22-й тур РПЛ. Булыкин верит в успех «Спартака» в Грозном, Горшков уверен в победе «Зенита» над «Рубином»

Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дали заслуженный мастер спорта Александр Горшков и член клуба «100 российских бомбардиров» Дмитрий Булыкин. Обсудили предстоящие встречи «Краснодар» — «Факел», «Ахмат» — «Спартак» и «Зенит» — «Рубин». После паузы на матчи сборных не так просто прогнозировать результаты, но все же рискнули.

— обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, чемпион России. Трижды входил в список «33 лучших». В составе «Зенита» провел 195 встреч, в которых с позиции «опорника» забил 23 мяча. Кроме того, в Премьер-лиге выступал за сочинскую «Жемчужину» и раменский «Сатурн». В качестве тренера разного уровня работал в «Балтике», «Нижнем Новгороде», «Амкаре», «Сатурне», «Зените».

Дмитрий Булыкин — дважды серебряный призер чемпионата и дважды обладатель Кубка России в составе «Локомотива». Выступая за «Аякс», выиграл первенство Голландии. В России еще долгое время играл в «Динамо», а за рубежом — в германских, бельгийских, голландских клубах первой величины. Всего за карьеру — 350 матчей и 102 гола. После ее завершения на протяжении пяти лет работал советником президента московского «Локомотива»,

— Посмотрел, что осенью прошлого года лидеры по-разному играли после международных пауз. Кому сейчас этот перерыв в большей степени на пользу?

Александр Горшков: Думаю, что в большей степени «Зениту». Время прийти в себя. «Спартак» одержал важную победу, приблизился по очкам. Ему бы играть и играть. А «Краснодар» всегда где-то на одном уровне, независимо от пауз в календаре.

Дмитрий Булыкин: После перерыва на игры сборных всегда трудно возвращаться в клуб, по себе помню. Но потом быстро абстрагируешься от прошедшего. Вспоминаешь цели на сезон, перестраиваешься. Тут я вам так скажу, что было две недели назад — уже забытое старое. И никогда не угадаешь, кому такая пауза пойдет на пользу, а кому нет.

«Краснодар» — «Факел»

Краснодар. 30 марта. 15:30 мск

— «Краснодар» не заслуживал победы в Ростове (0:1). Согласны?

А.Г.: Наверное. Но игра была открытая, с обоюдными шансами, всякое могло случиться. Вот оно и случилось, хотя ростовчане владели территорией и моментов больше создали. Так бывает все же, когда одна команда имеет большой шанс, то она его реализует. На бумаге сейчас должны обыгрывать «Факел», притом даже, что большие проблемы с составом.

Д.Б.: Если выиграли, значит заслужил. Мы же не всегда исходим только из преимущества. Есть тренерские задумки, какие-то тактические заготовки, которые на сей раз в пользу «Краснодара» и сработали.

— Вновь дисквалифицирован Джон Кордоба. В трех матчах подряд, включая кубковый, нахватал «желтые» на последних минутах. Когда уже его кто-то вразумит?

А.Г.: Наверное, для «Краснодара» проблема, поскольку тяжело управляемый парень. Руководство, понятно, что-то предпринимает, но трудно справиться с его эмоциями.

Д.Б.: Должен сам уже понять, что надо держать себя в руках.

— Может быть такое, что умышленно это сделал перед встречей с бедствующим «Факелом»?

А.Г.: Теоретически такое, конечно, возможно. Да, домашняя играла с аутсайдером, можно что-угодно предположить. Но сомневаюсь, что «Краснодар» так бы действовал, когда нужно здесь и сейчас. И потом мы знаем Галицкого, он в поддавки ни в каких вопросах не играет.

Д.Б.: Исключено. Как бывший офицер РФС по профилактике борьбы с договорными матчами вам говорю. Никто сейчас с учетом острейшей борьбы за первое место не такое пойти не рискнет.

— Выпускать-то вместо него в атаку особенно некого, или Федор Смолов тряхнет стариной?

