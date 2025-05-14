Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину оценил выступление донского клуба в сезоне, рассказал, что может помешать «Зениту» стать чемпионом, назвал нападающего, который бы помог «Локомотиву», а также поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Осипенко и Комличенко подзадержались в Ростове»

— Чем сейчас занимается Александр Шикунов?

— По сути чем занимался, тем и продолжаю заниматься. Только не официально в клубе. С агентом Павлом Андреевым ведём проекты «Спартак-2», в Раменском, занимаемся сейчас больше детским футболом. Также у нас с Павлом Андреевым был проект в «Крыльях Советов». У меня возникли непростые времена, мне было тяжело двигаться. Но в экономрежиме всё равно продолжил работу, не останавливался.

— А Самарой как-то продолжаете заниматься?

— Нет, сейчас туда уже зашли другие люди. Но в «Крыльях» есть наши футболисты. А мы сейчас, как и говорил, уже занимаемся другими проектами.

— Давайте о «Ростове» поговорим, который для вас точно не пустой звук. Как оцените выступление дончан в этом сезоне?

— Я уже неоднократно говорил, что «Ростов» — добротный середняк. Я «Рубин» и «Ростов» называю — «7-8». Эти команды не для больших задач, но понятно, что и в переходные матчи никогда нет шансов попасть. У дончан хорошая молодёжь.

— У «Ростов» в ближайшем будущем не будет возможности стать топ-клубом?

— Для этого руководители, хозяин клуба должны определиться, чего они хотят. Когда я работал в «Ростове», тоже особых условий не было. Нам поставил задачу председатель совета директор Али Муссаевич Узденов. Он сказал мне: «А давай хоть что-нибудь выиграем». В итоге мы уперлись в Кубок России, мы до этого три раза проигрывали в полуфиналах, а на четвёртый раз стали обладателями трофея.

Это было большим событием. У меня тогда собралась интересная команда с Дзюбой, Джано, Плетикосой. Мой любимый «Спартак» дал зимой хороших футболистов, и мы хорошо прошли сезон. Но в чемпионате выше шестого места нет шансов занять. И мы всё положили на Кубок. В итоге угадали.

— Что скажите о возможном уходе Осипенко и Комличенко в «Краснодар»?

— Я думал, что они чуть раньше уйдут из «Ростова». Они даже подзадержались в донском клубе. Во второй части сезона эти футболисты особо дончанам не нужны были. У «Ростова» и так всё нормально. Осипенко и Комличенко нужны больше квалифицированным клубам, которые борются за медали, Кубок России. Это «Краснодар», «Динамо», «Спартак». У этих футболистов уже возраст, им не по 18-19 лет. Они уже взрослые, опытные игроки. Им надо успеть, мягко говоря, и заработать, и что-то выиграть, и в престижном клубе поиграть.

Приелось уже, «Ростов» столько лет, это донская земля, мы её обожаем. Но надо всё время идти вперёд, футбольная карьера короткая. Утром встал, а вечером смотришь: она уже закончилась. К сожалению, это так. Они должны были раньше уходить. Прошлым летом были предложения по Осипенко. «Краснодар» его хотел, но почему-то не получалось. Ни Глебова, ни Осипенко летом не отпустили. Но это уже решения хозяина клуба.

— Появлялась информация, что Комличенко может перейти в «Локомотив». А «железнодорожникам» остро нужен нападающий.

— Не только «Локомотиву».

— Куда лучше переходить Комличенко — в «Локомотив» или «Краснодар»?

— Тут надо исходить от тренера, какой специалист работает в клубе. Комличенко — специфичный типаж. Мы же все видели, что в том году Галактионову Дзюба оказался не нужен. Он хотел быстрыми, мелкими футболистами обыграть эту ситуацию. Галактионову не нужен большой нападающий, а кто придёт сейчас там…. Вот Божович обожал больших нападающих, ему такой форвард нужен был впереди. У него Дзюба и играл, вместе с ним выиграли Кубок. Поэтому где нужен больше Комличенко, мы не сможем сказать, пока не будет главного тренера.

Николай Комличенко globallookpress.com

— Комличенко сказал об информации о переходе в «Локомотив»: «Сейчас происходят непонятные движения». О каких движениях идёт речь?

