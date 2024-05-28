Лучшие и худшие комплекты формы с Евро: от голландского совершенства до сборной СССР

С тех пор как Евро без особого энтузиазма зародился в футбольном мире в 1960 году, когда в финальной части во Франции соревновались всего четыре команды, в турнире приняли участие 194 страны.

Знаете ли вы, что это значит? Это значит 194 домашних комплекта формы. Это означает 194 гостевых комплекта формы. Это означает 194 комплекта вратарской формы, а в последние годы — десятки вторых комплектов для вратаря. Итак, мы рассматриваем на чемпионатах Европы более 600 комбинаций футболок, шорт и гетров.

Попытка свести их к пяти лучшим и пяти худшим оказалась непростой задачей. Но авторы The Athletic — просто фанатично прилежные ребята.

Некоторые комплекты формы тщательно продуманы, и придуманы умами гораздо более креативными, чем ваши или наши (если, конечно, вы не тот человек, который разработал в этом году сине-коричнево-белую выездную форму сборной Бельгии, вдохновленную Тинтином, и в этом случае снимаем перед вами шляпу, сэр или мадам). Некоторые из комплектов просто отбрасывались как скучные, безвкусные наборы шаблонов — даже в 2024 году, когда их покупка может стоить трехзначную сумму.

Честно говоря, нелегко продолжать придумывать свежие, вдохновляющие дизайны, которые не просто копируют старые классические модели. Легко просто «отдать дань уважения» указанным комплектам, переделав их в виде обновленной версии, что случается довольно часто.

Любители экипировки справедливо скажут вам, что золотая эра для экипировки игроков, выпускаемой для Евро, пришлась на 1980-е и 1990-е годы, время, когда творческие границы были раздвинуты и были созданы некоторые знаковые комплекты формы (но также и поистине ужасные).

Теперь позвольте нам стать вашим путеводителем по пяти лучшим и пяти худшим игровым комплектам формы всех времен.

Лучшие

Италия на Евро-2020

Джорджо Кьеллини на Евро-2020 globallookpress.com

В каком-то смысле все потрясающе просто; черный воротник, размещение эмблемы. С другой стороны, великолепно детализированный, с тонким фоном, вдохновленным мозаикой и архитектурой эпохи Возрождения.

Джорджо Кьеллини, конечно, выглядел в ней великолепно, но вы можете представить себе Христофора Колумба, отплывающего из Испании в этой футболке, или Леонардо да Винчи, заканчивающего Мону Лизу, поднимающего воротник и тихо шепчущего: «Белла».

Календарь и таблица Евро-2024

На самом деле компания Puma подготовила для турнира три комплекта формы поразительной красоты: белую выездную форму и желтую вратарскую форму Джанлуиджи Доннаруммы, логотипы которой располагались в центре над словом «Италия» в окружении зеленых и красных полос.

Выездная футболка — это одежда, в которой можно выходить замуж.

Франция на Евро-1984

Мишель Платини на Евро-1984 globallookpress.com

Этот комплект буквально кричит о 1980-х годах, он также кричит о великолепии и, вероятно, является величайшим комплектом, который когда-либо производила сборная Франция, чуть-чуть обойдя версию, в которой они выиграли чемпионат мира 1998 года (точная копия именно этого дизайна).

Франция выиграла Евро-1984, продемонстрировав творческий талант и щегольство, и, не хотим звучать претенциозно, но эта форма идеально отражает это.

Посмотрите на него пять секунд и, если вы достигли определенного возраста, вы начнете слышать эти слова…

«Тигана, двое справа от него и Платини посередине, снова Тигана, Тигана… Тигана… Платини… ГОЛ!!!!! Платини забивает за Францию, и осталась всего минута!»

Форму Adidas почти не видели на экранах британского телевидения, поскольку в прямом эфире транслировались только два матча этих Евро (поскольку среди восьми соревнующихся команд не было никого с британских островов). Однако культовый комментарий Джона Мотсона был показан в нарезке хайлайтов.

Франция также носила этот комплект всего 14 раз, столько же эпизодов было снято в британской версии «Офиса». С совершенством нельзя перестараться.

Англия на Евро-1992

Петер Шмейхель на Евро-1992 globallookpress.com

Говоря о великолепной форме, которую редко носили команды, выигравшие чемпионат Европы…

Или, в данном случае, конкретно одним игроком, Петером Шмейхелем, который носил эту уникальную вратарскую форму всего один раз во время Евро-92 — в финале.

На групповом этапе и в полуфинале против Нидерландов, в котором Шмейхель спас от удара Марко ван Бастена в серии пенальти, он был одет в сине-черную форму вратаря, изготовленную по шаблону Хуммеля.

Однако в финальной победе над Германией со счетом 2:0 Шмейхель был великолепен в этой яркой, эффектной майке с пятиугольной сеткой, которая делала его человеческой версией игры «четыре в ряд»

Шедевр.

Хорватия на Евро-1996

Давор Шукер на Евро-1996 globallookpress.com

К тому моменты Хорватия производила комплекты всего шесть лет после отделения от Югославии. Некоторые ранние попытки были в основном красными, немного неряшливыми, и да, были робкие попытки ввести красно-белые клетки.

Затем, в 1996 году, появился этот сногсшибательный комплект от Lotto.

Сейчас мы все привыкли к дизайну в красно-белую клетку, но тогда были первые шаги Хорватии в использовании его (предыдущая форма была красной с белой окантовкой), и это не может быть лучшим свидетельством, чем тот факт, что подавляющее большинство футбольных болельщиков по всему миру теперь ассоциируют красно-белые клетки с Хорватией.

Даже просто клетчатая концепция в то время казалась революционной в международном дизайне формы. А это еще и был первый в истории Хорватии турнир.

Помогло то, что их команда была чертовски хороша: Звонимир Бобан, Давор Шукер, Ален Бокшич и другие. Единственным минусом этой истории является то, что легендарный «парашютик» Шукера над Шмейхелем был выполнен в белой выездной форме.

Нидерланды на Евро-1988

Марко Ван Бастен и Рууд Гуллит на Евро-1988 globallookpress.com

Некоторые считают, что это величайшая футбольная майка всех времен, не говоря уже о лучшей футболке сборной и тем более о лучшей футболке с чемпионата Европы.

Опять же, помогает то, что голландцы выиграли Евро-1988 в тогдашней Западной Германии, помогает то, что Ван Бастен сделал то самое своей правой ногой в проклятом финале, когда забил один из самых почитаемых голов в футболе всех времен, но также помогает и то, что футболка действительно идеальна.

В то время дизайн казался новым и до сих пор выглядит современно. И в целом рубашка, контрастирующая с белыми шортами (темно-оранжевые шорты, которые им пришлось надеть на финал, были ужасны) выглядит просто идеально.

Худшие

СССР на Евро-1960

Сборная СССР на Евро-1960 globallookpress.com

Хипстеры будут в ярости от этого решения, но, честно говоря, несмотря на все ваши разговоры о минималистичном дизайне и выделенных по центру надписях, давайте сразу перейдем к делу; какой-то бюрократ из кремлевского отдела пропаганды сказал, что буквы СССР следует сделать как можно больше, чтобы мир (ну ладно, небольшая часть Европы) знал, насколько они хороши в футболе.

Полностью черная форма вратаря Льва Яшина выглядит очень красиво, нужно отдать должное, но красная домашняя футболка — банальная, безвкусная и выглядит так, как будто ее спроектировал ребенок.

Это доказывает, что не все победители Евро носили потрясающую форму.

Хорватия на Евро-2024

Лука Модрич в отборе Евро-2024 globallookpress.com

Возможно, это чрезмерная реакция, но первое впечатление такое: «Хорватия, что ты наделала?»

Как обсуждалось ранее, Хорватия уже почти 30 лет носит свой знаменитый клетчатый дизайн. Конечно, были необходимы небольшие изменения, некоторые из которых были более успешными, чем другие.

В 2002 году у них была агрессивная синяя отделка на футболке, что было не идеально, но у них также было несколько хороших альтернатив с красными рукавами, в то время как в 2022 году свободный дизайн частично белой, частично клечатой футболки был неплохой попыткой.

Сложно сохранить свежесть образа, оставаясь верным традициям, это понятно. Но последнее международное выступление Луки Модрича может быть… в этом? Nike, ты серьезно? Футболка, которая выглядит так, как будто ее носила команда цветоводов из Винчестера, когда они обыграли команду Харроу со счетом 12 к одному?

О, Хорватия.

Германия на Евро-2024

Никлас Фюллькруг в форме для Евро-2024 globallookpress.com

Хм. ХОРОШО. С чего начать?

Adidas в этом году действительно сделал что-то очень, очень хорошее с домашней формой сборной Германии: современный вариант своей футболки 1994 года с выцветшим красным, желтым и черным на плечах.

Предположительно, они потратили 99 процентов своего совещания по планированию формы для чемпионата Европы 2024 года в Германии на дизайн домашней формы, потому что выездной комплект формы — с упором на «комплект», потому что все это нужно рассматривать в контексте с шортами и гетрами — также отвратительный.

Adidas заявляет, что это «яркая цветовая схема, вдохновленная цифровым миром метавселенной», что еще хуже.

Представьте себе, что Германия выигрывает в этом своем домашнем Евро. Представьте себе финал Хорватия — Германия, и Хорватия выступает в качестве хозяев поля. Да, после такого вы будете спать с включенным светом.

Испания на Евро-2016

Давид Сильва на Евро-2016 globallookpress.com

Дизайнер формы Adidas №1: «А что мы думаем о выездной форме сборной Испании в этом году?»

Дизайнер формы Adidas 2: «Беспорядочный конгломерат бессмысленных случайных треугольников, разбросанных по белому фону?»

Дизайнер формы Adidas 1: «Мне это нравится! Но подождите, какого цвета эти треугольники? Может быть, красивый ярко-желтый цвет, отражающий испанский флаг?»

Дизайнер формы Adidas 2: «Как насчет тускло-желтого цвета, смешанного с красным. Знаете, чтобы напоминать что-то, чем вас вырвет в 3 часа ночи после затяжной гулянки и несвежей шавермы?».

Дизайнер формы Adidas 1: «Да! Идеально. Черт, да мы молодцы».

Англия на Евро-1996

Дэвид Симен на Евро -1996 globallookpress.com

Как и Шмейхелю, Дэвиду Симену пришлось надеть это только один раз во время Евро. Он, конечно, был благодарен за это.

Трудно представить, что послужило вдохновением для создания этого чудовища.

Возможно, рисунок трехлетнего ребенка, возможно, вступительные титры к детской телевизионной драме «Байкер Гроув», но каковы бы ни были причины, вы не найдете ни смысла, ни логики в том, что вы здесь видите.

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Сочетание красного с желтым, фиолетовым и салатовым, повторение слов «футбольная ассоциация» черными буквами, где-то вроде как слово «Англия», огромная случайная буква «Е» задом наперед… ничто из этого не соответствует ни одному миру или обществу, в котором нам бы хотелось жить.

Евро-96 разбил сердца миллионов. Но если мы посмотрим на состав сборной Англии в тот день, на полевых игроков в сером, на Симена, играющего за ФК «Звездный Взрыв», мы должны быть рады, что проиграли.