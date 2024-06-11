От триумфа «Реала» до проклятья Кейна: победители и неудачники клубного сезона 2023/24

Леверкузенский «Байер» и «Аталанта» вдохновляли аутсайдеров по всей Европе, а дела «Барселоны» и «Челси» еще больше превращаются в фарс...

Мадридский «Реал» закрыл драматичный сезон 2023/24, выиграв рекордный 15-й Кубок европейских чемпионов, когда короли континентальных соревнований обыграли отважную дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 на «Уэмбли». «Мадрид», конечно же, также выиграл Ла Лигу, в то время как «Манчестер Сити» неизбежно завоевал титул английской Премьер-лиги, а «Пари Сен-Жермен» продолжал доминировать внутри Франции.

В Италии «Интер» вырвался вперед в гонке за Скудетто, заняв первое место самым приятным для своих болельщиков образом: завоевав свою вторую звезду во время победы над соседом-соперником «Миланом» на «Сан-Сиро». Однако в Германии произошел огромный сюрприз: «Байер» из Леверкузена не только положил конец мертвой хватке «Баварии» на титул Бундеслиги, но и сделал это, не проиграв ни одной игры.

Тем временем, в сезоне огромных успехов аутсайдеров, «Аталанта» выиграла свой первый крупный европейский трофей, а «Болонья», «Брест», «Астон Вилла» и «Жирона» квалифицировались в Лигу чемпионов.

Итак, кто же стал главными победителями и неудачниками в сезоне 2023/24? GOAL выбирает своих фаворитов ниже...

Победитель: Джуд Беллингем

Джуд Беллингем globallookpress.com

Когда Джуда Беллингема спросили о его дебютном сезоне в «Реале», он сказал, что «не мог и мечтать о лучшем». Это не было преувеличением.

Помимо того, что Беллингем забил победный гол в двух матчах «Класико» с «Барселоной», он был назван лучшим игроком Ла Лиги перед тем, как выиграть Лигу чемпионов. Был ли у кого-нибудь из «Галактикос» первый год на «Бернабеу» лучше?!

Неудачник: Гарри Кейн

Гарри Кейн globallookpress.com

Гарри Кейн разбил зеркало о черную кошку, проходя под лестницей?! Как еще можно объяснить провальный переход в мюнхенскую «Баварию» как раз перед их первой с 2012 года кампанией без трофеев?!

Кажется, что проклятие Кейна не только реально; оно сильнее, чем кто-либо думал!

Победитель: Хаби Алонсо

Хаби Алонсо globallookpress.com

Пеп Гвардиола знал, что из Хаби Алонсо получится хороший тренер. Но даже он не думал, что его соотечественник справится с работой с такой легкостью.

Алонсо только что превратил клуб, бывший синоним неудачи, в обладателя золотого дубля: «Байер» из Леверкузена выиграл Кубок Германии, став первой командой в истории немецкого футбола, которая прошла всю кампанию Бундеслиги непобежденной.

Если бы они также выиграли Лигу Европы, мы бы говорили о величайшем сезоне всех времен!

Неудачник: «Наполи»

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

В прошлом году в это время Неаполь все еще праздновал впечатляющий успех выигранного Скудетто. Теперь им предстоит смириться с одной из худших защит титула в истории Серии А.

Причина по которой это случилось? Ссора между Аурелио Де Лаурентисом и Лучано Спаллетти, которая привела к уходу тренера, сотворившего историю. После ухода спортивного директора Криштиану Джунтоли проект рухнул.

Де Лаурентис сменил трех тренеров во время провальной кампании 2023/24, которая закончилась тем, что «Наполи» финишировал 10-м.

Антонио Конте собирается разбирать обломки, но ему придется восстанавливаться без звездного нападающего Виктора Осимхена, чей неизбежный уход станет еще одним ударом для болельщиков.

Победитель: Фил Фоден

Фил Фоден globallookpress.com

Мы давно знали, что Фил Фоден — особенный талант, но он не всегда был гарантированным игроком в стартовом составе «Манчестер Сити». Напомним, 24-летний англичанин еще только вышел со скамейки запасных в финале Лиги чемпионов прошлого сезона.

Однако в этом сезоне Фоден стал символом «Сити» и сыграл настолько важную роль в их триумфальном и упрямом походе за титулом, что был выбран буквально всеми лучшим игроком сезона в Премьер-лиге.

Как сказал Гвардиола: «Никто не был для нас столь важным игроком, как он». Если Гарет Саутгейт позволит Фодену преуспеть на Евро, мы можем увидеть серьезного претендента на «Золотой мяч».

Неудачник: «Барселона»

Действительно грустно видеть, во что превратилась «Барселона». Было время, когда они были больше, чем просто клуб. Это был знаковый и вдохновляющий клуб, который действительно что-то значил.

Однако сейчас это не более чем бездушная развалина былой организации, что так болезненно подчеркивается фарсовыми обстоятельствами увольнения Хави с поста тренера.

Вся эта история была неловкой — и в то же время совершенно неудивительной, поскольку она исходила от Жоана Лапорты, который сдал в ломбард будущее клуба в отчаянной надежде сохранить свою актуальность в настоящем.

Это смелая авантюра, которая при нынешнем бестолковом руководстве вряд ли окупится.

