Уйти или остаться? Главные трансферные саги межсезонья в АПЛ

14 июня — одна из самых значимых дат футбольного календаря, но не только потому, что в этот день стартует Евро-2024.

В то время как в Мюнхене состоится первый матч чемпионата Европы, в котором Германия сыграет против Шотландии, в английской Премьер-лиге откроется летнее трансферное окно. Уже в ближайшие дни многие клубы могут объявить о заключении первых сделок.

Крупнейший трансфер этого лета уже состоялся: мадридский «Реал» сразу после победы в Лиге чемпионов сообщил о подписании Килиана Мбаппе. Француз переедет в испанскую столицу на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

Теперь весь футбольный мир будет следить, в первую очередь, за трансферными сагами в АПЛ. Не исключено, что некоторые из них будут продолжаться вплоть до закрытия окна, то есть до позднего вечера 30 августа.

ESPN рассказывает о самых интересных трансферных сюжетах в Премьер-лиге.

Маркус Рэшфорд

Прошлым летом Маркус Рэшфорд подписал новый пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед», и в этой ситуации было бы логично сказать, что сейчас нет смысла рассуждать о его будущем. Но 26-летний футболист максимально ужасно провел минувший сезон, забив лишь восемь мячей в 43 матчах. В итоге главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включил Маркус в состав на Евро-2024.

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

Поговаривают, что «МЮ» продаст Рэшфорда, если один из потенциальных покупателей предложит не менее 70 миллионов фунтов. Но при этом у клуба нет большого стремления избавиться от нападающего этим летом.

Рэшфорд потеряд место в основном составе «МЮ» и стал одним из главных объектов для критики. Ситуация действительно сложная.

Продажа Рэшфорда поможет «МЮ» увеличить небольшой трансферный бюджет. Но, кажется, сейчас нет ни одного клуба, который бы проявлял серьезный интерес к десятому номеру «красных дьяволов».

В прошлом году неоднократно сообщали, что в переходе Рэшфорда заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Барселона», но сейчас оба варианта выглядят максимально нереально.

Правда, ситуация может измениться в любой момент. Пока нет уверенности в том, что Маркус начнет следующий сезон на «Олд Траффорд».

Трент Александер-Арнольд

Это лето может стать самым важным в карьере Трента. Оно может разрушить его будущее на «Энфилде».

У Александера-Арнольда остался всего лишь год по контракту с «Ливерпулем». Ходят слухи, что он может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Теперь, когда новым главным тренером «красных» стал Арне Слот, Тренту предстоит принять важное решение.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Тут есть лишь два сценария: либо он подпишет новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем», либо просигнализирует о своем желании перейти в другую команду, причем, возможно, уже этим летом.

Это дилемма не только для игрока, но и для клуба. «Ливерпуль» не может позволить себе, чтобы через год Трент ушел из клуба на правах свободного агента, это станет серьезным финансовым ударом.

Календарь и таблица Евро-2024

Сразу после Евро-2024 руководству «Ливерпуля», скорее всего, предстоит непростой разговор с Александером-Арнольдом. Если игрок не настроен продлевать контракт, есть смысл рассмотреть варианты с его уходом уже в это межсезонье.

Кевин Де Брейне

На прошлой неделе Де Брейне откровенно признался, что готов рассмотреть возможность переезда в Саудовскую Аравию, потому что там он «сможет заработать невероятные деньги».

Кевин Де Брейне globallookpress.com

В связи с тем, что у бельгийца остался лишь год по контракту с «Манчестер Сити», многие восприняли его слова как желание покинуть команду. Возможно, даже этим летом. Это вполне реально: совсем скоро Кевину исполнится 33 года, при этом в последнее время его все чаще стали беспокоить травмы.

Скорее всего, решение будет принимать главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристайн. Они понимают, что средства, полученные от продажи Де Брюйне, можно грамотно инвестировать в развитие основной команды.

В прошлом году «Манчестер Сити» получил в общей сложности 53,6 миллиона фунтов, продав Рияда Мареза («Аль-Ахли») и Эмерика Ляпорта («Аль-Наср»). Предложение по Де Брюйне может оказаться еще более выгодным. Не факт, что клуб и сам игрок откажутся от него.

Мохамед Салах

Салах, похоже, четко намекнул, что намерен остаться на «Энфилде». Мохамед оставил в своих соцсетях запись, в которой отметил, что будет изо всех сил бороться с «Ливерпулем» за трофеи в следующем сезоне.

Однако известно, что серьезный интерес к Салаху по-прежнему сохраняют ведущие клубы Саудовской Аравии. Вполне вероятно, что «Аль-Иттихад» вернется в Ливерпуль с новым предложением.

Мохамед Салах globallookpress.com

В августе 2023-го «Аль-Иттихад» незадолго до закрытия трансферного окна предложил «Ливерпулю» 150 миллионов фунтов, но получил отказ. Салах в тот момент не настаивал на уходе из клуба.

