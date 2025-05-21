Илья Абаев: По игре «Локомотив» выжал из своего текущего состава максимум

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матчах 29-го тура РПЛ, порассуждал о борьбе за чемпионство, вспомнил об игровой карьере в стане «железнодорожников» и «Краснодара», рассказал о беседе с Юрием Сёминым и многом другом.

«Большой шанс, что "Краснодар" с "Динамо" не справится»

— Как вам матч «Краснодара» с «Оренбургом»?

— Интересный тур. И концовка чемпионата такая напряжённая, это радует, что ещё не известно, кто выиграет РПЛ, кто в стыках будет участвовать. Что касается матча «Краснодара», то им тяжело игра давалась. Конечно, довлеет над краснодарцами тот момент, что нужно брать очки, и команда не имеет право на ошибку. Но в итоге лидер чемпионата дожал «Оренбург». Класс, общий уровень команды и исполнителей сказался на результате матча, кроме того, у соперника были ошибки в обороне. Можно вспомнить индивидуальную ошибку футболиста «Оренбурга» с пасом назад, которая и дала шанс «Краснодару».

— Команда Мусаева станет чемпионом?

— Есть ощущение, что может не получиться. Последний матч с «Динамо», а бело-голубые провели успешную серию в чемпионате при Гусеве. А у «Зенита» более слабый соперник. Есть большой шанс, что «Краснодар» не сможет обыграть «Динамо».

— То есть, фаворит сейчас в борьбе за чемпионство — «Зенит»?

— Мы опять же не можем чётко сказать, что «Зенит» — фаворит, потому что всё в руках «Краснодара». У команды Мусаева будет сумасшедшее давление, и хватит ли футболистам команды опыта в таких играх, чтобы обыграть «Динамо» — вопрос. «Краснодар» на протяжении всего чемпионата показывают хороший комбинационный футбол. Думаю, краснодарцы в организации игры прибавили в этом сезоне. Но «Динамо» сейчас же будет делать всё для того, чтобы отомстить «Краснодару», при этом у бело-голубых вдобавок хорошее настроение после трёх побед. Футболисты московского клуба всё равно помнят, что в последнем матче прошлого чемпионата не смогли обыграть «Краснодар». Для «Динамо» это будет принципиальный матч, есть где искать мотивацию для этой игры.

Но мне кажется, что ментально «Краснодар» как-то повзрослел по сравнению с прошлым сезоном. При этом команда в любом случае молодая, еще не выигравшая чемпионат. Как-то к этому, наверное, надо быть готовым, уверенность должна быть. Какая была, так и есть у ЦСКА, когда армейцы становились многократными чемпионами России. Мне кажется, «Краснодару» этого не хватало. Да, Сперцян и много футболисты повзрослели. Но есть ли у команды Мусаева чемпионская уверенность, класс — покажет игра с «Динамо».

— Вы сами в борьбе за чемпионство поддерживаете «Краснодар»?

— Я поддерживаю «Краснодар». Хотелось бы уже что-то поменять. Немного поиграл за краснодарцев, и мне сейчас команда Мусаева симпатичнее, чем «Зенит».

— Галицкий был инициатором вашего приглашения в «Краснодар»?

— Честно, даже не знаю, не узнавал. У «Краснодара» возникла тогда ситуация с травмой вратаря Крицюка. Срок был слишком коротким, понимал, что пришёл на несколько месяцев. А мне тогда хотелось что-то поменять — понимал, что уже не буду играть в «Локомотиве», мой контракт заканчивался. Решил попробовать закрепиться в «Краснодаре».

— А что больше всего тогда понравилось в «Краснодаре»?

— Отличные условия для футболистов, работы, ничего не отвлекает. Мы тогда вроде в Лигу Европы попали, за чемпионство не боролись. Если честно, чувствовалось внутри, что команде ещё рано бороться за титул РПЛ. А сейчас команда этим живёт, борется за чемпионство.

Илья Абаев Краснодар

— А кого-то застали в «Краснодаре» из нынешнего состава?

— Никого вроде, кроме Смолова. На тот момент для меня Смолов и Мамаев прям выделялись на тренировках, считал их сильнейшими футболистами команды. Совершали часто какие-то нестандартные действия, показывали исполнительское мастерство.

— А был ли футболист в вашей карьере, который на вас наибольшее впечатление произвёл?