А.Г.: Либо Смолов вернется на острие, либо будут какие-то перестроения. Нападающих и впрямь дефицит острый. Но что-то же думали об этом зимой, раз никого не купили. Значит, знают, что делают. Альтернатива определенно есть.

Д.Б.: Феде могу пожелать только доиграть этот сезон, используя все шансы. И завершить карьеру на высокой ноте.

Федор Смолов globallookpress.com

— Эдуард Сперцян, судя по всему, еще не восстановился. Все-таки отсутствие двух лучших игроков атаки может сказаться?

А.Г.: Конечно. Сперцян — основной конструктор, придумщик. «Факел» наверняка будет низким блоком сидеть в обороне, расшатать которую мог бы такой креативный, индивидуально сильный игрок, с неординарным мышлением.

Д.Б.: Да, есть проблемы с составом, но в данном случае они не критичны.

— Только Кевин Пина из иностранцев «Краснодара» ездил за сборную. Что все остальные были под рукой у Мурада Мусаева, большое подспорье для него?

А.Г.: Безусловно. Возможность передохнуть, не было перелетов, какой-то длительной дороги. И потом вместе поработать, когда не надо бежать куда-то сломя голову. Тем более как раз с учетом отсутствия двух ключевых игроков, появилась возможность наработать какой-то атакующий вариант.

Д.Б.: Это не столь важно. Игроки возвращаются, и элементарно вписываются в хорошо знакомую схему. Главное, кто в каком состоянии приедет. Через официальные матчи можно получить куда больше, чем оставаясь в клубе без серьезной игровой практики.

— Чего ждать от «Факела» после трех поражений на старте весеннего отрезка?

А.Г.: Огромного желания и большой самоотдачи. Будут стремиться играть на 200 процентов, чтобы взять очки. Отступать некуда, интрига может возникнуть.

Д.Б.: «Факел» все же домашняя команда, хотя и на выезде иногда «кусаются». Но сейчас не та ситуация.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— И все же самая легкая игра в этом туре, если брать лидеров, именно у «Краснодара»?

А.Г.: Да, как ни крути. Я сейчас, кстати, в Краснодаре с юношеской командой нашего питерского клуба «Коломяги. Олимпийские надежды». Пойдем на этот матч с ребятами. Пусть посмотрят футбол в новой обстановке. Другие команды, кроме «Зенита».

Д.Б.: Думаю, обыграют — 2:0. Уверен, после этого тура у них, как минимум, не ухудшится ситуация в турнирной таблице. И, как следствие, — психологическое состояние тоже.

«Ахмат» — «Спартак»

Грозный. 30 марта. 17:30 мск

— «Спартак» пребывал в некой эйфории после победы над «Зенитом» (2:1). Все же не к лучшему ли для них, что успели отойти от такой нервной игры?

А.Г.: Я уже высказал свое мнение по этому поводу. Такая победа на последних минутах, подъем в турнирной таблице... Но в чем-то и соглашусь с вами — иногда надо время переварить такую историю. Но когда сборников много уезжает, мысли у них уходят в другую степь. Поэтому для «Спартака» в этой паузе больше минусов, чем плюсов.

Д.Б.: «Спартаку» сейчас просто надо брать свои очки, а не как в Казани. Эмоции эмоциями, но должен быть холодный расчет.

— Алексис Дуарте вернется в состав после дисквалификации, или уже будут доверять хорошо проявившему себя Руслану Литвинову?

А.Г.: Литвинов с «Зенитом» сыграл очень прилично, и команда выиграла. А победный состав, как водится, не меняют.

— Но изменения в любом случае будут. Из-за перебора карточек не сыграет Олег Рябчук. Слева в обороне какие могут быть варианты?

А.Г.: Тренерам придется поломать голову. Возможно, Бабич сыграет на этой позиции.

Д.Б.: Когда команда ставит самые высокие задачи, проблем с ротацией быть не должно. Травмы и дисквалификации никто не отменял.

— Срджан Бабич после 90 минут в первом матче Лиги Наций с Австрией сел на лавку во второй. Сербы выиграли, но двоякие ощущения у парня?

