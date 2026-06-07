Сборная Дании примет Украину в рамках товарищеского противостояния. Обе национальные команды не смогли пробиться на чемпионат мира 2026-го года, проводя только контрольные поединки. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

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19:18 Осталось совсем немного до старта поединка. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции.

18:52 Дания: Хермансен, Ба, Андерсен, Кристенсен, Мехле, Эриксен, Хейбьерг, Осула, Фрохольдт, Доргу, Хёг.

18:49 Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Цыганков, Очеретко, Назарина, Миколенко, Малиновский, Судаков, Яремчук.

18:40 Дания: Национальная команда также претендовала на выход в основной этап ЧМ-2026, но в финале стыков уступила по пенальти Чехии. Эта сборная могла даже пошуметь на мундиале, но ей остается довольствоваться товарищескими матчами.

18:37 В составе сборной Дании на поле выйдет нападающий Уильям Осула, который за национальную команду выступает довольно результативно. Этот форвард забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи за 4 встречи в рамках квалификации ЧМ-2026.

18:30 Украина: Эта сборная могла сейчас готовиться к чемпионату мира, но ей не хватило совсем чуть-чуть. Национальная команда попала в зону стыковых матчей квалификации ЧМ-2026, где уступила Швеции со счетом 1:3. Теперь Украина проводит товарищеские встречи и готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.

18:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02.