прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 3.15

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций ЛНЗ «Черкассы» из Украины будет принимать «Гент» из Бельгии. Игра пройдет в Орлене 23 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.15.

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ЛНЗ «Черкассы»

Турнирная таблица: В чемпионате Украины сезона 2025/2026 ЛНЗ «Черкассы» финишировал на втором месте, набрав 60 очков.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций украинский клуб провел семь товарищеских матчей. В заключительной игре «Черкассы» проиграли турецкому клубу «Гёзтепе» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В контрольных матчах «Черкассы» одержал четыре победы, завершили одну встречу вничью и в двух поединках потерпели поражение.

«Гент»

Турнирная таблица: «Гент» завоевал путевку в Лигу конференций после того, как одержал победу над «Генком» (1:1, 5:4 — в серии пенальти).

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций бельгийский клуб провел шесть товарищеских матча, выиграв у «Твенте» (2:0), «Беверена» (4:0), «Мерелбеке» (6:1), а также сыграл вничью с «Твенте» (2:2) и АЗ (3:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Гент» одержал две победы, две встречи завершил вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

ЛНЗ «Черкассы» — серебряный призер чемпионата Украины

«Гент» перед стартом в Лиге конференций провел 6 контрольных игр

«Черкассы» и «Гент» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Гента» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.25. На победу ЛНЗ «Черкассы» — 3.95.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 3.15 и 1.30.

Прогноз: Обе команды стараются действовать в атакующем стиле и регулярно создают большое количество голевых моментов, поэтому матч может получиться результативным.

3.15 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч ЛНЗ «Черкассы» — «Гент» принесёт прибыль 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 3.15.

Прогноз: Не исключаем, что соперники смогут поразить ворота друг друга.

1.95 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч ЛНЗ «Черкассы» — «Гент» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.