А.Г.: Негативно на нем это не должно сказаться. Уже с опытом, профессиональный человек. Зная этот менталитет, понимаю, что все поддерживают друга, особенно в Сербии. Никто себя лично на первый план не ставит. Амбиции есть, понятно, у каждого. Но в сборной командный результат всегда будет во главе угла. Тем более Австрию оставили за бортом.

— Наиль Умяров, очевидно, был расстроен, что не был вызван в сборную. Будет доказывать с удвоенной энергией?

А.Г.: А что делать остается? Ясно, Карпин планировал состав до матча с «Зенитом», где он себя действительно здорово проявил. Пример Дзюбы, пусть и не совсем из этой серии доказывает, что Валерий дает шанс всем, кто того заслужил.

Д.Б.: Что расстраиваться. Ничего такого страшного он не пропустил. Нужно выходить за клуб, и доказывать в каждом матче, а не в одной-двух играх.

Манфред Угальде globallookpress.com

— Манфред Угальде забил три мяча за Коста-Рику, когда та громила Белиз. Помогают такие игры с избиением младенца вновь обрести голевое чутье.

А.Г.: Думаю, да. Почувствовать уверенность, опять же эмоции дополнительные. Должно позитивно сказаться на «Спартаке», несмотря на уровень того соперника и сложности перелета.

— Наконец, Тео Бонгонда стал автором единственного победного гола ДР Конго в отборе на мир, но получил повреждение. За 10 дней можно успеть восстановиться после мышечной травмы?

А.Г.: Мышечная травма мышечной травме рознь. Но обычно лечится за такое время. Если не успеет подготовиться, конечно, для «Спартака» это будет потеря.

— Если не он, то очевидно шанс для Пабло Солари?

А.Г.: Наверняка. И отзывы были хорошие, и где-то уже здесь себя проявил. Возможно, пришло его время. Нужно выходить на первый план, показывать себя.

Д.Б.: По поводу разъезжавшихся в сборные футболистов скажу в целом: тренерский штаб обязан верно оценить их состояние после возвращения. Возможно, принимать решение о составе за считанные часы до игры, ну или после предыгровой тренировки.

— Эсекьеля Барко, тем временем, не зовут в сборную Аргентины. Разве не заслужил еще?

А.Г.: Сильная сборная, сильные игроки. Наверное, пока его трудно сравнивать с теми, кто играет в лучших европейских клубах. Но следят они за всеми. При этом российский чемпионат в условиях полной изоляции никак там не котируется, понятно.

Д.Б.: Ну, вы же понимаете всю разницу и положение вещей. Пока там нет ему места, очевидно. Без еврокубков вообще трудно быть на карандаше у тренеров таких сборных.

— «Ахмат» потихоньку выправляет ситуацию. Дома станет серьезной преградой для спартаковцев?

А.Г.: Да. Всегда горазд на сюрпризы, как в отрицательном, так и в положительном смысле. Эмоции будут бить через край с учетом турнирной ситуации, своего стадиона и соперника. Да и по подбору игроков команда неплохая. Сложности доставит.

Д.Б.: «Ахмат» не подарок. Думаю, создаст проблемы для красно-белых. Но учитывая, что «Спартак» с игровой точки зрения был на ходу, поставлю на его победу. Цель чемпионства перед глазами. Близка, как никогда. Увезет тяжелую победу — 0:1.

— Три футболиста грозненского клуба были приглашены в сборную России. Наверняка, добавит настроения и уверенности?

А.Г.: Да, тем более ребята молодые. Для них это серьезный бонус.

Д.Б.: Приятно, что в Грозном вырастили таких ребят. И видно, что со всей ответственностью и душой отнеслись к вызову в сборную.

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— «Спартак» не может обыграть «Амхмат» в пяти матчах подряд...

А.Г.: Колючая команда. На лидеров настраиваются куда серьезнее, чем на соседей по таблице. Но комплексов у «Спартака» в этой связи быть не может. Все же поставлю на трудную победу москвичей.

Д.Б.: Это вообще не причем. Все серии рано или поздно заканчиваются. Закончится и эта.

