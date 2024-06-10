Звезды континента. 10 лучших команд-участниц чемпионатов Европы всех времен

Есть много вещей, которые следует учитывать, оценивая, кто из величайших футбольных команд всех времен удостоил нас своим присутствием на чемпионатах Европы.

Стиль, успех, привлекательность, отличные игроки и незабываемые голы и моменты, и это только для начала. Сборная Англия в 2016 году, например, не показала ничего из вышеперечисленного, так что — внимание, спойлер! — они в список не попали.

Но многие по-настоящему великие команды это сделали, так что расслабьтесь и наслаждайтесь 10 величайшими командами Европы по версии The Athletic.

10. Югославия, 1992 г.

Мы начинаем довольно неожиданно, с великолепной командой — возможно, величайшей на Балканах и, безусловно, одной из лучших команд, никогда не выигрывавших Евро — даже несмотря на то, что она ни разу не ударила по мячу на турнире 1992 года.

Югославия, бывшая одним из фаворитов перед турниром, была исключена за 10 дней до начала соревнований между восемью командами в Швеции из-за военного конфликта, в результате которого страна и ее футбольная команда распались.

Дания заняла их место в последнюю минуту и, конечно, выиграла Евро-92. Югославия обыграла их в Копенгагене в квалификации, а датчане выиграли в Белграде, но именно Югославия возглавила группу и получила путевку в Швецию, думая, что сможет выиграть турнир. Они забили 24 гола в восьми квалификационных играх — на четыре больше, чем любая из других 32 команд, пытающихся пройти квалификацию, и на 17 больше, чем также выигравшая свою группу из четырех команд сборная Англии, которая забила всего семь.

Югославия — Дания

Почему в этот список достойна попасть команда, не участвовавшаю в евротурнире?

Есть веские основания предполагать, что они далеко прошли в турнире и, возможно, выиграли бы его. Часть команды выиграла чемпионат мира среди юношей до 20 лет в 1987 году и заняла второе место на чемпионате Европы среди юношей до 21 года в 1990 году. Кроме того, в 1990 году взрослая команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, проиграв лишь по пенальти сборной Аргентины Диего Марадоны, а белградская «Црвена Звезда», снова включавшая в себя ряд игроков сборной Югославии, выиграла Кубок европейских чемпионов 1991 года.

А еще нужно вспомнить игроков, принимавших участие в отборочной кампании.

Обладатель «Золотой бутсы Европы» 1991 года Дарко Панчев набрал 10 очков в квалификации и собирался присоединиться к миланскому «Интеру». Фактически, большая часть югославской команды отправилась в Европу в 1992 году, спасаясь от войны, но просто посмотрите на этот список талантов и команды, в которых они оказались либо тем летом, либо в ближайшие годы: Предраг Миятович («Реал Мадрид»), Роберт Просинечки («Реал Мадрид»), Роберт Ярни («Ювентус»), Звонимир Бобан («Милан»), Давор Шукер («Реал Мадрид»), Владимир Югович («Ювентус»), Предраг Спасич («Реал Мадрид»), Деян Савичевич («Милан»), Синиша Михайлович ( «Лацио») и Драган Стойкович («Марсель»).

«Црвена Звезда» globallookpress.com

Неудивительно, что их прозвали «бразильцами Европы».

Некоторые из вышеперечисленных игроков дошли до четвертьфинала Евро с Хорватией в 1996 году и до полуфинала чемпионата мира в 1998 году. Но с футбольной точки зрения эта сборная Югославии остается воплощением потерянного поколения.

Лучший состав: Ивкович; Вулич, Спасич, Михайлович, Ярни; Просинечки, Бобан, Сушич, Савичевич; Стойкович, Панчев.

9. Португалия, 2000 г.

Единственный успех Португалии на Евро на сегодняшний день был в 2016 году, но на протяжении 2000-х годов они украшали соревнование командами, которые были гораздо более зрелищными и гораздо более совершенными (их лучшие результаты, возможно, еще впереди в этом году).

