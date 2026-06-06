7 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Дании и Украины. Начало игры — в 19:30 мск.

Дания: надежда на Хёйлунна

Турнирное положение: Дания, как и соперник, не сыграет в финальной части мундиаля, хотя выступала в стыковых поединках отбора.

Команда заняла второе место в своей группе европейской квалификации, после чего прошла в плей-офф Северную Македонию, но затем уступила путевку на ЧМ-2026 Чехии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах разошёлся мировой с ДР Конго (0:0).

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Перед этим в полуфинальном стыковом поединке в рамках финала плей-офф отбора на чемпионат мира коллектив на чужой арене потерпел поражение от Чехии (2:3).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на отбор чемпионата мира, Дания победила однажды, а в 11-ти последних поединках проиграла лишь раз.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, особенно против примерно равного себе соперника, тем не менее, они все же высоки, если учесть фактор своего поля.

Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Украина: продолжение серии

Турнирное положение: Украина также не сыграет в финальной части чемпионата мира после того, как уступила в стыковых играх.

Команда в квалификации заняла вторую позицию в группе с Францией, но не смогла пробиться в финал плей-офф, потерпев поражение от Швеции в полуфинале.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской и первой при новом наставнике Андреа Мальдере, сборная на выезде одержала победу над Польшей (2:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке (последнем при предыдущем главном тренере Сергее Реброве) коллектив на своей арене обыграл Албанию (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Украина проиграла лишь дважды при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу нынешнего соперника.

Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей Дании забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Украины забивала только одна команда

в шести из восьми последних матчей Украина не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья — в 3.48, успех Украины — в 4.92.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.02 и 1.77.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в четырех из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.02 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Дания — Украина принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Дании.

3.44 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.44 на матч Дания — Украина позволит вывести на карту выигрыш 2440₽, общая выплата — 3440₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.44