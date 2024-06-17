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    Румыния одержала уверенную победу над Украиной

    Румыния — Украина: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Румынии
    В матче первого тура Евро-2024 в группе Е сборная Румыния не оставила шансов сборной Украины — 3:0.

    Николае Станчу
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    Николае Станчу

    Счет на 29-й минуте дальним ударом открыл полузащитник Николае Станчу.

    Почти сразу после перерыва полузащитник итальянского «Эмполи» Рэзван Марин удвоил преимущество румынской сборной.

    На 57-й минуте форвард турецкого «Газиантеспора» Денис Дрэгуш сделал счет разгромным, голевую передачу ему отдал полузащитник «Пармы» Деннис Ман.

    Футбол. Евро-2024. Группа E
    Румыния — Украина 3:0
    Голы: 1:0 Николае Станчу (29'), 2:0 Рэзван Марин (53'), 3:0 Денис Дрэгуш (57') Румыния: Флорин Ницэ, Андрей Рациу, Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Никусор Банку, Мариус Марин (Адриан Рус, 75'), Рэзван Марин, Николае Станчу (Богдан Раковицан, 87'), Деннис Ман (Янис Хаджи, 62'), Флоринел Коман (Валентин Михэйлэ, 62'), Денис Дрэгуш (Георге Пушкаш, 75') Украина: Андрей Лунин, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля (Александр Тымчик, 72'), Георгий Судаков (Руслан Малиновский, 83'), Виктор Цыганков (Андрей Ярмоленко, 63'), Тарас Степаненко (Владимир Бражко, 62'), Николай Шапаренко (Роман Яремчук, 63'), Александр Зинченко, Артем Довбик, Михаил Мудрик Предупреждения: Ефим Конопля (67'), Рэзван Марин (79')

    Календарь и таблица Евро-2024

    Во втором туре Украина сыграет со Словакией, а Румыния с Бельгией. Обе встречи состоятся 22 июня.

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