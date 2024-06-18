Дневник Евро-2024. Разгром Украины, драма Лукаку и разбитый нос Мбаппе

В понедельник, 17 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись три матча группового этапа. Сборная Румынии разгромила команду Украины (3:0), Бельгия неожиданно проиграла Словакии (0:1), а Франция не без труда одолела сборную Австрии (1:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стала встреча сборных Австрии и Франции. Вице-чемпионы мира и одни из главных фаворитов Евро начинали свой путь на турнире на волне серьезных всеобщих ожиданий, но в стартовом матче совершенно не впечатлили, вымучав непростую победу с минимальным счетом.

Французам потребовалось некоторое время, чтобы найти ритм в матче с Австрией и одна из причин, по которой им не хватало баланса и сыгранности, заключается в том, что довольно много игроков играли на непривычных позициях — центрфорварда Тюрама и играющего слева Мбаппе поменяли местами, Салиба перевели с правого фланга на левый, да и Кунде привычнее в центре, чем справа. Не помогало и то, что Мбаппе не слишком утруждал себя помощью при обороне.

Тем временем Австрия перешла от структурированного оборонительного блока 4-4-2 к агрессивному индивидуальному прессингу, с которым у Франции не всегда получалось справиться. В итоге единственный гол австрийцы забили себе сами — Максимилиан Вёбер каким-то образом умудрился отразить прострел Мбаппе в сетку ворот мимо собственного вратаря.

Хотя Киллиан и оказался причастен к голу, в целом он провел не самый лучший матч и упустил великолепный шанс снять се вопросы о победителей после того, как не реализовал выход один на один с Патриком Пентцем в начале второго тайма.

Вебер забивает в свои ворота globallookpress.com

В концовке матча Австрия добавила давления, но Франция сумела удержать победу, несмотря на неутешительную игру нескольких звездных игроков, включая Мбаппе, чей вечер закончился досрочно, когда его заменили из-за подозрения на сломанный нос. Новоиспеченный форвард «Реала» даже устроил небольшое представление, затягивая время — уже после замены зачем-то выйдя на поле, только чтобы усесться там в ожидании желтой карточки.

Три очка, конечно, не пахнут, но травма Мбаппе может доставить Дидье Дешаму немало головной боли — зачеркивайте ее в своих карточках бинго. Форварда сборной Франции увезли в больницу и скорее всего прооперируют.

Апсет дня

А точнее первый апсет турнира, аутсайдер одержал победу над фаворитом, да еще и при довольно драматических обстоятельствах. Сборная Словакии одержала лишь третью свою победу на чемпионатах Европы (ранее команда обыгрывала только Россию на Евро-2016 и Польшу на Евро-2020) — причем над Бельгией, командой из топ-3 рейтинга УЕФА. Сами словаки находятся при этом на 48-м месте мирового рейтинга.

Сначала бельгийцы привезли себе быстрый гол из-за неточного паса Доку у своей штрафной, приведшего к удару Юрая Куцки и точному добиванию Ивана Шранца. Затем бельгийцы бросились отыгрываться, и если до перерыва словаки их сдерживали, то Бельгия полностью доминировала на протяжении всего второго тайма, владея мячом более 70 процентов и нанеся семь ударов за 45 минут (а всего за матч их было 16, из них 5 — в створ).

Иван Шранц забивает гол globallookpress.com

Но они просто не могли найти способ обыграть Мартина Дубравку без того, чтобы в дело не вмешался VAR. О чем речь? О том, что Ромелу Лукаку дважды поразил ворота Словакии, но VAR сначала зафиксировал у него офсайд, а второй гол (на последних минутах матча) был не засчитан из-за игры рукой Лоиса Опенды в ранней фазе атаки. Кстати, определили что бельгиец сыграл не только благодаря видеоповтору, но и благодаря новшеству — датчику встроенному в мяч «FUSSBALLLIEBE».

Датчик отменяет второй гол Лукаку Трансляция матча

Проклятье «красных дьяволов» продолжается. В общей сложности бельгийцы не реализовали свои последние 47 ударов на ЧМ-2022 и Евро-2024, в том числе упустив 11 явных голевых моментов.

Герой дня

Главный герой дня — вингер итальянской «Пармы» и сборной Румынии Деннис Ман, который сыграл важнейшую роль во всех трех голевыъ атаках своей команды в самом результативном матче дня.

