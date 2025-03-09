«Рубин» переиграл «Спартак»: дубль Даку, шедевр Барко с пенальти и двойное удаление

Московский «Спартак» прервал свою победную серию в РПЛ, уступив в Казани «Рубину» со счетом 1:2.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Спартак 2:1 Голы: 1:0 Мирлинд Даку (7'), 2:0 Мирлинд Даку (28'), 2:1 Эсекьель Барко (пенальти) (42') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Руслан Безруков (Марат Апшацев, 81'), Дардан Шабанхаджай (Марвин Чуни, 81'), Угочукву Иву, Велдин Ходжа (Александр Зотов, 26'), Богдан Йочич (Алексей Грицаенко, 76'), Мирлинд Даку Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Олег Рябчук (Solari P., 46'), Маркос Маркиньос (Хесус Медина, 84'), Даниил Денисов (Руслан Литвинов, 78'), Данил Пруцев (Кристофер Мартинс Перейра, 46'), Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда (Garcia L., 46'), Манфред Угальде Предупреждения: Дмитрий Кабутов (5'), Мирлинд Даку (28'), Угочукву Иву (59')

Хозяева поля начали мощно и быстро сделали себе комфортное преимущество: Мирлинд Даку оформил дубль уже к 28-й минуте. Москвичи ожили только перед самым перерывом — Барко реализовал пенальти элегантным ударом «паненкой».

Во втором тайме «Спартак» обрушил на ворота «Рубина» шквал атак, но не смог забить. Зато матч запомнился двойным удалением — Даку и Дуарте покинули поле после стычки.

Даку дважды наказал «Спартак» в первом тайме

«Рубин» начал встречу с ярким настроем и сразу показал, что намерен навязать свою игру. Уже на первой минуте Йочич убежал один на один с Александром Максименко, но голкипер «Спартака» успел вовремя сократить угол обстрела и спас свою команду. Однако казанцы продолжали давить и вскоре добились своего.

На 7-й минуте «Рубин» открыл счет. Защитник «Спартака» Даниил Денисов сыграл неудачно возле своей штрафной, потеряв мяч. Мирлинд Даку мгновенно воспользовался моментом — хладнокровно пробил в угол мимо Максименко.

Мирлинд Даку «Рубин»

Красно-белые выглядели растерянными, но даже после пропущенного мяча не смогли наладить игру. «Рубин» уверенно контролировал мяч, заставляя гостей обороняться. На 28-й минуте давление казанцев вновь принесло результат. Руслан Безруков сделал подачу с фланга, а Даку, несмотря на сопротивление защитников, пробил головой точно в угол ворот — 2:0.

Барко элегантно вернул интригу

После второго пропущенного мяча «Спартак» наконец проснулся. Красно-белые начали чаще ходить в атаку, но до голевых моментов дело не доходило — оборона «Рубина» действовала четко.

Все изменилось под занавес тайма. Данил Пруцев ворвался в штрафную и попытался обработать мяч, но его прихватил за руку Илья Рожков. Арбитр без колебаний указал на «точку».

К «точке» подошел Эсекиель Барко и исполнил пенальти просто шикарно. Вместо силового удара он элегантно уложил мяч паненкой, а вратарь «Рубина» Евгений Ставер уже улетел в угол — 2:1. Этот гол вдохнул в «Спартак» надежду на спасение.

Двойное удаление и неудачный штурм «Спартака»

На второй тайм Деян Станкович отправил команду с тройной заменой: на поле вышли Солари, Мартинс и Гарсия вместо Рябчука, Пруцева и Бонгонда. Красно-белые заиграли совершенно по-другому — агрессивнее, быстрее и острее.

С первых минут после перерыва «Спартак» взвинтил темп, устроив настоящий штурм ворот «Рубина». Угальде, Барко, Маркиньос и Гарсия раз за разом нагнетали напряжение в штрафной хозяев. Однако казанцы грамотно оборонялись, выбивая все, что летело в их сторону.

На 73-й минуте эмоции взяли верх, и матч превратился в небольшую драку. Мирлинд Даку после остановки игры не спешил отдавать мяч соперникам. Алексис Дуарте не выдержал, толкнул форварда «Рубина», началась перепалка. Арбитр решил не церемониться — оба получили по второй желтой карточке и были удалены с поля.

Хотя виноваты и были оба, действия Алексиса выглядели куда более агрессивными. Албанец, наоборот, начал терять самообладание уже после решения арбитра. Свои же партнёры по команде буквально закрывали рот Мирлинду, чтобы тот не наговорил лишнего!

После этого «Спартак» продолжил атаковать, но «Рубин» закрылся у своих ворот и не дал сопернику создать по-настоящему голевых моментов. Москвичи давили, шли вперед большими силами, но все тщетно.

Финальный свисток зафиксировал победу «Рубина» — 2:1. Казанцы набрали 29 очков и вышли на восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» остался на третьей строчке с 40 баллами, но теперь отстает от лидеров на три очка.

Календарь и таблица РПЛ

В следующее воскресенье — матч с «Зенитом», который теперь красно-белым обязательно надо обыгрывать.