Исторический «Байер» и провальная «Бавария»: итоги сезона в Бундеслиге

В немецкой Бундеслиге завершился очередной сезон. Раздаем номинации как его итог.

Команда сезона

До сих пор ни одна немецкая команда не становился чемпионом без поражений. В минувшем сезоне Бундеслиги 2023/24 годов «Байер» Леверкузен одержал 28 побед при шести ничьих.

Для клуба, который когда-то прозвали «Неверкузеном», имея в виду едва ли не проклятие неудачников, что на нем висит, это был невероятный успех. Он пять раз занимал второе место в чемпионате, прежде чем наконец совершил прорыв в этом году.

«Аптекари» оформили чемпионский титул еще в середине апреля. Учитывая огромную важность этого события для истории клуба, можно было бы простить леверкузенцам потерю концентрации и как следствие поражение в одном из матчей. Вместо этого они явно настроились на то, чтобы не проиграть до конца первенства.

Архитектором успеха «Байера», безусловно, стал его наставник Хаби Алонсо, который вопреки многочисленным слухи о желании топ-клубов его переманить, останется летом еще как минимум на один сезон.

Наибольшее же впечатление среди игроков суперхавбек Флориан Вирц, форвард Виктор Бонифейс и защитник Алекс Гримальдо (10 голов и 14 передач в Бундеслиге!), но, конечно же, в первую очередь похвалы заслуживает вся команда.

Лучшие голы и наиболее памятные моменты сезона «Байера»

Сенсация сезона

Если не учитывать сенсационный титул «Байера», главной сенсацией чемпионата стал «Штутгарт». В прошлом сезоне швабам пришлось пройти через плей-офф, чтобы остаться в элите, а в этом сезоне они заняли второе место. Как и в случае с «Аптекарями», похвалы достоин весь коллектив, но особенно стоит выделить дуэт нападающих Серу Гирасси и Дениза Ундава.

Первый забил в общей сложности 28 мячей, несмотря на то, что пропустил шесть матчей из-за травмы и Кубка африканских наций, а когда он отсутствовал, второй стал главным бомбардиром клуба и оружием в атаке. Ундав отличился 18 голами и отдал 10 результативных передач.

В итоге «Штутгарт» завоевал путевку в Лигу чемпионов смелым и отважным футболом с большим процентом владения мячом и кавалькадой голов. Только «Байер» и «Бавария» забили в этом сезоне больше, чем «Штутгарт» — 78 мячей.

«Штутгарт» сенсационно занял второе место globallookpress.com

Неудачник сезона

Безусловно, «Бавария» — это клуб, который больше всех провалился в этом сезоне. Она начинала сезон с 11-ю чемпионскими титулами кряду, а также усилила атаку Харри Кейном, что делало ее очевидным фаворитов, но в итоге мюнхенцы заняли лишь третье место и даже близко не приблизились к завоеванию очередной серебряной салатницы.

Харри Кейну больше всего обидно, что он перешел в «Баварию» именно для того, чтобы выигрывать трофеи, чего ему так и не удалось в «Тоттенхэме», но в текущей кампании он остался ни с чем и в Германии. Более того, в этом сезоне «ротен» не выиграли ни одного трофея, чего с ними не случалось, начиная с сезона 2011/2012.

«Бавария» впервые за 12 лет не стала чемпионом globallookpress.com

Игрок сезона

Флориан Вирц сыграл главную роль в завоевании чемпионства «Байером» в уходящем сезоне, благодаря чему заслуженно назван лучшим игроком года в Бундеслиге. 11 голов и отдал 11 результативных передач атакующего хавбека оказались в данном случае определяющим фактором.

Только Виктор Бонифейс забил больше, чем Вирц в текущей кампании, забив 14 мячей, а по ассистам его опередил лишь Алехандро Гримальдо (13), который стал лучшим в Бундеслиге по данному показателю.

Эффектной точкой в успешном для лидера «Аптекарей» сезона стал его выход со скамейки запасных в апрельском матче против «Вердера», в котором он оформил хет-трик, а команда выиграла со счетом 5:0. Именно эта победа и позволила им завоевать чемпионство за пять туров до конца немецкого первенства.

Флориан Вирц globallookpress.com

Тренер сезона

Хаби Алонсо — безусловно, лучший тренер Бундеслиги текущего сезона. Он не просто заставил своих подопечных так сильно поверить в себя, чтобы выиграть чемпионство. Самое главное — он заставил их поверить, что они способны играть, как чемпионы.

Его «Байер» делает акцент на владении мячом, и в этом сезоне леверкузенцы сделали больше всех передач в Бундеслиге. Но эти пасы всегда имеют определенную цель: «Аптекари» стремятся к быстрым комбинациям через центр. Его вингбеки действуют высоко, широко и участвуют в молниеносных контратаках.

Хаби Алонсо globallookpress.com

В то же время Хаби Алонсо показал, что способен адаптировать свой стиль, что было особенно заметно в решающей победе со счетом 3:0 над «Баварией» в феврале. Он усадил в запас правого защитника Джереми Фримпонга, основного атакующего полузащитника Йонаса Хофманна и нападающего Патрика Шика, чтобы сделать свою команду более цельной, но с большим запасом скорости во время контратак, в результате чего мюнхенцы смогли нанести всего один удар в створ ворот, хотя куда больше владели мячом.

При этом баск хотя и не выглядит по-лидерски агрессивным, он сочетает свое фирменное спокойствие со страстью и драйвом у кромки поля, что способствует доверию между ним и подопечными.

В любом случае — первый титул в истории «Байера», который ни разу за чемпионат не проиграл — говорит сам за себя.