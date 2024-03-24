Мимо праздника. Куртуа, Гави и еще 12 звезд, которые, скорее всего, пропустят Евро-2024

Некоторые известные игроки уже не выступят на турнире, в то время как другим предстоит поторопиться, чтобы успеть восстановиться от травм и набрать форму к поездке в Германию.

Евро-2024 уже почти на подходе, а до первой игры осталось меньше трех месяцев. Это, безусловно, отличная новость для болельщиков, но у некоторых тренеров и игроков это вызывает беспокойство, поскольку несколько звезд не успевают набрать полную форму перед турниром в Германии.

Конечно, некоторые потрясающие таланты уже выбыли из строя из-за травм — разрыв крестообразной связки остается бичом современных футболистов, в то время как другие футболисты пропустят Евро из-за дисквалификаций.

Тем не менее, некоторые игроки по-прежнему с оптимизмом смотрят на свои шансы вернуться в свои сборные в течение последних двух месяцев клубного сезона, либо доказав, что полностью здоровы, либо набрав свою лучшую форму.

GOAL перечисляет все громкие имена, которые, судя по всему, пропустят праздник европейского футбола этим летом в Германии...

Давид Алаба (Австрия)

Давид Алаба

Один из трех игроков «Реала», порвавших «кресты» в этом сезоне, но в отличие от своих партнеров по команде Тибо Куртуа и Эдера Милитао, у Алабы никогда не было шансов вернуться до конца кампании.

Действительно, универсальный австрийский защитник получил травму в декабре, в первой половине матча чемпионата Испании с «Вильярреалом», и, учитывая, что ожидаемое время восстановления составляет восемь месяцев, Алаба не сможет сыграть какую-либо роль в выступлении австрийцев на Евро-2024.

Доменико Берарди (Италия)

Доменико Берарди globallookpress.com

В своей первой игре за «Сассуоло» после восстановления от травмы мениска Доменико Берарди получил полный разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в матче Серии А с «Вероной» 3 марта.

Ожидается, что универсальный форвард, входивший в состав сборной Италии, которая выиграла Евро-2020, не вернется в строй до следующего года.

Свен Ботман (Нидерланды)

Свен Ботман globallookpress.com

Центральные защитники — это, возможно, позиция с самой большой глубиной состава в сборной Нидерландов, но Свен Ботман все еще надеялся пробиться в состав команды Рональда Кумана, прежде чем получил травму передней крестообразной связки во время игры за «Ньюкасл» против «Манчестер Сити» 16 марта.

Теперь он выбыл на 6-9 месяцев, и, следовательно, пропустит Евро этим летом.

Тибо Куртуа (Бельгия)

Тибо Куртуа globallookpress.com

Абсолютная катастрофа для Тибо Куртуа, который должен был вернуться в строй после этого международного перерыва, но оказался в слезах во второй раз в этом сезоне после серьезной травмы колена во время тренировки «Реала».

После разрыва передней крестообразной связки левого колена во время предсезонки бельгиец порвал 19 марта внутренний мениск левого колена. На следующий день Куртуа перенес операцию, и ожидается, что он не вернется в строй до сезона 2024/25.

Однако дело в том, что 31-летний футболист в любом случае, вероятно, не сыграл бы на Евро-2024. Действительно, отношения Куртуа с тренером национальной сборной Доменико Тедеско, похоже, испорчены и не подлежат восстановлению.

Пара рассорилась прошлым летом: Тедеско заявил, что Куртуа пропустил отборочный матч Евро-2024 с Эстонией, потому что был расстроен тем, что ему не вручили капитанскую повязку.

Перед мартовским международным перерывом бельгийский тренер заявил: «Я перепробовал все, чтобы пригласить его на чемпионат Европы этим летом, но последнее, что я слышал, это то, что он не чувствует себя готовым к участию. Это было ясно и честно с его стороны».

Куртуа в ответ фактически назвал Тедеско лжецом в социальных сетях, использовав три смайлика Пиноккио. В результате теперь у Куртуа мало шансов на вызов в сборную, пока Тедеско остается у ее руля.

Гави (Испания)

Сообщается, что «Барселона» обвинила тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте в травме, которую Гави получил в бессмысленном матче квалификации Евро-2024 против Грузии в ноябре прошлого года.

Полузащитник был одним из всего двух игроков, сохранивших место в стартовом составе после матче против Кипра тремя днями ранее, поэтому «блауграна» были в ярости, когда Гави был вынужден покинуть поле всего на 24-й минуте матча в Вальядолиде из-за «полного разрыва передней крестообразной связки правого колена и связанной с ним травме латерального мениска».

Де ла Фуэнте отверг обвинения в том, что юноша подвергался риску травмироваться из-за того, что был вымотан, настаивая на том, что он «свеж» и полностью готов к игре. «Это может произойти в любой ситуации», — заявил он. «Это был несчастный случай, несчастье. Он подходил к игре в идеальной форме».

Какова бы ни была правда, Испанская федерация футбола (RFEF), как сообщается, решила, что Гави не будет снова вызван в сборную до следующего года, хотя он должен быть в состоянии вернуться в строй к началу сезона 2024/25.

Рис Джеймс (Англия)

Рис Джеймс globallookpress.com

Рис Джеймс заявил в своем посте в социальной сети в конце февраля, что «возвращение грядет» — вопрос только в том, когда именно. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино, что неудивительно, не горел желанием называть примерную дату возвращения правого защитника, учитывая регулярные проблемы Джеймса с подколенными сухожилиями.

Однако, отвечая на вопрос о прогрессе Джеймса во время мартовского международного перерыва, тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что «мы надеемся, что он проведет несколько игр перед Евро».

Однако Саутгейт задал очень уместный вопрос: «Сможет ли он сыграть семь игр [в месяц]? Его послужной список за последние несколько лет говорит об обратном. Но является ли он игроком топ-уровня, который может дать команде что-то важное? Нет сомнений».

Таким образом, Джеймсу предстоит поторопиться, чтобы убедить Саутгейта, что он стоит того, чтобы пойти на риск, поскольку в этом сезоне он сыграл за «Челси» всего девять раз во всех соревнованиях.

Кристофер Нкунку (Франция)

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Надежды Кристофера Нкунку поехать в Германию быстро тают. Форвард, который не играл за сборную Франции с июня прошлого года, с тех пор, как присоединился к «Челси», страдает от проблем со здоровьем: на предсезонке Нкунку получил травму колена, которая потребовала операции, в результате чего он выбыл из игры на четыре месяца.

По возвращении в строй он выглядел остро и даже забил гол в своем дебютном матче в Премьер-лиге в канун Рождества, но в январе снова выбыл из игры, на этот раз из-за жалоб на бедро, а в феврале он повредил подколенное сухожилие.

Нкунку может вернуться в апреле, но никто не загадывает, что это случится, и теперь маловероятно, что 26-летний игрок, который никогда не забивал за свою сборную, сможет вовремя пробиться обратно в состав сборной Франции, чтобы успеть на Евро.

Иван Перишич (Хорватия)

Иван Перишич globallookpress.com

К сожалению, Иван Перишич вряд ли пополнит свой впечатляющий счет в 129 матчей за национальную команду на Евро-2024.

Легенда сборной Хорватии «получил сложную травму передней крестообразной связки правого колена» во время бесконтактной тренировки с «Тоттенхэмом» в сентябре прошлого года, и клуб объявил, что универсальный нападающий выбыл из игры «до конца сезона».

Тренер Эндж Постекоглу также заявил в январе, что Перишич вряд ли снова будет играть за «Шпоры», учитывая, что контракт 35-летнего футболиста истекает в конце сезона.

Однако позже в том же месяце Перишич заявил, что существует небольшой шанс, что он сможет вернуться на поле в апреле...

Поль Погба (Франция)

Поль Погба globallookpress.com

Поль Погба был «убит горем» из-за четырехлетней дисквалификации за положительный результат теста на запрещенное вещество в августе прошлого года, что вполне понятно.

Полузащитник утверждает, что никогда сознательно не принимал препараты, повышающие спортивные результаты (в его организме были обнаружены метаболиты тестостерона), но если ему не удастся отменить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), полузащитник, вероятно, никогда больше не сыграет ни за «Ювентус», ни за свою страну.

Погба и так страдал от череды травм и пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за того, что не смог вовремя восстановиться после операции.

Следовательно, уже были серьезные сомнения относительно того, сможет ли он когда-нибудь вернуть себе ту форму, которая сделала его самым дорогим игроком в истории футбола в 2016 году, когда он перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Люк Шоу (Англия)

Люк Шоу globallookpress.com

Люк Шоу присоединился к сборной Англии перед мартовскими товарищескими матчами против Бразилии и Бельгии, но его участие в Евро-2024 остается под серьезным сомнением.

