В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций ЛНЗ «Черкассы» из Украины будет принимать «Гент» из Бельгии. Игра пройдет в Орлене 23 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.15.
ЛНЗ «Черкассы»
Турнирная таблица: В чемпионате Украины сезона 2025/2026 ЛНЗ «Черкассы» финишировал на втором месте, набрав 60 очков.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций украинский клуб провел семь товарищеских матчей. В заключительной игре «Черкассы» проиграли турецкому клубу «Гёзтепе» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В контрольных матчах «Черкассы» одержал четыре победы, завершили одну встречу вничью и в двух поединках потерпели поражение.
«Гент»
Турнирная таблица: «Гент» завоевал путевку в Лигу конференций после того, как одержал победу над «Генком» (1:1, 5:4 — в серии пенальти).
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций бельгийский клуб провел шесть товарищеских матча, выиграв у «Твенте» (2:0), «Беверена» (4:0), «Мерелбеке» (6:1), а также сыграл вничью с «Твенте» (2:2) и АЗ (3:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Гент» одержал две победы, две встречи завершил вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- ЛНЗ «Черкассы» — серебряный призер чемпионата Украины
- «Гент» перед стартом в Лиге конференций провел 6 контрольных игр
- «Черкассы» и «Гент» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Гента» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.25. На победу ЛНЗ «Черкассы» — 3.95.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 3.15 и 1.30.
Прогноз: Обе команды стараются действовать в атакующем стиле и регулярно создают большое количество голевых моментов, поэтому матч может получиться результативным.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 3.15.
Прогноз: Не исключаем, что соперники смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.