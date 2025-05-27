Роман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди

Бывший голкипер «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский, теперь тренирующий вратарей сборной Армении, в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину подвёл итоги финального тура РПЛ, назвал лучшего игрока сезона, а также рассказал, стоит ли оставлять ли Михаила Галактионова главным тренером «Локомотива».

«Сперцяна держало чувство долга перед Галицким»

— «Краснодар» стал чемпионом, обыграв «Динамо» (3:0). Заслуженно?

— Если взять более глобально и не акцентировать внимание на последнем туре, то, наверное, да. В этом сезоне «Зенит» допустил больше промашек, потерял много ненужных очков, чем «Краснодар» и воспользовался. На своём поле уступили махачкалинскому «Динамо» и «Акрону». Это не самые сильные соперники, не в обиду будет сказано этим клубам. Наверное, такие матчи стали решающими в конце прошлого года. Это недопустимо для команды-чемпиона.

— «Краснодар» повзрослел ментально? Чем впечатлил вас в этом сезоне?

— После тех неудач команда закалилась. Им не хватало какого-то шага, чтобы стать чемпионами. Все их прошлые локальные неудачи послужили хорошую службу для победы в РПЛ. «Краснодар» немного прибавил в командной игре, чуть стал более сбалансированным в плане обороны и атаки. В решающих матчах круто проявил себя Кордоба, который забивал победные мячи в сложных матчах, где были добыты три очка на зубах, на жилах. В таких ситуациях он часто помогал своей команде. Плюс Эдуард Сперцян, который исполняет свои стандартные положения. Но вся команда хорошо себя показала: от вратаря до других футболистов.

— Агкацев приличный уровень показывает.

— Да. Отличный провёл сезон, немного не получилось выручить в игре с «Зенитом». А в остальных матчах…. И в Махачкале пенальти спас, ценой травмы. В начале чемпионата очень здорово себя проявил, стабильно и ровно провёл сезон. У него отменная реакция, хорошая игра ногами, что сейчас немало важно современном футболе. Очень динамичный вратарь. Он своевременно выполняет свои действия: что в игре на выходах, что на линии ворот. Он практически во всех компонентах здорово себя проявил и заслуженно стал чемпионом.

— «Краснодару» нужны серьёзные изменения для борьбы за чемпионство в следующих сезонах?

— Ну да. Но мы не знаем, какой будет расклад. Любая футбольная команда — живой организм, который всё время требует обновлений, ротаций, новой струи. Будут наверняка какие-то изменения, сложно всё время играть в одном составе, может быть кто-то покинет клуб. Часто пишут, что Сперцян может уйти в какой-то европейский клуб. Или тот же Кордоба, о нём тоже много говорят. Желательно сохранять сильных футболистов и ещё усиливаться другими. Но изменения в любом случае будут.

— Сперцян созрел для перехода в серьёзный европейский клуб?

— Конечно. Года два-три назад ещё можно было об этом говорить. Но, наверное, чувство долга перед президентом, владельцем клуба Галицким сыграло свою роль. Сперцян, наверное, на хорошей ноте хотел это сделать. Например, стать чемпионом с командой, что и произошло. Не знаю, но может быть была договорённость межу ними. Но то, что Сперцян созрел для такого перехода, это точно.

— Почему футболисты «Динамо» ничего толком не создали в игре с «Краснодаром»?

— Это фактор домашних трибун, который сыграл определённую роль. Атмосфера чуть помогла игрокам «Краснодара», и «Динамо» в этом плане немного сникло. Получать мяч на первой минуте второго тайма — это всегда такой психологический удар. Красиво разыграли.

Никита Кривцов globallookpress.com

— Второй гол «Краснодара» забил их собственный воспитанник. Это показатель того, что в клубе занимаются россиянами.

— Соглашусь с вами. Одна из самых достойных Академий. Много футболистов из их Академии не только в «Краснодаре» играют, но и в других клубах. Как Кривцов провёл весну — на это очень приятно смотреть. Он в плане стабильности и эффективности лучший игрок в России. Он очень сильно прибавил в объеме. До этого было видно, что у него очень светлая голова в плане созидательных действий. Но сейчас он очень прибавил в плане игры в обороне. Не очень много отбирает, но оказывается в нужных зонах, на перехватах.