— Не могу сказать. Мы все об этом читаем. Идёт передача клуба. Когда это закончится, это совсем внутренняя ситуация. Это финансы, документы, акции. Люди занимаются. Скорее всего, клуб заберёт Саввиди.

— Мне агент Дмитрий Селюк сказал: «В "Ростове" сейчас идут такие же проверки, как и в "Крыльях Советов". Карпину, как тренеру сборной, думаю, подсказали, что вовремя надо свалить из Ростова».

— У Селюка своя информация. Ясно, что там идут проверки. Это не для кого не секрет. А какие проверки — по футбольным, финансовым вопросам, мы не можем давать каких-то серьёзных комментариев. По «Ростову» все ждём, кто будет хозяином клуба, какие будут поставлены задачи. На сегодня этот народ будет уходить, потому что те задачи, которые были в эти годы поставлены перед клубом, этот народ уже перерос. Осипенко дорос до уровня сборной России — футболистам надо подниматься.

Придёт какой-нибудь хозяин и скажет, как это было у меня: «Давай добиваться результата». В итоге мы золото чудом не взяли и в Лиге чемпионов играли. Мне тогда Узденов говорит: «Приезжай, пожалуйста, на год». Я приехал на несколько лет, в итоге во второй раз в своей жизни получилось вывести команду из Первой лиги в РПЛ. А потом мы закрепился там, и этот проект пошёл с 2008 по 2017 год.

«У "Динамо" не выстроена команда под чемпионство»

— Ситуация с 36 млн в «Крыльях». Как думаете, это правда? Вы говорили, что не верите в судейском корпусе есть коррупция, связанная с клубами РПЛ, а также не верите в причастность к этому Сергея Корниленко.

— Слава богу, сейчас эта вся шумная история закрывается, всё утихомирилось. Это не совсем хорошая реклама футболу, РПЛ, Самаре, остальным клубам. Такая ситуация же пачкает. «Крылья Советов» сейчас здорово играет, кроме игры с «Динамо» (большая часть интервью взята до матча 28-го тура РПЛ с «Пари НН» –2:5 — прим. ред.). Самарцы великолепно пришли в себя, ведь это больше всего давило на руководителей, футболистов, тренера — то его снимают, то не снимают. Также возникла вот эта ситуация с судьями. Если ничего нет, то лучше паузу дать. Сейчас там всё нормально, я рад.

— Поражение от «Динамо» (1:3) — это отсутствие мотивации в том плане, что в зону стыков Самара уже не попадёт и не вылетит?

— Если всё проиграют, могут и в стыки попасть. Надо набирать очки. У них непростой календарь. Им стыки точно не нужны. Думаю, туда не попадут. А в матче с «Динамо» защитники допустили грубейшие индивидуальные ошибки. Печенин устроил комедию. Это его матч. Он знал, что против него играет очень интересный, перспективный Гладышев. И ты его держишь за спиной 5-10 минут, даёшь зазоры. Ты с ума сошёл? Здесь надо было выстроить оборону гораздо серьёзней. Тут надо понимать, что у «Динамо», как и «Крыльев», сзади есть проблемы, но впереди у них нет проблемы. Бело-голубые забивают при любых тренерах, Карраскаль и другие футболисты — играющие люди. Но у них не выстроена команда под задачу, чтобы выиграть чемпионат.

Тут хочу вспомнить полуфинальный матч ЛЧ. Я вот чуть не расплакался, когда малыши проиграли «Интеру». Как каталонцы играли второй тайм, это потрясающий, заоблачный футбол, такого мы ещё не видели. А тут прибегает 36-летний защитник, в компенсированное время сравнивает счёт и уносит этих пацанов. «Барса» играла лучше, но это футбол. В этом кайф футбола. Без каталонской команды финал уже не тот, конечно, будем смотреть. Но «Барса» — самая красивая команда мира. Этот Ямаль ненормальный, вообще, что творит. Но «Барса» не может забить три мяча и как «Интер» стоять, отбиваться. У этой команды другая психология. Тренер не разрешит футболистам так действовать. Пусть это будет такая красивая команда, а мы будем ей восхищаться. Мы этот полуфинал будем помнить долго, может быть даже больше, чем сам финал.

— Как вам второй полуфинал между «Арсеналом» и ПСЖ?

