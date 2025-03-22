«Зенит» не заметил БАТЭ: Соболев оформил дубль за 6 минут

Пока в РПЛ пауза на матчи сборных, «Зенит» не теряет времени. Петербуржцы провели товарищеский матч с БАТЭ и отправили в ворота белорусской команды пять безответных мячей. Александр Соболев снова доказал, что его рано списывать, Нино забил эффектный гол, а питерская арена собрала почти 24 тысячи зрителей.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Зенит — БАТЭ 5:0 Голы: 1:0 Ильзат Ахметов (14'), 2:0 Вендел (16'), 3:0 Нино (25'), 4:0 Александр Соболев (56'), 5:0 Александр Соболев (63')

«Зенит» вышел в боевом составе

Матчи с зарубежными клубами в паузах на сборные для «Зенита» — уже традиция. В этот раз соперником стал БАТЭ, 15-кратный чемпион Беларуси, который, правда, переживает не лучшие времена: в прошлом сезоне команда из Борисова заняла только восьмое место.

Несмотря на отсутствие сборников, состав «Зенита» выглядел солидно: в старте вышли Соболев, Вендел, Барриос, Дуглас Сантос и Педро. Из неожиданных решений — место в центре обороны занял Дмитрий Чистяков, который редко играет в РПЛ, а в полузащите появился Ильзат Ахметов.

БАТЭ не справился с темпом

Гости продержались всего 14 минут, после чего «Зенит» включился на полную. Сначала Соболев нашёл передачей Ахметова, и тот уверенно реализовал выход один на один — 1:0. Через две минуты сам Ахметов стал ассистентом — его передачу замкнул Вендел.

Ильзат Ахметов забивает в ворота БАТЭ fc-zenit.ru

А уже 25-й минуте счёт стал крупным. Гол получился нетипичным: защитник Чистяков головой сбросил мяч на Нино, а тот поймал его на лету и отправил в дальний угол. Соболев в этот момент находился прямо перед вратарём и ловко увернулся от мяча, дав ему свободно влететь в сетку — 3:0.

Нино после забитого гола fc-zenit.ru

Соболев оформил дубль за шесть минут

Во втором тайме Сергей Семак начал выпускать резервистов, но на игре это не сказалось. «Зенит» продолжал давить, и в центре внимания снова оказался Соболев.

Александр Соболев празднует забитый мяч fc-zenit.ru

Сначала он воспользовался ошибкой защитника, мяч у которого мяч Матео Кассьерра, и хладнокровно пробил в дальний угол. А через шесть минут головой замкнул подачу Педро. Итог — дубль и результативная передача, отличный матч для российского форварда. Пора бы и в РПЛ показать нечто похожее.

После пятого гола Семак дал игровое время молодёжи: на поле вышли Кирилл Обонин, Иван Шиленок, Максим Хохлов и Савелий Никифоров. Несмотря на перестановки, «Зенит» уверенно довёл матч до победы.

Семак выпускает игрока на замену fc-zenit.ru

Зениту важно было реабилитироваться

Такой разгром был полезен не только с точки зрения игровой практики, но и в психологическом плане. Петербуржцы недавно уступили «Спартаку» в РПЛ и нуждались в уверенной победе. Теперь команда Семака готовится к официальному матчу: 30 марта в 22-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Рубин».

Календарь и таблица РПЛ

Соболев показал, что может быть полезен команде, Нино и Чистяков подключались к атакам, а Ахметов дал повод задуматься, стоит ли его чаще выпускать на поле. «Зенит» размялся и теперь снова переключается на борьбу за чемпионство.