Их команду с Евро-2000 болельщики вспоминают с любовью, но не глядя на нее через розовые очки: это была отличная команда, которая в турнире очень высокого класса легко могла бы пройти до самого конца.

Многие игроки находились на пике своей карьеры или были близки к этому: Луиш Фигу выиграл «Золотой мяч» в том году, Рую Коште было всего 28 и он был велик, Нуну Гомеш переживал самый яркий период в своей карьере, забив четыре гола на турнире (он не забивал в своих предыдущих 12 матчах), а Жоау Пинту, Коштинья и Сержиу Консейсау составляли одаренную и талантливую полузащиту.

На групповом этапе они ошеломили Англию, отыгравшись со счета 0:2 и победив со счетом 3:2, затем обыграли Румынию и вышли из группы, дав отдых большей части состава в матче против немецкой команды, которая должна была победить, чтобы не вылететь. Резервная команда Португалии разгромила их со счетом 3:0.

Португалия — Англия

В четвертьфинале они вынесли Турцию со счетом 2:0 благодаря двум голам Гомеша, а в полуфинале в Брюсселе Португалия встретилась с Францией, победительницей чемпионата мира. Гомеш вывел их вперед, но Тьерри Анри сравнял счет, и дело перешло в дополнительное время... а затем, на 117-й минуте, игра рукой Абела Шавьера дала Зинедину Зидану шанс забить золотой гол с пенальти, что он и сделал.

Они не выиграли Евро-2000, но, учитывая чрезвычайно высокий уровень качества игроков в том году, можно предположить, что эта португальская команда выиграла бы еще несколько Евро.

Лучший состав: Витор Бая; Шавьер, Коуту, Жорже Кошта, Димаш; Консейсау, Руй Кошта, Коштинья, Пинту, Фигу; Гомеш.

8. Чехия, 2004 г.

Воплощение турнирной темной лошадки, чешская команда Карела Брюкнера в 2004 году была одной из лучших атакующих команд своего времени и, вероятно, «второй командой» за которую болело большинства людей на Евро-2004.

Они попали в сложную группу с Германией и Нидерландами (в те дни, когда квалифицировались только двое лучших), но, имея, пожалуй, лучшую полузащиту на турнире, они выиграли все три матча.

Томаш Галасек был стержнем защиты, стоящим за подвижным, ловким и раскованным Томашем Росицким времен дортмундской «Боруссии», а находчивый и изящный Карел Поборский играл справа и обладатель Золотого мяча 2003 года Павел Недвед, смещавшийся в центр слева.. Недвед, которого прозвали «Чешская Ярость» и которому тогда был 31 год, был на высоте, он был хитрым и изобретательным и, возможно, лучшим атакующим полузащитником в мире.

В атаке был обладатель «Золотой бутсы» турнира Милан Барош, который был гораздо более продуктивным в сборной, чем в клубе (в то время «Ливерпуле»), а нападающий Ян Коллер ростом 203 см, также выступавший в Дортмунде, добавил мускулов к красоте чешской команды. У них также был Петр Чех, еще до травмы и до шлема, вероятно, лучший вратарь в мире.

По умолчанию у них была ромбовидная полузащита, но Брюкнер был тактически гибким тренером, переходя на 4-3-3, плоскую 4-4-2 и даже 3-4-2-1 на групповых этапах.

Чехия — Нидерланды

Самым ярким моментом стал ошеломляющий камбэк со счета 0:2 и победа над голландцами, благодаря поздним голам Бароша и его партнера по «Ливерпулю» Владимира Шмицера. Барош забил победный гол в еще одной волевой победе над Германией, а затем Дания была разгромлена со счетом 3:0 в четвертьфинале, который должен был стать напряженным.

В полуфинале они, как и Португалия, Испания и Франция до них, должны были обыграть Грецию, но не смогли проломить плотную гранитную оборону; Задача усложнилась, когда на 40-й минуте они потеряли Недведа из-за травмы. В конце концов, они забили серебряный гол (погуглите, дети) со стандарта.