— ПСЖ достойно сыграли в двух матчах. Всё по игре, получилось без шансов для лондонцев.

— Кто для вас фаворит финала ЛЧ?

— Для меня ПСЖ. Это более играющая, интересная команда. Мне не всегда нравится смотреть итальянский футбол. Мне нравится «Барселона», «Арсенал», «Сити», когда команда была в порядке ещё год назад. А на «Интер» я злой после «Барселоны». Я боялся, что футболисты «Барселоны» расстроятся и не соберутся на «Реал». После 0:2 думал, что катастрофа. Но молодые ребята всё так красиво развернули, что просто убили «Реал» по игре. Даже хет-трик Мбаппе не помог.

— Давайте вернёмся к российским реалиям. Что это было за издевательство над «Крыльями» в матче с «Пари НН» (2:5)?

— Что в матче с «Динамо», что с «Пари НН» у Самары получилось ужасное начало. В итоге один и тот же человек Печенин устроил комедию. Он привёз гол в игре «Динамо». А когда ты с такой командой пропускаешь гол на первых минутах… Он же вываливает и голевую передачу на Грулёва в игре с «Пари НН». Такие моменты, конечно, ломают коллектив. Это шок сразу для всех партнёров. Нижний Новгород — уровень команды, которую Самара должна побеждать. А получилось так, что «Пари НН» просто убил самарцев. Это вторая такая провальная игра во второй части сезона. До этого на таком же уровне сыграли с махачкалинским «Динамо» — 0:4.

— У «Крыльев» мотивация пропала?

— Не сказал бы так. Самарской команде нужно было брать эти очки. Но, может, они посчитали, что 30 баллов команде хватит, чтобы не попасть в переходные матчи.

— А ожидали ли вы такой игры от Босельи, который оформил покер в матче с «Крыльями»?

— Он очень хорошо выглядит в Нижнем Новгороде. Босельи, наверное, лучший в этой команде, лидер «Пари НН». Он играет агрессивно, хорошо действует с мячом, выполняет большой объём работы. Крепкий, коренастый, очень интересный футболист.

«В "Химках" все просрали»

— А как отреагировали на ситуацию в «Химках»? Есть большие задолженности, введено внешнее управление, тренера сменили, потому что он хотел разобраться с этим вопросом.

— Всё, что происходит в «Химках», при чём с первого дня — это ужасно. Около 140 человек работает в клубе, то деньги есть, то их нет. При этом играют за команду футболисты хорошего уровня. Там можно выстроить добротную среднюю команду. Такую, как «Рубин», «Ростов». По подбору игроков это их ниша. Но, к сожалению, финансовые, организационные, руководящие моменты оставляют желать лучшего. Могу сказать даже так: всё просрали.

— Голкипер химчан Никита Кокарев рассказал, что в клубе футболистам пообещали успешное прохождение лицензирования на следующий сезон РПЛ.

— Я даже не хочу это слушать. Им всё обещают: зарплату, лицензирование. Ничего пока нет, только декабрьская зарплата выплачена — и всё. Как они лицензирование пройдут?

— Бывший генсек РФС Анатолий Воробьёв сказал, что система лицензирование не работает. Как в ситуации с «Химками».

— Она не работает, пока народ не видит все эти документы. Но когда футболисты начинают шуметь, это всё высвечивается. В ситуации с «Химками» уже всё высветилось. А остальные все проблемы автоматом вскрываются. Это уже не скроешь, не спрячешь. Футболистам обязаны выплатить зарплату.

— Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов считает, что такие «Химки» не нужны РПЛ. Прав?

— В том виде, в котором они есть, они никому не нужны. И ни в Первой, и ни во Второй лиге. Их сейчас снимут с чемпионата и отправят во Вторую лигу — другого варианта нет.

— Прямо снимут досрочно?

— Когда закончится чемпионат.

— То есть, таким образом «Оренбург» останется в РПЛ, по крайней мере, сыграет в стыковых матчах?

— Да. Вы же понимаете.

Календарь и таблица РПЛ

— Проблемы «Химок» связаны в первую очередь с неправильной системой лицензирования РФС?

— Нет. Это в первую очередь связано с тем, что руководители принимают клуб, обещают большие зарплаты футболистов, подписывают серьёзные контракты, а потом не могут выполнить свои обязательства.

