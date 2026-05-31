Польша и Украина не попали на чемпионат мира-2026, хотя обе сборные рассчитывали, как минимум, пройти дальше в стыках. Теперь очная встреча во Вроцлаве становится не просто товарищеской игрой, а первым шагом к новому циклу. Впереди Лига наций, обновление составов и попытка понять, кто быстрее переварит весенний удар. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

18:05 Стартовые составы команд на товарищеский матч:

Польша: Булка, Висневский, Кендзера, Кивёр, Пырка, Зелиньский, Петровский, Залевский, Шиманьский, Левандовский, Петушевский.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Сарапий, Романчук, Назарина, Очеретько, Судаков, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

17:45 Матч обслужит словацкая бригада арбитров во главе с Филипом Гловой. Помогать ему на линиях будут Даниэл Полачек и Петер Беднар, четвёртым арбитром назначен Лукаш Дзивяк. За систему ВАР отвечает Матей Хорень, ассистент ВАР — Мариан Руц.

Польша

Для Польши невыход на чемпионат мира стал болезненным ударом, но едва ли отменил прогресс, который команда показала при Яне Урбане. После его назначения сборная выдала серию из семи матчей без поражений, выиграла пять раз и дважды сыграла вничью с Нидерландами — по 1:1. Именно гол Виктора Дьокереша на 88-й минуте финала стыков со Швецией прервал этот отрезок и оставил поляков без турнира.

Матч со Швецией получился равным и драматичным. Польша дважды возвращалась после пропущенных мячей, но в концовке не выдержала темп и упустила шанс хотя бы довести встречу до серии пенальти. Для Роберта Левандовского это мог быть последний шанс сыграть на чемпионате мира, поэтому после поражения разговоры о завершении международной карьеры выглядели естественно. Однако 37-летний форвард остался в сборной и попал в заявку на игру с Украиной.

При этом Урбан уже смотрит дальше. В составе сразу несколько новых лиц: Каспер Потульский, Норберт Войтушек, Оскар Войчик, Кароль Чубак и Матеуш Жуковский. Самому возрастному из дебютантов 26 лет, а значит, тренерский штаб явно пытается омолодить группу и расширить выбор перед Лигой наций. Особенно интересно появление Чубака, который провёл результативный сезон за «Мотор» из Люблина и может получить шанс во втором тайме как один из потенциальных вариантов на будущее после Левандовски.

Украина

Украина завершила период Сергея Реброва поражением от Швеции в полуфинале стыков. Отбор в целом получился противоречивым, команда не приблизилась к борьбе с Францией за первое место, но достаточно уверенно справлялась с соперниками ниже классом и сохраняла шансы до весны. После поражения от шведов Ребров покинул пост, а сборную возглавил Андреа Мальдера. Он работал в штабе Андрея Шевченко, а затем был ассистентом Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе». Но в роли главного тренера взрослой национальной сборной он дебютирует именно во Вроцлаве. Поэтому ждать от Украины резко новой игры за несколько дней подготовки было бы странно. Скорее это будет матч-знакомство с требованиями тренера и базовыми принципами, которые команда начнёт отрабатывать к Лиге наций.

Одной из главных интриг стал вызов Андрея Ярмоленко. 36-летний вингер давно не играл за сборную, но провёл сильный сезон в киевском «Динамо» и получил шанс вернуться. У него 45 голов за национальную команду — всего на два меньше, чем у Андрея Шевченко, лучшего бомбардира в истории сборной Украины. Понятно, что рекорд не должен становиться самоцелью, но его возвращение добавляет матчу эмоционального веса. Тем более Ярмоленко участвовал во всех трёх последних встречах с Польшей, и все три Украина проиграла.

Состав Украины тоже изменился. По сравнению с мартовским матчем против Швеции не вызваны Александр Тымчик, Александр Зубков, Иван Калюжный и Владислав Ванат. Зато могут вернуться Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и Руслан Малиновский. В атаке выбор, вероятно, будет между Артёмом Довбиком и Романом Яремчуком, а Ярмоленко может получить игровое время на фланге или выйти по ходу встречи.

Очные встречи и главная интрига

Последние матчи между Польшей и Украиной складывались в пользу поляков. «Кадра» выиграла три очные встречи подряд: 1:0, 2:0 и 3:1. Последний раз команды играли в июне 2024 года, и тогда Польша победила со счётом 3:1. Однако товарищеский статус и новый тренерский цикл делают текущий матч менее зависимым от прошлых результатов.

Главная интрига — кто быстрее выйдет из состояния разочарования после стыков. Польша выглядит более собранной и стабильной, но при этом продолжает давать соперникам моменты. Украинская команда только начинает путь с новым тренером, но именно это может добавить энергии и внутренней конкуренции. Во Вроцлаве результат не будет главным итогом вечера, но по игре уже можно будет понять, насколько болезненным оказался весенний провал для обеих сборных.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83.