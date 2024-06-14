Будущее уже наступило. Мусиала и Вирц могут положить конец ужасной серии Германии на крупных турнирах

В конце 2022 года, когда сборная Германии не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре, немецкая газета Bild назвала это «концом некогда великой и гордой футбольной нации». Это действительно стало настоящим конфузом.

Несмотря на то, что сборная Германии напоминала команду, застрявшую между поколениями, оправданий этому провалу все равно не было.

В тот момент талантливый немецкий состав возглавлял Ханс-Дитер Флик, под руководством которого «Бавария» двумя годами ранее выиграла требл.

Никто не говорит, что Германия была обязана выиграть ЧМ-2022, но все-таки от нее ждали хотя бы выхода в плей-офф. Этот провал в сочетании с последовавшими поражениями в товарищеских матчах привели к увольнению Флика в сентябре прошлого года.

Однако спустя полтора года есть ощущение, что сборная Германии находится на правильном пути. Юлиан Нагельсман в начале тоже столкнулся с проблемами, но через некоторое время ему удалось взять ситуацию под свой контроль, а также избавиться от лояльности к «Баварии», которая, возможно, мешала сборной.

В нынешней сборной Германии ключевые роли принадлежат двум атакующим полузащитникам, общий возраст которых составляет 42 года. Флориан Вирц и Джамал Мусиала — два самых ярких и талантливых игрока нового поколения. Их основная задача — вернуть славу своей национальной команде. Несмотря на возраст, они способны сотворить чудом на домашнем турнире.

Сплошные провалы

Когда сборная Германии выиграла чемпионат мира в 2014 году, казалось, что это было лишь начало ее доминирования. Йоахиму Лёву удалось собрать мощную команду, построенную вокруг Месута Озила, Томаса Мюллера и Тони Крооса. А еще у них был лучший вратарь мира Мануэль Нойер. Большая часть состава либо находилась в расцвете сил, либо была близка к нему. Почти ни у кого не было сомнений, что эта Германия будет долгие годы доминировать в европейском футболе.

Томас Мюллер и Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Но что-то пошло не так. Всё сломалось после выхода в полуфинал на Евро-2016. Германия не смогла выйти из группы на ЧМ-2018, проиграла в 1/8 финала Евро-2020 и не попала в плей-офф на ЧМ-2022.

Еще одной серьезной проблемой было нежелание руководителей немецкого футбола что-то менять. Флик работал, по сути, с теми же игроками (даже когда они были не в форме), что и Лёв, который явно засиделся в национальной команде. На молодых талантливых футболистов почти не обращали внимания, несмотря на то, что привычный состав постоянно разочаровывал и игрой, и результатами.

Магия Мусиалы

Однако кое-что Флик все же успел сделать. На ЧМ-2022 он взял 19-летнего Мусиалу, который играл на левом фланге в тактической схеме 4-2-3-1.

И хотя большую часть турнира Германия играла плохо, Мусиала был единственным яркой искрой в этой команде. Игра Джамала — единственный позитивный момент, о котором писали немецкие журналисты в те дни.

«У нас есть чудо-ребенок. Мусиала просто невероятный игрок», — сказал бывший нападающий и тренер сборной Германии Юрген Клинсман.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Нагельсман продолжает поддерживать молодого игрока. Экс-тренер «Баварии» сделал Мусиалу центральном игроком сборной. Сегодня креативный маэстро занимает позицию на правом фланге, Илкай Гюндоган играет более ограниченную роль в центре.

Когда Джамал владеет мячом, все как бы замедляется, поскольку он пробирается сквозь тела соперников и протискивается через зазоры, которых на самом деле не существует.

Лучшей демонстрацией его способностей стал товарищеский матч против Франции в марте этого года. Мусиала выполнил наибольшее количество передач среди всех атакующих игроков немецкой сборной, 81 раз коснулся мяча и ассистировал Каю Хаверцу в эпизоде со вторым голом.

Волшебник Вирц

Вирц тоже мог поехать на ЧМ-2022, но этому помешала травма. Он стал самым молодым дебютантом в истории «Байера», сыграв за первую команду в возрасте 17 лет и 16 дней в начале 2020 года. Вскоре он стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. Флориан дебютировал в сборной Германии в 18 лет. Предполагалось, что вскоре он окажется в «Баварии».

