хорошо, что я в том числе был причастен к этой случайности. Да, есть ряд неприятных моментов. Мне надо было сразу решать вопросы, связанные с уходом, и получать все деньги. А я пошёл на то, чтобы разделить оплату. И из-за этого все нюансы.

— Вы так и не получили от «Спартака» деньги?

— Не получил то, что должен был. Дали только определённую сумму. Но у меня уже вопросов нет, сколько получил, столько получил.