ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферное лето «Барселоны»: будет одновременно и сложно, и интересно

    «Барселона» в поиске возможностей для обновления состава

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Атлетико Бетис Вильярреал Жирона Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бавария Бундеслига Футбол Германии Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии ПСЖ Ницца Лига 1 Футбол Франции Саудовская Про-Лига
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов«Каждый следующий шаг сложнее предыдущего». Рашид Рахимов — о тренерской доле и нюансах работы в Казани «Реал»Неизбежность «Реала». Мадридцы сдержали «Боруссию», выиграв «Десимоквинту» Ханс-Дитер ФликТрансферное лето «Барселоны»: будет одновременно и сложно, и интересно
  • 15:45
    • Рахимов высказался о слухах по поводу возможного увольнения из «Рубина»
  • 14:18
    • Романо: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
  • 16:14
    • The Athletic: Модрич согласился на понижение зарплаты в «Реале»
  • 15:20
    • «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами
  • 13:41
    • Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 13:30
    • Де Йонг: Я готов пойти на риск, чтобы сыграть на Евро-2024
  • 13:12
    • «Севилья» назвала имя нового главного тренера
    Все новости спорта
    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик
    «Барселоне» с ее скромным бюджетом придется творить чудеса на трансферном рынке, чтобы в следующем сезоне конкурировать с лучшими клубами Европы.
    В прошлом году «Барселона» стала чемпионом Испании, но в сезоне-2023/2024 команда, несмотря на все усилия, сделала шаг назад. Итогом не самой удачной кампании стало увольнение Хави и назначение на пост главного тренера Ханса-Дитера Флика.

    За пределами футбольного поля в «Барсе» и вовсе хаос. Клуб по-прежнему испытывает огромные финансовые трудности. С учетом строгих правил Ла Лиги у них вряд ли будет много возможностей для маневра, чтобы решить все свои задачи на трансферном рынке.

    Конечно, какие-то средства найдутся, но о существенном обновлении состава, на котором, похоже, настаивал Хави, вряд ли уместно даже рассуждать.

    Кого-то «Барселона» продаст, но есть игроки, с которыми они точно не планируют расставаться, несмотря на все сложности. Скорее всего, каталонцы подпишут одного или максимум двух известных игроков. Это всё, что они могут позволить себе в текущей ситуации.

    GOAL рассуждает о первой трансферной кампании «Барселоны» при Хансе-Дитере Флике.

    Проблемные позиции

    «Барселона» нуждается в глубине и качестве состава буквально на всех позициях. Однако приоритетной задачей остается усиление опорной зоны.

    Прошлым летом клубу так и не удалось найти более-менее адекватную замену для Серджи Бускетса. В какой-то момент на позиции опорника пришлось играть Андреасу Кристенсену. Проблема не решена — «Барсе» срочно нужен новый опорный полузащитник.

  • Пугающее доминирование «Реала», токсичная «Барса» и слабый дебют Захаряна. Итоги сезона в Ла Лиге
  • Фиксируем главные события и тенденции испанского сезона
  • 31/05/2024

    • Возможно, придется искать левого вингера, учитывая постоянные разговоры о возможной продаже Рафиньи. При этом «Барселона» вряд ли выкупит у «Атлетико» Жоау Феликса.

    Кроме того, есть смысл в приобретении хотя бы одного центрального защитника.

    Слухи

    «Барселона» из-за своих финансовых проблем упоминается в трансферных сводках не так часто, как остальные топ-клубы. Есть сведения, что одним из новичков команды станет полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес, который вскоре станет свободным агентом.

    Гидо Родригес
    globallookpress.com

    Но при этом источники утверждают, что, возможно, каталонцы подпишут еще одного игрока на проблемную позицию шестого номера.

    Известно, что главной целью «Барселоны» был и остается Мартин Субименди, но он, похоже, не намерен покидать «Реал Сосьедад» этим летом.

    Кроме того, по некоторым данным, Йозуа Киммих недоволен своим положением в «Баварии» и готов вслед за Фликом переехать в Барселону.