Лучший состав: Чех; Грыгера, Уйфалуши, Больф, Янкуловский; Поборский, Галасек, Росицкий, Недвед; Барош, Коллер.

7. Нидерланды, 2000 г.

Не все великие команды выигрывают турниры, и не все победители турниров являются великими командами: например, Греция-2004, Дания-1992 или, несмотря на все свои сильные стороны, Италия в 2021 году.

Евро-2000 задал планку качества и зрелищности, это был потрясающий турнир такого высокого уровня, что это уже вторая команда того лета в этом списке, и мы даже еще не добрались до победителя.

Команда Франка Райкаарда забила 13 голов в четырех матчах на пути к полуфиналу, выиграв все три встречи группового этапа (1:0 против Чехии, занявшей второе место в 1996 году, 3:0 против Дании, а затем 3:2 против будущей победительницы сборной Франции). Нанеся мощный удар Югославии в четвертьфинале, Патрик Клюйверт сделал хет-трик при разгроме 6–1.

Эдвин ван дер Сар в воротах, находящиеся на пике Яп Стам и Франк де Бур в защите, Эдгар Давидс, Кларенс Зеедорф и Филип Коку в полузащите, стремительный темп через Марка Овермарса и Деннис Бергкамп, находящийся в своей «коварной» фазе — Нидерланды действительно должны были выигрывать Евро 2000.

Франция — Нидерланды

Почему они этого не сделали? В полуфинале они проиграли Италии. Против неуступчивой итальянской команды, состоящей из пяти защитников и двух опорных полузащитников (их атакующие амбиции еще больше снизились из-за красной карточки Джанлуки Дзамбротты на 34-й минуте), Нидерланды умудрились смазать не один, а два пенальти в основное время и еще три в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

Лучший состав: Ван дер Сар; Райцигер, Стам, Франк де Бур, Ван Бронкхорст; Овермарс, Коку, Давидс, Зенден; Бергкамп, Клюйверт.

6. ФРГ, 1972 г.

Это был первый евро для Западной Германии, и с тех пор ни они, ни сборная Германии никогда не достигали этого пика.

Звездой команды был «Дер Бомбер», неугомонный нападающий мюнхенской «Баварии» Герд Мюллер, который забил шесть голов в шести матчах группового этапа, а затем еще один в четвертьфиналах, а затем четыре в двух матчах в полуфинально/финального турнире в Бельгии, что дало ему в общей сложности 11 голов в девяти матчах.

Команда ФРГ обыграла неплохую сборную Англии со счетом 3:1 перед 96 000 зрителей на «Уэмбли» в первой игре двухматчевого четвертьфинала, в те времена когда сборная Англии еще редко проигрывала дома.

В полуфинале они обыграли хозяев турнира Бельгию со счетом 2:1, а затем разгромили Советский Союз со счетом 3:0 в получившемся «в одни ворота» финале в Брюсселе. Наряду с Бразилией, команда Хельмута Шона была самой захватывающей сборной в мире на тот момент и подтвердила свой легендарный статус, выиграв домашний чемпионат мира два года спустя.

Мюллер даже не был их лучшим игроком; им был Франц Беккенбауэр, выигравший в том году «Золотой мяч». На совместном втором месте оказались Мюллер и Гюнтер Нетцер, игрок года в Бундеслиге 1972 года, который был их креативным гением в атакующей полузащите.

СССР — ФРГ

Чтобы получить представление о масштабах доминирования Западной Германии, можно сказать, что не менее семи игроков ее команды вошли в сборную лучших игроков турнира. Неудивительно, что эта команда, имеющая в составе такие имена, как Беккенбауэр, Нетцер, Мюллер, Зепп Майер, Пауль Брайтнер и Ули Хенесс, два года спустя выиграла чемпионат мира.

Лучший состав: Майер; Хотгес; Беккенбауэр, Шварценбек, Брейтнер; Хенесс; Виммер; Нетцер; Хайнкес, Мюллер, Кремерс.