«Результаты "Спартака" — провал зимних сборов»

— К «Спартаку». Что произошло с красно-белыми весной?

— Никто этого не ожидал. Есть промах в селекции. Красно-белые не тех футболистов купили. Им надо было покупать двух крайних защитников серьёзного уровня, а не страховать Угальде. Он сам только заиграл. Зачем вы его трогаете, дёргаете? Только появился футболист, у которого зарплата выше, чем у Угальде, он дороже…. Один игрок может терпеть это, другой — нет. Ту же самую конкуренцию. Угальде перестал забивать. Когда его пару раз передёрнули, не поставили в состав, возникла проблема. Мы опять получили Угальде, который был при Абаскале.

— Нравится ли вам «Спартак» при Станковиче?

— Это лучший «Спартак», который был в последнее время при других тренерах. Осенний «Спартак» же был просто бесподобен. Когда красно-белые трёшку загрузили в «Краснодаре», пятёрку забили «Локомотиву», это было просто невероятно. Может быть с зимними сборами не угадали. У Станковича никогда не было практики длительных сборов. В Европе такого никогда не было. Это проблема европейских тренеров, футболистов, что мы сидим январь-февраль в Дубае на сборах. В это время в Европе играются чемпионаты, а не идёт подготовка. Может быть, Станкович здесь не угадал, не подготовились. Но когда борется «Спартак» за чемпионство, это очень интересно. Народная команда.

Деян Станкович ругается с арбитром globallookpress.com

— А видите перспективу в Станковиче как в тренере, который мог бы сделать «Спартак» чемпионом в будущем?

— Это должны руководители сесть и договориться. Тренер должен сказать: «Мне нужны вот эти футболисты. Вы идёте на это?». Они могут сказать, что да, а могут сказать наоборот, что и так отвалили много денег и не пойдут на это. Очень многое будет зависеть от Кубка. Дай бог, чтобы он этот трофей выиграл. Если провалит чемпионат и Кубок, то тяжелее будет разговаривать. «Спартак» это команда чемпионов. Не первое место, отсутствие трофея — уже провал.

— Почему «Спартак» так слабо сыграл в 28-м туре РПЛ с «Динамо» (0:2)?

— «Спартак» же не только с «Динамо» слабо сыграл. Красно-белые весной сыграли слабо с Махачкалой, «Ахматом». Теперь с динамовцами. Это уже системно, вот в чём большая проблема. На мой взгляд, это провал зимних сборов, что-то во время подготовки по весне не так пошло. Также «Спартак» зимой не укрепил заднюю линию, для борьбы за чемпионство это важно. Красно-белые не провели правильно укомплектование команды. Почему-то взяли не защитника, а нападающего, который забил один мяч.

И при этом потеряли Угальде. Может быть он не понял, зачем на его место взяли форварда. У него всё пошло, он забил 15 мячей. Мы так ждали такой игры Угальде. Нельзя было его дёргать, хоть какой-то дать шанс понять, что под него берётся ещё укрепление. Зачем? Значит, футболист психологически неправильно понял этот жест.

— Есть информация, что Станковича могут уволить из «Спартака» в случае поражения в Кубке. Тот же Титов сказал, что не надо менять столько тренеров, и ему это надоело.

— Читал его интервью. Я с ним согласен в том плане, что менять такое количество тренеров за четыре года это не совсем нормально. Тренеру нужно время, чтобы выстроить команду. Здесь нужно терпение руководителей. Нужно уметь выдержать давление прессы, эмоции болельщиков. Но если руководители внутри видят, что у Станковича не получается, то они терпеть это тоже не будут. За эти деньги, которые они вкладывают в «Спартак», им нужен результат. Но не думаю, что его будут увольнять. Это пока слухи.

— А как отреагировали на жест Станковича в матче с «Динамо»?

— Это не совсем уровень «Спартака» такие жесты делать. Он — большой футболист, человек. Главный тренер «Спартака» — личность для нашего чемпионата, России. И такие жесты не красят футбол, Станковича, красно-белых — это сразу отдаёт отпечаток. Даже если ты понимаешь, что что-то не то происходит, после матча со своим штабом, руководством всё можно обсудить. Но это не надо выносить на показ болельщикам, телевидению. На тебя вся страна смотрит, все, кто футбол любит, такой матч точно не пропустят.