— А с кем-то из нынешних игроков «Краснодара» знакомы лично?

— Cо Смоловым и Сперцяном. Когда Смолов играл за «Динамо», выделялся своими взрывными качествами. Резкий парень, с хорошим ударом, но всегда хочется чего-то большего. У него и так была отличная карьера, он попытал свои силы в одной из сильнейших лиг. Два гола забил. Но видно, что сейчас он играет скорее не за счёт тех юношеских качеств, а опыта, правильного выбора позиции. Сейчас ему сложнее убежать. Но всё равно его качества помогли «Краснодару» стать чемпионами в этом сезоне. Это вдобавок очень важный игрок раздевалки.

Сперцян тоже меняется в зависимости от времени. Как мне кажется, раньше он больше отбирал мячей, чем сейчас. Может, я ошибаюсь. Сейчас он — капитан, отлично себя проявляет. Но протащить мяч от своей штрафной до чужой, забить гол — у него сейчас чуть меньше таких эпизодов бывает. Возможно, это связано с тем, что «Краснодар» в большинстве своих матчей доминирует и играет первым номером. При этом он лучше стал исполнять стандарты.

Он на любой тренировке показывает свой крутой удар, и вратаря заставляет работать. Его часто прошу в сборной, чтобы он бил голкиперам, чтобы они почувствовали его удар с метров 20-25. И поняли, какой удар соперник может нанести.

— В этой гонке за чемпионство болели за «Краснодар» или «Зенит»?

— Наверное, в большей степени болел за «Зенит», ибо прошлое связано с этим клубом. Меня пригласили на празднование юбилея. С другой стороны, в «Краснодаре» есть представитель, с которым я работаю.

Эдуард Сперцян в матче с «Зенитом» globallookpress.com

— Какая-то есть у вас показательная история о Сперцяне?

— У него была травма — он сломал мизинец. И настолько хотел помогать «Краснодару» и сборной, что купил бутсы на размер больше. Был такой период, что он мучился несколько месяцев, но всё равно помогал команде. Это показывает его мужские качества и лидера.

«"Зениту" нужно усилить центр обороны»

— По матчу «Зенита» с «Ахматом» (3:0). Тотальное доминировании?

— Первые два мяча, конечно, были забиты с пенальти. Поэтому о тотальном доминировании не может быть тут и речи. После второго мяча питерцы чуть более раскрепостилась, тогда возникла тотальная уверенность в победе, а не доминирование. Шансов в этом матче у грозненцев особо не было. Видно было, что «Зенит» очень сильно мотивировали забитые трибуны. А «Ахмату» не повезло попасть на питерцев в последнем туре.

— Нужна ли «Зениту» капитальная перестройка сейчас?

— Думаю, питерцев ждут значительные изменения, будет обновляться команда. Чувствуется, что нужна свежая кровь. Нужны новые эмоции и люди.

— Стоит ли «Зениту» сделать максимум, чтобы сохранить Вендела?

— Он сейчас играет важную роль в «Зените», поэтому неоспоримо хорошо было бы его сохранить. Но в данный момент у питерцев очень сильно выделяется Луис Энрике, сейчас эта самый важный футболист в команде. Именно с точки зрения конструктива это лучший игрок в «Зените». Он играет не только эффектно, но и очень эффективно. Забивает важные голы, создаёт момент.

— Какие позиции нужно усилить, чтобы играть лучше?

— Основное — центр обороны. Здесь питерцам в первую очередь надо добавить конкуренции. Барриос уже давно много работы проделывает на футбольном поле, тоже ему помощь нужна: либо игрок ротации, либо достойный конкурент. Пока у него конкурентов нет.

— Питерцы заняли второе место впервые за семь сезонов. Если руководство «Зенита» поменяет тренерский штаб сейчас, это будет не совсем правильное решение?

— Тяжело об этом судить. Может быть в этом сезоне у «Зенита» было не так много ярких матчей, но былые заслуги, которые были, связаны с тренерским штабом, в том числе. Поэтому, наверное, не стоит…. Наверное, лучше освежить команду новыми футболистами.

— «Спартак» обыграл «Пари НН» (5:0). Что случилось с красно-белыми в весенней части?