5. Испания, 2008 г.

Год, когда Испания стала взрослой, одержав первую турнирную победу за 44 года.

Команда Луиса Арагонеса, за исключением национальной легенды Рауля, которого безжалостно отцепили двумя годами ранее, создала бренд победного футбола, который был свежим, захватывающим и менее структурированным, чем испанская философия «тики-таки», в которую он позднее трансформировался.

Это была молодая, яркая команда, в которой полузащитник Маркос Сенна был самым старым полевым игроком в команде в возрасте 31 года. Давид Сильва был ярким, растущим 22-летним игроком «Валенсии», Андресу Иньесте было 24 года, Сеску Фабрегасу был 21 год, а форварду «Ливерпуля» Фернандо Торресу было 24 года.

Россия -Испания

Испания выиграла все три групповых матча со Швецией, победительницей Евро-2004 Грецией и неожиданным сюрпризом турнира Россией, а затем обошла по пенальти Италию в четвертьфинале после ужасных 120 безголевых минут.

В полуфинале сборная Россия была разгромлена со счетом 3:0, а затем гол Торреса принес победу в финальном матче со счетом 1:0 над типично эффективной командой Германии, что было расценено (по крайней мере, испанцами), как победа атакующего футбола.

Лучший состав: Касильяс; Рамос, Марчена, Пуйоль, Капдевила; Сильва, Хави, Сенна, Иньеста; Вилья, Торрес.

4. Франция, 2000 г.

Третья команда Евро-2000 в этом списке, что может показаться переизбытком, но в свое время это считалось высшим показателем чемпионата Европы на сегодняшний день с точки зрения качества технического и атакующего футбола.

На турнире в Нидерландах и Бельгии было забито по 2,74 гола за игру, что сильно превосходит 2,06 на Евро-96, а общее количество голов было лучше только на Евро-2020, когда за игру было забито 2,78.

Франция на Евро-2000

Чтобы понять, насколько сильным был ЧЕ, достаточно взглянуть на состав сборной лучших игроков турнира, состоящий из игроков четырех команд-полуфиналистов. Все 11 игроков за свою карьеру выиграли либо Лигу чемпионов, либо чемпионат мира…

Франческо Тольдо; Лилиан Тюрам, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Паоло Мальдини; Луиш Фигу, Патрик Виейра, Зинедин Зидан, Эдгар Давидс; Франческо Тотти, Патрик Клюйверт.

То, что Франция, несомненно, была лучшей командой на Евро-2000, не является общепризнанной истиной; они забили золотые голы в полуфинале против Португалии и финале против Италии, но, черт возьми, они выиграли.

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Они, несомненно, были прогрессом по сравнению с командой, выигравшей чемпионат мира в 1998 году: Тьерри Анри вышел на передний план и линия атаки имела большую глубину с Сильвеном Вильтором, Николя Анелька и Робером Пиресом, а также автором победного гола в финал Давидом Трезеге, что дало тренеру Роже Лемерру богатый выбор.

Лучший состав: Бартез; Тюрам, Десайи, Блан, Лизаразю; Виейра, Дешам; Пети; Зидан; Дюгарри, Анри.

3. Нидерланды, 1988 г.

Все еще обеспокоенные поражением в двух финалах чемпионата мира в 1970-х годах, голландцы наконец выиграли первый в истории страны крупный турнир.

Они сделали это с четырьмя лучшими игроками, которых когда-либо рожала страна, все в возрасте от 23 до 25 лет на тот момент: мастерски забивающий голы Рональд Куман, стильный и хорошо играющий с мячом центрбэк Франк Райкард, воплощение тотального футбола Рууд Гуллит, и находящийся на пике Марко ван Бастен впереди.

Ван Бастен и Гуллит уже были в великом клубе того времени, «Милане», и вскоре к ним присоединился Райкаард, а Куман, забивший 238 голов за свою карьеру (!), был в «Барселоне».