В первом тайме он не растерялся, получив неожиданный подарок от соперника перед штрафной Украины, немедленно найдя пасом Николае Станчу, открывшего счет.

Деннис Ман globallookpress.com

А после перерыва Ман сначала принял участие в контратаке румынов и от него мяч перед штрафной перешел к Марину, удвоившему преимущество своей команды. А спустя пять минут румыны разыграли угловой, Ман забрался в штрафную Лунина, обыграл защитника и прострелил во вратарскую, откуда Дрэгуш переправил мяч в сетку ворот.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В минувшем сезоне «Парма» заработала себе повышение в Серию А, но не исключено, что по итогам Евро-2024 вингер сборной Румынии переберется в клуб с более серьезными турнирными задачами.

Неудачник дня

Главный неудачник дня обнаружился в этом же матче, как легко догадаться. Это был просто не день Андрея Лунина. Вратарь «Реала» пару недель назад поражал всех подвигами в Лиге чемпионов, но выступление украинца на Евро пока складывается куда менее успешно.

Первый гол в свои ворота Лунин откровенно привез сам. Да, часть вины лежит на защитнике Матвиенко, который замешкался с мячом и лишь в последний момент скинул его вратарю. В итоге Андрей под давлением совершил максимально неудачный вынос — прямо на ногу Мана, расположившегося на углу штрафной. Последовал быстрый пас на Станчу и гол.

Андрей Лунин globallookpress.com

В случае со вторым голом после дальнего удара в касание в исполнении Рэзвана Марина украинский вратарь снова сыграл неуверенно и мяч прошел у него под рукой. И хотя в третьем голе виноваты защитники, а не Лунин, впечатление о главном неудачнике матча уже сложилось.

Гол дня

То, что лучший гол дня тоже был забит на «Альянц Арене» Мюнхене даже не удивляет — большая часть голов в понедельник была забита именно там. Но наиболее красивым вышел открывший счет в матче гол Николае Станчу.

Гол Николае Станчу globallookpress.com

После того как Ман нашел его пасом у радиуса штрафной, полузащитник саудовского клуба «Дамак» красиво пальнул прямо в левую девятку — красивый прыжок Лунина никак не мог помешать снаряду снять паутинку с верхнего угла ворот.

Календарь и таблица Евро-2024

Сборная Румынии одержала лишь вторую в истории победу на Евро — их единственная предыдущая победа была над Англией на Евро-2000. И как 't красиво эта вторая победа начиналась.

Сэйв дня

А вот сэйв дня зрители увидели на арене в Дюссельдорфе, где сборная Франции удержала минимальное преимущество над австрийцами. Не то чтобы у Майка Меньяна были слишком много работы, но когда понадобилось вступить в игру, вратарь «Милана» не сплоховал.

Еще при счете 0:0 австрийцы имели отличный шанс выйти вперед. Грегорич навесил с левого фланга, а Марсель Забитцер выдал идеальную скидку на Баумгартнера.

Меньян спасает globallookpress.com

Кристоф вывалился один на один с воротами, но пробить Меньяна не смог. Голкипер сборной Франции вышел ему навстречу и в падении ногой смог отбить мяч, в результате чего он просвистел рядом со стойкой ворот.

А через пару минут Вебер срезал мяч в свои ворота, решив исход этого противостояния.

Цифры дня

В матче с командой Австрии Дидье Дешам одержал сотую победу во главе сборной Франции. На это ему потребовалось 154 матча, на счету французов под его руководством также 30 ничьих и 24 поражения. Дешам — рекордсмен среди тренеров сборной Франции — второе место делят Мишель Идальго и Раймон Доменек, у которых по 41 победе.

Сборная Румыния в победном матче с Украиной владела мячом лишь 29% времени — это рекордно низкий показатель для команды, выигравшей матч Евро, с начала сбора статистики в 1980 году. Победа со счетом 3:0 также стала для румын самой крупной в истории выступлений на чемпионатах Европы и мира.

В стартовом составе сборной Словакии на матч с Бельгией вышли три игрока в возрасте 35 лет и старше — это 35-летний Мартин Дубравка и 37-летние Петер Пекарик и Юрай Куцка. Это лишь второй случай в истории Евро, когда в стартовом составе выходят сразу три таких возрастных игрока. Первой была Франция на Евро-2008 — в матчах против Нидерландов и Румынии тогда сыграли Грегори Купе, Клод Макелеле и Лилиан Тюрам.