«Зенит» — «Рубин»

Санкт-Петербург. 30 марта. 20:30 мск

— Зенитовцы быстро выбросили из головы матч со «Спартаком»?

А.Г.: Осадочек остался, где-то внутри будет сидеть. Но там все же собраны профессионалы с большой буквы. Дикая обеспокоенность за конечный результат в чемпионате присутствует. Это куда существеннее, чем всякие эмоции от прошедшей две недели назад игры.

Д.Б.: Пока трудно сказать. Видно, не все у них получается. Очевидно, есть проблемы внутри в коллективе. Уж не знаю психологического плана, или какие еще. Но видно, что микроклимат в команде не такой, как прежде. При этом опыт большой чемпионский. Нужно оставить не нужные споры, и спокойно подготовиться к конкретной игре.

— Страхиня Эракович, в отличие от Бабича, провел за сербов два полных матча. То есть, играет через три на четвертый, через два на третий вообще пауз. Но парень крепкий, должно силенок хватить?

А.Г.: Парень-то может и крепкий, но не двужильный. Будут смотреть, в каком состоянии вернулся. Так, со стороны, дал бы ему паузу. Тем более, есть Мимович, Дркушич, Алип... Семак разберется.

Д.Б.: Тренер есть у команды, это ясно. Да и рукодство не берет кого-попало. Значит, отряд не должен заметить потери бойца. Учитывая паузу на сборные, все могли поработать должным образом, смоделировать ситуацию.

— Андрей Мостовой, отдавший голевой пас со «Спартаком», вернется в старт?

А.Г.: Да он очень даже на ходу, ни в чем не уступает другим полузащитникам. Просто конкуренция серьезная. Приходится ждать своего шанса. Думаю, Андрей выйдет. С «Рубином» нужен такой игрок, который действует остро, не стесняется бить издалека. Нужно ставить максимально много скоростных футболистов. Иначе с эшелонированной обороной «Рубина» могут возникнуть сложности.

Д.Б.: Сейчас от тренера зависит, как он всех за считанные дни подведет игроков к общему знаменателю. Но это в футболе дело житейское. Не впервой.

— Нино, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Саша Зделар и Лусиано Гонду «висят» на карточках перед следующим, выездным матчем с «Локомотивом». Будут держать в голове, или иностранцам это не свойственно?

А.Г.: Тренеры наверняка напомнят им перед матчем о карточках. Но игроки в большей степени подвержены эмоциям, не уступить в единоборствах. Если надо будет фолить, сделают это.

Д.Б.: Сейчас им надо меньше говорить с судьями и больше делать, чтобы не раздражать лишний раз арбитров.

— «Рубин» бьется что есть сил в каждом матче, хотя турнирной мотивации никакой. В Питере наверняка тоже увидим от команды Рашида Рахимова запредельную самоотдачу?

А.Г.: Она и славится тем, что нередко преподносит сюрпризы. Вроде бы обороняющуюся команда, но сейчас и забивает. Одна победа над «Спартаком» (2:1) чего стоит!

Д.Б.: Да, но хватит ли ее. Все-таки разница в мотивации рано или поздно на «Рубине» тоже скажется.

— Автор дубля в той встрече Мирлинд Даку возвращается после дисквалификации, за сборную Албании тоже не ездил после известной истории. Полный сил вернется, наверняка?

А.Г.: Еще и с дополнительным настроем, полагаю. Забил «Спартаку» два, удалили. Потом со сборной вся эта катавасия. Всегда хочет себя проявить. Такой парень нагловатый, в хорошем смысле слова. Желание и мотивация будут запредельными.

Д.Б.: Там не только он возвращается, но и еще два игрока основы.

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— И все же зенитовцы верх возьмут?

А.Г.: Отступать некуда, поэтому должны обыграть. Хотя «Рубин» — крепкий орешек, прекрасно умеющий использовать свои шансы на контратаках.

Д.Б.: В прошлом году 0:2 дома уступили «Рубину», как помните. В похожей ситуации. Еще раз говорю, на прошедшие результаты особенно не смотрю, но этот был показательным. И все же теперь наоборот — 2:0 в пользу «Зенита».