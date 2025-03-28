Глушенков взбунтовался против Семака? Что стоит за скандальными новостями из стана «Зенита»

Действительно ли полузащитник «Зенита» Максим Глушенков конфликтует с главным тренером Сергеем Семаком, а гендиректор Александр Медведев обматерил игроков клуба после матча со «Спартаком»?

В эту паузу на игры сборных главным событием, всколыхнувшим сердца болельщиков, стали конфликты вокруг «Зенита».

Всё началось с Максима Глушенкова, заявившего после матча со сборной Гренады, что «впервые за четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, я получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал».

Это была явная критика игрового стиля Сергея Семака, что более четко подтверждается в другой цитате из интервью «Матч ТВ»:

Со «Спартаком» я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру. Максим Глушенков

Что представляла собой роль Глушенкова в упомянутых матчах? В матче в Воронеже он играл правую восьмерку, часто опускаясь за мячом на свою половину поля. В зонах между линиями полузащиты и атаки Максим редко получал мяч. В игре со «Спартаком» Глушенков вернулся на более привычную позицию в атакующей группе. Он занял место десятки, в то время как на левом фланге расположился Матео Кассьерра, а справа — Луис Энрике. Но в этом матче у «Зенита» не было Вендела, способного связать опорную зону и атакующую группу и выходящего из-под прессинга благодаря контролю мяча. В опорной зоне «Зенита» играли разрушители Вильмар Барриос и Саша Зделар. В матче со «Спартаком», где, по словам Глушенкова, он получил мяч «только три раза за всю игру», он действительно был мало вовлечен в игру. Максим получил мяч 24 раза, меньше только у профильного нападающего Лусиано (19). Такая скромная статистика получилась также из-за удачного матча Наиля Умярова, в проактивном стиле съедавшего большинство атак «Зенита».

Максим Глушенков globallookpress.com

Глушенков проявил эмоции в том числе потому, что лично у него мало что получается в игре после легкого и успешного старта сезона. На самом деле, в этом есть как вина Сергея Семака, порой принимающего спорные тактические решения (Матео Кассьерра — не на острие, а слева), так и проблемы с селекцией — после ухода Клаудиньо команда в доставке мяча атакующим игрокам стала чересчур зависимой от Вендела, также покидающего клуб предстоящим летом, а он два из трёх матчей пропустил из-за дисквалификации. Именно эти два матча «Зенит» не смог выиграть у амбициозных соперников (ЦСКА и «Спартака»), и у одного из ведущих игроков сине-бело-голубых в текущем сезоне сдали нервы.

После матча со «Спартаком», как пишет телеграм-канал «Mash на спорте», у Глушенкова возник конфликт с Сергеем Семаком. Футболист, якобы, прервал речь главного тренера и сказал «учись тренировать».

Это отрицает сам наставник петербургского клуба и инсайдер Иван Карпов, по словам которого, специалист ничего не говорил команде и сразу ушел в тренерскую. Журналист отрицает, что у Глушенкова был конфликт с тренером, несмотря на высказывания игрока после матча со сборной Гренады. Также эти слова отрицает председатель правления клуба Александр Медведев.

При этом Карпов затем сообщил о том, что Глушенков недавно покинул тренировку «Зенита» со словами «что-то холодно». По данным инсайдера, источники в петербургском клубе сообщают, что в последнее время футболист тренируется спустя рукава, и это напрямую связано с конфликтом с Сергеем Семаком и недовольством методами работы главного тренера. Генеральный директор клуба Александр Медведев опроверг эту историю, однако доверия это не вызывает — слишком уж часто он опровергал события, становящиеся правдой, например, предстоящие трансферы.

Сам Глушенков опроверг конфликт с Семаком после матча со «Спартаком», назвав журналистов «мерзкими пустыми сказочниками» в интервью «Советскому спорту». Он сообщил, что никакого разговора с Семаком не было. В матче против сборной Замбии Максим отпраздновал хет-трик, преподнеся палец к губам. Глушенков объяснил этот жест «вбросами перед игрой в прессе».

Сергей Семак globallookpress.com

Также об отсутствии конфликта между Глушенковым и Семаком в интервью Sport24 рассказал отец футболиста, Александр. Глушенков-старший назвал причиной спада сына отсутствие быстрой доставки мяча вперед. По его мнению, Максим прилежно выполнял тренерскую установку, несмотря на то, что редко получал мяч.

