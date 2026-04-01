Швеция пробилась на чемпионат мира после победы над Польшей (3:2), а сам матч оказался гораздо важнее любого разговора о том, насколько извилистым был путь к этой развязке. В Стокгольме команда Грэма Поттера дважды выходила вперёд, дважды позволяла Польше отыграться, временами выглядела слишком хрупкой без мяча, но всё-таки дожала соперника перед самым дополнительным временем. Это был нервный, открытый и временами очень неровный матч, где Польша часто смотрелась даже убедительнее, но Швеция лучше распорядилась ключевыми эпизодами.

Результат матча Швеция Стокгольм 3:2 Польша Варшава 1:0 Энтони Эланга 20' 1:1 Никола Залевский 33' 2:1 Густаф Лагербильке 44' 2:2 Кароль Свидерски 55' 3:2 Виктор Дьёкереш 88' Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Густаф Лагербильке, Карл Старфельт, Виктор Линделёф, Даниэль Свенссон, Ясин Аяри ( Маттиас Сванберг 90' ), Йеспер Карлстрём ( Лукас Бергвалль 69' ), Габриэль Гудмундссон, Энтони Эланга ( Бесфорт Зенели 69' ), Беньямин Нюгрен ( Gustav Lundgren 81' ), Виктор Дьёкереш Польша: Камиль Грабара, Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Пшемыслав Висневски, Якуб Каминьский, Никола Залевский ( Камил Гросицки 90' ), Пётр Зелиньски, Себастьян Шиманьски, Мэтти Кэш ( Кшиштоф Пёнтек 90' ), Роберт Левандовски, Кароль Свидерски ( Оскар Петушевский 63' ) Жёлтые карточки: Йеспер Карлстрём 62', Лукас Бергвалль 77' — Якуб Кивёр 43', Оскар Петушевский 65', Кшиштоф Пёнтек 90+4'

Статистика матча 5 Удары в створ 7 3 Удары мимо 3 36 Владение мячом 64 2 Угловые удары 9 1 Офсайды 4 15 Фолы 14

Старт встречи оставлял ощущение, что хозяевам будет непросто. Польша увереннее чувствовала себя с мячом, задавала темп, чаще подбиралась к воротам и вообще выглядела командой, которая собирается диктовать ход игры. Швеция на этом фоне была заметно более нервной и долго не могла понять, как ей удобнее всего отбиваться.

Тем неожиданнее выглядел первый гол. После быстрой атаки Ясин Айяри пяткой оставил мяч Энтони Эланге, а тот зарядил ближнюю девятку с линии штрафной. У хозяев всё получилось идеально и по скорости решения, и по качеству исполнения. Но проблема Швеции заключалась в том, что даже мимолётного ощущения контроля после гола не появилось.

Польша и так не была пассивной, а стала ещё настойчивее. Кристофер Нордфельдт сначала выручил после опасного удара Кароля Свидерского, но в эпизоде с ответным мячом уже не спас. Никола Залевский сместился с фланга и пробил с отскоком от газона — шведский вратарь коснулся мяча, но не удержал его. Гол вполне логично назревал по тому, как развивался матч.

И всё же перед самым перерывом Швеция снова вышла вперёд. На этот раз помог стандарт — подача со штрафного, резкое движение Густафа Лагербильке и точный удар головой. Польша опять получила мяч в свои ворота в момент, когда казалось, что на перерыв команды уйдут с ничьей. Для Швеции это был идеальный сценарий с точки зрения счёта, особенно учитывая явный перевес поляков по игре.

После перерыва Польша снова сравняла

Во второй тайме мало что изменилось. У Швеции были вспышки атак, у Польши — более устойчивое ощущение, что она может диктовать свою игру. Уже в дебюте после перерыва у хозяев был хороший шанс увеличить разницу, но вместо этого они довольно быстро снова дали сопернику сравнять.

Второй польский гол получился чуть менее изящным, но от этого не менее важным. После перевода на фланг и подачи мяч дошёл до Залевского, тот неловко его обработал, а корявенькая скидка фактически превратилась в идеальный пас на Свидерского, который внёс мяч в пустой угол. Так счёт стал 2:2 — и в этот момент дополнительное время уже не казалось чем-то экзотическим.

На этом отрезке Польша выглядела командой, которая чуть лучше понимает, как именно хочет выиграть матч. Она чаще напрягала оборону Швеции, лучше двигала мяч и в целом выглядела опаснее. У хозяев хватало самоотдачи, они блокировали удары, выбивали мяч из штрафной, спасались в эпизодах, где легко можно было допустить третий пропущенный. Но стройности в их игре было меньше, чем энергии и желания дотянуть до своего шанса. И этот шанс всё-таки пришёл.

Дьёкереш почти не был заметен, а потом стал главным героем своей страны

Чем ближе была концовка, тем важнее был каждый отскок, стандарт или ошибка. В итоге всё и решилось в предельно хаотичном эпизоде. Швеция заработала угловой у чужих ворот, удар Бергваля отразил Грабара, Линделёв добил, мяч попал в штангу, отскочил обратно в штрафную, и в этой суматохе первым сориентировался Виктор Дьёкереш. Форвард, который до этого не был главным героем именно этого матча, оказался в нужной точке и буквально затолкал мяч в сетку. Это был не тот гол, который пересматривают по десять раз ради эстетики, но именно он обеспечил Швеции место на главном футбольном турнире.

Для Польши это поражение особенно болезненно именно потому, что по качеству футбола она не выглядела хуже, временами именно гости производили впечатление более цельной команды. Однако если ты дважды позволяешь сопернику вернуться в игру после собственных хороших отрезков и пропускаешь решающий мяч, рассчитывать на бесконечные камбэки становится просто невозможно.

Вряд ли кто-то будет говорить о безупречном матче сборной Швеции или о том, что все её проблемы вдруг исчезли. Но Грэм Поттер повезёт свою команду в Северную Америку, а это главный итог любого отборочного цикла, даже несмотря на то, что шведам пришлось цепляться за свой шанс через Лигу наций.