Но поскольку контракт Мо истекает летом следующего года, на этот раз «Ливерпулю» точно не стоит спешить с ответом, если «Аль-Иттихад» или другой саудовский клуб снова захочет приобрести египетского форварда.

Как и в случае с Александером-Арнольдом, «Ливерпуль» вряд ли захочет терять такого игрока, но есть риск, что через год он уйдет бесплатно, что тоже станет серьезной проблемой.

И Салах, и «Ливерпуль» пока не спешат с решением, но если Саудовская Аравия возобновит свой интерес, игроку и клубу придется принять важное решение.

Конор Галлахер

В трудный для «Челси» сезон Галлахер был редким образцом стабильности в команде Маурисио Почеттино. По сути, он показал, что в будущем может стать ключевым игроком.

Конор Галлахер globallookpress.com

Но 24-летний полузащитник до сих пор не продлил контракт. Действующее соглашение истекает летом 2025 года. Уже известно, что «Челси» продаст Конора, если вопрос с контрактом не будет решен в ближайшее время.

Здесь важно отметить, что любые средства, полученные за Галлахера, будут классифицироваться в финансовых отчетах клуба как чистая прибыль. Это ключевой момент в данной истории. «Челси», как известно, необходимо продать некоторых игроков, чтобы избежать нарушения финансовых правил АПЛ.

Таким образом, вполне вероятно, что «Челси» рассмотрит предложения по Галлахеру, в переходе которого заинтересованы как минимум «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Сумма трансфера может составить около 50 миллионов фунтов.

Айван Тоуни

«Брентфорд» твердо настроен сохранить Тоуни в своем составе, но этим летом удержать игрока будет гораздо более сложной задачей.

Буквально все клубы АПЛ, которым нужен нападающий, готовы рассмотреть вариант с подписанием Айвана.

Айван Тоуни globallookpress.com

Интерес к 28-летнему форварда проявляют почти все топ-клубы — «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Однако проблема заключается в том, что большинству потенциальных покупателей сначала придется разобраться с исходящими трансферами. Только после этого они смогут договариваться с «Брентфордом», который хочет за Тоуни 80 миллионов фунтов.

Но почти нет сомнений в том, что этим летом Тоуни покинет «Брентфорд». Следующим летом он может стать свободным агентом, поэтому у нынешнего клуба Айвана просто не остается других вариантов.

Джаррад Брантуэйт

Известно, что главным претендентом на Брантуэйта с некоторых пор является «Манчестер Юнайтед».

Джаррад Брантуэйт globallookpress.com

В январе 2020-го «Эвертон» купил Джаррада у «Карлайл Юнайтед» всего лишь за один миллион фунтов. Поскольку клуб из Ливерпуля столкнулся с финансовыми проблемами, им, скорее всего, придется продать 21-летнего центрального защитника уже в этом месяце, чтобы снова не нарушить правила АПЛ.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

«Эвертон» надеется получить за Брантуэйта не менее 75 миллионов фунтов, но «МЮ» может заплатить гораздо меньше, воспользовавшись непростой ситуацией «ирисок», которым срочно нужны деньги.

Сейчас многое зависит от того, сможет ли «Эвертон» стабилизировать финансовую ситуацию, избавившись от других игроков или найдя нового владельца.

Каземиро

В августе 2022 года Каземиро подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед». Трансфер бразильца обошелся клубу в 70 миллионов фунтов.

Теперь всё пришло к тому, что «МЮ» пытается избавиться от бывшего игрока мадридского «Реала». Это позволит сэкономить на его внушительной зарплате.

Каземиро globallookpress.com

Еще в начале года бывший футбольный директор «МЮ» Джон Мерто лично ездил в Саудовскую Аравию, чтобы понять, если ли шанс продать Каземиро в один из местных клубов.

Вряд ли саудовские клубы будут такими же щедрыми, как и летом 2023-го, но, кажется, у «МЮ» будет возможность выгодно продать 32-летнего футболиста, который не попал в состав сборной Бразилии на Кубок Америки.

По некоторым данным, Каземиро тоже не настроен оставаться в «МЮ» из-за испортившихся отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Майкл Олисе

Вингер «Кристал Пэлас» с некоторых пор является одним из самых популярных игроков АПЛ. Известно, что в подписании Олисе заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Майкл Олисе globallookpress.com

В августе прошлого года Майкл подписал новый четырехлетний контракт с «Пэлас», при этом отказавшись от перехода в «Челси». При этом в его соглашении с клубом есть пункт, согласно которому любой желающий сможет выкупить его за определенную сумму.

Главным претендентом на Олисе уже не первый месяц называют «Манчестер Юнайтед», который может включить в сделку защитника Эрона Уан-Биссаку. Но интерес со стороны «Челси» тоже не угас, поэтому не факт, что француз окажется на «Олд Траффорд».