Победитель: Юрген Клопп

Юрген Клопп globallookpress.com

Прощание Юргена Клоппа с клубом было далеко не безупречным. Борьба «Ливерпуля» за титул провалилась на финишной прямой, а свидание с судьбой в Дублине так и не осуществилось, поскольку «красные» вылетели в четвертьфинале Лиги Европы.

Тем не менее, Клопп по-прежнему насладился эмоциональными проводами на «Энфилде» после очередного сезона, в котором он добился больших успехов. Полузащита была успешно обновлена ​​и перестроена, а клубная молодежь помогла выиграть Кубок лиги.

Немногим тренерам удается уйти на своих условиях и будучи настолько обожаемыми публикой, но Клопп справился с этим благодаря опьяняющей смеси страсти, харизмы, таланта, трудолюбия и смирения. Его будет не хватать, и не только в Мерсисайде.

Неудачник: «Челси»

Маурисио Почеттино globallookpress.com

За последние два года на трансферы было потрачено более 1 миллиарда фунтов стерлингов, но в следующем сезоне «Челси» будет играть в Лиге конференций УЕФА.

В этом контексте Маурисио Почеттино не заслуживал сохранения своего поста, но забавно то, что Тодд Боэли и компания решили уволить аргентинца после обнадеживающего завершения в остальном неудачной кампании.

Замена его тренером-победителем Чемпионшипа, уход которого не огорчило большинство болельщиков «Лестера», Энцо Мареской, только укрепила веру в то, что владельцы клуба со «Стэмфорд Бридж» совершенно не понимают, что делают.

Тем не менее, хотя такие сомнительные решения, должно быть, ужасно беспокоят болельщиков «Челси», для остальных из нас это источник бесконечного развлечения.

Победитель: «Аталанта»

Ни один тренер или клуб не заслужил трофея в этом сезоне больше, чем «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини. Это была просто награда за всю невероятную работу, проделанную в Бергамо за последние восемь лет, от тренировочных площадок академии клуба до зала заседаний совета директоров.

Но потрясающий разгром ранее непобедимого «Байера» из Леверкузена в Лиге Европы стал не просто победой «Аталанты» — это был триумф над невзгодами; доказательство того, что провинциальные команды могут добиться успеха в эпоху клубов, спонсируемых государствами.

Как сказал Гасперини: «Победа с "Аталантой" — это одна из тех футбольных сказок, которые редко случаются. Она дает простор для меритократии: еще есть место для идей, и не обязательно все сводится только к деньгам».

Победители: Лига Конференций

Конечно, финал этого сезона был тяжелым, возможно, одним из худших, которые мы видели на любом уровне за последние годы, но Лига конференций оказалась на удивление достойным дополнением к насыщенному календарю европейского футбола.

Это дало великим клубам с настрадавшимися болельщиками запоздалую возможность побороться за серьезный трофей, и результатом этого стали поистине трогательные сцены празднования за последние несколько лет.

Действительно, хотя было трудно не пожалеть «Фиорентину» после поражения во втором финале подряд, «Олимпиакос» стал первой греческой командой, когда-либо выигравшей турнир УЕФА, и за этим было радостно наблюдать.

УЕФА ошибается во многом, и решение о расширении Лиги чемпионов в следующем сезоне совершенно нелепо, но, надо отдать должное, Лига конференций — потрясающий турнир.

Неудачник: Премьер-лига

Лучшая лига в мире? Премьер-лига сейчас даже не лучшая в Европе. Ни одна английская команда в этом сезоне не дошла до финала турнира УЕФА, а в полуфинал пробилась только «Астон Вилла».

Особенно постыдными были выступления крупнейших клубов Премьер-лиги. «Ливерпуль» был разорван в клочья на «Энфилде» маленькой «Аталантой», «Арсенал» проиграл худшей за последние десять лет «Баварии», а «Манчестер Юнайтед» занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов.

Поэтому неудивительно, что «Манчестер Сити» снова выиграл Премьер-лигу — несмотря на то, что обладатели требла прошлого сезона на этот раз были далеки от своих лучших результатов. Подопечные Пепа Гвардиолы теперь завоевали шесть из семи последних титулов АПЛ, что представляет собой насмешку над представлением о том, что Премьер-лига является самой конкурентоспособной в мире.

Действительно, после многих лет, потраченных на высмеивание высших дивизионов Европы, многие английские болельщики теперь задаются вопросом, а не они ли болеют за «Фермерскую лигу»!

Победитель: «Реал Мадрид»

Были ли когда-нибудь сомнения в том, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов? Даже когда за пределами поля их обыгрывала «Боруссия Дортмунд», вы просто знали, что они найдут способ победить. Это то, что они делают.

Самое страшное сейчас то, что доминированию Мадрида не видно конца. Поскольку у руля остается несравненный и невероятно собранный Карло Анчелотти, у них на самом деле больше возможностей для продолжения этой замечательной серии из шести побед за 11 сезонов, чем в любой предыдущий момент за последнее десятилетие.

Мастерства Тони Крооса определенно будет не хватать «Реалу», который и так омолаживал свою полузащиту на протяжении последних нескольких сезонов, в то время как Килиан Мбаппе и Эндрик собираются усилить атаку, уже содержащую двух ведущих претендентов на «Золотой мяч» этого года: Винисиуса Жуниора и Беллингема.

Это захватывающая перспектива для болельщиков «Мадрида», но ужасающая пища для размышлений для остальной Европы.