Отец Глушенкова раскритиковал защитников и опорников петербургского клуба за то, что они боятся давать мяч между линиями. Также Александр Глушенков предположил, что его сыну удобнее играть справа в атаке — на позиции, которую теперь занимает Луис Энрике. В последних матчах Максиму было, со слов отца, не слишком комфортно играть десятку. Правда, он уточнил, что неудачная игра сына могла быть связана с отсутствием Вендела.

«Mash на спорте» привел комментарий Семака об этой ситуации:

Ерунду говорите. Слушайте, такое невозможно в принципе. То, что говорите — это чушь полнейшая. Конфликта никакого не было, такого у нас в команде невозможно априори. Сергей Семак

Другой скандальной новостью из стана «Зенита» стало поведение Александра Медведева после матча со «Спартаком». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», председатель правления петербургского клуба зашёл в раздевалку клуба после игры с красно-белыми, пока Сергей Семак был на пресс-конференции. Он жесткой и громкой форме высказал игрокам свое недовольство исходом матча.

Как сообщает Sport Baza, Медведев произнес фразу «Кто не хочет играть за "Зенит" в год столетия, поднимайте руку. Я вам выплачу всю зарплату — и идите на ###». По данным источника, никто руку не поднял.

Удивительное в этой информации то, что она появилась спустя девять дней после матча со «Спартаком». Вполне возможно, что Александр Медведев ругался на футболистов «Зенита», для него подобные эмоциональные выходки не впервой. Но непонятно, с какой целью это добралось до СМИ. Вероятно, это попытка дестабилизировать микроклимат в петербургской команде.

Впоследствии Медведев опровергал тот факт, что критиковал футболистов в раздевалке. Иван Карпов сообщил, что председатель правления действительно был в раздевалке «Зенита» после матча со «Спартаком», но бурчал что-то «совсем заурядное» и на критику с оскорблениями футболистов не переходил.

Александр Медведев globallookpress.com

В истинности информации из раздевалки «Зенита» усомнился и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Спустя 10 дней после «Спартака» кто-то вбрасывает про конфликт в раздевалке, следом про пламенную речь Медведева, тут же про опровержение... Почему именно сейчас? Обычно такие инсайды на второй-третий день всплывают. Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает? Константин Генич

Такого же мнения придерживается и экс-комментатор Геннадий Орлов, который при этом подчеркнул, что Глушенкову надо усиленно работать над собой и раскритиковал его за публичные высказывания:

А вы не считаете, что кто-то раскачивает лодку? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим. Справа, помимо него, могут играть и Луис Энрике, и Лусиано. Так что посоветовал бы Максиму забыть о российском паспорте, который на бумаге дает ему определенное преимущество, и работать на полную катушку. Его интервью. Все они... Как бы это сказать... Не очень умные. Сначала заявил, что ему с бразильцами тренироваться лучше, чем играть за сборную...Как гражданин Максим ещё не вырос. Геннадий Орлов

Кажется, конфликт Глушенкова и Семака действительно имеет место быть. Максим вообще непростой человек, из-за чего в свое время не смог закрепиться в «Спартаке». Из-за слабой собственной формы и затыкания дыр собой на разных позициях футболист действительно может проявлять недовольство в отношении главного тренера.

Глушенкову не нравятся некоторые роли, на которые его отряжают в составе «Зенита». Вдобавок, это совпало с отсутствием Вендела в матче со «Спартаком», из-за чего Максим был отрезан от команды.

Что же касается ситуации с Александром Медведевым, то больше верится в версию, что он побывал в раздевалке «Зенита» после матча со «Спартаком», но не унижал своих футболистов нецензурной бранью. Об этом сообщили не самые надежные источники. После поражений в важных матчах критика Медведева уже стала привычной: в прошлом сезоне он назвал своих игроков «импотентами» после поражения от ЦСКА.

Руководителю «Зенита» очень нужно найти причины поражения и возможного прерывания шестилетней гегемонии питерцев. Так, например, в клубе пытались опротестовать второй гол Кристофера Мартинса в «дерби двух столиц», считая, что спартаковский люксембуржец находился в офсайде. Александр Медведев сообщал «РИА Новости», что второй гол «Спартака» засчитали «из-за очевидной ошибки VAR», и «незаслуженное» поражение «сине-бело-голубых» может повлиять на борьбу за титул чемпиона.

Конечно, лидирующие клубы всегда находятся под пристальным вниманием СМИ и публики, а любой небольшой конфликт мгновенно раздувается до непропорциональных масштабов. Но, чем меньше остается до финиша чемпионата России, тем сильнее накаляется борьба и любая мелочь может стать решающей. А придуманные конфликты при должной раскрутке вполне могут превратиться в настоящие, и сыграть на руку конкурентам.