— К руководству. Многие эксперты мне говорили, что проблемы «Спартака», «Динамо» состоял в слабом менеджменте. Что-то изменилось в стане красно-белых после того, как оттуда ушли?

— Да, это было давно. Там много чего поменялось, 20 лет прошло: руководство, от Карпина до Черчесова, до топовых тренеров, один из которых пять Лиг Европ выиграл, а его выгнали отсюда.

— А какой из тренеров вам, кстати, сейчас больше всего импонирует в РПЛ в плане работы?

— По результату сегодня лучший Мусаев. Ни Семак с несколькими составами, ни Станкович при трансферах по 20 миллионов, ни Галактионов с «Локомотивом», откуда забрали Глушенкова. Станкович и Личка завалили весну. Мусаев идёт на первом месте с отрывом от других топ-клубов. У него есть результат, команда провалилась только в игре с «Зенитом» в Питере. А там их реально раздавили.

— Вы хотите, чтобы «Краснодар» стал чемпионом?

— Конечно.

— А с Галицким лично знакомы?

— Да.

— Как вы с ним познакомились?

— Познакомились чисто по-футбольному. Мы же играли всё время матчи «Ростов» — «Краснодар». Встречались на советах лиги, финал Кубка играли.

— Какое у вас отношение к Галицкому?

— Потрясающее отношение. Он заслуженный человек, о нём даже говорить не надо. Здоровье ему. Может быть, чемпионство сейчас всё так развернёт, и Сергей Николаевич выздоровит. Хочется, чтобы после победы в чемпионате у него был положительный стресс.

— Какие у вас личные истории, который характеризуют как человека и большого профессионала?

— Тут не буду вспоминать. Но могу сказать, что меня потрясает работоспособность Галицкого, его отдача футболу и людям, которые находятся возле футбола, детям, которые занимаются этим видам спорта. И его отношение ко всему, что принадлежит клубу. Это потрясающая вещь. Лучший парк, лучший стадион, лучшая Академия. Он всё делает так, как люди в своей квартире ремонт. Галицкий безумно любит футбол, можно сказать, что на этом помешан. Ему это даже мешает. Он чересчур всё эмоционально принимает. Может быть если бы всё не так эмоционально было, уже чего-то бы выиграли. Надеюсь, что в этом году краснодарцы доползут до чемпионства. Все хотят, и я хочу здоровья в чемпионстве.

— Вы говорили о «Краснодаре»: «Ощущение, что они по-прежнему не умеют выигрывать решающие матчи. Два раза уступили в финале Кубка, в чемпионате не взяли золото».

— Краснодарцы получили этот отрыв из-за провала «Спартака» и «Зенита». В очных встречах команда опять проиграла 0:3 и 1:4 этим командам соответственно. «Краснодар» стабильно выступил с «Ахматом» и другими. А красно-белые умудрились потерять очки с махачкалинским «Динамо», «Рубином», «Ахматом». Девять очков тут потерять это комедия. «Краснодар» подбирает всё что нужно и умеет играть в хороший футбол, но в лобовых матчах с конкурентами что-то не получается. Это психология.

— Дотащит ли «Краснодар» чемпионство? Кто сейчас для вас фаворит?

— Думаю, что да. Сейчас всё в руках «Краснодара». Надо обыгрывать «Оренбург» и «Динамо». Краснодарцы обязаны обыгрывать «Оренбург», это будет совсем смешно, если они их не победят, команда ведь вылетает. Хотя всё может быть, «Оренбург» даст бой. На искусственном газоне этой команды всегда не просто играть.

— Есть ощущение, что судьба чемпионства решится в последнем туре.

— Если «Зенит», конечно, не устроится в Ростове — надо ещё постараться питерцам обыграть дончан. «Зениту» будет сложнее победить ростовчан, чем «Краснодару» — «Оренбург».

— «Ростов» как-то «Зенит» у себя дома обыграл со счётом 3:0.

— Это при мне было. Мы тогда на первом месте шли. Но тогда «Ростов» был совсем другим.

«После поражения от "Спартака" "Локомотив" сломался»

— Про «Локомотив». Команда, которая с 11 россиянами в составе вышла на матч с «Оренбургом» — гордость российского футбола?