— Большинство болельщиков недовольны, они всегда рассчитывают на большее. Красно-белые очень много оступались в ключевых матчах, теряли необязательные очки в таких играх, что непозволительно для чемпиона. Много было эпизодов. Например, с «Динамо» (Махачкала) и ещё ряд других матчей, когда, казалось бы, что красно-белые перенесут чемпионскую борьбу. И именно в этот момент происходила осечка. Да, были яркие матчи, но нельзя терять такие очки. Мне кажется, в большей степени это психологическая проблема. После каких-то ярких матчей следовали потери очков, серенькие игры. Мы видели, что красно-белые могут играть и в матчах против «Зенита».

— Многомиллионные трансферы зимой не повлияли сильно на Угальде, например?

— Возможно, это каким-то образом это сказалось на его состоянии. Наверное, это была какая-то ошибка. Купили одного конкурента и, тем самым, потеряли другого футболиста. Сложно судить. Но, с другой стороны, спортсмен должен был быть крепок, чтобы на него не влияли такие моменты, как конкуренция. Насколько я знаю, у него в последнее время были какие-то микротравмы. Может быть, его такое выступление как-то с этим связано.

Манфред Угальде globallookpress.com

— Стоит ли Станковича оставлять главным тренером «Спартака» с учётом того, что он выдаёт такие жесты, которые не красят?

— Он очень много времени в Италии провёл. Там очень темпераментные тренеры и футболиста. Может быть, это свой отпечаток оставило. Хотя Николич — тоже балканский тренер, и более сдержанно себя ведёт. При этом это второстепенный момент. А футбол — это шоу, а не только игра. Думаю, что Станкович хорошо работает, нужно просто ещё немного времени. Он проделал огромную работу, и ему нужно дать работать дальше.

— ЦСКА занял третье место. Как оцените сезон для армейцев?

— Это очень явная тренерская рука. Возможно, армейцы проводят не так много ярких матчей. Но в оборонительном плане лучшая команда в РПЛ. Думаю, в плане результатов ЦСКА может прибавить, если несколько футболистов более хорошего качества появятся, то вполне смогут претендовать в будущем на чемпионство. Всегда приятно играть с такой надёжной обороной любой команде.

— А какие нужно усилить позиции?

— В первую очередь нужен нападающий, футболист в атакующую линию. Мы видим, как здорово себя проявляют молодые футболисты: Обляков, Кисляк. Чувствуется, что у них отличное понимание, игра ромбом даёт свои плоды. Они друг друга взаимострахуют. Но может быть не помешало бы иметь хорошего качества вингеров в запасе.

— «Локомотив» обыграл «Акрон» (4:1). Выжали максимум «железнодорожники»?

— Они первую часть чемпионата ярко проводили. Делает большую честь, что более 90 процентов за команду выступают русские футболисты. Поэтому было приятно смотреть за «Локомотивом», особенно в первой части чемпионата. Но, наверное, немного не хватило скамейки, чтобы претендовать на более высокие места. В большинстве матчей один Батраков тащит команду, а важно, чтобы ему периодически кто-то больше помогал. «Локо» провёл хороший сезон.

— Галактионов оптимальный тренер для «Локо»?

— Наверное, многие футболисты знают его очень давно, потому что он давно юношеские, молодёжные сборные тренировал, он знаком с игроками и их возможностями. Учитывая состав команды, думаю, это оптимальный вариант для «Локо». Сложнее придётся тому, кто придёт новым. Ему нужно будет знакомиться. Если «Локо» хочет капитальную перестройку клуба, это один вопрос. Но если сохраняются футболисты, то это оптимальный вариант.

— А какие позиции «Локо» нужно усилить, чтобы бороться за чемпионство?

— Не помешало бы по одному хорошему футболисту в каждую линию. Но сейчас большой дефицит. Нападающий — такая востребованная позиция. Ньямси вообще не впечатляет, всегда нужно всё рассматривать на качество.

— Есть Погостнов и Морозов в центре обороны.

— Нужно отдавать больше предпочтений российским футболистам.

— Нападающий «Локо» Дмитрий Воробьёв забил 12 мячей в сезоне, но в игре с «Акроном» не попал с двух метров. Но «Локо» скорее нужен форвард другого уровня.

— Тяжело найти футболиста, как Кордоба, который бы пригодился любому российскому клубу и многим европейским командам. Надо сделать всё «Краснодару», чтобы его сохранить.