Ринус Михелс организовал их победу, кульминацией которой на самом деле стал не финал, когда Ван Бастен забил величайший гол, который когда-либо видел турнир, впервые пробив слету с невероятно острого угла.

Полуфинальная победа над ФРГ в Гамбурге, когда Ван Бастен забил победный гол на 88-й минуте, стала во многом искуплением былых грехов.

Нидерланды на Евро-1988

Победа со счетом 2:0 над Советским Союзом, обыгравшим Нидерланды на групповом этапе, стала венцом славы команды, которой почти все восхищались и которую прославляли.

Лучший состав: Ван Брекелен; Ван Эрле; Рональд Куман, Райкард, Ван Тиггелен; Ваненбург, Ваутерс, Мюрен, Эрвин Куман; Гуллит, Ван Бастен.

2. Франция, 1984 г.

Одну из лучших команд в истории международного футбола в то время почти не видели в Соединенном Королевстве: в прямом эфире транслировались только два матча, один из которых был финальным, когда Франция обыграла Испанию со счетом 2:0.

Мишель Платини забил — конечно же, он забил. Он забивал в каждом матче турнира, девять голов в пяти играх (только один был с пенальти), что на шесть мячей больше, чем следующий по результативности бомбардир.

Французы представляли собой великолепное сочетание красоты, таланта и мастерства: полузащита «Carre Magique» («Волшебный квадрат») в составе Жана Тигана, Алена Жиресса, Луиса Фернандеса и Платини оказалась слишком хороша для любой команды, с которой они сталкивались.

Франция — Испания

Тигана отличался выносливостью и техникой, Жиресс связал игру, а капитан Платини был дальновидным дриблером и выдающимся бомбардиром. Он сделал хет-трики в матчах с Бельгией и Югославией, был лидером команды и был как раз посередине замечательной серии из трех подряд выигранных «Золотых мячей» в 1983, 1984 и 1985 годах.

Обходительные, утонченные, высокомерные, пикантные и, ну, в общем, симпатичные, французы были практически самыми заслуженными из всех победителей турниров Евро. Но не совсем.

Лучший состав: Батс; Баттистон, Ле Ру, Босси, Домерг; Жиресс, Фернандес, Платини, Тигана; Лакомб, Беллон.

1. Испания, 2012 г.

Эта честь принадлежит Испании в 2012 году, которая, несомненно, была лучшей командой на этом турнире и, возможно, лучшей командой чемпионатов Европы за всю их историю. Если это подлежит обсуждению, то тот факт, что они были самыми всеобъемлющими, их труднее всего победить и труднее всего отобрать мяч, не подлежит сомнению.

Если Испания на Евро-2008 была веселой и захватывающей, то версия 2012 года под руководством Висенте дель Боске представляла собой команду арт-хауса, рисующую картины, которая к мячу относилась так же трепетно, как к своему первенцу.

Испания на Евро-2012

По сравнению с 2008 годом они потеряли Карлеса Пуйоля и Давида Вилью из-за травм. Жерар Пике был в составе, Серхио Бускетс был молодым претендентом на роль стержня вместо Сенны, а Жорди Альба был апгрейдом Жоана Капдевильи на позиции левого защитника.

Впереди, в то время как сдавший Торрес эпохи «Челси» был заменен на Хаби Алонсо, Дель Боске пошел на «смерть из-за тысячи передач» с Сеском Фабрегасом в качестве номинального выдвинутого в атаку игрока, но на самом деле расстановка не имела значения.

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Это сработало. Испания оказалась совершенно непобедимой с фактически шестью полузащитниками и ложной девяткой, опережая стиль Пепа Гвардиолы середины 2010-х годов. Возможно, это была просто реакция на потерю формы Торресом и травму Вильи, но команда Дель Боске выглядела революционно и подтвердила свое величие, разгромив Италию со счетом 4:0 в самом одностороннем финале в истории Евро.

Лучший состав: Касильяс; Арбелоа, Пике, Рамос, Альба; Хави, Бускетс, Хаби Алонсо; Силва, Фабрегас, Иньеста.