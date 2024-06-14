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    Германия — Шотландия. Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Европы 2024 года 14 июня 2024 года

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    Кай Хаверц
    14 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу 2024 года сыграют Германия и Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. Германия — Шотландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа A 14 Июня 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 22:00 Шотландия

    Шотландия

  • Евро-2024. Группа A
    •

    Германия

    Турнирное положение: на пути к финальной части чемпионата Европы 2024 года сборная Германии была освобождена от отборочных матчей, так как является хозяйкой турнира.

    Последние матчи: в заключительной товарищеской игре перед Евро-2024 Германия обыграла Грецию со счетом 2:1. Первый тайм остался за соперником, который смог поразить ворота на 33-й минуте.
    Но после перерыва главный тренер Юлиан Нагельсман сделал перестановки, которые позволили перевернуть игру. Забитыми мячами отметились Кай Хаверц, а уже на исходе встречи победу немцам принес точный удар Патрика Гросса.

    Германия — Шотландия: коэффициенты букмекеров

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    Ранее Германия сыграла вничью 0:0 с Украиной и победила дома Нидерланды (2:1).

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: все заявленные на турнир футболисты готовятся к этой встрече.

    Состояние команды: под руководством Юлиана Нагельсмана сборная Германия в последнее время становится все более сбалансированной и уверенной в себе.

    Играя в агрессивной манере по схеме 4-3-3, команда часто выходит на поле с «ложной девяткой» в лице Кая Хаверца и активных инсайдов Джамала Мусиалы и Флориана Вирца, которые постоянно меняются местами и запутывают оборону соперников.

    Шотландия

    Турнирное положение: сборная Шотландии на пути к финальной части Евро-2024 пробилась из непростой группы А, заняв второе место с 17 очками и получив возможность отобраться напрямую в финальную часть.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Стива Кларка сыграли на своем поле вничью со сборной Финляндией (2:2). Все голы были забиты после перерыва.

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    • Первыми отличились шотландцы, сначала Хосконен забил в свои ворота, а потом нападающий «Хартса» Лоуренс Шекланд удвоил преимущество. Но удержать его в итоге не получилось, Финляндия в концовке поразила ворота дважды и ушла от поражения.

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    До этого Шотландия победила Гибралтар (2:0) и уступила Северной Ирландии (0:1).

    Не сыграют: под вопросом участие Скотта Мактоминея.

    Состояние команды: под руководством Стива Кларка сборная Шотландии превратилась в довольно боеспособный коллектив, который оказывает ожесточенное сопротивление любому сопернику.

    Команде часто недостает класса на футбольном поле, но она берет боевитостью, отдавая все силы. Да и в составе есть игроки, находящиеся на ведущих позициях в АПЛ (Робертсон, Гилмор, Мактоминей, Макгинн).

    Статистика для ставок

    • В 2015 году в отборе на Евро Шотландия дома уступила Германии со счетом 2:3, а в гостях 1:2

    • В трех последних матчах Германия выиграла два раза, а также сыграла вничью

    • Шотландия имеет следующие показатели: 1+1=1-

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Германию дают 1,31, а на Шотландию — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 6,00.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

    Прогноз: первый матч традиционно получается эмоциональным и непредсказуемым, сказывается стартовое волнение и часто фавориты еще не вышли на пик формы.

    Тем не менее, игра сборной Германии в последнее время вызывает уважение, поэтому стоит от нее ждать хорошей результативности, особенно с наличием такой мощной средней линии и большим числом креативных и техничных футболистов в составе.

    Шотландцы также могут наказать соперника, который не так силен в обороне, особенно на стандартах.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,75.

    Прогноз: в качестве рискового варианта можно рассмотреть, что Шотландия окажет упорное сопротивление и сможет отобрать очки. Ее игровой стиль не очень удобен для нынешней Германии.

    Ставка: победа Шотландии с форой +1 за 2,90.

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    Германия — Шотландия. 14 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу 2024 года сыграют Германия и Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Германия — Шотландия с коэффициентом 1.75.
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