Левый защитник «Манчестер Юнайтед», который также может играть в центре защиты, был вынужден покинуть поле в февральском матче против «Лутона» из-за рецидива той же мышечной проблемы, из-за которой он выбыл из игры на три месяца ранее в этом сезоне.

В то время считалось, что Шоу выбыл из строя до конца кампании, но, как сообщается, 28-летний футболист не спешит отказываться от надежды на поездку в Германию.

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, безусловно, будет надеяться, что один из его ключевых на Евро-2020 игроков сможет быстрее, чем ожидалось, восстановиться после своей последней неудачи, учитывая, что у «Трех львов» мало качественных вариантов на позиции левого защитника.

Рахим Стерлинг (Англия)

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Рахим Стерлинг демонстрировал что-то близкое к своей лучшей форме начале сезона, но, как заявил тренер сборной Англии Гарет Саутгейт только на прошлой неделе, нападающему «придется как следует побороться», чтобы вернуть себе место в сборной.

Несмотря на 15 забитых мячей за «Челси» в сезоне 2023/24, его полностью превосходит по результативности его товарищ по команде Коул Палмер. Действительно, в последние недели Стерлинг стал мишенью для освистывающих его болельщиков на «Стэмфорд Бридж».

Если учесть, что Фил Фоден и Букайо Сака обеспечили себе включение в состав, а также тот факт, что Энтони Гордон и Джаррод Боуэн находятся в лучшей форме, немного легче понять готовность Саутгейта оставить одного из лучших игроков Евро-2020 дома этим летом.

Юрриен Тимбер (Нидерланды)

Юрриен Тимбер globallookpress.com

После впечатляющих результатов как в предсезонной подготовке, так и в Суперкубке Англии, Юрриен Тимбер получил сокрушительный удар во время своего дебюта в Премьер-лиге за «Арсенал»: летний новичок получил травму крестообразной связки в победном матче с «Ноттингем Форест» со счетом 2:1 в августе прошлого года.

Несмотря на первоначальные опасения, что сезон голландского защитника уже закончился, Тимбер может вернуться в строй после мартовского перерыва в сборной.

Его первоочередной задачей, очевидно, является восстановление полной физической формы с надеждой, что он сможет сыграть важную роль в борьбе «Арсенала» за титул.

Однако если он это сделает, есть шанс, что Рональд Куман может вызвать его на Евро, поскольку полностью готовый Тимбер предлагает неоценимую универсальность для любой команды.

Сандро Тонали (Италия)

Сандро Тонали globallookpress.com

Начало карьеры Тонали в Премьер-лиге после шокирующего перехода из «Милана» в «Ньюкасл» было очень обнадеживающим, но Сандро оказался втянутым в самый крупный с 1980-х годов скандал со ставками, поразивший итальянский футбол.

В итоге полузащитник был дисквалифицирован на 10 месяцев за участие в незаконных азартных играх, начиная с 27 октября 2023 года, что исключило его из участия в Евро этим летом.

Его дисквалификация стала большим разочарованием для сборной Италии, учитывая, что Тонали мог бы побороться за стартовое место в команде Лучано Спаллетти, но, очевидно, самым важным аспектом всей этой печальной истории является то, что 23-летний футболист теперь получает необходимую ему помощь. чтобы преодолеть свою проблему с азартными играми.

Бен Уайт (Англия)

Бен Уайт globallookpress.com

Бен Уайт не играл за сборную Англии с тех пор, как покинул чемпионат мира 2022 года по «личным причинам», и его добровольное изгнание вряд ли закончится в ближайшее время.

Тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт пытался вызвать правого защитника «Арсенала» на мартовские матчи сборной против Бразилии и Бельгии, но спортивный директор «канониров» Эду сообщил ему, что игрок отказался от приглашения в команду.

«Очень жаль», — сказал Саутгейт. «Это игрок, которого мы взяли на Евро, игрок, которого мы взяли на чемпионат мира, и я разговаривал с ним после Катара, потому что хотел его использовать и дальше. Он недоступен для нас, и между нами вообще нет никаких проблем. И я также должен сказать, что с [тренером] Стивом Холландом никогда не было никаких проблем, потому что об этом упоминалось в статьях, и мне это не нравится».

«Я хочу, чтобы дверь в сборную для него была широко открыта. Он был бы в этом составе, но он недоступен для нас, и я должен сосредоточиться на тех, кто может нам помочь».