Трансферное лето «Барселоны»: будет одновременно и сложно, и интересно

«Барселоне» с ее скромным бюджетом придется творить чудеса на трансферном рынке, чтобы в следующем сезоне конкурировать с лучшими клубами Европы.

В прошлом годустала чемпионом Испании, но в сезоне-2023/2024 команда, несмотря на все усилия, сделала шаг назад. Итогом не самой удачной кампании стало увольнениеи назначение на пост главного тренера

За пределами футбольного поля в «Барсе» и вовсе хаос. Клуб по-прежнему испытывает огромные финансовые трудности. С учетом строгих правил Ла Лиги у них вряд ли будет много возможностей для маневра, чтобы решить все свои задачи на трансферном рынке.

Конечно, какие-то средства найдутся, но о существенном обновлении состава, на котором, похоже, настаивал Хави, вряд ли уместно даже рассуждать.

Кого-то «Барселона» продаст, но есть игроки, с которыми они точно не планируют расставаться, несмотря на все сложности. Скорее всего, каталонцы подпишут одного или максимум двух известных игроков. Это всё, что они могут позволить себе в текущей ситуации.

GOAL рассуждает о первой трансферной кампании «Барселоны» при Хансе-Дитере Флике.

Проблемные позиции

«Барселона» нуждается в глубине и качестве состава буквально на всех позициях. Однако приоритетной задачей остается усиление опорной зоны.

Прошлым летом клубу так и не удалось найти более-менее адекватную замену для Серджи Бускетса. В какой-то момент на позиции опорника пришлось играть Андреасу Кристенсену. Проблема не решена — «Барсе» срочно нужен новый опорный полузащитник.

Возможно, придется искать левого вингера, учитывая постоянные разговоры о возможной продаже Рафиньи. При этом «Барселона» вряд ли выкупит у «Атлетико» Жоау Феликса.

Кроме того, есть смысл в приобретении хотя бы одного центрального защитника.

Слухи

«Барселона» из-за своих финансовых проблем упоминается в трансферных сводках не так часто, как остальные топ-клубы. Есть сведения, что одним из новичков команды станет полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес, который вскоре станет свободным агентом.

Гидо Родригес globallookpress.com

Но при этом источники утверждают, что, возможно, каталонцы подпишут еще одного игрока на проблемную позицию шестого номера.

Известно, что главной целью «Барселоны» был и остается Мартин Субименди, но он, похоже, не намерен покидать «Реал Сосьедад» этим летом.

Кроме того, по некоторым данным, Йозуа Киммих недоволен своим положением в «Баварии» и готов вслед за Фликом переехать в Барселону.

Если не получится с Киммихом, «Барселона» может рассмотреть вариант с подписанием Амаду Онана из «Эвертона» или хавбека «Ниццы» Кефрена Тюрама.

Когда пост главного тренера занимал Хави, неоднократно писали, что основной трансферной целью каталонцев летом 2024-го будет Бернарду Силва. Но теперь неизвестно, сохранится ли этот интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» после назначения Флика.

Идеальный трансфер

Субименди был мечтой «Барселоны», но теперь он, похоже, исчез из ее списка трансферных целей, в том числе из-за финансовых ограничений.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Идеальным вариантом стало бы подписание Киммиха. У «Баварии» есть более молодые игроки на его позиции, и, возможно, мюнхенский клуб будет только рад, если сможет продать его по хорошей цене. Это важно, поскольку контракт Йозуа истекает летом 2025 года, и совсем не похоже на то, что стороны настроены продолжить сотрудничество.

Киммих, как известно, очень успешно играл за «Баварию» под руководством Флика. Скорее всего, в «Барселоне» он тоже будет на ведущих ролях.

Кому-то придется уйти

Этим летом «Барсе» все-таки придется заняться чисткой состава. Без этого у нее просто не будет возможности осуществить хотя бы несколько входящих трансферов.

Уже известно, что Феликс и Жоау Канселу вернутся в свои клуб — оба чересчур неубедительно провели минувший сезон. Маркос Алонсо уйдет в связи с истечением срока контракта. В подписании испанца заинтересован мадридский «Атлетико».

Рафинья globallookpress.com

Скорее всего, «Барселона» действительно готова продать Рафинью. С появлением Ламина Ямаля это не должно стать серьезной проблемой. Клуб может получить за бразильца очень приличную сумму.

Поговаривают, что из «Барсы» может уйти Френки де Йонг, которым давно интересуются клубы английской Премьер-лиги, в том числе «Челси» и «Арсенал».

Под вопросом находится и будущее Рональда Араухо, хотя сообщалось, что уругвайский защитник планирует остаться в столице Каталонии.

Кого отдадут в аренду

Самой большой проблемой здесь является Витор Роке. Как оказалось, Хави был против подписания молодого бразильца, но клуб не стал прислушиваться к тренеру.

В итоге Роке почти не играл и забил всего лишь два гола, из-за чего его агент публично заявил, что игрок намерен покинуть «Барселону».

Витор Роке globallookpress.com

Вариант с арендой, возможно, будет самым оптимальным. Хотя бы потому, что успешный период может поднять его рыночную стоимость.

Ансу Фати только что вернулся из «Брайтона», но на него, похоже, по-прежнему не рассчитывают. То же самое можно сказать и про Сержиньо Деста. При этом нидерландец пропустит первую половину следующего сезона из-за травмы колена.

Пабло Торре тоже придется искать новую команду. В сезоне-2023/2024 ему так и не удалось стать основным игроком в «Жироне».

Как будет выглядеть «Барселона» в сезоне-2024/2025

«Барселона» вряд ли сможет существенно обновить состав, но кое-кого они наверняка подпишут.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

Главным, скорее всего, станет трансфер Киммиха. Если предположить, что Рафинья уйдет, а де Йонг останется, состав сине-гранатовых не будет сильно отличаться от того, что было было в минувшем сезоне.

Флик предпочитает использовать схему 4-2-3-1, которая предоставит «Барсе» различные возможности, учитывая насыщенную полузащиту.

Скорее всего, одновременно будут задействованы и Гави, и Педри, и Илкай Гюндоган. Почти гарантировано место в «старте» Ямалю, тогда как роль основного игрока на другом фланге пока остается вакантной.