— Один из сильнейших, с кем выступал вместе — Диарра. Видно было, что уровень футболиста очень высокий, как он в чемпионате играл, на тренировках выглядел. Технически оснащён, отлично работает с мячом. Но концовку провёл не так, как мог, уехал не совсем красиво.

«Футболисты "Зенита" иногда недооценивают соперников»

— Вернёмся к туру. В другом центральном матче тура «Зенит» победил «Ростов» со счётом 1:0. Почему питерцы всё-таки сломили соперника?

— «Зенит» был ближе к победе. Питерцы в первом тайме много моментов создали, просто их не реализовали. В концовке «Ростов» хорошо прибавил, усилился, сделал замены, потому что много основных футболистов не играло. И «Зенит» в конце матча прямо скажем «отскочил». У «Зенита» было достаточное количество моментов, чтобы решить игру с «Ростовом» ещё в первом тайме. Просто где-то не повезло, где-то удачно тот же Одоевский сыграл. Он прям очень много выручил, но «Зенит» всё равно выиграл.

— Почему у «Зенита» сейчас всё складывается достаточно сложно? Питерцы близки к тому, чтобы не защитить титул.

— Сложно сказать. «Зенит» по составу явно сильнее остальных конкурентов. Отсутствие Вендела может сказываться. Питерцам так тяжело даются победы, потому что, может, футболисты психологически понимают, что их уровень выше, чем у многих соперников. И, возможно, где-то небольшая недооценка происходит. Думаю, что в каких-то моментах это проскальзывает.

«Зенит» — «Ростов» globallookpress.com

— Что скажите о матче «Динамо» — «Акрон» (2:1)?

— Смена тренера встряхнула команду. Думаю, тут сказался психологический момент. Мы часто это видим, когда уходит тренер, команда прибавляет. Прежде всего, это эмоции. В обороне бело-голубые может стали понадёжнее играть. Но за такой короткий срок тяжело изменить что-то в обороне и вообще в игре. При этом очень важен эмоциональный фон, где-то «Динамо» при Личке просело в этом компоненте. Не знаю, с чем это было связано. Новый тренер — новые эмоции. А другому тренеру нужно себя показать, доказать. Но насколько долгим будет этот эффект…На концовку сезона хватило.

— Стоит ли Гусеву дать шанс быть главным тренером «Динамо» в следующем сезоне?

— Он три матча выиграл. Если ещё удачно сыграет с «Краснодаром», победит, то ему должны дать такой шанс. Был бы руководителем, после победы над краснодарцами я точно Гусева оставил бы.

— В другом матче «Спартак» обыграл «Крылья» со счётом 2:0.

— Тут «Крылья» выстрелили себе в ногу ранним удалением. Против такой команды, как «Спартак» потом играть в меньшинстве всю игру…. После второго удаления уже было всё ясно. Для красно-белых это не такой тяжёлый матч, просто всё удачно сложилось в связи с удалением.

— «Спартаку» нужно оставлять главным тренером Станковича?

— Мы часто видим, как меняют тренеров. Красно-белые в концовке сезона немного просели, а так в чемпионате хороший футбол показывали. У «Спартака» просто очень радикальные болельщики. Выиграл — мы боремся за чемпионство. Проиграл — пора увольнять тренера. Я бы дал Станковичу ещё поработать в следующем сезоне.

— Почему «Спартак» так развалился весной?

— Потому что это «Спартак». У красно-белых всё время что-то происходит. Скандалы, интриги, расследования. У «Спартака» не хватает стабильности, как кажется, что у них внутри постоянно что-то происходит: в руководстве и так далее.

«Матч с ЦСКА — лучший для "Локо" в этой части чемпионата»

— В другом матче тура «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). За счёт у армейцев получилось совершить камбэк?

— ЦСКА более опытная команда. «Локомотив» прилично начал, играл хорошо в обороне, использовал два своих момента, может быть даже где-то удача сопутствовала. Армейцы очень агрессивно в атаке стали играть во втором тайме, команда Николича сильно прибивала в этом компоненте, движении по сравнению с первой половиной встречи. Скамейка у армейцев посильнее, чем у «Локо». Под таким натиском хозяева не смогли устоять. Скорость и агрессия — конёк армейской команды.

— Это самый сильный матч «Локомотива» в этой части чемпионата?

— Безусловно. В первом тайме «Локо» понравился, и в концовке мы такой открытый футбол увидели. И те, и другие хотели победить. Несмотря на то, что у «железнодорожников» второй тайм не особо получился, в конце тоже не останавливались и пытались вырвать победу. «Локо» в целом понравился, в том числе игрой в атаке и середине поля.

— Какие ключевые проблемы «Локо» сейчас?

— Думаю, уровень футболистов «Локо» уступает командам, которые находятся выше «железнодорожников». По игре из того состава, что есть, практически удалось выжать максимум.

— Какие позиции «Локо» надо усилить, чтобы бороться за чемпионство?

— В каждую линию нужно усиление. Мы видели, что чуть ли не только «Локо» стал единственной команде, где выпустили в составе всех россиян. Это очень приятно. Но в большинстве команд ключевые роли играют качественные дорогие легионеры. А у «железнодорожников» такого нет, точечного усиления классными футболистами. Ключевые позиции для укрепления — центральный защитник и нападающий. Тот же Ньямси не впечатляет. «Локо» нужны только топовые дорогие приобретения, но может ли команда их себе позволить — это вопрос.

— Приход Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба как-то поможет?

— Тут вопрос в том, вот он придёт, и что в связи с этим изменится? Если вдруг придёт какое-то большое финансирование, будут покупки, то да. А если брать в целом организацию работу в команде, то и сейчас всё находится на очень хорошем уровне.

— Как оцените работу Галактионова, стоит ли его оставлять главным тренером «Локо»?

— Сто процентов, да, потому что из этого состава выжато, повторюсь, всё. Весь сезон команда находилась в тройке. В конце не хватило человеческого ресурса, высокого класса футболистов. То, что есть в «Краснодаре», «Зените». Качество в некоторых матчах может проседать, но «Локо» всё равно хороший футбол в чемпионате показывал. Опять же всё надо рассматривать через призму состава, тут невозможно бороться с «Краснодаром», «Зенитом».

Михаил Галактионов globallookpress.com

— При этом сейчас есть информация, что Сёмин может вернуться в «Локомотив».

— Понятно, что Юрий Палыч — это легенда «Локомотива». Он вернулся и привёл команду к чемпионству. Но не будем забывать, что на тот момент за «железнодорожников» выступали очень хорошие легионеры. Чорлука, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан и другие. Думаю, тот «Локо» по составу был намного сильнее, чем нынешний. Хорошо, что мне с Юрием Палычем удалось поработать, потому что он — легенда «Локомотива». Харизматичный человек, очень хороший психолог и мотиватор. Может быть, не увидел что-то сверхъестественного в плане тактики. Но понимание, кого, когда, куда поставить, кто готов, на кого можно рассчитывать — стопроцентное.

«Травма помешала мне вытеснить Гильерме»

— У вас от карьеры в «Локо» больше радости или сожаления?

— Конечно, это радость, я сыграл в «Локомотиве», потому что уже довольно в серьёзном возрасте туда попал. Думаю, получилось неплохо. Но, к сожалению, мне больше всего помешала травма, которую получил в первой же игре чемпионата 2015 года, из неё практически весь сезон пропустил.

— Был бы шанс Гильерме вытеснить?

— Уверен, что был бы. На протяжении всего времени мы конкурировали. Играл то один, то второй. До момента получения травмы с приходом Божовича я не попадал даже на замену, всё время играл, а после зимних сборов чемпионат тоже начинал. Но, к сожалению, неудачное повреждение. А дальше уже было тяжело. Божович ругался на меня и говорил: «Ты слишком много тренировался и травму получил». В шутку, конечно, наверное. Такая резкая мышечная травма, для меня она стала неожиданной. Божович — интересный своеобразный тренер с европейским подходом.

Илья Абаев globallookpress.com

— А кто из тренеров больше всего повлиял на вашу карьеру?

— Путь в большой футбол довольно долгий. Я в «Торпедо» много времени провёл. Тот уровень вратарский в меня заложила работа в этом клубе. А заиграл в футбол уже во взрослый в Махачкале. И там мне очень сильно доверял Омари Тетрадзе. С ним мы вышли в Премьер-лигу, я провёл хороший год. Потом играл РПЛ, он ушёл и позвал меня в «Волгу» От него прям чувствовал доверие.

— А какой для вас самый памятный матч в составе «Локомотива»?

— Первый матч после перехода с «Краснодаром». Начался очень сильный дождь, в итоге игру задержали, мы целый час в раздевалке сидели. Знал, что в стартовом составе, хотелось бы сыграть побыстрее. А матч никак не начинался. Ждали, пока вода сойдёт, но поле в итоге оказалось великолепным.

— А какие вы выдели свои сильные стороны как у вратаря?

— Игра на перехватах, выходах — любимая часть игры, от которой получал удовольствие. Мне нравилось это делать. Но почему-то мне от журналистов в этом плане прилетало. На это особо внимание не обращал, хотя было неприятно и удивительно такое слышать. А тренерам наоборот всегда нравилось, как играю на перехвате.

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— По нынешним вратарям «Локо». Митрюшкин и Лантратов — топ-уровень?

— Лантратов — очень хороший вратарь. Мне импонировало, как он играл. Когда я выступал за «Локо», он был тогда четвёртым вратарём, всегда трудолюбивым. Поэтому и добился того, что заиграл в РПЛ и вернулся в «Локо» основным вратарём. В чемпионате России Илья — один из сильнейших вратарей.

— А почему у него такие серьёзные ошибки пошли?

— Может быть, он с каким-то давлением не справился. Пошли неудачные матчи и у самого «Локо», в каждом матче от команды ждут только победы. А давление в таких командах, как «Локомотив», посильнее, чем в командах ниже уровнем.

— Возможно, на нём психологически сказалась понимание того, что в «Локо» ненадёжная оборона.

— Лантратов до этого играл в «Химках». Какая там оборона была по сравнению с «Локомотивом»? В «Химках» на тебя нет давления, пропустил ты один, два или три, у команды постоянно есть матчи, в которых она проигрывает. Думаю, что для Лантратова нынешняя ситуация — какой-то опыт, он это перешагнёт. По вратарским качествам он — очень хороший вратарь. Илья силён в игре на выходах, на линии.

— А Митрюшкин?

— Честно, не ожидал, что он на данном этапе выбьет Лантратова из состав. Посмотрим на дистанции. Митрюшкин долго не было в нашем чемпионате, за границей «супер» не блистал. Мячи иногда серьёзные вытаскивает, но за ним надо подольше посмотреть.

Илья Абаев globallookpress.com

— В «Локо» вы играли при Смородской. Это было для вас больше позитивно или негативно?

— Я не видел особо ничего негативного. Когда я играл, Ольга Юрьевна в раздевалке не появлялась. Организация, игра команды — всё на было на высоком уровне. Ольга Юрьевна — очень волевой человек. Я слышал, что в начале своей работы в «Локо», она заходила в раздевалку, давала футбольные советы. Но когда я пришёл, с таким не сталкивался. В раздевалку заходила раза два после побед. Какие-то собрания проходили, Ольга Юрьевна могла приехать на базу. Но это обычная работа президента.

— Сейчас непростая во всех смыслах ситуация в «Химках». Бывало ли, что вам тоже задерживали зарплату в вашей карьере?

— Было в «Волге», где я играл перед переходом в «Локо». Там задержка полгода была по зарплате. Конечно, это очень неприятно, когда возникают такие задержки, благо до этого поиграл в футбол, поэтому остались накопления, было на что жить. В таких ситуациях часто команды закрываются, и футболисты остаются без заработанных денег. Когда я перешёл в «Локомотив», удачно получилось, что мне клуб из Нижнего Новгорода вернул деньги. Нижний должен был со с мной рассчитаться, чтобы закрыть контракт. Наверное, за счёт и того, что «Локо» за меня заплатил — эти деньги клуб мне вернул. А потом, когда команда закрылась, обанкротилась, не всем ребятам всё в итоге выплатили.

— Когда не получали зарплату так долго, жаловались?

— Конечно, разговаривали с руководством, пытались получить свои деньги. Был момент, когда мы на несколько тренировок не вышли, или вышли, но просто в футбол поиграли. Разговоров о пропуске матчей не было. И, как помню, может нам после этого чуть-чуть что-то подкинули. В первую очередь тогда думал, что нужно в любом случае работать, играть и тренироваться, чтобы перейти в какую-нибудь команду посильнее, где таких проблем не будет. На этом жизнь не останавливается, а если бросить вёсла, только себе навредишь.