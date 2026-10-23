Толкнёт ли «Кёльн» в зону вылета «Шальке»?

прогноз на матч седьмого тура немецкой Бундеслиги, ставка за 1.87

24 октября в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Кёльн» и «Шальке». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Кёльн»

Турнирное положение: «Кёльн» после шести поединков нового сезона Бундеслиги занимает 12-е место с семью очками в активе.

Команда на два балла опережает как зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-я позиция), так и зону понижения в классе (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура немецкого первенства клуб на выезде проиграл «Айнтрахту» (0:1).

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Перед этим коллектив уже набрал три очка, когда в пятом туре чемпионата Германии теперь уже в домашних стенах одержал победу над гладбахской «Боруссией» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Ахе, Даллинга, Хуберс и Скири, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, «Кёльн» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде как не обещает хозяевам хороших шансов на выигрыш, однако с учетом примерно того же класса у соперника и поддержки родных фанатов, они все же немалы.

Тейс Даллинга, который травмирован, и Саид Эль-Мала — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

«Шальке»

Турнирное положение: «Шальке» после шести туров немецкой Бундеслиги с пятью баллами занимает безопасную 15-ю строчку.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает как зону плей-офф за право остаться в элите (16-я позиция), так и зону вылета (17-18-е места).

Последние матчи: ранее в игре шестого тура чемпионата Германии клуб из Гельзенкирхена на своем поле минимально проиграл «Майнцу» — 0:1.

Перед этим в рамках предыдущего тура национального первенства коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Фрайбурга» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Караман, Любичич, Шалленберг, Силла и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Шальке» проиграл.

Если посмотреть на эти результаты, создается впечатление, что у гостей плохие шансы даже на ничью, тем более на выезде, но класс соперника позволяет им набрать очки.

Четыре гола команды в Бундеслиге забивали разные игроки.

На что ставят в матче Кёльн — Шальке Букмекерские коэффициенты на матч Кёльн — Шальке: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Кёльн» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Кёльна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних выездных матчей «Шальке» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кёльн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.70, выигрыш «Шальке» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их 11-ти из 12-ти последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.87 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Кёльн» — «Шальке» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь такой сценарий был реализован в их трех из четырех последних домашних матчей.

2.10 «Кёльн» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Кёльн» — «Шальке» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Кёльн» победит за 2.10