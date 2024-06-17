Румыния — Украина: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

Николае Станчу Фото: globallookpress.com
Счет на 29-й минуте дальним ударом открыл полузащитник Николае Станчу.
Почти сразу после перерыва полузащитник итальянского «Эмполи» Рэзван Марин удвоил преимущество румынской сборной.
На 57-й минуте форвард турецкого «Газиантеспора» Денис Дрэгуш сделал счет разгромным, голевую передачу ему отдал полузащитник «Пармы» Деннис Ман.
Футбол. Евро-2024. Группа E
Румыния — Украина 3:0
Голы: 1:0 Николае Станчу (29'), 2:0 Рэзван Марин (53'), 3:0 Денис Дрэгуш (57') Румыния: Флорин Ницэ, Андрей Рациу, Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Никусор Банку, Мариус Марин (Адриан Рус, 75'), Рэзван Марин, Николае Станчу (Богдан Раковицан, 87'), Деннис Ман (Янис Хаджи, 62'), Флоринел Коман (Валентин Михэйлэ, 62'), Денис Дрэгуш (Георге Пушкаш, 75') Украина: Андрей Лунин, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Ефим Конопля (Александр Тымчик, 72'), Георгий Судаков (Руслан Малиновский, 83'), Виктор Цыганков (Андрей Ярмоленко, 63'), Тарас Степаненко (Владимир Бражко, 62'), Николай Шапаренко (Роман Яремчук, 63'), Александр Зинченко, Артем Довбик, Михаил Мудрик Предупреждения: Ефим Конопля (67'), Рэзван Марин (79')
Во втором туре Украина сыграет со Словакией, а Румыния с Бельгией. Обе встречи состоятся 22 июня.