Италия или все-таки Саудовская Аравия? Новый клуб Лукаку — одна из интриг трансферной кампании

Аналогичные ожидания были и перед чемпионатом мира в Катаре, но там бельгийцы не смогли выйти даже из группы. В решающем матче против Хорватии Лукаку стал одним из главных антигероев, не реализовав четыре убойных момента.

На этот раз Бельгия не входит в список главных фаворитов. По сути, это команда, построенная на остатках золотого поколения. Пока что ее сложно представить без Лукаку, забившего 14 мячей в десяти матчах отборочного турнира Евро-2024.

Теперь Ромелу постарается блеснуть в Германии, чтобы помочь и себе, и «Челси». Очевидно, что его больше не ждут на «Стэмфорд Бридж», да и он тоже не стремится вернуться туда.

При этом известно, что на этот раз хозяева «Челси» не собираются рассматривать вариант с очередной арендой Лукаку. Только полноценный трансфер — это единственная цель «синих». В контракте игрока даже указана сумма отступных, которая составляет почти 50 миллионов долларов. Но разве кто-то сейчас готов заплатить за него такие деньги?

Прошлым летом «Роме» с трудом удалось найти 13,5 миллиона евро на аренду Лукаку. Частично это было сделано только ради того, чтобы успокоить Жозе Моуринью, который в конечном итоге был уволен в начале этого года.

Миланский «Интер» летом 2023-го не простил Ромелу печальную попытку обмануть клуб, а у «Ювентуса» есть Душан Влахович. Ни для кого не секрет, что «Милану» срочно нужен центральный нападающий после ухода Оливье Жиру, но «россонери» никогда не устраивали финансовые детали возможной сделки по Лукаку. Остается «Наполи», который надеется продать Виктора Осимхена. Известно, что Антонио Конте хотел бы видеть бельгийца в своей команде.

Ромелу Лукаку и Антонио Конте globallookpress.com

Переход в «Наполи» — абсолютно реальный вариант, хотя и здесь могут возникнуть трудности. Осимхен — единственный игрок, за которого «Наполи» заплатил больше, чем «Челси» просит за Лукаку. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис еще никогда не инвестировал такие деньги в игрока старше 30 лет.

Кроме того, надо не забывать про внушительную зарплату 31-летнего форварда. За последние два года «Наполи» резко сократил бюджет на зарплаты. Это была одна из причин продажи Калиду Кулибали в «Челси» летом 2022 года.

Возраст Лукаку — самый большой ограничивающий фактор его рыночной привлекательности. «Старый и дорогой» — уже этого достаточно, чтобы понять, насколько тяжело «Челси» будет избавиться от бельгийца на своих условиях.

Вряд ли на это пойдет даже «Фенербахче», несмотря на то, что новым главным тренером стамбульского клуба стал Моуринью. Судя по недавним комментариям португальца, мы не увидим Ромелу в новой команде «Особенного». «Меня не интересует ни один игрок "Ромы". Я хочу сдержать свое слово на 100 процентов», — заявил Моуринью сразу после назначения в «Фенербахче».

Поэтому жирный намек Лукаку о готовности рассмотреть предложения из Саудовской Аравии не стал сюрпризом.

«Уровень футбола в Саудовской Аравии будет только повышаться, причем существенно. Многие футболисты будут стремиться уехать туда, в том числе из-за того, как местные болельщики воспринимают футбол. Да, есть необходимость в улучшении инфраструктуры, но все ведущие европейские клубы знают, что "Саудовская Аравия уже близко". Мы уже можем наблюдать это в боксе, гольфе, Формуле-1...», — сказал Лукаку в одном из недавних интервью.

Лукаку добавил, что был «напуган», когда прошлым летом у него появилась возможность перейти в «Аль-Хиляль». В тот момент он сомневался в уровне чемпионата Саудовской Аравии. В «Челси» наверняка в бешенстве из-за того, что Ромелу только сейчас осознал, что готов к переезду на Средний Восток. Теперь для лондонского клуба сделка будет не такой привлекательной с финансовой точки зрения.

В Европе уже заметили, что клубы из Саудовской Аравии стали вести себя значительно более сдержанно, чем прошлым летом, когда вслед за Криштиану Роналду туда отправились многие известные футболисты. Год назад у многих европейских клубов появилась шикарная возможность избавиться от возрастных игроков по очень привлекательной цене.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Год назад шороху навели четыре клуба, принадлежащие Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии: «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Среди остальных представителей местного чемпионата к серьезным расходам были готовы «Аль-Иттифак», главным тренером которого стал Стивен Джеррард, и «Аль-Кадисия», которая принадлежит Saudi Aramco.

Итогом сомнения Лукаку стал переход в «Аль-Хиляль» Александра Митровича, который в минувшем сезоне забил 28 мячей. У «Аль-Насра» в нападении играет Криштиану Роналду, у «Аль-Ахли» — Роберто Фирмино, а у «Аль-Иттихада» — Карим Бензема.

В связи с тем, что саудовские клубы могут включать в заявку только восемь легионеров (со следующего сезона можно будет добавить еще двух иностранцев, но только тех, кто не старше 21 года), вряд ли они настроены инвестировать внушительные средства в еще одного центрального нападающего.

Взор саудовских клубов по-прежнему направлен на европейский трансферный рынок, но очень сомнительно, что их приоритетом снова будет Лукаку. А это означает, что у «Челси» почти нет шансов получить за Ромелу сумму, на которую они рассчитывают. Правда, не стоит забывать, что должность футбольного директора чемпионата Саудовской Аравии сейчас занимает бывший технический директор «Челси» Майкл Эменало, который отлично знаком с нападающим. Возможно, это поможет лондонскому клубу реализовать свой план.

Многое будет зависеть и от игры Лукаку на Евро. Сборной Бельгии явно повезло с соперниками на групповом этапе (Словакия, Украина и Румыния). Для Ромелу это отличная возможность продемонстрировать, что он по-прежнему входит в элитную категорию нападающих.