— Гордость российского футбола — не 11 россиян, а хорошая команда, которая выигрывает. Формально и Воронеж может поставить 11 россиян. Ну а толку? Результата нет. Не в этом же суть. Должны быть качественные россияне. Галицкий тоже пытался так сделать в «Краснодаре» с 11 россиянами, воспитанниками в составе играть. Не получилось решить больших задач с россиянами. Как я понял, он своими воспитанниками хотел стать чемпионом. Но, к сожалению, это не всегда так получается.

Вот насколько великая «Барселона», у неё столько воспитанников, но всё равно больше половины приезжих футболистов. Для топового клуба, решения самых серьёзных задач невозможно сделать так, чтобы выросло 11 Ямалей. Так что «Локомотив» не от хорошей жизни выставил 11 россиян.

— Происходящее с «Локомотивом» весной это что?

— После того, как «Локо» рухнул от «Спартака» 2:5, команда почему-то сломалась. «Железнодорожники» поплыли.

— Это поражение психологически повлияло на молодых игроков?

— Может быть. Но именно после этой игры пошёл спад, команда аккуратненько пошла вниз по осени, а по весне — очень быстро. «Локомотив» потерял, конечно, до начала сезона Глушенкова и Жемалетдинова, это были потери. «Железнодорожникам» не хватает топового нападающего, все это понимают. У них есть добротные форварды, но в такой команде, как «Локо», всегда должны играть топовые форварды.

— Вот Сергеев хорошо играет за «Крылья».

— У «Локомотива» была мысль его взять, ровно, как и ЦСКА. И они что-то взяли паузу. Иван Сергеев кровь из носа был бы нужен «железнодорожникам». Вокруг такой играющей компании в лице Баринова, Батракова, Пиняева он бы отлично смотрелся. Как в принципе он в своей нише находится в «Крыльях». Осинькин нашёл его место на поле, под него людей, и у Сергеева опять пошло. У Сергеева потрясающее голевое чутьё. Он бы подошёл на сто процентов «Локомотиву» и усилил бы их игру.

— Если «Локомотиву» добивать хорошего нападающего, то команда способна будет бороться за чемпионство в следующем сезоне?

— Так не могу сказать. Там много ещё позиций нужно ещё усиливать. Скажите, сколько они пропустили? Как команда может бороться за чемпионство, если пропускает, как воронежский «Факел», который вылетит? Значит, cзади есть тоже проблемы. Это цифры, которые решают всё. «Локомотив» как минимум нужен центральный защитник и нападающий, чтобы за что-то серьёзное бороться.

— Какой потолок в этом сезоне для «Локо»?

— «Железнодорожники» в пятёрку не попадут, останутся шестыми. Но эти места по сути не имеют значения, есть чемпионство и победа в Кубке, а остальное всё — это так.

— Бывший генсек РФС Анатолий Воробьёв назвал Галактионова лучшим российским тренером.

— Сейчас расклад такой: Мусаев идёт на первом месте, Семак на втором. Почему Галактионов, находящий на шестой строчке, лучший тренер? Где показатель? Он находится в большом клубе, ему не надо воспитывать Пиняева или кого-то выращивать. «Локомотив» — клуб результата. Это не «Крылья» и «Ростов», которые могут воспитать футболиста и продать его в «Зенит», «Спартак» и другие топ-клубы. Это нормальная ситуация. А у «Локомотива» последние десятки лет самые высокие амбиции.

— Как многие говорят, что он выжимает из этого составы команды максимум.

— То, что Галактионов умеет работать с молодёжью, раскрывать их, это действительно так. Он интересный футбол выстраивает. Но не всегда дотягивает это до конца. Есть провалы. А таких провалов в топ-клубах быть не должно. Нет стабильности. Бывают потрясающие матчи, где Пиняев и Батраков «раздевают» всех. А потом находишься в шоке после 2:5 от «Спартака». Нельзя играть с такими перепадами.

Михаил Галактионов globallookpress.com

— У «Локомотива» может частично поменяться руководство. Есть информация, что Борис Ротенберг может стать новым генеральным директором.

