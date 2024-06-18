Португалия — Чехия: счет матча 2:1, обзор голов

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии вырвала победу у Чехии со счетом 2:1.

За Чехию забил Лукаш Провод, а за Португалию — Франсишку Консейсау. Также автогол в пассиве Робина Гранача.

Футбол. Евро-2024. Группа F Португалия — Чехия 2:1 Голы: 0:1 Лукаш Провод (62'), 1:1 Робин Гранач (автогол) (69'), 2:1 Шику Консейсау (90 + 2') Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш (Педру Нету, 90'), Диогу Далот (Гонсалу Инасиу, 63'), Жоау Канселу (Нелсон Семеду, 90'), Витор Феррейра (Шику Консейсау, 90'), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 63') Чехия: Владимир Цоуфаль, Робин Гранач, Томаш Голеш (Томаш Хоры, 90'), Павел Шульц (Петр Шевчик, 79'), Томаш Соучек, Лукаш Провод (Антонин Барак, 79'), Ян Кухта (Ondřej Lingr, 60'), Патрик Шик (Моймир Хитил, 61'), David Douděra, Ladislav Krejči, Jindřich Staněk Предупреждения: Рафаэл Леау (39'), Патрик Шик (57'), Шику Консейсау (90 + 3')

Календарь и таблица Евро-2024

После этого матча Португалия занимает второе место в группе F с 3 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против Турции 22-го июня. Чехия, у которой нет очков и третья строчка, в тот же день встретится с Грузией.