Дмитрий Воробьёв globallookpress.com

— Воробьёв форвард пока не очень высокого уровня, но может развиваться?

— Сложно говорить. Но для меня основной показатель, когда забивают победные мячи. Когда второй-третий-четвёртый забиваются, чуть меньше концентрации в обороне. Это как Кордоба подтвердил в победном матче.

«Потери очков весной стали для "Динамо" роковыми»

— По «Динамо». К кому большие симпатии к «Зениту» или бело-голубым?

— Последние мои годы прошли в «Динамо». Я симпатизирую всем командам, в том числе «Химкам». Но маленький мой кусочек карьеры прошёл в «Химках». Но за всеми тремя клубами — «Динамо», «Зенитом» и подмосковным клубом я наблюдаю и радуюсь их успехам.

— Что случилось с «Динамо» после рестарта сезона?

— Бело-голубые очень неважно начали весенний отрезок, это было сразу видно невооружённым взглядом. Москвичи вкатывались в чемпионат, очень невзрачно начали возобновление сезона. Эти вот потери очков после рестарта сыграли вот такую роковую роль.

— А какие ключевые проблемы «Динамо»?

— Весной чувствовалось, что не смогли после тёплых краев адаптироваться к нашему клиенту. Всё происходило в не очень комфортных для футбола условиях. В «Динамо» много легионеров. И, конечно, тот перекос в сторону динамовской атаки. Проблемы в обороне тоже были видны. Можем взять того же Скопинцева, который тяготеет всё время к атаке, но от этого немного страдает оборона.

— Увольнение Лички справедливо?

— Наверное. Решающим матчем стало поражение в кубковом матче. Потом команда собралась, сыграла несколько неплохих матчей. Роковым стал вылет из Кубка.

— Видели ли развитие в «Динамо» при Личке?

— Были очень хорошие матчи. Сыграло очень важную роль потеря Тюкавина. То же самое могу сказать о Майсторовиче. За то мы увидели новую звездочку в лице Гладышева, надеемся, что станет большой звездой.

— А в чём видите сильные качества Гладышева?

— Он очень хорошо чувствует момент, своевременно открывается. Левая нога убийственная. И Гладышев хорош тем, что может не только сам забить, но и делает передачи. Такие игроки всегда в почёте.

Ярослав Гладышев globallookpress.com

— Про Личку мне многие говорили, что его как тренера характеризует тог, что он не смог построить нормальную оборону за два года.

— Ну да. Если брать за образец работу Николича, то нужно строить в первую очередь именно оборону, а уже потом остальное достраивать.

«Кордоба провел стабильный и сильный сезон»

— Кто лучший игрок сезона?

— Хотел бы назвать Сперцяна, но назову Кордобу. Он часто в сложнейшие моменты на себя брал бремя лидерство и забивал победные мячи, тащит за собой команду. Помимо голов и всего прочего много работает на команду в плане прессинга, нестандартных положения в обороне. Кордоба сталкивается с нагрузками после больших перелётов в Южную Америку. Но мы не заметили больших провалов в его игре. Играет очень ровно и стабильно. Лучший игрок чемпионата.

— Кто лучший молодой игрок сезона?

— Не буду называть одного. Назову тройку. Это Батраков, Гладышев и Кисляк.

— Кто в переходные матчи попал — справедливо?

— Мне, если честно, симпатизировала игра «Оренбурга». В плане командной игры, их рисунка всё было симпатично. Они были достойны, чтобы попасть хотя бы в стыки. По-футбольному самыми слабыми командами были «Факел» и «Пари НН». Далеко не факт, что Нижний Новгород останется в РПЛ. Пожелаем им удачи. Очень сложные матчи предстоят в стыках, но в этом году не впечатлила их игра.

Алексей Батраков globallookpress.com

— Двукратный чемпион России Алексей Попов сказал, что такие «Химки» не нужны РПЛ.

— Со стороны видится, что очень неплохой состав. Есть инфраструктура, Есть очень уютный стадион. Мне хочется, чтобы «Химки» остались в РПЛ.

— Кто лучший вратарь сезона в РПЛ?

— Коли «Краснодар» стал чемпионом, назову Агкацева. У него были такие матчи, где за счёт него команда побеждала. Ключевой момент в борьбе за чемпионство, где он выручил команду в добавленное время.