— Боря очень трудолюбивый человек. Он у меня в «Ростове» играл, когда мы второе место с Бердыевым заняли. Это трудяга, несмотря на фамилию, он пашет. Боря — не золотое дитя, а настоящий пахарь, который безумно любит работу, футбол. Он может о нём говорить часами, хочет работать. У него есть ресурс. Если станет генеральным директором «Локо», посмотрим на его работу. Но у него всё есть для того, чтобы стать приличным руководителем команды: и его трудолюбие, и ресурсы, и любовь к футболу. Это надо просто объединить и запустить.

— Если Ротенберг станет генеральным директором клуба, команду может возглавить либо Станислав Черчесов, либо Юрий Сёмин.

— Не хочу эту тему подробно поднимать. Но Палыч для «Локомотива» — это глыба. Палыч лепил этот «Локомотив» с нуля, стадион построил вместе с Филатовым. Это легенда клуба. Конечно, если он придёт, у него есть силы ещё год-два поработать, я буду только за. Какой как минимум ажиотаж будет, а в футболе это тоже важно. Он понимает ответственность и знает, что у него внутри, хочет ли он ещё раз вытаскивать эту ситуацию.

«Глушенков до травмы был лучше, чем Клаудиньо»

— К «Зениту». Питерцы крайне неровно играют в этом сезоне.

— Это не тот «Зенит», который был в прошлом, позапрошлым году. Нужно быть внутри, чтобы понимать, что происходит. Может быть иностранцы уже наелись этим золотом, деньгами. Но однозначно можно сказать, что в этом году это уже совсем другой «Зенит». Там много квалифицированных игроков, у них какой-то сумасшедший ресурс. Питерцы двумя командами могут играть в РПЛ. Но дотянут ли они до чемпионства или нет — тут уже ничего от них не зависит.

— Проблема «Зенита» состоит в том, что питерцы так и не смогли заменить Клаудиньо?

— У них в первые семь туров всё пошло: игра проходила через Вендела и Глушенкова. Но случилась у них травма Максима, и подломилась ситуация, случился в этой зоне провал. А так Глушенков спокойно это всё закрывал, вы же видели, что он творил? Он был поинтереснее Клаудиньо: и забивал, и отдавал. У бразильца таких показателей, кстати, не было. Глушенков не набрал пока ту форму. Вот бывает же несчастный случай, мяч выбивали, он в руку попал и случился перелом. Это же комедия, а не травма.

— В «Зените» играют по 8-10 легионеров, а в составе почти не выходят россияне, собственные воспитанники.

— У питерцев практически нет собственных воспитанников.

— 8-10 легионеров в составе — это гробит российский футбол?

— Это грубовато сказано. «Зенит» работает на результат. Питерцы так его достигают, и их это устраивают. Руководители ставят команде из Санкт-Петербурга задачу, и «Зенит» так её выполняет. А вот эти громкие слова про развития россиян…. Они будут это делать и тогда проиграют чемпионат. На что руководитель скажет, что его это не устраивает, повыгоняет всех и вообще финансирование закроет. Шучу, конечно.

Поэтому это очень сложный вопрос У нас полно клубов, где можно развивать российских футболистов, где нет топ-задач, самых серьёзных денег, топ-легионеров. Вот с шестого места и дальше, пожалуйста, развивайте. Есть «Ростов», «Рубин», «Крылья» и другие. Там спокойно могут играть русские ребята, есть у них места. Глушенков же проявил себя — захотел его «Зенит». С Сергеевым и Латышонком такая же ситуация. Горшков попал. Питерцы всё равно забирают россиян, когда они им уже нужны. А 18-19- летним пацанам сразу вклиниваться в состав «Зенита» совсем тяжело. Там играют такие монстры, как Вендел, Барриоc, до этого Клаудиньо.

— Какая команда сейчас в РПЛ лучше всего развивает российских футболистов?

— Да везде это потихоньку проявляется. Это и в ЦСКА, и «Локомотиве», и как всегда в «Крыльях» на потоке всё. В «Динамо» просыпаются люди. Везде 2-4 человека есть. К сожалению, пока не больше.

— Семака в теории могут поменять, если «Зенит» не станет чемпионом в год 100-летия.

— Это будут решать большие люди.

— Но думается, что Семак всё-таки сильный тренер.

— Не бывает по-другому, он шесть чемпионатов подрядов выиграл. Как может плохой тренер это сделать?