    Если не получится с Киммихом, «Барселона» может рассмотреть вариант с подписанием Амаду Онана из «Эвертона» или хавбека «Ниццы» Кефрена Тюрама.

  • Запасной вариант. Флик дождался приглашения от «Барселоны»
  • Ответы на ключевые вопросы о сменщике Хави у руля каталонского клуба
  • 29/05/2024

    • Когда пост главного тренера занимал Хави, неоднократно писали, что основной трансферной целью каталонцев летом 2024-го будет Бернарду Силва. Но теперь неизвестно, сохранится ли этот интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» после назначения Флика.

    Идеальный трансфер

    Субименди был мечтой «Барселоны», но теперь он, похоже, исчез из ее списка трансферных целей, в том числе из-за финансовых ограничений.

    Йозуа Киммих
    globallookpress.com

    Идеальным вариантом стало бы подписание Киммиха. У «Баварии» есть более молодые игроки на его позиции, и, возможно, мюнхенский клуб будет только рад, если сможет продать его по хорошей цене. Это важно, поскольку контракт Йозуа истекает летом 2025 года, и совсем не похоже на то, что стороны настроены продолжить сотрудничество.

    Киммих, как известно, очень успешно играл за «Баварию» под руководством Флика. Скорее всего, в «Барселоне» он тоже будет на ведущих ролях.

    Кому-то придется уйти

    Этим летом «Барсе» все-таки придется заняться чисткой состава. Без этого у нее просто не будет возможности осуществить хотя бы несколько входящих трансферов.

    Уже известно, что Феликс и Жоау Канселу вернутся в свои клуб — оба чересчур неубедительно провели минувший сезон. Маркос Алонсо уйдет в связи с истечением срока контракта. В подписании испанца заинтересован мадридский «Атлетико».

    Рафинья
    globallookpress.com

    Скорее всего, «Барселона» действительно готова продать Рафинью. С появлением Ламина Ямаля это не должно стать серьезной проблемой. Клуб может получить за бразильца очень приличную сумму.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Поговаривают, что из «Барсы» может уйти Френки де Йонг, которым давно интересуются клубы английской Премьер-лиги, в том числе «Челси» и «Арсенал».

    Под вопросом находится и будущее Рональда Араухо, хотя сообщалось, что уругвайский защитник планирует остаться в столице Каталонии.

    Кого отдадут в аренду

    Самой большой проблемой здесь является Витор Роке. Как оказалось, Хави был против подписания молодого бразильца, но клуб не стал прислушиваться к тренеру.

    В итоге Роке почти не играл и забил всего лишь два гола, из-за чего его агент публично заявил, что игрок намерен покинуть «Барселону».

    Витор Роке
    globallookpress.com

    Вариант с арендой, возможно, будет самым оптимальным. Хотя бы потому, что успешный период может поднять его рыночную стоимость.

    Ансу Фати только что вернулся из «Брайтона», но на него, похоже, по-прежнему не рассчитывают. То же самое можно сказать и про Сержиньо Деста. При этом нидерландец пропустит первую половину следующего сезона из-за травмы колена.

  • Уход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами
  • Печальный урок для легендарного игрока, пострадавшего от клуба, который он так любит
  • 24/05/2024

    • Пабло Торре тоже придется искать новую команду. В сезоне-2023/2024 ему так и не удалось стать основным игроком в «Жироне».

    Как будет выглядеть «Барселона» в сезоне-2024/2025

    «Барселона» вряд ли сможет существенно обновить состав, но кое-кого они наверняка подпишут.

    Ханс-Дитер Флик
    globallookpress.com

    Главным, скорее всего, станет трансфер Киммиха. Если предположить, что Рафинья уйдет, а де Йонг останется, состав сине-гранатовых не будет сильно отличаться от того, что было было в минувшем сезоне.

    Флик предпочитает использовать схему 4-2-3-1, которая предоставит «Барсе» различные возможности, учитывая насыщенную полузащиту.

    Скорее всего, одновременно будут задействованы и Гави, и Педри, и Илкай Гюндоган. Почти гарантировано место в «старте» Ямалю, тогда как роль основного игрока на другом фланге пока остается вакантной.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайрат — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Леганес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хорватия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Германия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры