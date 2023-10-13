Турниры с 24 командами не работают: Евро нужно расширить до 32

В первом случае это будут Великобритания и Ирландия, а во втором — Италия и Турция, хотя, если быть честным, заявление УЕФА было не более чем формальностью. Был достигнут компромисс, который означал, что между ними фактически не было конкуренции и споров о том, какое предложение является более подходящим.

Однако нам следует обсудить, сколько команд примет участие в этих двух турнирах. С 2016 года в чемпионате Европы участвуют 24 команды — неудобное и нелогичное число, которое приводит к слишком большому количеству матчей группового этапа, не имеющих особого смысла.

Расширение турнира с 16 команд было большим огорчением, по крайней мере для тех из нас, кто с самого начала наслаждался высоким уровнем конкуренции. Но как только вы расширили число участников до 24, дальнейшее расширение до 32 почти не будет иметь недостатков.

Если вы способны многократно умножать результат на два, вы автоматически способны определить идеальное количество команд для участия в турнире плей-офф. Два, четыре, восемь, 16, 32… 64… ну, не будем давать никаких интересных идей УЕФА или ФИФА, но основной принцип очень прост. Вы начинаете с определенного числа, делите его вдвое на каждом этапе, и в итоге в финале соревнуются две команды.

В этом легко разобраться, но почему-то международный футбол не может придерживаться этого варианта. Не только в чемпионате Европы участвуют 24 команды, но и в Кубке Азии и Кубке африканских наций. В следующем году в Кубке Америки примут участие 16 команд, хотя обычно их бывает 12.

Евро-2016 стал первым ЧЕ с 24 командами globallookpress.com

Легко испытывать снисхождение к определенным конфедерациям, особенно к южноамериканской КОНМЕБОЛ, которой приходится организовывать турнир вокруг несколько неудобного числа постоянных стран-участниц. Однако в других случаях нам остается лишь винить неправильные решения, которые привели к ухудшению турниров.

Суть, конечно, в том, что, чтобы получить из 24 сторон «правильное» турнирное число, нельзя просто разделить на два. Сокращение числа команд в плей-офф с 24 до восьми было бы нежелательно, поэтому вам нужно включить в него несколько команд, занявших третье место в группах из четырех команд, которые ранжируются в соответствии с их статистикой в группе, несмотря на то, что они часто играют против команд разного уровня (и иногда против команд, подходящих к финальной игре группового этапа с совершенно разной мотивацией).

Вот проблемы этого подхода:

— Четыре из шести команд, занявших третьи места, выходят в следующий раунд. Если вы наберете три очка в трех матчах, у вас будет более 50 процентов шансов на плей-офф. Таким образом, групповой этап полон матчей, которые не имеют значения, потому что у команд есть право на ошибку. А как только вы доберетесь до плей-офф, окажется, что слишком много команд квалифицировались туда, несмотря на плохие результаты на групповом этапе. (Турнир с участием 32 команд по-прежнему будет включать в себя 1/8 финала с тем же качеством команд, но, по крайней мере, чтобы попасть туда, они должны будут показать хорошие результаты на групповом этапе.)

— Система жеребьёвки команд в плей-офф запутана и требует использования сложной схемы. Если вы выиграете группу B на Евро-2024, вы можете встретиться с командами, занявшими вторые места из групп A, D, E или F, в соответствии с тем, какие четыре группы пропускают в плей-офф свои команды, занявшие третье место. Это также сложно с точки зрения логистики для болельщиков и команд, которым нужно знать, где забронировать проезд и проживание на стадии плей-офф.

— Эта система также несбалансированна и несправедлива. На Евро-2024, если вы выиграете группу A, вы встретитесь с командой, занявшей второе место в группе C. Но если вы выиграете группу B, вы встретитесь с одной из команд, занявших третье место. В этом нет никакой логики. Аналогичным образом, некоторые команды занявшие вторые места будут играть с победителями групп, а другие, занявшие вторые места, будут играть с другими занявшими вторые места командами. Турнир должен проходить совсем не так.

— Команды в группе E и группе F, которые сыграют свои финальные матчи позже остальных, будут знать, за что они играют, с точки зрения таблицы «лучших команд, занявших третье место». Финальный раунд групповых игр Евро-2020 оказался неудовлетворительным: результаты многих команд не имели никакого окончательного значения до завершения всего группового этапа.

— Групповой этап просто раздут. Не обязательно проводить 36 матчей, чтобы сократить число команд с 24 до 16. На групповом этапе турнира с участием 24 команд проходит больше матчей, чем в целом турнире с участием 16 команд. Победа Германии со счетом 4:2 над Португалией во втором туре группового этапа Евро-2020, безусловно, была зрелищной, но имело ли это действительно какое-то значение? Не тогда, когда вы осознали, что статистические модели по-прежнему учитывают, что у Португалии есть 91-процентный шанс пройти в следующий этап.

Если сравнить количество игр в турнирах с участием восьми, 12, 16, 24 и 32 команд, причем все эти схемы использовались в международных турнирах, то увеличение с 16 до 24 фактически является наиболее драматичным с точки зрения общего количества матчей. (Предполагается, что группы состоят из четырех команд, команды, занявшие третье место, проходят там, где это необходимо для восполнения численности, и отсутствие плей-офф с участием команд с третьего/четвертого места)

Число матчей в турнирах с разным количеством команд livesport.ru

Так в чем же решение? Вернуться к 16 командам? Возможно, но это крайне маловероятно по политическим причинам. Поэтому решение наверняка противоположное: переход от 24 сторон к 32. Да, есть некоторые недостатки, но вот несколько контраргументов на очевидные претензии.

Качество турнира будет хуже

Ну немного, но разница в качестве между 24-й и 32-й лучшими командами Европы почти наверняка меньше, чем разница в качестве между 16-й и 24-й. Главное расширение турнира уже произошло.

Давайте предположим, что на данный момент две лучшие команды из 10 отборочных групп Евро-2024 пройдут квалификацию, и скажем, что команды, занявшие наивысшие места в группах от A до C Лиги наций, выиграют соответствующие плей-офф и присоединятся к принимающей турнир Германии, составив 24 команды. У нас все еще остались некоторые совершенно конкурентоспособные команды, не прошедшие квалификацию: Польша, Норвегия, Швеция, Ирландия, Греция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина или Исландия, все они не новички на крупных турнирах. При всем уважении, это не значит, что мы открываем турнир для Сан-Марино или Гибралтара.

Футболисты и так играют слишком много матчей

Вероятно, это так, но здесь это не так важно. Финалистам по-прежнему предстоит сыграть семь игр, полуфиналистам — шесть игр, четвертьфиналистам — пять игр, а командам второго раунда — четыре игры. Больше футболистов сыграет три матча вместо того, чтобы не сыграть ни одного, но они должны быть в состоянии справиться с этим.

Принимающие страны будут с трудом справляться

Катар провел турнир с участием 32 команд, используя всего восемь стадионов, так что это не должно быть проблемой. Более широкая инфраструктура может быть протестирована при наличии большего количества болельщиков и потребуется больше тренировочных баз, но это не будет серьезной проблемой для Великобритании и Ирландии, в то время как Турция и Италия наверняка тоже смогут справиться.

Будет слишком много игр для просмотра

Скучный ответ здесь заключается в том, что вам не обязательно смотреть их все — хотя можно признать, что в турнире с участием 16 команд была своя красота, ведь вы могли сесть и поглотить весь турнир, максимум по две игры в каждый день. Лучшим ответом, опять же, будет то, что значительное расширение уже произошло. В турнире с участием 16 команд была проведена 31 игра, в турнире с 24 командами — 51, а в турнире с участием 32 команд — 63. На самом деле расширение еще на 12 команд существенно не меняет ситуацию.

На Евро-1996 играли 16 команд globallookpress.com

Отборочный турнир станет невероятно скучным

Это правда. Но это, наверное, стоит принять и смириться с этим. Не то чтобы нынешняя система квалификации была чем-то захватывающим, и можно было бы разработать упрощенную систему квалификации, особенно привязав ее к Лиге наций.

В теории кажется странным, что ответом на чрезмерное расширение турнира является еще большее его расширение, но преимущества, безусловно, перевешивают недостатки.

Евро может извлечь уроки из женского чемпионата мира, прошедшего этим летом, первого, в котором приняли участие 32 команды, а не 24. Качество футбола заметно не ухудшилось. Групповые матчи имели большее значение. Все согласились, что это большой успех. Чемпионат Европы должен последовать этому примеру.