Сергей Семак globallookpress.com

— Есть эксперты, которые говорят, что любой тренер с таким составом сделал бы команду чемпионом.

— Да, есть ресурс, команда на голову выше всех. Но и раньше в руки давали серьёзные команды тренерам, и они всё проваливали. У Богданыча всё нормально, он прекрасно работает. У него приличный тренерский штаб. Они всё понимают лучше нас, находясь внутри. Другое дело, что не всё всегда идёт. Но если бы всё всегда шло, футбол был бы не интересен. Вот «Барселона» должна была «Интеру» пятёрку отгрузить, но в итоге поехала домой.

— Вендел из-за травмы уже не сможет сыграть за «Зенит». Сильно ли это скажется в плане чемпионских амбиций питерцев уже в этом сезоне?

— Потеря Вендела это всегда потеря. Он — серьёзнейший футболист. Но я не вижу, где питерцы могут потерять. У них нет сопротивления. Они сейчас играют с «Ростовом» и «Ахматом». Единственное — ростовчане, как и говорил, могут попить крови у «Зенита». Что касается потери Ведела, футболиста большого серьёзного уровня, то у питерцев такой запас прочности, что найдётся кем его заменить. По 35 миллионов футболисты куплены, найдут, кого поставить.

«Думал, что Личку уберут еще в прошлом сезоне»

— К другому топ-клубу — «Динамо». Удивились ли вы увольнению Лички за четыре тура до конца чемпионата?

— А что нам удивляться, мы же не внутри клуба находимся. Может быть у Лички и руководителей конфликт случился, возможно, сыграл роль эмоциональный момент со стороны одного руководителей. Тут нечего обсуждать.

— А нравилось ли вам «Динамо» при Личке?

— Когда за эту команду не болеешь, приятно смотреть. Показывали весёлый, открытый футбол. Но динамовцы пропускали много. Четыре забьют, три пропустят. С организации игры в обороне, опорной зоне у бело-голубых очень большая проблема. Команды, которая борются за золото, не могут позволять себе такой роскоши.

— Если «Динамо» хочет стать чемпионом в дальнейшем, то смена тренера правильная?

— Да. Я вообще думал, что его в том сезоне после матча с «Краснодаром» уберут. Личка не должен был в этой игре уступить, не имел на это право. «Динамо» должно было выгрызти этот матч. Там было много его ошибок.

— Сейчас, кстати, за «Динамо» играет Данил Глебов из «Ростова». Уже есть проблески его ростовской игры. Получится ли у него в динамовской команде?

— Посмотрим, для этого время нужно, под какого тренера попадёт, кто будет его партнёрами в середине поля. Какая схема, при которой он будет играть. Хотя Глебова можно ставить куда угодно, он играл у Карпина и центральным защитником, и в опорную выдвигался. Этот футболист многопрофильный, молодец. Потихоньку он входит в игру «Динамо», во всяком случае не портит картины, не мешает, везде страхует партнёров, играет в своём стиле. Сейчас ему нужно немного времени, чтобы набрать лидерских качеств, брать на себя игру, не стесняться. Пока играет больше в подыгрыше, страхует зоны. Пусть время пройдёт, он уверенность почувствует и будет совсем другим в «Динамо».

— Андрей Кобелев раскритиковал спортивного директора «Динамо» за трансферную компанию. Это проблема «Динамо» и того же «Спартака» — не совсем правильный менеджмент?

— Это проблема не только «Спартака» и «Динамо», но и других клубов. Сейчас есть это проблема и у «Зенита». Если питерцы не дотянут до первого места, сразу об этом скажут, они потратили уж больше, чем кто-либо. Это всегда так. Ты приобретаешь — выигрываешь, на это сразу глаза закрывают. Что-то не так происходит — наоборот.

— А какого клуба самый сильный менеджент в РПЛ?

— Всё просто. Кто выиграет, у того и самый сильный. На сегодня у «Краснодара». Команда зимой даже не потратилась, идёт на первом месте. Это показатель. У краснодарцев уровень организации клуба, команды на высшем уровне.

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— Вот и зачем тогда рушить, что и так работает?

— Да. Но у «Спартака» работала команда осенью, взяли две покупки зимой — и всё сразу рухнуло.