Флориан Вирц globallookpress.com

Но все изменилось весной 2022-го, когда Вирц порвал крестообразную связку. Это замедлило его прогресс, и, хотя он был лишен шанса поехать на ЧМ-2022, даже в этом можно найти позитив. К моменту возвращения Вирца в строй пост главного тренера «Байера» уже занимал Хаби Алонсо. Испанец вывел игру атакующего полузащитника на новый уровень.

Под руководством Алонсо Вирц стал действовать, в основном, на левом фланге в схеме 3-4-2-1. Как и Мусиала, он тоже умеет находить бреши в чужой обороне и обладает умением обыгрывать один в один. В минувшем сезоне Флориан забил 18 мячей и сделал 20 результативных передач. Он по праву входит в число претендентов на «Золотой мяч».

Тогда как Мусиала порой осознанно замедляет игру сборной Германии, Вирц способен ее ускорить. Их дуэт и присутствие рядом Гюндогана может стать смертельно опасным для соперников сборной Германии.

Идеальная система

В данном случае бессмысленно оспаривать влияние Нагельсмана, который окончательно подтвердил статус топ-тренера. Кажется, «Бавария» еще долго будет жалеть о странном увольнении молодого тренера весной 2023 года. В сборной Юлиан быстро восстановил свою репутацию.

При Нагельсмане сборная Германии чем-то напоминает клубную команду, которая старается играть максимально динамично и постоянно прессинговать. Большую роль здесь играет трио атакующих полузащитников и нестандартная ложная девятка.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Безусловно, не всем нравится игра Кая Хаверца, который действительно порой транжирит моменты. Однако нельзя не признать, что он классно провел заключительную часть клубного сезона. Очевидно, что он может стать идеальным нападающим для сборной на Евро.

Благодаря Хаверцу у других игроков, в том числе у Мусиалы и Вирца, будет дополнительное пространство и возможность творить чудеса. Его умные элементы игры без мяча не умаляют его сомнительной результативности, но Кай позволяет двум лучшим атакующим игрокам Германии делать то, что они умеют лучше всего.

Кроос — ключ к успеху

Сила убеждения — еще одно важнейшее качество Нагельсмана. Зимой молодому тренеру удалось уговорить Тони Крооса вернуться в национальную команду.

Кроос покинул сборную Германии после неудачного выступления на Евро-2020. Тогда он взял на себя изрядную долю вины за провал команды, но критика, возможно, была не совсем справедливой. При этом сборная действительно нуждалась в обновлении состава, в том числе в полузащите.

Тони Кроос globallookpress.com

Нагельсман убедил Крооса вернуться, в том числе благодаря игровой схеме, которую он использует в сборной. Тони получил возможность проявить свои лучшие качества, в том числе умение делать гениальные передачи из глубины.

Кроос впечатлил в каждом из трех матчей после возвращения. Во всех случаях сборная Германии одержала победу. Присутствие Тони позволило Нагельсману использовать одновременно и Вирца, и Мусиалу.

«Кроос — гений. Вы сами видели, какой уровень игры он демонстрирует, какое у него качество, передачи...Рядом с ним очень комфортно, он всегда способен доставить мяч именно туда, куда я хочу», — сказал Мусиала в интервью The Athletic.

Начало чего-то прекрасного?

Многие сборные отправляются на крупные турниры с грандиозными планами и замыслами только для того, чтобы они в конечном итоге были перевернуты с ног на голову сразу после начала матчей. Тем не менее, у сборной Германии действительно не так много потенциальных соперников, против которых Мусиала и Вирц не смогут себя проявить.

Сборная Германии перед товарищеским матчем с Грецией globallookpress.com

Нагельсман создал команду, которая будет максимально помогать двум самым талантливым игрокам, за которыми этим летом будут внимательно следить все европейские топ-клубы.

«Мы уже как-то шутили, что было бы неплохо оказаться в будущем в одном клубе. Сейчас мы оба счастливы в своих командах.

Мы оба хотим выиграть титул и знаем, что для этого нужны друг другу. У нас много идей, мы всегда находим решения...Будет неправильно, если один из нас будет тянуть одеяло на себя. Лично для меня не имеет значения, у кого будет больше забитых мячей», — сказал Вирц.

Если сборная Германии выиграет кубок, ни Нагельсмана, ни болельщиков тоже не будет волновать этот вопрос. Однако все равно сложно представить, что Вирца и Мусиалы не будет среди главных творцов этого успеха.